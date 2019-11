Risultato Lazio - Juventus di Serie A 2015/16 (0-2): la Juve vole sulle ali della Joya, Lazio in crisi

22.47 - Per la 22esima volta in Serie A la Juve strappa punti alla Lazio, una striscia quasi incredibile per un big match di questo calibro. Finisce dunque 2-0 per i bianconeri, per questa sera è davvero tutto: grazie da Giorgio Dusi e buonanotte.

22.46 - Dall'altra parte per la Lazio le difficoltà si amplificano continuamente, è la sesta partita senza vittorie (e cinque sono state sconfitte). Le lacrime di Biglia dicono molto, più di tante parole, Pioli sente traballare la sua panchina e i giocatori escono a testa bassa, quasi rassegnati.

22.44 - La quinta vittoria consecutiva in campionato della Juve rappresenta un messaggio a tutti: la Juve c'è, sa soffrire ma non subisce gol, e soprattutto rispetto a inizio stagione è una squadra cinica, che non sbaglia sotto porta, e sente l'odore del sangue.

22.40 - FINISCE QUI, FINISCE 2-0 PER LA JUVENTUS!! CADE ANCORA LA LAZIO!!!

90+2' - Difende un ottimo pallone Morata, la Lazio deve tornare a difendersi. Partita ben indirizzata.

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO ALL'OLIMPICO!

90' - Gioco anche spezzettato, rientra in campo il centrale bianconero che si stava facendo medicare.

89' - Rischia tanto Klose, in ritardo su Chiellini. Già ammonito il tedesco, lo grazia Banti per adesso.

87' - KLOSE!! Vicinissimo al gol su una palla quasi innocente, mette il piede sul secondo palo ma c'è la deviazione in corner.

87' - Sono scesi molto i ritmi ora, la Lazio sembra crederci meno.

84' - Ammonito anche per Klose, stende Evra che aveva preso bene l'iniziativa centralmente. Non protesta nemmeno il tedesco.

82' - Esce anche Mandzukic, ottima prova anche per lui, dentro Morata per il finale!

82' - MARCHISIO, PROVA LA BOTTA ALTA DI POCO!

80' - Lascia il campo Dybala, probabilmente il migliore in campo: dentro Cuadrado al suo posto.

78' - Sponda di Klose sul secondo palo per nessuno, Chiellini non bada allo stile e spazza via.

76' - Devia la barriera, sarà corner. Punizione calciata comunque bene.

75' - Un altro giallo, all'indirizzo di Evra. Keita parte bene da destra e difende bene palla, fallo giusto. E occhio a Biglia ora.

73' - KEITA, BOTTA ANCORA! Esterno centrale dopo una bella sponda di Matri. La Juve tiene bassa la linea, ora fatica un po' a ripartire.

70' - PAROLO SU PUNIZIONE! Botta centrale e potente, rasoterra preda delle braccia del numero uno bianconero.

69' - Alex Sandro trattiene e si prende il giallo. E arrivano un cambio per parte: esce un grande Asamoah, dentro Evra con Alex Sandro da interno. Matri rileva Milinkovic-Savic, ultimo cambio per Pioli. 4-4-2 molto offensivo.

68' - Lichtsteiner per Asamoah! Palla molto intelligente in diagonale per il taglio.

65' - Klose recupera un bel pallone su Marchisio, l'azione si sviluppa sulla destra: Basta crossa ma Buffon esce e la tiene.

65' - CI RIPROVA IL SERBO! Mancino parato centralmente da un solido Buffon.

64' - CHE ERRORE DELLA LAZIO! Felipe Anderson stoppa in area e col tacco cerca il rimorchio di Milinkovic-Savic che liscia la palla!

62' - Bella chiusura anche di Chiellini su Keita che ora cerca un po' di strafare.

61' - Asamoah sontuoso, accorcia su Anderson, difende, lo ferma in scivolata e si prende anche la rimessa laterale.

60' - Giallo anche per Parolo, stende Alex Sandro che ferma Keita e riparte. Il mediano azzurro lo stende, Banti giustamente ammonisce.

59' - Keita cerca di inventarsi l'assist per Klose, Bonucci fondamentale per chiudere in mezzo all'area.

58' - DYBALA! Stavolta corre la Juve, Alex Sandro lancia il compagno che col sinistro, contenuto da Gentiletti, non trova la porta.

56' - Sciupa un contropiede la Juve, Biglia recupera su Dybala, un po' lento nell'occasione. Molto bene la squadra di Pioli.

53' - Costante fraseggio della Lazio nella metà campo avversaria, alla fine il cross di Felipe Anderson per Klose è lungo. Buon impatto di Keita nella gara.

51' - Bella azione insistista da destra della Juve, se la cava la difesa della Lazio. Il contatto di prima poteva starci, ma il fallo era comunque fuori area.

50' - Contatto sospetto!!! Barzagli rischia tantissimo su Radu, forse è fuori area. Da rivedere, che palla di Felipe Anderson per il compagno.

48' - Alex Sandro di forza si prende la palla e crossa bene sul secondo palo per la buona sponda di Mandzukic, spazza Mauricio!

47' - Difende bene il pallone Asamoah sulla fascia e si prende il fallo. Gran partita per ora.

21.51 - E SI RICOMINCIA A GIOCARE!!!!

21.50 - Escono Kishna e Candreva! Nessun cambio di modulo dunque, anche l'atteggiamento resta lo stesso.

21.49 - Cambia Pioli per la ripresa: pronti Felipe Anderson e Keita!

21.40 - Per ora è sembrata esattamente la partita dell'anno scorso: la Lazio attacca di più e ha più possesso, ma i gol li fa la Juve. Il primo arriva presto, dopo soli 6 minuti grazie a un autogol di Gentiletti, sfortunato nel deviare in rete il cross tesissimo di Dybala per anticipare Mandzukic, ma l'azione nasce da un errore di Mauricio, che sbaglia anche sul secondo, un capolavoro di Dybala.

21.36 - FINISCE IL PRIMO TEMPO, TRA I FISCHI!!! 2-0 PER LA JUVE ALL'INTERVALLO!!!

45+3' - GIALLO PER RADU, che rischio! Gomitata volontaria su Lichtsteiner che gli era andato via in fascia. Non "spinge" la gomitata.

45+2' - Gentiletti e Marchetti rischiano la frittata, l'argentino sceglie un retropassaggio ma colpisce male e rischia, il portiere in scivolata spazza sul pressing di Mandzukic.

45+1' - Rientrati entrambi i giocatori in campo.

TRE MINUTI DI RECUPERO!!!

45' - Anche Chiellini è a terra e perde sangue, fasciatura in testa per lui.

43' - Giù Milinkovic-Savic, contrasto aereo duro di Chiellini, comunque regolare, anche se molto borderline. Un po' frastornato il serbo.

42' - Conclusione da fuori di Parolo piuttosto innocua, Chiellini ribatte in ogni caso.

40' - Rischia un po' Buffon sul pressing di Klose, rischia anche Chiellini che liscia un pallone innocuo, per sua fortuna la palla termina tra i piedi del suo portiere.

39' - Lichtsteiner prova a servire un pallone difficile internamente, la difesa salva.

37' - Mauricio sgomita su Mandzukic, giallo severo ma che ci sta. Apre un po' troppo il braccio.

37' - Parolo strozza il destro dal limite, Klose in fuorigioco lascia sfilare ma nessuno va alle sue spalle.

35' - E ora la Lazio è in difficoltà, ha subito il contraccolpo. Altro errore di Mauricio sul gol, il brasiliano anche sul primo aveva sbagliato il rinvio.

32' - PAULOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DYBALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! CHE GOL!!!!!!!! CHE GOL DELLA JOYA!!!!!!!!!! AL LIMITE DELL'AREA CONTROLLA UNA SECONDA PALLA, UN PALLEGGIO E SINISTRO AL VOLO ALL'ANGOLINO BASSO!!!! MARCHETTI TOCCA MA NON DEVIA A SUFFICIENZA!!!! 0-2, JUVE IN CATTEDRA!!!!

31' - Kishna prova a far filtrare un pallone complicato per Klose, Chiellini chiude!!

29' - Problemi per Candreva, rimasto a terra dopo aver commesso fallo su Alex Sandro. Molto dolorante alla caviglia l'azzurro.

28' - CHIELLINI in scivolata in area a fermare un avversario che stava calciando a botta sicura!! Intervento perfetto del numero 3 bianconero.

27' - Mauricio cerca una girata in area deviata in corner! Tanti palloni messi bene al centro, ora molto bene i biancocelesti, la Juve soffre!

26' - Giallo per Mandzukic per proteste dopo un fallo su Biglia molto dubbio. Punizione interessante per la Lazio.

25' - Attacca la Lazio da sinistra, Mandzukic fa il terzino e aiuta! Se la cavano i bianconeri, preme ora la squadra di Pioli!

23' - Dybala mette giù un pallone difficilissimo ma non riesce a lanciare Mandzukic! Sarebbe stata una palla ai limiti dell'impossibile.

20' - Alex Sandro e Asamoah, che intesa! Chiuso in corner da Mauricio il ghanese!

19' - Sturaro sbaglia il cross!!! Recupera un gran pallone a centrocampo e si invola, prova a servire Mandzukic ma zappa il cross!!

18' - Asamoah salva tutto sul cross dalla sinistra di Candreva!!! Bravissimo sul secondo palo a metter fuori in anticipo. Sul prosieguo dell'azione Biglia lancia Basta, ma sbaglia di poco la misura e la palla si spegne sul fondo.

16' - DYBALA, CHE SPUNTO! Altro dribbling e poi sinistro da fuori, alto! Bella giocata di Asamoah, ottimo sombrero a centrocampo per saltare l'avversario che lo pressava.

15' - Primo giallo della gara, per Gentiletti: Dybala lo salta sul lungo e lui lo stende.

14' - Mandzukic ruba un buon pallone e riparte, Sturaro prova il cross ma Gentiletti respinge.

13' - STACCA SUL PRIMO PALO proprio Radu, ma non può prendere la porta: colpisce a un metro dalla linea di fondo, tocco troppo deciso.

12' - Resta giù Radu dopo un contrasto, si lascia abbastanza cadere per il tocco che ha ricevuto.

10' - Meglio la Juve dopo il gol del vantaggio, più in difficoltà la Lazio, un po' in confusione.

8' - Ci prova con un cross dalla destra la Lazio, Lichtsteiner chiude.

7' - JUVE IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOO!!!! JUVE IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! AUTOGOL DI GENTILETTI CHE INSACCA UN CROSS TESISSIMO AL CENTRO DELL'AREA PICCOLA DI DYBALA!!!! GRANDE AZIONE DI ALEX SANDRO CHE HA CONDOTTO L'ARGENTINO ALL'ASSIST!!!! 0-1 AL PRIMO AFFONDO DEI BIANCONERI!!!!

5' - PRIMA BOTTA! Candreva cerca il destro da fuori, sporca e fuori dallo specchio. Buffon controlla in sicurezza con lo sguardo.

4' - Tanta confusione e poche conclusioni, grande intensità in mezzo al campo.

1' - Rischia un po' Barzagli sul pressing di Kishna, se la cava in qualche modo ma con qualche difficoltà.

20.46 - E CI SIAMO, SI COMINCIA A GIOCARE!!! PRIMO PALLONE PER LA LAZIO!!!

20.43 - Entrano in campo le squadre!!

20.35 - Nella Juve siamo alla quarta panchina di fila per Morata, gli vien preferito ancora Mandzukic, in un ottimo momento e decisivo nelle ultime due gare. Interessante il rientro di Asamoah a centrocampo.

20.32 - Il riscaldamento della Juve in un Olimpico semivuoto: 35mila persone sono attese stasera.

20.30 - Anche Biglia ha parlato ai microfoni di Sky nel pre: "Dobbiamo mettere in campo lo spirito di domenica scorsa, quello della Lazio di due mesi fa. Non siamo contenti del posto in classifica e non vinciamo da un mese".

20.26 - Diamo ancora un'occhiata alle formazioni: nella Lazio tramontata, almeno dal primo minuto, l'ipotesi con le due punte, spazio a Milinkovic-Savic che starà in marcatura su Marchisio. Scelta forse determinata anche dall'inferiorità numerica a centrocampo che si sarebbe presentata solo con Biglia e Parolo.

20.21 - Le parole di Stefano Sturaro rilasciate a Sky: "I numeri dicono che siamo favoriti, i fatti sono che la Lazio è sempre una grande squadra e dobbiamo stare molto attenti, la situazione potrebbe essere una motivazione in più. Scudetto? Penso sia prestissimo per parlare di questo, ora pensiamo ad avvicinarci il più possibile".

20.15 - Si cominciano a vedere i giocatori sul terreno di gioco per la fase di riscaldamento.

20.05 - Ecco invece la panchina dei biancocelesti:



Berisha, Guerrieri, Braafheid, Hoedt, Felipe Anderson, Cataldi, Konko, Matri, Djordjevic, Keita.

20.00 - LA FORMAZIONE DELLA LAZIO:



(4-2-3-1) Marchetti; Basta, Mauricio, Gentiletti, Radu; Biglia, Parolo; Candreva, Milinkovic-Savic, Kishna; Klose. All. Pioli

19.55 - Questa la composizione della panchina di Allegri:



Neto, Rubinho, Rugani, Evra, Padoin, Lemina, Vitale, Cuadrado, Morata, Zaza.

19.50 - L'UNDICI TITOLARE DELLA JUVENTUS:



(3-5-2) Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Asamoah, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. All. Allegri

19.30 - Dall’altra parte sono due i bianconeri che sono passati da Roma. Stephan Lichtsteiner, dal 2008 al 2011 in biancoceleste con 117 presenze (e la consacrazione che l’ha portato in bianconero); Anderson Hernanes, stasera indisponibile, pilastro del centrocampo della Lazio dall’estate 2010 al Gennaio 2014 (quando è stato acquistato dall’Inter). 156 presenze e 41 gol per lui.

19.15 - Sono diversi gli ex in campo questa sera, due in particolare vestono la maglia della Lazio: Antonio Candreva e Alessandro Matri. Il primo è rimasto in bianconero per 6 mesi, in prestito con diritto di riscatto dal Livorno ma non riscattato dai bianconeri per l’eccessiva spesa (15 milioni), il secondo invece ha segnato 33 reti in 93 presenze, dal gennaio 2011 al 2013 e nella seconda parte della stagione scorsa. Anche Konko è passato in bianconero, nel settore giovanile dal 2004 al 2006.

19.00 - L'ultima vittoria della Lazio è invece del 29 gennaio 2013, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia:

18.30 - Ed ecco invece l'ultimo incrocio in campionato, del 22 novembre scorso:

18.00 - Ancora una vittoria bianconera nella finale di Coppa Italia 2015, ai supplemantari, grazie al gol vittoria di chi oggi è un ex:

17.20 - L'ultimo incrocio è come detto quello in Supercoppa Italiana di Agosto, ecco come andò quel giorno:

16.40 - In totale i precedenti sono 169, e sorridono alla Juve, che ha vinto il doppio delle gare: 84 a 42, con 43 pareggi. I bianconeri hanno vinto 29 volte in trasferta nelle 71 trasferte di Serie A, con 24 sconfitte e 18 pareggi.

16.00 - L'arbitro della sfida sarà Luca Banti, che incrocia la Juve per la 25esima volta. Ha arbitrato due volte i bianconeri contro i biancocelesti, e il bilancio è di una vittoria a testa: una gara di Coppa Italia (2-1 per la Lazio all'Olimpico) del 2013 e il 2-0 di agosto con il quale la Juve si è aggiudicata l'ultima Supercoppa Italiana.

15.20 - Ieri sono arrivate anche le convocazioni ufficiali da parte del tecnico della Lazio:



PORTIERI: Marchetti, Berisha, Guerrieri.

DIFENSORI: Basta, Braafheid, Gentiletti, Hoedt, Konko, Mauricio, Radu.

CENTROCAMPISTI: Biglia, Candreva, Cataldi, Felipe Anderson, Milinkovic-Savic, Parolo.

ATTACCANTI: Djordjevic, Keita, Kishna, Klose, Matri.

14.40 - E' intervenuto ieri in conferenza stampa anche Stefano Pioli, che sta conducendo una stagione tra tante difficoltà, e forse nel momento peggiore si trova di fronte uno degli avversari peggiori di tutti. Trovate qui tutte le sue parole.

14.00 - Questa è invece la lista dei convocati diramata da Allegri:



PORTIERI: Buffon, Neto, Rubinho.

DIFENSORI: Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Rugani, Evra, Alex Sandro.

CENTROCAMPISTI: Cuadrado, Marchisio, Sturaro, Asamoah, Lemina, Padoin, Vitale.

ATTACCANTI: Dybala, Mandzukic, Morata, Zaza.

13.20 - Nella giornata di ieri si è svolta la conferenza stampa di rito di Massimiliano Allegri in vista della sfida odierna. Il tecnico ha parlato delle difficoltà della gara e dello stato di forma dell'avversario, oltre che dell'assenza di Pogba e della situazione di classifica. Cliccando qui troverete tutte le parole del tecnico bianconero.

12.40 - Buongiorno a tutti gli appassionati di calcio, e benvenuti alla diretta live di Lazio-Juventus da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia. La giornata numero 15 del campionato di Serie A edizione 2015/16 comincia con un giorno di anticipo, comincia con la grande sfida dell'Olimpico, tra due squadre che vivono momenti differenti, ma con la stessa voglia di vincere questa sera.

Si gioca di venerdì sera, strano ma non nuovo, visto che anche nelle scorse stagioni spesso si anticipava, per permettere alle squadre impegnate in Champions di avere un giorno in più a disposizione per prepararsi. Tutto il resto del programma è però tra sabato e domenica, senza monday night. Eccolo:

Questa invece la situazione di classifica, con il Napoli in testa dopo aver battuto l'Inter nello scontro diretto. La Juventus dista 7 lunghezze dalla capolista, entro natale l'obiettivo di Allegri e della squadra è quello di dimezzare lo svantaggio dalla vetta. Missione difficile, ma non impossibile.

I bianconeri cavalcano un filotto di 4 vittorie consecutive, cominciato con la vittoria nel derby contro il Torino al 93', continuato poi con la trasferta di Empoli, con l'1-0 sul Milan e con lo 0-3 di Palermo. Quattro vittorie consecutive che rappresentano la striscia più lunga mai condotta in stagione, e che non arrivava dal marzo 2015. La classifica ha cominciato a sorridere alla Juve, che si è messa alle spalle Milan e Sassuolo e ora punta all'aggancio alla Roma, con gli occhi anche più sopra.

Ovviamente chiedere tutto e subito sarebbe troppo, e pensare che i bianconeri possano diventare campioni d'inverno è un po' esagerato, certo è che, passato questo impegno, il calendario è piuttosto agevole e gestibile: in casa con la Fiorentina, in trasferta con il Carpi, in casa con il Verona e a Genova con la Sampdoria. Quattro vittorie sono assolutamente alla portata della Juve di oggi, che inoltre, eccetto derby, Milan e Fiorentina, nel girone di ritorno giocherà tutti i big match (specialmente Napoli, Roma e Inter) tra le mura amiche. Insomma, la Juve è vivissima.

Ad oggi, guadando la classifica, i bianconeri devono rimpiangere i punti buttati via all'inizio, specialmente con Udinese e Frosinone, ma anche con il Chievo. Quei punti che mancano potevano essere quelli che le avrebbero permesso di essere in vetta, ma l'assetto giusto per una squadra per metà nuova è stato trovato a ottobre-novembre, ed ora è il momento di beneficiarne conquistando più punti possibile, e non c'è tempo da perdere.

Resta ancora da capire se quell'assetto verrà riproposto con gli stessi interpreti che l'hanno reso efficace nelle ultime uscite, perchè infortuni e squalifiche hanno falcidiato il centrocampo di Allegri, che si ritrova con solamente Sturaro e Marchisio titolari sicuri, mentre Asamoah sembra favorito su Lemina e Khedira, che stanno ancora recuperando dai rispettivi infortuni. Altra opzione è Alex Sandro da interno con Evra largo, ma è tutta da interpretare. Pesa la squalifica di Pogba in mezzo.

Sarà certamente 3-5-2 però, con le certezze rappresentate da Buffon tra i pali e dal trio Barzagli-Bonucci-Chiellini dietro. Centrocampo quello sopracitato, con Lichtsteiner sicuro titolare a destra, mentre davanti è certo di giocare Paulo Dybala, mentre sono in ballottaggio Morata e Mandzukic per accompagnarlo. Salvo ribaltoni, chi dei due giocherà stasera, partirà dalla panchina col Siviglia. E occhio a Zaza.

Il momento della Lazio è quasi l'opposto di quello dei bianconeri: un punto solo raccolto nelle ultime 5 partite, il pareggio casalingo con il Palermo, mentre Atalanta, Milan, Roma e Empoli sono state le squadre che hanno strappato 3 punti ai biancocelesti, lasciandoli a soli 19 punti a veleggiare a metà classifica dopo un inizio più che discreto, visto che i 18 punti raccolti nelle prime 9 gare ponevano la squadra di Pioli a ridosso delle squadre ora di vertice.

Difficile andare a cercare responsabili particolari per questo momento nero, così come è difficile uscirne, l'unico modo sembrerebbe essere quello di vincere questa sera e possibilmente ripetersi con Samp e Inter nelle ultime due giornate del 2015, intermezzate dalla sfida di Coppa Italia con l'Udinese e dall'Europa League, competizione nella quale i biancocelesti hanno già conquistato la qualificazione ai sedicesimi e vincono da 4 partite consecutive.

Per la Lazio si sta di fatto ripetendo quanto successo per la Juve all'inizio: bene in Europa, a stento in campionato. Ma le concorrenti stanno cominciando ad allungare il passo per scappare, il tempo rimasto è poco e non si possono lasciare punti per strada. Inoltre la sesta gara senza vittorie metterebbe Pioli in una posizione non invidiabile, nonostante l'ottimo lavoro dello scorso anno.

Questa sera il tecnico dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, anche se resta viva l'ipotesi con le due punte, anche se più remota. Certezze dalla porta al centrocampo: Marchetti difende i pali, Basta, Mauricio, Gentiletti e Radu la linea a quattro davanti a lui, mentre la cerniera centrale sarà con Biglia e Parolo. Sugli esterni sicuro è Candreva a destra, Felipe Anderson e Kishna si giocano una maglia dall'altra parte. Anche Klose è quasi certo del posto, da capire se con lui ci sarà un altro attaccante (Matri o Djordjevic) o Milinkovic-Savic.