Risultato finale Napoli - Hellas Verona, Coppa Italia 2015/2016 (3-0): tutto facile per gli azzurri

II Napoli si qualifica al prossimo turno della Time Cup, finisce 3-0 al San Paolo contro i gialloblu. Risultato mai in discussione dopo l'avvio bruciante degli azzurri: Gol di El Kaddouri, Mertens e Callejon, con Hamsik che ha sbagliato pure unrigore.Netta superiorità dei padroni di casa, per il Verona ora testa solo al campionato. Man of the match: Mertens. Nel quarto di finale inconterà la capolista Inter già battuta in campionato.Una grande partita che seguiremo come sempre in vosta compagnia. Per questa sera è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna

FINISCE QUI:NAPOLI VERONA 3-0

90' Ci saranno due minuti di recupero

88' Calcio d'angolo del Verona che vuole il gol della bandiera

85' Fallo edi Callejon su Greco a metacampo

84' Il Verona ha mollato la presa

83' Tentativo dalla lunga distanza di Chiriches, palla fuori

83' Hamsik, servito Mertens, ma viene fermato proprio al momento del tiro.

80' Mertens viene nuovamente fermato in area da Hallfredsson, Irrati questa volta lascia correre

77' Va Greco con il sinistro a giro,fuori

77' Punizione Verona

76' Ultimo cambio per l' Hellas: Winck al posto di Moras

76' GOOOOOOL DEL NAPOLI, CALLEJON NON SBAGLIA: El Kaddouri serve splendidamente Callejon che deve solo infilare in rete il 3-0 e riscatta il rigore sbagliato dal compagno

74' PALO DI HAMSIK, Troppo forza, tiro troppo angolato. Occasione sprecata dagli azzurri per chiudere la partita

73' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI: Fares stende Mertens. Fallo netto

70'Terzo ed ultimo cambio peer il Napoli: Fuori Higuain dentro Callejon

69'Lancio troppo lungo di Valdifiori per Mertens che non riesce ad agganciare

67' Secondo cambio per Sarri: dentro Chalobah per Allan.

65' Fuorigioco di Hamsik

65' Dribbling Higuain che poi prova servire Mertens, ma la difesa gialloblu anticipa

64' Il Verona prova a farsi vedere, ma non riesce a dare il giusto sostegno agli attaccanti

63' Napoli con un lungo possesso palla

61' Ancora El Pipita che va a tirare di testa, ma la palla finisce fuori di poco

61'Conclusione potente ma centrale di Higuain, Coppola questa volta si fa trovare pronto. Angolo per gli azzurri

60' Primo cambio anche per Del Neri: entra il giovanissimo Zaccagni fuori Checchin

60' Higuain Murato da Pisano, angolo

58' Altro dribbling di Mertens che poi viene messo giù in area: il belga chiede rigore, Irrati lascia proseguire

56'Maggio prova l'incursione personale, ma perde l'attimo e la palla finisce fuori

54'Parte Higuain, palla altissima

53' Cartellino giallo per Coppola.

53' punizione a 2 in area per il Napoli: Coppola tocca di mano su retropassaggio di un suo compagno. Ingenuità Verona

51' Ci prova da lontano Mertens,nessun problema a Coppola.

49' Primo cambio per Sarri: fuori dentro David Lopez e dentro Hamsik

48' Problema all'inguine per David Lopez

47' pressing alto del Verona che recupera palla

46' Cambio per il Verona esce Siligardi ed entra Greco

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dagli azzurri

20.05 Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo

FINISCE LA PRIMA PARTE DI GIOCO.Avvio super del Napoli che chiude il primo tempo in vantaggio di due reti: a segno con El Kaddouri e Mertens. A tra poco per il secondo tempo

45' Ci sarà un minuto di recupero

42' SQUILLO VERONA, TRAVERSA DI CHECCHIN.

40' Hallfredsson con il destro, tiro da dimenticare

39' Si fa vedere il Verona, angolo per i gialloblu

38' fallo in attacco di Higuain

38' Altra punizione per gli azzurri

37' È monologo Napoli

35' Sinistro di Fares ma non inquadra la porta e la palla finisce fuori

34' Pallone tagliato, Checchin spazza via

33' Sempre Napoli, sempre Mertens che si guadagna un'ottima punizione

31' erroraccio di Bianchetti ne approftta ancora Mertens, in acrobazia questa volta, Coppola si rifugia in angolo

29' fuorigioco di Jankovic

28' Maggio dopo una splendida progressione pretende un po' troppo, la difesa dellHellas recupera

27' Angolo per la squadra di Del Neri che torna a farsi vedere in attacco

27' l'attacante argentino rientra in campo

26 Higuain lascia momentaneamente il campo, Napoli in 10

25' Higuain a terra, problemi alla caviglia destra

25' COSA SI E' MANGIATO EL PIPITA:Higuain tutto solo in contropiede, prova il pallonetto, scelta sbagliata del Pipita e Coppola ringrazia e blocca la palla

23' Il Verona non riesce più a ripartire

19' Fuorigioco millimetrico di Higuain

18' Fallo in attacco di Koulibaly sugli sviluppi del corner

17' Higuain crossa,Helander spazza via

16' Bella chiusura di Strinic che ruba palla a Jankovic

15' il Verona prova a ripartire con un lancio in vertilace di Siligardi, ma la difesa azzurra libera

11' GOOOOOL DEL NAPOLI, MERTENS IN CONTROPIEDE SIGLA IL RADDOPPIO AZZURRO. Bellissima azione del belga che con un paio di dribbling mette in rete il 2-0

10' Sbaglia il cross Maggio, palla che finisce fuori

8' Cross basso di Mertens, Coppola blocca

7' Altro angolo per i padroni di casa

6' Higuain segna il gol del raddoppio, peccato che era in posizione irregolare. Gol annullato

5' Ancora Napoli, calcio d'angolo

4'GOOOOOL DEL NAPOLI, CONTROPIEDE MICIDIALE DEGLI AZZURRI: Higuain attacca benissimo lo spazio e regala un assist a El Kaddouri che deve solo infilare in rete l'1-0. Al primo affondo, il Napoli ha segnato

2' Cross basso di Jankovic, Koulibaly spazza via

1' El Kaddouri prova l'incursione, Bianchetti recupera

1' INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dal Verona

19.01 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

18.59 Napoli - Hellas Verona sono nel tunnel. Chi vince stasera troverà l'Inter

18.51 Pochissimi tifosi presenti allo stadio

18.41 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento finale

18.40 Turnover a metà per gli azzurri. Infatti Sarri schiera a sorpresa Reina Koulibaly e Allan. Confermato anche Higuain titolare in avanti.

18.35 Ecco anche gli undici scelti da Del Neri

VERONA (4-3-3): Coppola; Moras, Bianchetti, Helander, Pisano; Checchin, Hallfredsson,Siligardi; Jankovic, Fares, Wszolek. All. Delneri

18.26 Siamo ancora in attesa della formazione ufficiale del Verona..

18.20 Finalmente arrivano le formazioni ufficiali, incominciamo con gli undici scelti da Sarri

NAPOLI (4-3-3): Reina, Maggio, Chiriches, Koulibaly, Strinic, Allan, Valdifiori, David Lopez, Mertens, Higuain, El Kaddouri All. Sarri

18.15 Entrariamo nello spogliatoio dell’Hellas Verona

18.01 Calcio d'inizio alle ore 19, ma intanto andiamo a dare un'cchiata allo spogliatoio degli azzurri

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Napoli - Hellas Verona, incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Gara secca, chi vince trova l'Inter (vittoriosa ieri sera contro il Cagliari grazie alle reti di Palacio al 24', Brozovic al 71' e Perisic all'81'.). Il deludente pareggio ottenuto domenica con la Roma, ha rallentato il passo dei partenopei in campionato, ma questa sera è pronto a scendere in campo, in Coppa Italia. Di Fronte, il Verona di Delneri reduce dall'ottimo pareggio contro il Milan che dà fiducia ad un ambiente che sogna di uscire presto dalla crisi di risultati e dalla zona retrocessione.

Questa sera contro il Napoli, il tecnico gialloblu manderà in campo una squadra baby: "Per noi è solo un impiccio ma ce la siamo guadagnata e la giocheremo. Sarà l'occasione di testare tanti ragazzi che avranno modo di mettersi in mostra e fare esperienza". La salvezza in campionato è troppo importante.

In Serie A, il Napoli ha già battuto i gialloblu, quando ancora c’era Mandorlini, al Bentegodi per 2-0 con il destro chirurgico di Insigne all’angolino e la zampata vincente di Higuain. Per i partenopei primo match in Tim Cup, mentre l’avventura dei veneti ha preso il via al terzo turno col 3-1 al Foggia, cui ha fatto seguito la vittoria di misura col Pavia.

La partita sarà arbitrata da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, assistito da Manganelli e Tasso, mentre Nasca sarà il quarto uomo. Sulla carta una partita senza storia. Tanto turnover da entrambe le parti, Sarri potrebbe riproporre la formazione che utilizza in Europa League, mentre il Verona si affiderà alle seconde linee e a qualche Primavera. Seguite la partita in nostra compagnia, il meglio del calcio, sempre qui su Vavel Italia.

I CONVOCATI

Gigi Delneri ha convocato 19 giocatori per la partita al San Paolo contro il Napoli, ottavo di finale di Coppa Italia. Sono in dieci che resteranno a guardare la sfida del San Paolo: Albertazzi, Gomez Taleb, Ionita, Marquez, Matuzalem, Pazzini, Romulo, Souprayen, Toni e Viviani. Questi, invece, i convocati: Coppola, Rafael, Gollini; Bianchetti, Helander, Moras, Pisano, Winck; Checchin, Greco, Hallfredsson, Sala, Wszolek, Zaccagni, Guglielmelli; Fares, Jankovic, Siligardi, Tupta.

PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico azzurro probabilmente farà ampio turnover, formazione quasi simile a quella di Europa League. In porta dovrebbe esserci Reina, ma non è escluso un impiego di Gabriel, la difesa sarà composta da Maggio, Chiriches, Koulibaly e Strinic, il centrocampo da Lopez, Valdifiori e Chalobah, in attacco tridente con Mertens, El Kaddouri e Callejon, vista l’indisponibilità di Gabbiadini.

Spazio ai ragazzi della Primavera. In porta per l'occasione ci sarà Coppola, con Winck e Pisano nel ruolo di terzini e Helander e Bianchetti in quello di centrali. A centrocampo Checchin e Zaccagni dovrebbero partire dal 1° minuto, affiancati da uno tra Hallfredsson e Sala. Visto il suo scarso utilizzo nel match contro il Milan, Bosko Jankovic dovrebbe comporre con Tupta e Fares un tridente offensivo assolutamente inedito. “

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Chiriches, Henrique, Strinic; Lopez, Valdifiori, Chalobah; Mertens, Callejon, El Kaddouri. All. Sarri

VERONA (4-3-3): Coppola; Winck, Bianchetti, Helander, Pisano; Checchin, Zaccagni, Wszolek; Jankovic, Fares, Tupta. All. Delneri

ARBITRO: Massimiliano Irrati di Pistoia

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 5 i precedenti di Napoli e Verona in Coppa Italia ed in ogni match i gialloblù sono sempre usciti sconfitti.. Tra le curiosità, i partenopei hanno ospitato gli scaligeri solo una volta, mentre degli altri 4 incontri, 3 si sono giocati al Bentegodi ed 1, riguardante la finale del 1976, venne giocato sul campo neutro di Roma.

Tra le 5 vittorie ottenute dalla squadra azzurra la più importante è la finale del torneo 1975/76 giocata il 29 giugno 1976 allo stadio Olimpico di Roma. In quella occasione il Napoli sconfisse l’Hellas Verona con un secco 4-0 (75° aut. Ginulfi [V], 77°Braglia [N], 79° e 86° Savoldi [N]), aggiudicandosi la seconda Coppa Italia della sua storia. Nel match di domani sera gli ex di turno del saranno Coppola e Matuzalém per il Verona e Jorginho e Sarri per il Napoli.

L’ultimo confronto in Coppa Italia tra le due squadre risale invece al match di ritorno del terzo turno del torneo 1992/93. La partita, giocata il 28 ottobre1992 allo stadio Bentegodi, si concluse con la vittoria dei partenopei con il risultato di 5-0. La partita vedrà allo stadio anche la tifoseria scaligera, di ritorno a Napoli dopo un po’ di anni. Era dal 2007, infatti, che i sostenitori veronesi mancavano da Fuorigrotta. La notizia dell’apertura della trasferta è stata accolta con un certo entusiasmo dal tifo organizzato dell’Hellas.