Live Roma - Genoa in Serie A 2015/2016 (2-0): il giovane Sadiq chiude la gara

Da Alessandro Cicchitti è tutto per la gara di questo pomeriggio tra Roma e Genoa. Nel ringraziarVi per aver seguito in compagnia di Vavel la sfida, Vi rimando ai prossimi appuntamenti con la Serie A, sempre qui, live su Vavel Italia.

17.08 - Per il Genoa invece, è un finale di 2015 da dimenticare: qunta sconfitta consecutiva per il grifone che resta nelle sabbie mobili della bassa classifica a quota 16, e in caso di vittoria del Frosinone stasera con il Milan sarebbe addirittura terzultimo e dunque retrocesso.

17.05 - Con questo successo fondamentale, la Roma resta attaccata al treno che porta verso le posizioni di vertice. In questo pomeriggio hanno vinto tutte le squadre di vertice quindi era fondamentale non perdere ulteriore terreno, e la Roma, seppur con parecchie difficoltà ha portato a casa l'obiettivo.

16.58 - E' stata una liberazione per la Roma che nonostante le difficoltà ambientali e non solo è tornata al successo che mancava dall'8 novembre. Partita decisa sulla voglia dei giallorossi che forse hanno avuto più fame di un Genoa troppo penalizzato dalle tante assenze illustri.

95' - FINISCE QUI! TRIPLICE FISCHIO ALL'OLIMPICO! LA ROMA TORNA AL SUCCESSO 1 MESE E MEZZO DOPO IL DERBY. VITTORIA OTTENUTA SUL GENOA GRAZIE ALLE RETI DI FLORENZI E SADIQ CHE AL 89' HA CHIUSO UN MATCH TESO POCO ENTUSIASMATNE E PIENO DI ERRORI DA ENTRAMBI LE PARTI.

94' - Ancora Genoa vicino al 2-0: Imbucata di Rincon per Lazovic che non trova la porta.

92' - Gran tiro in diagonale di Gapke che però non sorpende Szczesny sempre attento quest'oggi.

90' - 5 minuti di recupero.

89' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SADIQQQQQQQQQQ! PROPRIO IL GIOVANE ATTACCANTE DELLA PRIMAVERA! GOL DA VERO NUMERO 9. INCORNATA SUL PRIMO PALO CHE LASCIA DI SALE PERIN. ORA E' 2-0 E PARTITA IN ARCHIVIO.

88' - Dentro Vaiqueur; fuori Nainggolan come anticipato qualche minuto fa.

88' - Ora ci sono delle vere e proprie autostrade per le ripartenze della Roma. Prima Sadiq ha tenuto in campo il pallone, per poi sbagliare nel momento del cross. Poi Gervinho che ha sbagliato ancora il cross verso il classe 97' favorendo il recupero di Rincon.

86' - Corner per il Genoa. Slagono tutte le torri rossoblu.

85' - Nainggolan è in difficoltà sotto il profilo fisico. Crampi per il belga che dovrebbe lasciare il campo a Vainqueur.

81' - Secondo cambio nella Roma: dentro Sadiq; fuori uno stremato Salah.

79' - Ora ci sono molti spazi nella metà campo del Genoa che si sta pian piano impadronendo del campo. Roma alle strette e in debito d'ossigeno.

78' - Ora il Genoa ci crede: conclusione dalla distanza di Laxalt ben tenuta da Szczesny che evita anche il corner.

74' - Incredibile all'Olimpico. Espulso Dzeko per proteste. Il bosniaco ha reclamato a lungo un calcio di rigore che Gervasoni non ha accordato. A quel punto sono scoppiate le proteste e soprattutto qualche parola di troppo ne confronti di Gervasoni che ha mostrato il rosso diretto all'attaccante. Roma in 10 uomini.

71' - OCCASIONE CLAMOROSA PER DZEKO! PERIN SI ALLUNGA SUL TOCCO DI IAGO FAVORENDO L'INTERVENTO DI DZEKO CHE POI A PORTA SPALANCATA NON HA TROVATO IL VARCO GIUSTO TRA TRE DIFENSORI GENOANI. TIRO BLOCCATO QUASI SULLA LINEA DA DE MAIO.

65' - Cambio anche nella Roma: fuori la controfigura di Pjanic; dentro Iago Falque.

64' - Ultima mossa per Gasperini: dentro Cissokho; fuori Tachtsidis.

62' - Dopo un buon avvio di ripresa, ora la partia è tornata lenta e noiosa. Roma che sembra quasi accontentarsi di questo minimo 1-0.

58' - Ora è un Genoa schierato con il 4-4-2. Lavovic e Gapke a centrocampo, Laxalt terzino e Ntcham accanto a Pandev.

57' - Secondo cambio nel Genoa: Gasperini cambia nuovamente modulo e inserisce Pandev al posto di Ansaldi.

51' - Ancora Roma vicinissima al 2-0. Schema su calcio d'angolo per liberare Gervinho che servito da Florenzi non ha trovato l'impatto con il pallone a due passi da Perin.

49' - Risponde il Genoa! Lazovic non ci pensa su, stop, controllo e tiro in porta. Szczesny si distende e mette in corner.

47' - Subito grandissima occasione per la Roma! Salah scappa via sull'out destro, fugge all'avversario, entra in area, ma poi non sa se calciare o servire Gervinho; ne viene fuori un tiro cross che sa tanto di occasione sprecata.

46' - SI RICOMINCIA! INIZIATA LA RIPRESA TRA ROMA E GENOA.

16.02 - Confermato il cambio nel Genoa: dentro Lazovic; fuori Capel.

16.01 - Le squadre stanno tornando in campo. In casa Genoa dovrebbe esserci un cambio con Lavozic al posto di Capel.

15.59 - E' stato un primo tempo duro sotto il profilo fisico. Molti duelli, molti falli e cartellini. Gioco maschio e poco spettacolare hanno fatto scattare i fischi dell'Olimpico anche dopo l'1-0 un po' casuale dei giallorossi. Nella ripresa, il Genoa che non ha affatto demeritato è costretto a osare qualcosa di più per uscire con dei punti dalla capitale.

15.54 - Eccolo il gol che sta decidendo la sfida tra Roma e Genoa: Cross di Digne, Munoz svirgola, Florenzi non perdona. 1-0 Roma all'intervallo.

47' - Finisce qui il Primo tempo dell'Olimpico. La Roma è in vantaggio grazie al terzo gol in campionato di Alessandro Florenzi che ha sfruttato al meglio un errore di Munoz per battere l'inclpevole Perin. E' stato un brutto primo tempo in cui la Roma non ha meritato il vantaggio al cospetto di un buon Genoa, pericoloso, ma non cattivo al punto giusto per far male ad una Roma ancora malata.

45' - Due minuti di recupero.

Da sottolineare dopo il gol, la corsa matta di Florenzi verso la panchina giallorossa per abbracciare Rudi Garcia. Con lui, tutta la squadra che si è riunita intorno al francese per festeggiare il vantaggio giallorosso.

43' - FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIII ROMA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO FLORENZI BRAVISSIMO A SFRUTTARE UN ERRORE DELLA DIFESA GENOANA CON MUNOZ CHE HA ALLUNGATO IL PALLONE SUL SECONDO PALO DOVE INDISTURBATO, FLORENZI HA INSCACCATO IL PORTA L'1-0 GIALLOROSSO.

42' - Fiammata Genoa con Gapke che è arrivato indisturbato fino al limite dell'area romanista prima di calciare forte ma centrale. Szczesny blocca comodamente.

37' - Rincon è rientrato in campo nonostante il brutto fallo subito ad opera di Pjanic. Il gioco è ripreso da qualche istante con il Genoa in possesso palla.

36' - Nella pausa di gioco, i tifosi presenti all'Olimpico stanno intonando un eloquente "Ricominciamo".

35' - Brutto fallo di Pjanic, giustamente ammonito da Gervasoni. Rincon resta a terra, molto dolorante.

Questa la Curva Sud romanista. Pochi, davvero pochi tifosi oggi allo stadio in un match che proprio non vuole accendersi.

33' - Torna in avanti il Genoa e lo fa con pericolosità: Izzo si sgangia dalla destra, sterza sul sinistro e calcia. Digne tocca in corner.

32' - Poche idee e tanti errori in questa fase di gara.

29' - Altro ammonito nel match; si tratta di Alessandro Florenzi punito da Gervasoni per un fallo su Capel.

28' - Sta salendo un po' il raggio d'azione della Roma più propositiva e spigliata negli ultimi minuti.

24' - Ripartenza Roma con Salah che pesca Dzeko dall'altra parte; Il bosniaco però è troppo lento e la sua conclusione viene rimpallata da un difensore del Genoa.

22' - Ammonito Nainggolan per un brutto fallo a centrocampo su Ntcham.

19' - Primo squillo giallorosso con De Rossi bravo ad inserirsi nel cuore dell'area genoana. Il suo colpo di testa termina alto, ma non di molto.

17' - Prima discesa di Lucas Digne che ha cercato Dzeko in area di rigore. Palla troppo alta per il bosniaco che sin qui non è ancora entrato nel match.

13' - De Maio! Palla che finisce sulla testa del francese che non ha il tempo per coordinarsi con efficiacia. Palla alta.

12' - Sempre Genoa pericoloso a sinistra. Ancora Capel mette nel mezzo dell'area dove Rudiger spazza via. Poi è ancora Capel a procrarsi una buona punizione da mettere nel mezzo.

10' - Calcio di punizione completamente sbagliato da Pjanic che da posizione complicatissima ha cercato il tiro in porta, anziché mettere il pallone nel mezzo dell'area dove erano salite le torri.

9' - E' Laxalt il primo ammonito del match.

5' - Grande occasione potenziale per il Genoa che ha sfondato ancora una volta dalla sinistra con Gapke che ha messo dentro, ma dove non c'erano ne Laxalt ne Capel che avevano attaccato il primo palo.

4' - C'ha provato Capel con un colpo di testa sugli sviluppi del corner guadagnato da Laxalt. Palla debole che finisce a lato.

3' - Ancora Genoa dalla sinistra: stavolta con Laxalt che è riuscito ad arrivare sul fondo e mettere nel mezzo. Palla spazzata in corner.

3' - Il Genoa ha provato la prima incursione con Capel sull'out di sinistra. Buon recupero di Manolas.

1' - SI COMINCIAAAAAAAAAAAA! INIZIATA ROMA - GENOA!

14.59 - Curve pressoché vuote. C'è pubblico in tributa Tevere e Monte Mario, anche se non in grande quantità.

14.59 - Suona O' Generosa, inno del campionato di Serie A.

14.59 - SQUADRE IN CAMPO.

14.57 - TTTO PRONTO ALL'OLIMPICO. SQUADRE NEL TUNNEL.

14.51 - Ecco alcune immagini del riscaldamento giallorosso conclusosi qualche minuto fa. Anche il Genoa ha completato da tempo il suo warm up.

14.49 - Intanto le squadre sono tornate negli spogliatoi. Si avvicina il fischio d'inizio di Roma -Genoa.

14.48 - Conta più il risultato, o il modo come arriva? Zanzi è equilibrato: "La prestazione e il risultato. Ovviamente i 3 punti valgono più di tutto, ma anche il cmodo in cui arrivano conta".

Alla domanda sulla permanenza di Garcia, Zanzi ha commentato così: "Ogni partita è delicata. Ovviamente è un momento difficile. Noi viviamo partita per partita. Facciamo una valutazione continua".

14.45 - Intanto, pochi minuti fa ha parlato Italo Zanzi, amministratore delegato della Roma. Inevitabile l'argomento relativo all'allentaore:

14.40 - Eccolo, il momento in cui la Roma capitanata da De Rossi è entrata in campo per il warm up. Solo fischi per i giallorossi.

14.34 - In campo anche il Genoa.

14.33 - Da qualche minuto le squadre sono in campo per il riscaldamento. I giocatori della Roma sono stati accolti dai fischi del poco pubblico giunto quest'oggi all'Olimpico.

14.32 - Dalle notizie che arrivano dallo spogliatoio del Genoa, la squadra messa in campo da Gasperini potrebbe schierarsi addirittura con il 4-5-1. Capel e Laxalt saranno gli aghi della bilancia per capire come il Gasp intende affrontare la partita.

14.28 - Nel frattempo arrivano altre immagini direttamente dagli spalti dell'Olimpico. Qualche macchia di pubblico, ma davvero pochissima cosa per uno stadio che può contenere 60 mila spettatori.

14.25 - Potrebbe trattarsi anche di un 4-4-2 con Laxalt sulla linea dei centrocampisti, ma come ci è abituato a vedere Gasperini, le sue formazioni spesso e volentieri cambiano assetto tattico in corso d'opera anche in relazione al gioco degli avversari quindi possiamo attenderci di tutto.

GENOA: (4-3-3): Perin; Izzo, Munoz, De Maio, Ansaldi; Rincon, Tachtsidis, Ntcham; Capel, Gapké, Laxalt.

14.19 - E' arrivata anche la formazione iniziale del Genoa con Gasperini che contrariamente alle attese cambia molto passando ad un 4-3-3. Nel dettaglio:

14.17 - In attesa di conoscere anche l'undici di Gasperini, l'Olimpico viene trafitto da un raggio di sole. Giornata bellissima a Roma, cielo sereno e temperatura decisamente fuori stagione. Clima ideale per ospitare i tifosi in uno stadio che invece è ancora vuoto.

14.12 - Torna Gervinho dal primo minuto dopo le continue ricadute accusate nelle scorse settimane. Con lui, nel tridente Dzeko e Salah. Solo panchina per l'ex Iago Falque.

ROMA: (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Manolas, Rüdiger, Digne; Pjanic, De Rossi,Nainggolan; Gervinho, Dzeko, Salah.

14.10 - Nel frattempo, è arrivata la formazione ufficiale della Roma. Garcia rispetta i pronostici della vigilia e manda in campo l'undici tipo della stagione:

14.08 - Anche la Curva Sud continua con l'indifferenza mostrata in settimana verso la squadra giallorossa.

14.06 - Come ampiamente preventivato, anche quest'oggi l'Olimpico sarà spoglio del suo tifo e dei suoi colori. Attese poche migliaia di spettatori per questo match che chiude il 2015 di Roma e Genoa.

14.04 - Squadre che hanno ache calcato il prato dello Stadio Olimpico nel consueto sopralluogo pre match. Non è un match importante solo per la Roma, ma anche il Genoa si gioca tanto; la squadra di Gasperini infatti, è quartultima e ha necessario bisogno di punti per tirarsi via dalle sabbie mobili.

14.02 - Le squadre sono arrivate all'Olimpico da qualche minuto. Volti tirati e molta concentrazione nella Roma che oggi si gioca molto.

14.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e di Roma - Genoa (15.00), match valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016. All'olimpico, va in scena una vero è proprio rischia tutto con protagoniste Roma e Genoa, entrambe piombate in una crisi inaspettata e profonda. La Roma, dopo l'incredibile ko con lo Spezia è andata in ritiro per compattare l'ambiente sempre più ostile ai giallorossi e a Rudi Garcia che in caso di passo falso odierno, potrebbe salutare la capitale anzitempo. Non se la passa meglio Gasperini che con il suo Genoa è in striscia negativa di 4 sconfitte, compresa quella ancor più clamorosa con l'Alessandria - squadra di Lega Pro -. La zona retrocessione è diventata vicinissima e il Gasp non può sbagliare se vuole essere confermato dal Presidente Preziosi.

E' stata una settimana a dir poco caotica per la Roma. La sconfitta ai rigori con lo Spezia ha tracciato un solco profondo che solo il tempo e le vittorie potrebbero riempire. I giocatori, insieme a tutto lo staff sono rimasti a trigoria per compattare il gruppo e ritrovare gli stimoli giusti dopo una sconfitta che ha fatto seguito ai pareggi di Napoli e Torino. Nonostante i tanti problemi, la Roma non è distante dalla zona Champions, ma l'obbiettivo stagionale era lo scudetto e l'Inter capolista sta fuggendo via. Un altro problema non indifferente riguarda l'attacco fermo al gol inutile di Dzeko al Camp Nou e alla papera di Padelli su Pjanic. Troppo poco per chiunque, soprattutto per chi fino a un mese fa aveva il secondo miglior attacco d'europa.

Di contro, anche il Genoa ha imboccato una via buia. La squadra di Gasperini non gioca male, ma spesso gli episodi sono girati contro i rossoblu che ora sono pericolosamente finiti in zona rischio. 4 sconfitte di fila, compresa quella in coppa, non sono un bel biglietto da visita, ma analizzando le batoste una per una, spesso è stato il Genoa stesso a perdere la partita. Le espulsioni, ad esempio sono state un fattore decisivo nelle sconfitte casalinghe con Carpi e Bologna, mentre a San Siro con l'Inter, la squadra non è riuscita ad esprimersi al massimo contro - va ricordato - la capolista del campionato. Insomma, tempi duri per il grifone che però, punta all'immediato riscatto, quest'oggi, nella tana di una Lupa mai come ora in difficoltà.

Le probabili formazioni

Per la delicatissima sfida odierna, Garcia ha tutti a disposizione con l'eccezione dei lungodedenti Totti, Strootman e Torosidis. Il tecnico francese sembra orientato verso la formazione tipo con Salah e Gervinho ai lati di Dzeko. Va in panchina il grande ex di turno Iago Falque. A centrocampo Pjanic, De Rossi e Nainggolan saranno regolarmente in campo, così come i quattro di difesa che a meno di modifiche dell'ultim'ora saranno Digne, Manolas, Rudiger e Florenzi. In porta, una delle poche certezze giallorosse, il polacco Szczesny.

ROMA: (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Manolas, Rüdiger, Digne; Pjanic, De Rossi,Nainggolan; Gervinho, Dzeko, Salah. All:. R.Garcia

Tanti gli assenti in casa Genoa: Gasperini deve fare a meno di alcuni uomini chiave come Burdisso, Tino Costa, Perotti e Pavoletti. Nonostante le defezioni, il Gasp ripropone il 3-4-3 con Ansaldi, De Maio e Izzo davanti a Perin. A centrocampo, Tachtsidis e Rincon saranno gli interni, con Laxalt e Figueiras a sulle due corsie. In avanti il tridente leggero è guidato da Pandev, affiancato da Ntcham e Gakpé.

GENOA: (3-4-3): Perin; Izzo, De Maio, Ansaldi; Figueiras, Rincon, Tachtsidis, Laxalt; Gakpé, Pandev, Ntcham. All:. G.Gasperini

Le parole della vigilia

Partita della vita per Garcia, messo alle strette dopo gli ultimi deludenti risultati. Il tecnico francese, intervenuto ieri in conferenza stampa, si è trovato di fronte una serie di domande decisamente scomode: "Può essere la mia ultima gara? Non ci penso. Ho altre battaglie da portare avanti: domani è quella di vincere. Conosco le regole del gioco, non è un problema, ma resto motivato, sereno e tranquillo, credo nei ragazzi. Abbiamo fallito in Coppa Italia, lì è il punto nero della stagione. Ho preso delle decisioni dopo la partita, e sempre faccio in modo di trovare soluzioni".

Anche qualche parola sul mercato, necessaria per stemperare un po' la serietà che avvolge la sala delle conferenze: "Parlo con Sabatini spessissimo, ho le informazioni su ciò che facciamo. Vogliamo migliorare la squadra. Vedo più lui che la famiglia. Ho unno staff di qualità e cerchiamo sempre di decidere le cose insieme. E poi ci sono i leader di spogliatoio, questo vale per tutte le decisioni da prendere".

Poche parole invece, per Gasperini, anche lui concentrato e sicuro di poter uscire al più presto dalle sabbie mobili della bassa classifica. Il Gasp esordisce tornando al clamoroso tonfo con l'Alessandria: "Uscire dalla Coppa Italia con l'Alessandria è stata una delusione - ha spiegato l'allenatore dei rossoblu - è deluso il presidente, è delusa la società e lo sono anche io, i tifosi e la squadra. E' stata colpa nostra non essere riusciti ad andare avanti".

Gasperini continua fiducioso su quello che il futuro può riservare al suo Genoa: "Stiamo vivendo in una grande emergenza, ma penso che non vada cancellato di punto in bianco ciò che è stato fatto. I risultati derivano da vari aspetti e il comunicato della società è stato importante per ribadire la fiducia. Questo è un gruppo che è sempre andato a testa alta e sono convinto che potremo ribaltare la situazione. Fossimo risuciti a essere cinici sotto porta, le sconfitte sarebbero state delle vittorie. Ciononostante la nostra identità di squadra è sempre stata chiara e andiamo a Roma per fare la partita come il Genoa sa fare".

Precedenti e statistiche tra le due squadre

Prendendo alla mano i precedenti tra le due squadre, la Roma appare decisamente favorita sul Genoa. I giallorossi infatti, hanno vinto sei degli ultimi sette confronti diretti in Serie A. L'unica affermazione genovese risale al febbraio 2011 quando un incredibile 4-3 costrinse alle dimissioni Claudio Ranieri, allora tecnico della Roma. La scorsa stagione, fu la Roma ad avere la meglio sia al Ferraris - 0-1 grazie a Nainggolan - sia all'Olimpico quando si impose con il punteggio di 2-0 grazie a Doumbia e Florenzi.

Tornando all'attualità, i numeri della stagione e più in particolare di quest'ultima parte della stagione, non sorridono di certo alla Roma; i giallorossi hanno vinto solo 1 delle ultime 6 gare, segnando appena 5 reti quasi tutte su palla inattiva. Non sta meglio il Genoa, reduce da 3 ko di fila e pieno di defezioni. Un dato in particolare non farà felice Gasperini: senza Perotti e Pavoletti, entrambi assenti, Il Genoa ha vinto solo 1 partita su 8, perdendo sette volte e segnando solamente 3 gol.