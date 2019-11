Risultato finale Atalanta - Napoli, Serie A (1-3): Doppietta Higuain, gli azzurri conquistano Bergamo

Vince il Napoli dopo quasi sei anni che torna a violare l'Atleti azzurri di Bergamo. Un grande secondo tempo per il Napoli in una partita di sofferenza: succedde tutto nella ripresa Hamsik e due volte Higuain, nel mezzo Gomez. Per quest'oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la Redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, IL NAPOLI VINCE 3-1

Rivediamo il terzo gol del Napoli, doppietta per Higuain

90' Saranno 4 i minuti di recupero

90' CALCIA MALISSIMO HAMSIK, PALLA ALTA.

89' CARTELLINO ROSSO PER PALETTA E RIGORE PER IL NAPOLI CHE STENDE MERTENS IN AREA DI RIGORE.

Si torna in parità numerica.

89' Palla lunga D'alessandro, Reina esce sicuro

88' Esce uno splendido Higuain, dentro Maggio

87' tiro debole di Dennis, Reina para senza problemi

84' GOOOOOOL DE NAPOLI, IN CONTROPIEDE HIGUAIN NON SBAGLIA. ECCEZIONALE RIPARTENZA DEGLI AZZURRI, HAMSIK SERVE EL PIPITA CHE DAVANTI AL PORTIERE INSACCA IN RETE. 1-3 PER IL NAPOLI

82' Cigarini cerca di servire Dennis, palla che si perde sul fondo

80' Brivio cerca Dennis, Hamsik allontana

80' Cigarini blocca la ripartenza azzurra, cartellino giallo per lui

79' Calcio d'angolo per l'Atalanta, Gomez rasoterra, la difesa azzurra libera

77' Problema fisico per Raimondi che era appena entrato, al suo Posto Masiello

77' Esce De Roon ,entra D'Alessandro

76' l'Atalanta può sfruttare l'uomo in più per cercare il pareggio

73' NAPOLI IN DIECI, ESPULSO JORGINHO: INGENUITA' COLOSOSSALE CHE ENTRA MALE SU DE ROON. ALTRO CARTELLINO GIALLO. ESPULSO IL GIOCATORE AZZURRO

71' Altra palla pericolosa di Gomez, la difesa azzurra libera

71' Altro cambio per Sarri: fuori Insigne, dentro Mertens

70' cartellino giallo per Jorginho

69' Tiro sporcato di Raimondi

68' KOULIBALY SALVA IL RISULTATO: Gomez si libera sulla sinistra e crossa al centro, Denis è pronto per la deviazione ma Koulibaly mette in angolo, prendendosi l'abbraccio di Reina.

67' Fuorigioco di Stendardo

66' Fallo su Cigarini

Primo cambio anche per Sarri: fuori Allan, dentro Lopez

64'Insigne cerca il gol che sarebbe stato favoloso, di interno destro, palla che finisce di poco fuori

62' Esce Bellini, entra Raimondi. Primo cambio per Reja

62' GOOOOOOL DEL NAPOLI CHE TROVA IL PRIMO GOL DI TESTA, SEMPRE CON HIGUAIN CHE NON STACCA NEMMENO, ANCORA UNA VOLTA MALE DE ROON. NAPOLI CHE TORNA IN VANTAGGIO

60' Paletta stoppa il tiro di Insigne, angolo Napoli

58' COSA SI E' MANGIATO HIGUAIN: Palla in profondità per il Pipita che cerca di scavalcare Bassi provando a calciare di potenza non trovando però la porta!

53 'GOOOOOOL DELL'ATALANTA CHE PAREGGIA SUBITO I CONTI: PERFETTA LA CONCLUSIONE DI GOMEZ, REINA NON PUO' NULLA. SPONDA PERFETTA DI DENNIS. BOTTA E RIPOSTA A BERGAMO GRANDE EMOZIONI

51' GOOOOOL DI HAMSIK CHE TRASFORMA IL RIGORE. NAPOLI IN VANTAGGIO

50' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI: DE ROON TOCCA IL PALLONE CON LA MANO PROVANDO AD ANTICIPARE HIGUAIN

50' GRAN GIOCATA DI HIGUAIN, MA PRODEZZA DI BASSI CHE METTE IN ANGOLO: Gran parata

47' De Roon va al tiro, da dimenticare: alto sopra la traversa

47' Paletta prova la sponda per Dennis, Albiol bravo ad anticipare

46' Punizione a centrocampo per l' Atalanta

45' Palla imprecisa per Gomez

45' Inizia il secondo tempo, palla giocata dall' Atalanta

Finisce senza recupero il primo tempo, nessun gol a Bergamo, ma è una partita di grande intensità. A tra poco per il secondo tempo

44' Mischia in area, palla che rimane lì, Albiol prova la Zampata, Bassi para

42' DECISIVO REINA:Tiro violento di Cigarini, ma ancora una volta il portiere azzurro dice di no e mette in angolo

41' Arriva il primo giallo, Koulibaly ferma irregolarmente la ripartenza di Gomez. Punizione interessante per l' Atalanta

37' Callejon calcia di prima intezione sul bel cross di Higuain, palla che finisce in curva

35' Fallo in attacco di Hamsik

35' Altra pillola statistica: L’ultimo successo del Napoli a Bergamo risale al gennaio 2010. un 2-0 firmato Quagliarella-Pazienza

34' Cigarini prova a chiudere un triangolo con Gomez di tacco,ma Jorginho anticipa

32' Grassi prova la grande giocata, ma non inquadra lo specchio della porta

32' Punizione per i padroni di casa

31' Quando l'Atalanta ha spazio può far male, ma questa volta arriva l'ottima chiusura di Callejon

28' Buona chance per Hamsik, servito da Insigne, ma calcia malissimo.

26' Seconda occasione non sfruttata da Higuain e ancora una volta gli è mancata la reattività di calciare in porta..questa si che è una notizia

23' Insigne sbagia e non di poco il tiro

22' Dall'altra parte fuorigioco di Higuain

21' Cigarini al tiro, palla che finisce lontana dalllo specchiio di molti metri

21' Altro cross di Brivio che serve Moralez ma colpisce male di testa

19' 4 Corner per l'Atalanta

19' Gomez calcia con il destro, Reina para sicuro

18' Notevole progressione sulla fascia di Brivio che poi mette in mezzo, ma la difesa azzurra libera

16'Insigne prova a cerca Higuain, ma interviene Bassi

15' Ritmi molto alti in questo inizio di partita

13' Ancora si fa sorprendere la difesa dell'Atalanta: Hysaj con un bel passaggio per Higuain, ma blocca Bassi.

13' Brivio prova il cross, ma trova la deviazione di Hysaj, angolo per l' Atalanta

12' Cigarini commette fallo su Albiol

11' Tiro debole di Insigne, Bassi neutralizza

10' Pillole statistiche: Sono 88 i precedenti in Serie A tra Atalanta e Napoli: azzurri avanti nel conto delle vittorie per 38 a 23

9' Jorginho cerca il taglio di Callejon, ma calibra male il passaggio

6' Higuain prova il diagonale, angolo

4' Lungo rilancio di Reina imbecca Higuain, la difesa bergamasca si fa sorprendere, ma l'attacante azzurro tocca con la mano e l'azione sfuma

2' Corner per l'Atalanta, che avvio della squadra di Reja

1' REINA SALVA IL NAPOLI: Il portiere azzurro hiude lo specchio in uscita su Moralez

1' Gran bel pallone di Insigne per Higuain ma Bassi, alla prima presenza in Serie A quest'anno, esce e fa sua la palla

1' INIZIA IL MATCH: Prima palla giocata dal Napoli

14.59 Atalanta - Napoli in campo

14.57 Tutto esaurito allo Azzurri d'Italia

14.56 Tra poco le squadre entranno in campo

14.41 Napoli in campo per il riscaldamento finale

14.37 Pierpaolo Marino, ex Direttore Generale di Atalanta e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Amore… Azzurro” su Radio Amore: "Atalanta-Napoli? Francamente, sono emozionato, perché in entrambe le squadre domani vedremo in campo molti calciatori acquistati da me. Credo che sarà una partita molto spettacolare. Le due squadre giocano con un modulo speculare ed entrambe praticano un calcio intenso e veloce."

14.18 Ecco gli undici scelti da Reja: out Sportiello, gioca Basi

Atalanta( 4-3-3): Bassi; Bellini, Stendardo Paletta, Brivio; Grassi, De Roon, Cigarini; Moralez, Denis, Gomez.

13.56 Ecco gli undici scelti da Sarri: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne.

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed di Atalanta - Napoli match valido per la 17a giornata di campionato. Arbitrerà il signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. Una partita che nasconde tante insidie. Restate con noi, il grande calcio, sempre qui su Vavel Italia!

Sfida complicata attende il Napoli allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, campo tradizionalmente ostico per i partenopei, ma gli azzurri vogliono vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica. Il Napoli vuole continuare a macinare punti nell’inseguimento all’Inter, lontana quattro punti ed impegnata in casa contro la Lazio. La formazione di Sarri è a digiuno di vittorie da due turni: dopo il ko di Bologna, è arrivato il pareggio a reti bianche con la Roma nel turno precedente. Dopo il successo in Coppa Italia, il Napoli vuole chiudere l'anno nel migliore dei modi .

L’Atalanta arriva a questa sfida dopo la sconfitta subita in trasferta ai danni del Chievo, ma nelle giornate precedenti aveva battuto la Roma e il Palermo. La squadra di Reja si trova all’ottavo posto, con 24 punti in 16 partite frutto di sette vittorie, tre pareggi e sei sconfitte era impronosticabile ad inizio stagione, a un passo dalla zona Europa League. I gol fatti non sono tanti, 18 per la precisione, il dato dei gol subiti, 16, frutto di un 'ottimo lavoro difensivo. Sfida particolare per Reja che affronta la sua ex squadra, ma c’è una big come il Napoli da battere dove i nerozzurri vogliono a tutti i costi portare a casa un risultato positivo. Atalanta formata da tanti ex azzurri: mister Edy Reja in panchina, German Denis e Luca Cigarini in campo.

Edy Reja ha parlato alla vigilia della gara con il Napoli: "Ci teniamo a chiudere bene e a fare una grande prestazione, una prestazione da Atalanta. Perché se vogliamo fare risultato contro questo Napoli, dobbiamo per forza fare una grande partita. Sappiamo che ci aspetta un compito molto duro, contro una delle candidate alla vittoria finale dello scudetto, ma niente è impossibile: bisogna crederci e giocare da Atalanta". Di fronte una delle big del campionato: "Lo sappiamo, così come conosciamo bene il valore del Napoli e dei suoi giocatori. Dovremo fare una gara di grande intensità e attenzione per contrastarli. Loro sono pericolosissimi dalla metà campo in su, ma anche noi abbiamo le armi per metterli in difficoltà".

Il tecnico degli azzurri, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, avvertendo di non prender sotto gamba i nerazzurri: "Siamo concentrati sulla sfida di domani che è molto complicata. Affrontiamo una delle grandi come rendimento casalingo e quindi il livello d'attenzione è molto alti. I giocatori sono consapevoli dei rischi, hanno giocato a Bergamo gli anni scorsi e conoscono le difficoltà di una gara che dobbiamo affrontare al meglio". Il Napoli punta al risultato pieno: "Il nostro obiettivo è quello di conquistare l'intera posta in palio. Cerchiamo i tre punti a prescindere dalla situazione in classifica. Viviamo il momento, non facciamo troppi calcoli".

Questi i convocati dell'Atalanta per la gara di domani contro il Napoli:

Portieri: Bassi, Radunovic, Sportiello

Difensori: Bellini, Brivio, Masiello, Paletta, Stendardo, Suagher

Centrocampisti: Cigarini, D'Alessandro, De Roon, Estigarribia, Grassi, Migliaccio, Raimondi,

Attaccanti: Denis, Gomez, Moralez.

I convocati dal tecnico del Napoli Maurizio Sarri per la gara in programma oggi pomeriggio contro l'Atalanta:

Portieri: Reina, Gabriel, Rafael.

Difensori: Maggio, Hysaj, Henrique, Koulibaly, Albiol, Chiriches, Strinic, Ghoulam.

Centrocampisti: Allan, Jorginho, Chalobah, Valdifiori, Hamsik, David Lopez, El Kaddouri.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Gabbiadini, Higuain.

Squalificati Cherubin e Kurtic che si aggiungono agli infortunati Pinilla, Conti e Carmona. Reja opta per il rodato 4-3-3 con Sportiello tra i pali, in difesa Raimondi Toloi, Paletta e Brivio. In mediana spazio a De Roon, Grassi ed all'ex con il dente avvelenato Cigarini. Altro ex a guidare l'attacco, con German Denis ad agire da riferimento centrale ed aprire varchi per la vivacità del "Papu" Gomez e Maxi Moralez.

Maurizio Sarri, recupera Gabbiadini. Il modulo sarà il solito 4-3-3 con la solita difesa che vede tra i pali Reina. Hysaj a destra, Ghoulam a sinistra e la coppia centrale composta da Koulibaly ed Albiol. Centrocampo con Jorginho in cabina di regia. Allan a destra ed Hamsik a sinistra completeranno il trio di metà campo. A guidare l'attacco Gonzalo Higuain, con Callejon a destra e Lorenzo Insigne a sinistra.

ATALANTA (4-3-3): Sportiello; Bellini, Toloi, Paletta, Brivio; Grassi, De Roon, Cigarini; Moralez, Denis, Gomez.

Panchina: Bassi, Radunovic, Stendardo, Raimondi, Suagher, Migliaccio, Masiello, Estigarribia, D'Alessandro, Monachello. All. Reja

Squalificati: Kurtic (1), Cherubin (1), Diffidati:: De Roon, Grassi

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne.

Panchina: Rafael, Gabriel, Strinic, Chiriches, Henrique, Maggio, David Lopez, Chalobah, Valdifiori, El Kaddouri, Mertens, Gabbiadini. All. Sarri

Squalificati: nessuno. Diffidati: Allan

Le 46 sfide a Bergamo tra serie A, serie B e Coppa Italia



18 vittorie dell’Atalanta

20 pareggi

8 vittorie del Napoli

64 gol dell’Atalanta

46 gol del Napoli



L’ultima vittoria dell’Atalanta:

3-1 il 16 novembre 2008

16’ s.t. Ferreira Pinto (A), 27’ s.t. Hamsik (rig) (N), 44’ s.t. Manfredini (A), 46’ s.t. Floccari (A)



L’ultimo pareggio:

1-1 il 26 novembre 2011

18’ s.t. Denis (A), 49’ s.t. Cavani (N)



L’ultima vittoria del Napoli:

0-2 il 6 gennaio 2010

7’ p.t. Quagliarella (N), 8’ s.t. Pazienza (N)