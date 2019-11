Risultato Bologna - Empoli, Serie A 2015/2016 (2-3): decide Maccarone, quarto successo di fila per i toscani

22.50 Finisce qui la nostra diretta. Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una serena buonanotte! A domani!

22.47 Bologna che resta fermo a quota 19, dunque, in attesa delle sfide di Frosinone, Carpi e Palermo, che sembrano le rivali dirette per la lotta alla salvezza. Empoli oramai salvo a 27, che potrebbe sognare qualcosa in più di una 'semplice' salvezza: Natale felicissimo per i toscani, che stanno facendo meglio addirittura della scorsa stagione.

22.43 Dopo Lazio, Verona e Carpi cade anche il Bologna sotto i colpi di Maccarone e compagni, che conquistano così il tredicesimo punto nelle ultime cinque uscite. Spettacolare la squadra di Giampaolo, che gioca sempre palla a terra ed in velocità. Bologna meno pimpante del solito, che ha sofferto il palleggio ed il fraseggio degli ospiti, senza però mai mettere la giusta cattiveria agonistica nel match.

22.40 Maccarone sblocca ad inizio ripresa, poi la squadra toscana gestisce ritmi e possesso palla con diligenza e tranquillità, andando vicina anche al poker in più occasioni. Il Bologna ci prova con la forza della disperazione, senza mai orchestrare trame degne di tal nome: Destro sfiora il pareggio di testa, trovando solo la traversa. Successo meritato per i toscani, che salgono al sesto posto in classifica.

FISCHIA MARIANI! FINISCE QUI! DECIDE UNA DOPPIETTA DI MACCARONE! L'EMPOLI ESPUGNA ANCHE IL DALL'ARA E VOLA IN CLASSIFICA A QUOTA 27 PUNTI! QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA!

94' Sbaglia Brienza! Stoppa e appoggia la palla a Pucciarelli, che allunga per Livaja che tiene possesso e subisce fallo da Oikonomou. Sembra fatta per l'Empoli!

92' Cross di Brienza per Destro, Tonelli anticipa tutti e spazza!

91' PUCCIARELLI! ANCHE IN DIFESA! CLAMOROSO RECUPERO SU FALCO, CHE E' COSTRETTO A COMMETTERE ANCHE FALLO! ESEMPLARE LA PARTITA DELL'ATTACCANTE DI GIAMPAOLO!

90' Quattro minuti di recupero concessi da Mariani! Si gioca per altri 240 secondi, che separano l'Empoli dalla quarta vittoria di seguito.

88' Pucciarelli scambia con Buchel sull'out mancino dell'attacco empolese, Gastaldello ed Oikonomou riescono, in chiusura a far carambolare la sfera sui piedi dell'attaccante. Palla felsinea.

86' Ultimi quattro più recupero al Dall'Ara con il Bologna che spinge ma deve stare molto attento alle ripartenze di Pucciarelli e Saponara.

Croce per Zielinski: questo l'ultimo cambio per Giampaolo. Clamorosa partita per il polacco ex Empoli. Dentro anche Mancosu per Donadoni che le prova tutte, esce Mounier.

84' Masina! Calcia col mancino dal limite dell'area di rigore: svirgloa. Si infuria Destro che gli chiamava il passaggio all'interno dell'area.

82' Pulgar! Che intervento sul contropiede dell'Empoli! Va via Saponara che serve Pucciarelli nello spazio: il cileno è perfetto in chiusura.

80' DESTRO!!!! GIRA DI TESTA E TROVA LA TRAVERSA!!!! CHE OCCASIONE PER MATTIA DESTRO SUL TOCCO DI ROSSETTINI CHE AVEVA FATTO LA SPONDA!!! DEVIA SKORUPSKI!

79' Riparte il Bologna! Ritmi frenetici! Masina imbeccato da Mounier sulla sinsitra: con una scivolata il terzino mette al centro, con Laurini che chiude in angolo. Esce proprio il terzino destro, dentro Zambelli, maggiormente difensivo l'ex Brescia.

78' Riparte l'Empoli con Zielinski: Saponara si fa vedere sul centro-sinistra, riceve dall'ex Udinese e calcia col mancino, devia Gastaldello che favorisce la parata di Mirante.

77' Brutto fallo di Livaja in uscita su Mirante: l'ex Atalanta non arresta la sua corsa pur valutando con largo anticipo l'uscita del portiere del Bologna, che però si rialza prontamente.

Ultimo quarto d'ora di speranze per il Bologna di Donadoni, che punta al pareggio. Empoli che invece riesce a gestire, in questa fase, il possesso palla: 15 minuti dalla quarta vittoria di fila.

74' Ammonito proprio Pulgar: fallo brutto da dietro del cileno su Saponara. Punizione da posizione invitante per l'Empoli, con Buchel sulla sfera.

72' Altro cambio per Donadoni: esce uno spento Donsah, al suo posto Pulgar.

71' Masina devia col tacco il corner di Brienza, ma nessuno è appostato sul secondo palo per deviare in rete da ottima posizione.

70' Destro lotta al limite dell'area contro Tonelli, proteggendo la sfera e riuscendo a conquistare un ottimo calcio d'angolo.

69' MARIO RUI! OTTIMA INIZIATIVA DEL TERZINO PORTOGHESE, CHE FINTA COL MANCINO, POI CALCIA COL DESTRO DAL LIMITE, TROVANDO LA PARATA CENTRALE DI MIRANTE IN DUE TEMPI!

67' Pronto ad entrare Livaja per Giampaolo: prenderà il posto di Maccarone, reduce dalla seconda doppietta di seguito.

65' Uno due nello stretto tra Mounier e Falco sulla destra: Mario Rui non trova la palla, bensì le gambe del francese. Punizione e giallo, Brienza è già sulla sfera.

64' TAIDER! Che occasione per il Bologna! Mounier sul secondo palo per Falco che ha problemi nello stop ma crossa ugualmente dalla parte opposta, dove l'ex Inter stoppa ma non trova il tempo per battere a rete.

62' Saponara! Sinistro del trequartista empolese, servito da Pucciarelli, bloccato da Mirante sul primo palo.

61' Ancora Empoli! Che spettacolo nello stretto, sempre di prima e palla a terra, i toscani: Pucciarelli per Zielinski, questi per Saponara che apre per Maccarone che calcia col destro. Murato!

60' Taider per Falco, che però parte in leggerissimo anticipo rispetto al passaggio del compagno: offside.

58' Schema da calcio di punizione per l'Empoli! Paredes cerca Maccarne, palla troppo lunga per l'attaccante.

Primo cambio per Donadoni: dentro Falco al posto di Crisetig. Brienza regista, oppure trequartista di un 4-2-3-1, con Mounier largo sulla sinistra, Falco a destra.

55' TONELLI! RISCHIA L'AUTOGOL SUL CROSS FORTE E TESO DI MASINA! DEVIAZIONE CHE PERO', PER FORTUNA DELL'EMPOLI TERMINA A LATO DEL PALO DELLA PORTA DI SKORUPSKI!

54' DESTRO! Rovesciata dell'ex attaccante della Roma, che però era in offside.

52' Atterrato Brienza sull'out di sinistra dell'attacco del Bologna. Fallo di Laurini sull'ex Cesena, che aveva raccolto una corta respinta proprio del terzino.

50' TAIDER!!! CHE OCCASIONE PER IL BOLOGNA! L'EX INTER CONTROLLA DI TESTA SUL CROSS DI MASINA, VINCE IL RIMPALLO E CALCIA DI DESTRO, RESPINGE SKORUPSKI!

48' MACCARONE!!!! ANCORA MACCARONEEEEE!!!!! TORNA IN VANTAGGIO L'EMPOLI!!!!! PUCCIARELLI VA VIA SULLA DESTRA, SALTA MASINA E METTE AL CENTRO: TUTTO SOLO BIG MACK FA 3-2!

47' Avanza l'Empoli con Mario Rui, che prova a servire e scambiare con Maccarone che si allarga sulla sinistra: chiude bene Rossettini che spazza. Destro fa salire il Bologna.

FISCHIA MARIANI E SI RIPARTE! INIZIA LA RIPRESA TRA BOLOGNA ED EMPOLI!

Non ci sono cambi in campo! Squadre che tornano sul terreno di gioco con gli stessi effettivi!

Minuto 24, Pucciarelli firma lo 0-1.

Primo tempo pazzesco al Dall'Ara, che si infiamma a dir poco nell'ultimo quarto d'ora. Mezz'ora dominata dall'Empoli di Giampaolo, che mette sotto sul piano del gioco e del ritmo il Bologna di Donadoni. Vantaggio con Pucciarelli, Rossettini spreca, lo stesso attaccante empolese centra il palo. Brienza impatta, prima del nuovo vantaggio di Maccarone e della beffa finale con il gol di Destro. Empoli sciupone, Bologna cinico.

Pucciarelli all'intervallo: "Rammarico? Ci siamo fatti riprendere sulle uniche due occasioni avute. Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo, possiamo farli male sfruttando le occasioni che ci capitano".

FISCHIA MARIANI!!! UN PRIMO TEMPO STREPITOSO AL DALL'ARA!!! FINISCE 2-2 TRA MILLE EMOZIONI E QUATTRO GOL! DUE PER PARTE! PUCCIARELLI, BRIENZA, MACCARONE, DESTRO! SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI!

Lancio lungo per Destro, che si protegge dall'arrivo di Tonelli, sfrutta l'uscita sbilenca di Skorupski, si gira e fa 2-2!

45' DESTROOO!!!! MATTIA DESTROOOO!!!!! PAREGGIA IMMEDIATAMENTE IL BOLOGNA!!!! PAZZESCO COSA STIAMO VEDENDO AL DALL'ARA!!!! CLAMOROSO!! 2-2!!!!

44' Che spettacolo l'Empoli! Ancora Maccarone va via sulla sinistra, serve l'inserimento di Saponara, chiude Rossettini in angolo.

42' MACCARONE!!!! COME GIOCA L'EMPOLI!!! CHE AZIONE! CHE SPETTACOLO!!! MASSIMO MACCARONE RIPORTA IN VANTAGGIO L'EMPOLI DI GIAMPAOLO! SPETTACOLARE ASSIST DI ZIELINSKI! PAZZESCO, PAZZESCO!

40' Si è scosso il Bologna dopo l'occasione avuta con Rossettini, poco prima di trovare il gol del pareggio con Brienza. Adesso il Dall'Ara spinge i suoi beniamini.

38' Ancora Rossettini! Stacca perfettamente sulla punizione di Brienza, ma la girata di testa termina a lato.

36' BRIENZA!!!!! CICCIO BRIENZA!!!!! CHE RASOIATA SU PUNIZIONE! PERFETTA! IMPLACABILE PER SKORUPSKI! 1-1! PAREGGIA FRANCO BRIENZA!

34' Attenzione! Punizione per il Bologna, ammonito Costa per il fallo su Destro. Facciamo chiarezza: Brienza per il suo centravanti, liscia Tonelli che mette in gioco l'ex Roma. Costa rimonta fallosamente su di lui al limite: niente rosso per Mariani, solo giallo!

33' BUCHEL! Sinistro dalla distanza del centrocampista empolese. Sfera che lambisce il palo alla destra di Mirante, che era sulla traiettoria!

31' DESTRO! Finalmente Destro! Si fa vedere al limite, viene servito da Crisetig, protegge palla e chiude di destro: palla alta sopra la traversa!

30' PUCCIARELLI!!!! PALO DELL'EMPOLI! SAPONARA RUBA PALLA SULLA TREQUARTI ED IMBECCA IL COMPAGNO SULLA DESTRA, CHE ENTRA IN AREA E CALCIA COL DESTRO DA POSIZIONE DEFILATA! PALLA CHE IMPATTA IL MONTANTE E SI SPEGNE TRA LE BRACCIA DI MIRANTE! DEVASTANTE SAPONARA!

28' ROSSETTINI!!! VICINISSIMO AL PAREGGIO, ED AL TERZO GOL DI FILA, IL DIFENSORE DEL BOLOGNA! PERFETTA LA PUNIZIONE DI BRIENZA, CON L'EX CAGLIARI CHE NON TROVA LA SFERA DA POCHI PASSI DALLA PORTA!

27' Brutto fallo di Saponara, in ripiegamento, su Crisetig. Bravo l'ex Cagliari a spezzare il ritmo ai toscani. Punizione dalla trequarti per il Bologna che si riaffaccia in attacco.

26' Insiste l'Empoli! Pressione di Pucciarelli su Masina: l'attaccante sradica la sfera dai piedi del terzino che lo ferma fallosamente. Non c'è giallo per il bolognese.

24' PUCCIARELLI!!!!! PUCCIARELLI!!!!! ARRIVA IL VANTAGGIO DELL'EMPOLI! FORTUNATO PER LA DEVIAZIONE FINALE DI ROSSETTINI, MA AZIONE FANTASTICA SULLA DESTRA DEGLI AZZURRI! SAPONARA SERVE L'ATTACCANTE SUL SECONDO PALO: DESTRO E DEVIAZIONE DI ROSSETTINI! 1-0!

23' Metà primo tempo, con l'Empoli che sta dominando al Dall'Ara. Donadoni molto deluso dall'atteggiamento della sua squadra, che sembra appagata dagli ultimi risultati. Atteggiamento remissivo.

21' PAREDES!!! CALCIA IN PORTA DA CALCIO D'ANGOLO! MIRANTE DEVIA PRIMA CHE LA SFERA TERMINI IN RETE!

20' Continua a spingere l'Empoli! Bravo Oikonomou a chiudere su Mario Rui, ma il difensore greco è costretto a deviare in angolo sulla pressione asfissiante degli avversari.

19' SAPONARA!!! CHE PALLA DI BUCHEL, CHE TOCCO SOTTO DI SAPONARA, CHE PROVA LO SCAVETTO IN USCITA SU MIRANTE. OTTIMA L'USCITA DEL PORTIERE CHE DEVIA IN ANGOLO!

17' Felsinei che non riescono a prendere in mano le redini del gioco, affidandosi spesso a lanci lunghi per la corsa di Brienza e Mounier, che però vengono guardati a vista dai terzini dell'Empoli. Destro, fin qui, poco servito.

15' Torna in avanti l'Empoli: Buchel si fa vedere tra le linee e, dopo aver controllato la sfera, calcia col mancino. Rossettini si oppone e devia la sfera in angolo.

13' Mounier! Sinistro dalla distanza, a volo, sugli sviluppi del corner battuto da Brienza. Palla alta.

12' Si vede il Bologna. Donsah cerca Destro all'interno dell'area di rigore, Mario Rui fa perfettamente la diagonale, ma chiude in angolo.

10' Decimo di gioco, con l'Empoli che è entrato molto meglio in partita rispetto ai padroni di casa, irretiti dalla pressione e dall'inizio di gara della squadra di Giampaolo. Donadoni prova a scuotere i suoi, che non riescono ad uscire dalla propria trequarti difensiva.

8' ZIELINSKI! CHE OCCASIONE PER L'EMPOLI! L'EX UDINESE CALCIA DI SINISTRO DOPO LA DISCESA DI SAPONARA CHE SALTA DUE AVVERSARI! TOSCANI MOLTO PERICOLOSI!

7' MACCARONE! DESTRO DELL'ATTACCANTE DELL'EMPOLI, CHE DOPO ESSERSI ACCENTRATO PERFETTAMENTE CALCIA COL DESTRO TROVANDO PRONTA LA RISPOSTA DI MIRANTE!

6' Donsah cerca lo scambio con Mounier sull'out di sinistra dell'attacco del Bologna, ma il tocco di ritorno dell'ex centrocampista del Cagliari è impreciso.

5' Crisetig spezza il raddoppio centrale di Buchel e Paredes, conquistando una punizione sulla trequarti offensiva dei felsinei.

3' Prima conclusione del match! E' di Maccarone: Saponara taglia centralmente alle spalle di Oikonomou, il controllo favorisce Maccarone che calcia col destro, ma a lato.

3' Pressing subito alto dell'Empoli di Giampaolo, che recupera con Tonelli e gestisce con Paredes nel cerchio di centrocampo. Toscani subito in partita.

1' Saponara viene murato al limite dell'area, Bologna che parte subito in transizione offensiva: Mounier viene fermato da Mario Rui in calcio d'angolo.

FISCHIA MARIANI! SI PARTE! EMPOLI IN POSSESSO PALLA!

Tutto pronto! Empoli che ha vinto il sorteggio e darà il via al match!

Bellissimo il colpo d'occhio del Dall'Ara, bellissima la coreografia all'ingresso delle due compagini! Pochi minuti e si parte.

CI SIAMO! SQUADRE PRONTE NEL TUNNEL CHE PRECEDE IL TERRENO DI GIOCO!

20.35 Dieci minuti all'inizio della sfida! Formazioni che sono tornate negli spogliatoi in vista dell'inizio del match. A breve ingresso in campo e sorteggio di rito.

20.25 Squadre che stanno ultimando le fasi di riscaldamento sul terreno di gioco del Dall'Ara. Discreta l'affluenza del pubblico di casa.

20.15 I precedenti del match - ​Tra Bologna ed Empoli solo quattro precedenti in Serie A, con i felsinei vittoriosi in ben tre occasioni. L’ultimo successo degli emiliani risale alla stagione 2003/2004, con il 2-1 firmato Bellucci e Pecchia (Di Natale per gli ospiti). Uno solo il pareggio tra le due squadre, datato stagione 1997/1998 e terminato con il risultato di 2-2 (Baggio e Paramatti per i rossoblu, Esposito e Cappellini per i toscani). Empoli che non ha mai vinto al Dall'Ara.

20.05 Confermate anche in casa Bologna le indiscrezioni della vigilia. Questo l'undici scelto da Roberto Donadoni.



Bologna (4-3-3): Mirante; Rossettini, Oikonomou, Gastaldello, Masina; Taider, Crisetig, Donsah; Mounier, Destro, Brienza

19.55 E' stata appena ufficializzata la formazione iniziale scelta da Giampaolo, allenatore dell'Empoli. Tutto confermato per i toscani.



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Buchel; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. All. Giampaolo

19.45 Ad un'ora dal match, ci spostiamo nello spogliatoio dei padroni di casa. Queste le casacche che vestiranno i rossoblù.

19.30 Inizia il nostro giro negli spogliatoi del Dall'Ara con le squadre che proprio in questi minuti stanno giungendo al campo. Questo lo spogliatoio dell'Empoli.

Casa Bologna - Nel capoluogo emiliano si affrontano due squadre reduci da un ottimo periodo di forma, con gli uomini di Donadoni che si sono riscattati dopo il cambio al timone. L'ex Parma ha conseguito quattro successi nelle sei apparizioni sulla panchina del Bologna. Un pareggio, casalingo, contro la Roma per 2-2; una sconfitta, a Torino, dove oltre all'assenza di Destro è mancato anche un pizzico di cinismo nel condurre in porto il pareggio. Tuttavia, i successi contro Atalanta, Verona, Napoli e Genoa rendono sufficientemente merito alla rinascita dei rossoblù.

Simbolo della rinascita del Bologna, ad oggi salvo al tredicesimo posto con 19 punti, Mattia Destro. In gol contro l'Atalanta, decisivo a Verona con assist e movimento, trascinatore contro il Napoli con una tripletta. L'ex Roma sembra aver ritrovato fiducia e cattiveria, prerogative della scalata nella massima serie e della sua affermazione con la maglia del Siena. Destro al centro del progetto Bologna, così come doveva essere fin dalle prime battute: adesso i felsinei fanno paura a tutti ed iniziano a sognare.

Casa Empoli - Alzi la mano chi, alla vigilia del campionato 2015/2016 avrebbe creduto che l'Empoli di Marco Giampaolo avesse fatto meglio di quello strabiliante di Maurizio Sarri. Certo, le basi del lavoro dell'attuale tecnico del Napoli hanno lanciato e favorito, in parte, il lavoro dell'ex Cagliari, tuttavia le assenze di Sepe, Rugani, Valdifiori, Vecino e Tavano sembravano essere decisive, assieme alla mancanza del carisma di Sarri per il continuum del percorso intrapreso dall'Empoli.

Invece, dopo le difficoltà iniziali, Giampaolo è risucito dopo la trasferta di Roma che sembrava decisiva per le sue sorti, a girare la stagione battendo il Genoa in casa ed il Palermo al Barbera. Inoltre, dopo la sconfitta contro la Juventus (fisiologica), sono arrivati quattro risultati utili consecuviti con tre vittorie nelle ultime tre uscite: Lazio, Verona e Carpi hanno lasciato strada ai toscani, che hanno messo a segno cinque reti mantenendo la porta inviolata in tutte le occasioni. Empoli che, attualmente, è nono a quota 24 punti.

Le ultime dall'Emilia - Donadoni dovrà fare a meno di alcuni giocatori infortunati come Rizzo, Giaccherini e Krafth e dello squalificato Diawara. Pedine chiave, soprattutto in queste ultime gare, sia il centrocampista barometro della formazione rossoblù che gli esterni ex Juventus e Sampdoria. Crisetig prenderà il posto del mediano guineano, mentre al posto di Rizzo è ballottaggio tra Donsah (favorito) e Brighi. In attacco spazio al tridente Mounier-Destro-Brienza, con la difesa confermatissima con Rossettini sull'out destro, reduce da due gol nelle ultime due uscite contro Napoli e Genoa.

Bologna: Mirante; Rossettini, Oikonomou, Gastaldello, Masina; Donsah, Crisetig, Taider; Mounier, Destro, Brienza.

Le ultime dalla toscana - Nell’Empoli non ci dovrebbero essere novità di formazione rispetto all’undici che ha battuto il Carpi domenica scorsa per 3-0. Un solo dubbio per Giampaolo che potrebbe essere rappresentato dal dubbio dell'attaccante da schierare accanto a Maccarone: Pucciarelli sembra essere tuttavia favorito su Livaja. Tutti a disposizione ad eccezione di Krunic e Mchedlidze, con l'ex Cagliari che dovrebbe affidarsi a Laurini e Mario Rui sugli esterni, l'ottimo Zielinski con Buchel ai lati di Paredes ed il solito Saponara tra le linee di centrocampo ed attacco ad inventare.

Empoli: Skorupski, Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui, Zielinski, Paredes, Buchel, Saponara, Maccarone, Pucciarelli.

