Risultato finale Sampdoria - Milan, partita di Coppa Italia (0-2): rossoneri ai quarti, ora c'è il Carpi

FINISCE QUI, IL MILAN VINCE E PASSA AI QUARTI DI FINALE

93' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN CHE CHIUDE LA PARTITA, CI PENSA BACCA . Gran giocata del colombiano

92'Sampdoria che pressa, il Milan è in sofferenza anche con l'uomo in più

90' OCCASIONE DELLA SAMPDORIA, CON CASSANO CHE SFIORA IL PALO.

90' Saranno 4 i minuti di recupero

89' Bruttissimo fallo di Soriano su Poli

88' Contropiede del Milan, Carlos Bacca spreca

86' Fallo di Fernando su Jose' Mauri, il Milan guadagna secondi preziosi

84' Angolo per la Sampdoria, allontana De Sciglio

84'OCCASIONE MILAN: Ottimo contropiede di Mauri, che serve poi Niang, inserimento sul secondo di Bacca che non arriva per un soffio

81' Fuori Bertolacci e dentro Jose Mauri

80' Problemi anche per Niang, ma il francese non chiede il cambio

77' Tiro di Cassano, Abbiati blocca

76' Angolo per la Sampdoria

75' Come detto, fuori Bonaventura e dentro Poli

75' Ultimo cambio per Montella, dentro Cassano e fuori Muriel

73' Problema muscolare per Bonaventura ha chiesto il cambio, entrerà Poli

70' Primo cambio per Mihajlovic: dentro Honda fuori Cerci

69' Contropiede di Niang che serve Bonaventura ma di testa la colpisce in tribuna

68' Fuorigioco dubbioso di Cerci

67' Altro cambio per Montella: Entra Mesbah (ex della partita) fuori Carbonero

66' Conclusione murata di Niang , il Milan non sfrutta al meglio il contropiede

63' ESPULSO Zukanovic: Prima commette fallo su Kucka, Celi lo ammonisce, il giocatore blucerchiato non le manda a dire all'arbitro che estrae poi il rosso. Sampdoria in 10 uomin

61' Pericooso Bacca, Zukanovic mette in angolo

60' Giallo per De Sciglio e Lazaros che si beccano dopo un fallo subito dal giocatore blucerchiato

58' Primo cambio per Montella: esce Bonazzoli ed entra Lazaros

57' Va Bonaventura direttamente in porta, Soriano libera

56' Punizione dal limite per il Milan, fermato irregolarmente Niang

Bella palla di Bertolacci per Bacca che serve Niang, il francese non sbaglia!

52' Regalone di Mexes, fondamentale l'aiuto di Kucka che impedisce Muriel una conclusione facile

50' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN, IL RISULTATO SI SBLOCCA CON NIANG: bella transizione rossonera con Bacca che serve po il giovane francese che non sbaglia. 1-0 per il Milan

48' Fuorigioco di Cerci

47' Lancio troppo lungo di Bertolacci per Bonaventura che non riesce a tenere in campo la palla

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dai rossoneri

22.01 Squadre che ritornano in campo

Non c'è recupero, finisce qui 0-0 tra Sampdoria e Milan. Meglio i blucerchiati dei rossoneri. A tra poco per il secondo tempo

44' Cross di Bertolacci allontanat

42' Tiro di Carbonero Abbiati ancora attento e mette in corner

39' Muriel con il destro, Abbiati si allunga e mette in angolo.

39' Destro di Fernando, pallone che finisce sul fondo

37' Fallo di Kucka su Fernando

36' Cross di Kucka allontanato da Zukanovic.

35' Sinistro di Cerci, murato da Soriano

33' Altro cartellino per il Milan, questa volta Abate prende il giallo

32' Ci prova Zukanovic con la testa da corner, la difesa allontana

31' Angolo per la Sampdoria che torna a farsi vedere in attacco

30' Mihajlovic ha chiesto di alzare il baricentro

29' Va Cerci, palla sul fondo non di molto

28' Carbonero travolge Bertolacci, punizione per il Milan

27' Angolo per il Milan che è cresciuto negli ultimi minuti

26' Angolo per i rossoneri, arriva De Sciglio da dietro che nontira benissimo, ma la palla finisce sulla testa di Niang tiro centrale, nessun problema per Viviano

24' Bella giocata di Niang ben servito da Mexes, si gira e di interno destro sfiora il palo

21' De Sciglio butta via un'altro pallone

21' Nessuno che fa movimento senza palla nel Milan

20' Copertura di Romagnoli su Muriel, angolo anche per la Sampdoria

19' Carbonero di testa allontana

18' Nuovo corner per il Milan

17' Angolo per i rossoneri

16' Falllo duro di Mexes su Muriel, giallo anche per il difensore francese

15' Mexes allontana

14' Cerci perde palla nell'impostare il gioco e poi va a commettere fallo

13' Partita vivace con le due squadre che si affrontano a viso aperto

11' Angolo sprecato

10' Calcio d'angolo per i rossoneri

9' Fermato Niang, Celi lascia correre

8' Lavorano molto gli attacanti della Sampdoria

7' Niang prova a servire Bacca, ma la difesa blucerchiata libera

6' Pressing falloso di Niang

5' Va Zukanovic sulla barriera. In precedenza, erroraccio della difesa rossonera sul contropiede della doria

4' Contropiede di Soriano, Bertolacci al limite dell'area lo ferma. Cartellino giallo per il centrocampista rossonero, tutti i blucerchiati chiedevano il rosso

2' Fallo di Ivan su Niang. Punizione per il Milan posizione decentrata

1' Fallo di Fernando su Cerci a metà campo

1' Carbonero commette fallo in attacco su Abate

1' Inizia la partita, prima palla giocata dai padroni di casa

20.59 Sampdoria - Milan scendono in campo

20.42 Sono 5 i precedenti in Coppa Italia fra Sampdoria e Milan, giocati in Liguria. Il bilancio sorride ai rossoneri che hanno vinto in quattro occasioni e perso solamente in una, anche se la sconfitta che arrivò il 3 luglio 1985 era la finale di ritorno. Dopo lo 0-1 di San Siro, i blucerchiati di Bersellini ebbero la meglio sul Milan di Liedholm grazie alle reti di Mancini (rigore) e Vialli, con rete rossonera nel finale di Virdis.

20.28 Squadre in campo per il riscaldamento finale

20.21 Dopo i pochi minuti domenica contro il Verona, Andrea Bertolacci torna dopo un mese e mezzo, ecco il ritorno da titolare per dare qualità. Un altro rientro importante per Mihajlovic e una prova importante per Bertolacci come per tutto il Milan stasera. In particolare per il centrocampista una sorta di riscalamento anche in vista del campionato e del Frosinone. La doppia assenza per squalifica di Kucka e De Jong gli spalancherà anche in quel caso le porte della titolarità.

20.05 Le formazioni ufficiali, Mihajlovic punta su Niang

SAMPDORIA: Viviano; Cassani, Moisander, Zukanovic, Regini; Ivan, Fernando, Carbonero; Soriano; Muriel, Bonazzoli. A disposizione: Brignoli, Puggioni, Coda, De Silvestri, Mesbah, Pereira, Correa, Palombo, Rocca, Lazaros, Rodriguez, Cassano. Allenatore: Vincenzo Montella.

MILAN: Abbiati; Abate, Mexes, Romagnoli, De Sciglio; Cerci, Kucka, Bertolacci, Bonaventura; Bacca, Niang. A disposizione: Donnarumma, Livieri, Antonelli, Calabria, Simic (25), Zapata, De Jong, Josè Mauri, Poli, Montolivo, Suso, Honda, Luiz Adriano. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

19.57 Il pullman del Milan è arrivato da pochi minuti allo stadio Ferraris di Genoava

19.55 Eccoci collegati, andiamo a dare un'occhiata allo spogliatoio rossonero

Buona giornata e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria - Milan, incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia. Apre Lazio-Udinese alle 16 (chi passa troverà la Juventus), chiude Sampdoria-Milan alle 21 (chi passa trova il Carpi). Una gara, quest’ultima, che può cambiare la stagione delle due squadre, soprattutto per i rossoneri.

Il Milan ha un’occasione da non fallire: sconfiggendo i blucerchiati, i rossoneri sarebbero nettamente favoriti nella corsa a un posto in finale visto che dalla loro parte di tabellone sono state eliminate sia Fiorentina che Roma (sono rimaste Carpi ai quarti e una tra Alessandria e Spezia in semifinale). In sostanza se i rossoneri dovessero superare l'ostacolo Samp, si troverebbero la strada spianata fino alla finale, di certo non dovranno vedersela con avversari più forti (almeno sulla carta). La Coppa Italia rappresenta il modo più “semplice” per conquistare un posto nella prossima Europa League: contro i blucerchiati, il Diavolo non può sbagliare

Mihajlovic ha quattro giorni per convincere la società rossonera: non è stasera contro la Sampdoria che si deciderà il destino del tecnico serbo, ma domenica contro il Frosinone, cioè l’ultimo match prima della sosta per le festività natalizie. Berlusconi vuole risposte di alto livello dopo la delusione soprattutto nelle prestazioni con Carpi e Verona.

Montella cerca la prima vittoria sulla panchina della Sampdoria: momento delicato per i blucerchiati che vogliono vendicare la sconfitta di tre settimane fa in campionato (4-1 per i rossoneri ndr). Un po' di turnover per l'aereoplanino, che cerca risposte dagli uomini meno impiegati finora: in difesa potrebbe esserci posto per Cassani a destra al posto di De Silvestri, mentre a centrocampo tornerà Palombo. In avanti spazio a Muriel, rimasto a riposo nelle ultime due sfide di campionato. Eder continua la riabilitazione dopo l’infortunio muscolare accusato nella scorsa settimana.

I CONVOCATI

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei 24 rossoneri che saranno a disposizione del Milan nel match di questa sera contro la Sampdoria valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri(97)



DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Mexes, Romagnoli, Simic (25), Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, De Jong, Josè Mauri, Kucka, Montolivo, Poli, Suso

ATTACCANTI: Bacca, Cerci, Honda, Luiz Adriano, Niang

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sinisa Mihajlovic si affiderà a molti titolari: in attacco la coppia Bacca-Luiz Adriano, mentre il centrocampo dovrebbe essere quello formato da Cerci, Poli (o addirittura il titolare Kucka), Bertolacci e Bonaventura. Solo una novità in difesa dove insieme a Romagnoli, Abate e De Sciglio, ci sarà Mexes, che prenderà il posto di Alex al centro della retroguardia, porta difesa da Abbiati.

Milan (4-4-2): Abbiati; Abate, Mexes, Romagnoli, De Sciglio; Cerci, Poli/Kucka, Bertolacci, Bonaventura; Niang, Luiz Adriano.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Montella si affiderà al 4-3-1-2 e ad un leggero turnover: in porta dovrebbe essere lanciato Puggioni, mentre Cassani, Coda, Moisander e Mesbah dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo, invece, dovrebbero essere schierati, dal centro-destra al centro-sinistra, Palombo, Ivan e Barreto, con Correa sulla trequarti e con Bonazzoli e Muriel in attacco.

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Cassani, Coda, Moisander, Mesbah; Palombo, Ivan, Barreto; Correa; Bonazzoli, Muriel.

Allenatore: Vincenzo Montella.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

A partire dalla stagione 1962-63, Sampdoria e Milan si sono affrontate 10 volte in Coppa Italia, fra cui una volta in Finale nella stagione 1984-85 con doppia affermazione genovese, sia a Marassi che a San Siro: il bilancio è di 3 vittorie blucerchiate e 7 rossonere.

Al di fuori del Campionato, Samp e Milan si sono affrontate anche in:

- Spareggio Uefa 1987 a Torino: Milan-Sampdoria 1-0

- Finale Supercoppa Europea 1990: Sampdoria-Milan 1-1 e Milan-Sampdoria 2-0

- Finale Supercoppa di Lega 1989: Milan-Sampdoria 3-1

- Finale Supercoppa di Lega 1994: Milan-Sampdoria 1-1 e poi vittoria ai rigori

Il cammino dei rossoneri in Coppa Italia



2014-2015

Ottavi di finale: Milan-Sassuolo 2-1

Quarti di finale: Milan-Lazio 0-1



2013-2014

Ottavi di finale: Milan-Spezia 3-1

Quarti di finale: Milan-Udinese 1-2



2012-2013

Ottavi di finale: Milan-Reggina 3-0

Quarti di finale: Juventus-Milan 2-1 Dopo i Tempi Supplementari



2011-2012

Ottavi di finale: Milan-Novara 2-1 Dopo i Tempi Supplementari

Quarti di finale: Milan-Lazio 3-1

Semifinali: Milan-Juventus 1-2

Juventus-Milan 2-2 Dopo i Tempi Supplementari



2010-2011

Ottavi di finale: Milan-Bari 3-0

Quarti di finale: Sampdoria-Milan 1-2

Semifinali: Milan-Palermo 2-2

Palermo-Milan 2-1

Per la Sampdoria sarà la 59' avventura in questa manifestazione, che ha vinto 4 volte: nel 1985, 1988, 1989 e 1994. Il bilancio globale blucerchiato vede 283 partite giocate, con 129 vittorie, 72 pareggi, 82 sconfitte, 427 gol segnati e 310 subiti. La Sampdoria detiene il record di Finale vinta con il massimo scarto, 6-1 a Marassi sull’Ancona, nell’Aprile 1994.

La Sampdoria inoltre segna da 13 partite casalinghe di fila, in Coppa Italia, per un totale di 35 marcature. Ultimo stop in questo senso il 24 Gennaio 2007.Quello di questa sera in TIM Cup è il settimo confronto tecnico ufficiale tra i due allenatori, Vincenzo Montella e Sinisa Mihajlovic; finora il bilancio è di 1 successo per il tecnico della Sampdoria, 3 pareggi e 2 vittorie del mister serbo.

Il fischietto sarà Celi, mentre gli assistenti saranno Di Fiore e Dobosz. Quarto uomo, invece, sarà Mazzoleni.