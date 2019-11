Risultato Empoli - Inter Serie A 2015/16 (0-1): decide Icardi, Inter di nuovo in testa alla classifica

Per Empoli - Inter è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, Vavel Italia Vi ringrazia per aver passato in nostra compagnia questa serata di grande calcio e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, con la Serie A, live, qui su Vavel Italia.

20.07 - Con questo successo fondamentale, l'Inter torna in vetta alla classifica con un margine risicato su Fiorentina e Juventus, in attesa di conoscere il risultato del Napoli, impegnato in serata. L'Empoli resta all'ottavo posto, sempre in una posizone di classifica confortevole che non crea preoccupazioni a Giampaolo.

20.05 - Ennesima buona prova da parte dell'Empoli che ha giocato sempre un calcio piacevole e propositivo, risultando per larghi tratti, più squadra dell'Inter. I crociati escono sconfitti nel punteggio, ma di certo non battutti sul piano del gioco.

20.02 - Nel complesso non è stata una partita ben giocata dai nerazzurri, ma la forza di questa Inter sta proprio nel saper vincere anche quando non si è al 100%. Con quella di questa sera, i nerazzurri hanno vinto per 9 volte su 18 con il punteggio di 1-0. Un dato che mostra tutto il cinismo della capolista.

20.00 - Ha deciso l'incontro il gol di Icardi, cinico e spietato al 46' quando è stato perfetto l'assist di Perisic autore di una grande discesa, prima del cross perfetto sul primo palo.

19.55 - E' stata una partita lottata e sofferta fino all'ultimo secondo, ma alla fine i nerazzurri hanno avuto la meglio su un grande Empoli, degno avversario in questo posticipo della 18^ di Serie A.

95' - FINISCE QUI! VINCE L'INTER, 1-0 GRAZIE AL GOL DI CAPITAN ICARDI. I NERAZZURRI SONO DI NUOVO IN TESTA ALLA CLASSIFICA.

95' - Cross perfetto di Mario Rui sul secondo palo, ma nessuno è arrivato sulla sfera, con il pallone che è finito sul fondo.

94' - Punizione per l'Empoli. Può essere l'ultima chance per i crociati. Siamo sui 30 metri dalla porta difesa da Handanovic.

93' - Solo 2 minuti di tempo per l'Empoli! Inter vicina al traguardo.

91' - Handanovic blocca con sicurezza un calcio d'angolo non battuto benissimo dai ragazzi di Giampaolo. Ultimi concitati minuti al Castellani: l'inter si difende, l'Empoli cerca il gol del pari.

90' - 5 minuti di recupero.

90' - Ultimo cambio nell'inter: dentro Juan Jesus, fuori Ljajic.

87' - Entra anche il giovane Piu nell'Empoli. A fargli spazio Paredes.

86' - Secondo cambio Inter: dentro Jovetic; fuori Icardi.

86' - Botta al volo tentata da Livaja con il pallone che va ampiamente sul fondo.

85' - Inter che ora prova con il possesso palla prolungato. Empoli che si chiude in attesa di poter ripartire.

81' - Intanto c'è stato il primo cambio nell'Inter: dentro Guarin al posto dell'acciaccato Kondogbia.

81' - Preme forte l'Empoli. Inter in difficoltà in questo finale. Empoli che intanto continua a reclamare per il calcio di rigore non accordato in precedenza.

75' - Punizione gettata via da Paredes che ha cercato il tiro in porta da lontanissimo. Palla facile per Handanovic.

73' - Forse c'è stato un tocco falloso da parte di Murillo s Pucciarelli che infatti non ha calciato il pallone. La sfera è finita a Nagatomo che ha toccato involontariamente verso Handanovic. E' di sicuro un episodio da rivedere nel post partita.

72' - Occasionissima Empoli: Magia di Saponara per Pucciarelli che viene ostacolato dalla coppia di centrali interista e calcia addosso ad Handanovic.

68' - Gomito alto di Croce su D'Ambrosio che resta dolorante al volto. Ammonito il centrocampista empolese nell'occasione.

67' - Destro piazzato di Kondogbia che passa di poco oltre il palo alla destra di Skorupski.

66' - Ci prova anche Riccardo Saponara con il tiro dalla distanza, ma il pallone non scende e si spegne sulla pista di atletica dietro la porta di Handanovic.

64' - Prima azione di Livaja che ha messo nel mezzo un buon pallone, calciato sul fondo da Zielinski.

63' - Giampaolo rompe gli indugi: dentro Livaja e Croce per Maccarone e Buchel.

62' - Torna a bussare l'Empoli. Buon angolo guadagnato dai crociati.

60' - Azione lunghissima da parte dell'Inter che poi ha tentato la conclusione dal limite con il destro piazzato di Brozovic. Palla a lato.

54' - Di nuovo Inter in avanti: super intervento di Barba, in scivolata su Ljajic, a negare il tiro del 22. Poi c'ha provato Brozovic, ma il su destro a giro non ha preso il giusto effetto.

54' - Conclusione altissima di Buchel. Palla in cielo.

52' - HANDANOVIC! Grande parata dello sloveno su Saponara che ha sfuttato una disattenzione di Nagatomo a centrocampo. Palla in angolo.

50' - Altra ottima giocata da parte di Ljajic che ha messo in mezzo un pallone velenoso, sul quale non si è avventato nessun compagno di squadra.

46' - Grande avvio di tempo al Castellani. Subito Inter pericolosa, al termine di uno scambio prolungato tra Icardi, Ljajic e Perisic che si è presentato davanti a Skorupski. Il tiro del 44 è risultato sbagliato, ma resta la grande azione nerazzurra.

46' - SI RICOMINCIA! INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI - INTER.

19.04 - Squadre di nuovo in campo. Non ci saranno cambi all'intervallo.

18.57 - Ecco la zampata di Mauro Icardi. Assist al bacio di Perisic per il capitano nerazzurro che non sbaglia.

18.55 - E' stato un primo tempo a dir poco complicato per l'Inter che ha avuto pazienza lasciando sfogare un grande l'Empoli, trafitto da Icardi proprio sulla sirena del primo tempo. Nel complesso meglio l'Empoli, ma quello che conta è il risultato, e il risultato all'intervallo dice Empoli 0 - Inter 1. Decide Icardi.

47' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO DEL CASTELLANI. 1-O INTER GRAZIE ALLA ZAMPATA DA BOMBER VERO DI MAURO ICARDI.

46' - Siamo nell'ultimo dei due minuti di recupero. L'Empoli prova la reazione, ma il tempo scarseggia.

45' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL INTER IN VANTAGGIO!!! HA SEGNATO MAURITO ICARDI! LETALE L'ATTACCANTE NERAZZURRO CHE ALLA PRIMA OCCASIONE NON HA FALLITO. SUPER AZIONE DI PERISIC CHE HA MESSO DENTRO SUL PRIMO PALO DOVE ICARDI SI E' BUTTATO COME UN AVVOLTOIO. 1-0 INTER.

43' - Azione insistita da parte di Kondogbia che ha lavorato molto bene il pallone prima di cederlo a Perisic che ha calciato, di poco alto sopra la traversa.

39' - Altro errore al tiro per Brozovic che non trova lo speccho della porta.

37' - Empoli fantastico. Grande recupero di Buchel che va al tiro mettendo in grande difficoltà Handanovic. Sulla respinta è ancora Empoli al tiro con Pucciarelli, deviato in corner.

35' - Ancora brutto fallo per Brozovic che stavolta non viene risparmiato da Celi: ammonito anche il croato col 77.

34' - Di nuovo Empoli pericoloso con il corner basso di Paredes per Maccarone, anticipato dai guantoni di Handanovic.

34' - Si ricomincia dopo un minuto di stop. Tutto ok per Handanovic.

32' - Nuovo scontro di gioco, stavolta tra Pucciarelli e Handanovic. Ad avere la peggio è il portiere nerazzurro, a terra, molto dolorante.

32' - Si riprende con l'Empoli in 10. Saponara è a bordo campo, ma non sembra in procinto di lasciare il campo.

30' - Brutto fallo di Brozovic su Saponara. Celi non ammonisce il croato, mentre Saponara resta dolorante a terra.

29' - Fiammata Inter con Perisic: dribbling e tiro per il croato che ha trovato una deviazione. Palla in angolo.

28' - Errore in fase di costruzione da parte di Murillo che regala la sfera all'Empoli.

25' - Ammonito Paredes, il primo nell'Empoli.

24' - ZIELINSKI! Occasione Empoli con il centrocampista classe 94'. Grande lavoro di Pucciarelli che dopo aver controllato in modo perfetto ha atteso a rimorchio il compagno che ha calciato di prima intenzione. Pallone fuori di pochissimo!

22' - Ottimo palleggio da parte dei crociati, deliziosi quando hanno lo spazio per poter dialogare tra di loro.

20' - Solo esterno della rete per Saponara che ha tentato la giocata personale senza centrare lo specchio di porta.

19' - Continua ad attaccare l'Empoli che ha appena conquistato un corner.

17' - Handanovic! Buono l'intervento dello sloveno che neutralizza la punizione di Big Mac, bassa, ma centrale.

17' - Maccarone pronto per andare al tiro. Siamo sui 22 metri. Posizione centrale.

16' - Grande giocata dell'Empoli sull'asse Saponara - Maccarone. Assist al bacio di Ricky per Big Mac che si gira bene, ma viene steso da Murillo che si becca il primo giallo dell'incontro.

14' - Prima conclusione verso la porta empolese da parte dei nerazzurri. Botta dalla distanza di Brozovic che non inquadra la porta.

13' - Attacca l'Inter sull'asse Brozovic-D'Ambrosio: cross dell'ex Toro ancora deviato in corner. Buona Inte rin questa fase.

10' - Grave errore da parte della difesa empolese che ha concesso la chance per il cross a Ljajic intercettato in corner.

8' - C'è anche l'Inter in campo: primo cross dentro, bloccato dai guantoni di Skorupski.

7' - Ha provato la reazione la squadra di Mancini, ma Perisic è stato fermato dal fischio di Celi che ha ravvisato un fallo del croato su Mario Rui.

6' - Prima conclusione dell'incontro ad opera di Buchel. Palla alta sopra la traversa.

5' - Spazi strettissimi in questo avvio di match. Squadre molto vicine tra loro. Grande compattezza tra i reparti di entrambe le compagini.

3' - Gioco un po' troppo frenetico in questi primi scampoli di partita. Empoli molto ben disposto in campo; Inter alla ricerca di palloni giocabili per i tre la davanti.

2' - Subito Empoli ad imporre il gioco.

1' - VIAAAAA! SI COMINCIA! INIZIATA EMPOLI - INTER.

18.00 - Tutto pronto al Castellani. Celi controlla che sia tutto in ordine, uno sguardo d'intesa con il quarto uomo, e poi si parte.

17.58 - Al Castellani suona l'inno della Serie A, O Generosa.

17.58 - SQUADRE IN CAMPO.

17.52 - Ormai ci siamo. E' tutto pronto al Castellani. Empoli ed Inter sono pronte per scendere in campo.

17.48 - Le squadre rientrano negli spogliatoi. Terminato il riscaldamento.

17.46 - Ancora immagini dal campo.

17.43 - Ecco qualche immagine del riscaldamento interista sul prato del Castellani.

17.40 - Intanto Vi proponiamo la classifica aggiornata ai risultati del pomeriggio. Inter scavalcata dalla Viola. Empoli ben saldo all'ottavo posto.

17.37 -Eccole, le squadre in campo per il riscaldamento.

17.30 - Già da qualche minuto le due squadre sono sul terreno di gioco del Castellani per il consueto riscaldamento. Non c'è ancora molto pubblico, ma è attesa una buona affluenza per il primo dei due posticipi di questa 18^ giornata di Serie A.

17.24 - Ed ora ci spostiamo sul campo, con le prime immagini del Castellani, catturate dal settore ospiti riservato ai tifosi dell'Inter.

17.21 - I due capitani Maccarone e Icardi, stessa professione, età diversa, ma stessa voglia di vincere. Sarà duello a distanza tra i due bomber.

17.19 - Un solo cambio nell'undici scelto da Mancini che contrariamente alle attese rilancia Nagatomo nel ruolo di terzino sinistro. Tutto confermato a centrocampo con il pronosticato ritorno di Kondogbia nel ruolo di mezz'ala. In avanti c'è Perisic con Icardi e Ljajic. Solo panchina per Jovetic.

INTER: (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Brozovic, Medel, Kondogbia; Perisic, Icardi, Ljajic.

17.17 - Ora è il turno dell'undici nerazzurro.

17.15 - Nessuna novità tra i crociati. Giampaolo rispetta i pronostici della vigilia piazzando Barba al centro della difesa, accanto a Costa. A centrocampo c'è Paredes nel ruolo di regista, con Saponara sulla trequarti ad ispirare Maccarone e Pucciarelli.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Barba, Costa, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Buchel; Saponara; Pucciarelli, Maccarone.

17.14 - Eccoci al momento delle formazioni ufficiali! Sono arrivati gli schieramenti delle due squadre. Partiamo dai padroni di casa dell'Empoli che confermano il 4-3-1-2.

17.12 - Per l'Empoli c'è addirittura la possibilità di scavalcare il Milan e di salire al sesto posto, ma tutto ciò è possibile solo di fronte ad una vittoria dei crociati. In zona retrocessione invece, i tre punti del Bologna e i pareggi di Frosinone e Carpi non mettono timore, ma comunque non sono ottime notizie per l'Empoli, nonostante tutto molto distante dai bassi fondi della classifica.

17.08 - In virtù dei risultati meturati nel pomeriggio di SerieA, l'Inter è costretta a vincere su un campo ostico come il Castellani per tornare solitaria in vetta. In questo momento infatti, è la Fiorentina la capolista, con due punti di margine sui nerazzurri agganciati anche dalla Juve.

17.04 - Tutto pronto anche nello spogliatoio dell'Inter chiamata alla risposta immediata, dopo le vittorie nel pomeriggio di Fiorentina e Juventus.

17.02 - Entriamo subito nel vivo del match con le prime immagini in diretta dallo spogliatoio dei padroni di casa.

17.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Empoli - Inter, posticipo delle 18.00 nella 18^ giornata di Serie A Tim, nonché prima del 2016.

Al Castellani di Empoli, i padroni di casa vogliono iniziare il nuovo anno con il botto; quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate sono un biglietto da visita niente male per una squadra che sta viaggiando largamente oltre le aspettative di inizio stagione. I ragazzi di Giampaolo, dopo aver superato lo scetticismo iniziale, hanno proposto un buon calcio, considerato tra i più belli ed efficaci di questa Serie A. Giocate nello stretto, passaggi brevi e precisi, verticalizzazioni improvvise, sono solo alcune tra le virtù di quest'Empoli 2.0 che dopo l'addio di Sarri si temeva, avesse perso dello smalto. E invece, i crociati sono ancora lì, anzi stanno facendo molto meglio rispetto alla scorsa stagione.

L'Inter del Mancio, dopo aver passato qualche giorno al sole di Dubai, è rientrata in Italia per preparare al meglio la sfida inaugurale di questo 2016. Non sarà affatto una passeggiata per i neroazzurri che dopo il ko con la Lazio hanno visto dimezzare il loro margine sulle dirette concorrenti alla corsa per lo scudetto. Una sconfitta inattesa che ha fatto passare un Natale di riflessione tra i neroazzurri. Ora, dopo aver sanato le ferite al sole degli emirati, la capolista è pronta per ribadire la sua forza in partria: servirà l'Inter migliore per battere quest'Empoli, mai così in alto in classifica. I ragazzi di Mancini hanno il miglior rendimento esterno del campionato, il miglior attacco esterno, e la miglior difesa. Numeri e statistiche da mettere in campo per avere la meglio dell'Empoli in un match che si preannuncia tra i più eccitanti di questo 18^ turno di Serie A.

Le probabili formazioni

Per la sfida all'Inter capolista, Giampaolo deve fare a meno di una pedina fondamentale come Lorenzo Tonelli, ministro della difesa crociata, che non ha recuperato da un problema muscolare accusato al tramonto dello scorso anno. Con l'eccezione del centrale difensivo e di Mchedlidze, Giampaolo ha tutta la rosa a disposizione per iniziare al meglio questo 2016. Nel 4-3-1-2 ormai marchio di fabbrica empolese, Skorupski sarà il portiere. Davanti al polacco, la linea a quattro sarà formata da Laurini, Barba, Costa e Mario Rui. A centrocampo, Paredes sarà ancora una volta il regista con Zielinski e Buchel, due giovani dalle belle speranze, ai suoi lati. Il trequartistà sarà il temutissimo Saponara, pronto ad innescare con i suoi assist telecomandati la coppia d'attacco, Maccarone - Pucciarelli.

Empoli: (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Barba, Costa, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Buchel; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. All.: Giampaolo

Tutti disponibili in casa Inter, fatta eccezione per Felipe Melo, finito dietro la lavagna dopo la disastrosa prova con la Lazio. Mancini sembra orientato a schierare la 18^ formazione diversa in 18 gare. Nel 4-3-3 quasi inedito, il tecnico di Jesi sembra intenzionato a rilanciare D'ambrosio in difesa. Con lui, i centrali Murillo - Miranda e Alex Telles a sinistra. In porta, naturalemnte, il muro Handanovic. A centrocampo rientra Kondogbia dopo una lunga assenza. Con lui Medel, nel ruolo di centrale, e Brozovic, che giocherà nonostante le vicende extracalcistiche che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. In avanti toccherà ancora a Perisic e Icardi, con Ljajic favorito su Jovetic per l'ultima maglia disponibile.

Inter: (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Telles; Brozovic,Medel, Kondogbia; Perisic, Icardi, Ljajic. All.: Mancini

Le parole della vigilia

Alla vigilia della sfida del Castellani, il tecnico di casa, mister Giampaolo si è presentato in conferenza stampa per presentare il primo, durissimo confronto del 2016. Il tecnico, dopo aver fatto gli auguri di buon anno a tutti i presenti in sala stampa ha iniziato il discorso relativo al match con l'Inter: "Il rientro dopo la sosta è un’incognita, la capacità di scandire gli allenamenti e le settimane ti portano a giocare in un certo modo e noi dobbiamo ritrovarlo alla svelta. Ma è così per tutti. L’Inter? E’ l’unica squadra di questo campionato capace di vincere anche quando non doma l’avversario. Ha qualità, è un avversario fisico che può mettere tutti in difficoltà".

"Non so come giocherà l’Inter, può cambiare qualcosa per noi a seconda del modulo ma ci siamo preparati ad entrambe le evenienze - dice Giampaolo, che poi continua il lungo discorso sui neroazzurri - "Loro hanno perso in casa con Lazio e Fiorentina, ma anche a Napoli. Hanno sofferto le squadre che giocano, ma questo è indifferente perché noi, tra virgolette, siamo condannati ad esprimere un certo tipo di calcio e quindi lo avremmo fatto comunque”.

Abbandonato il capitolo Inter, Giampaolo si concentra sui suoi ragazzi: "E’ un bel banco di prova, forse affrontiamo la squadra più forte e più cinica di questo campionato. Io ho detto ai ragazzi che dobbiamo avere autostima nel collettivo e quindi nei compagni. Dobbiamo sentirci forti, ma senza confondersi con superficialità o presunzione. Tra noi e loro c’è un abisso e questo ci porterà a giocare con umiltà, ma lo stimolo in più dovremo averlo". In conclusione, due parole sull'assente illustre, Tonelli: "Lorenzo è per noi un giocatore, molto, molto importante. Dovremo cercare di arginare l’assenza, non ho dubbi sulla qualità di Barba che per me è un titolare".

Anche il tecnico avversario, Roberto Mancini ha tenuto la conferenza stampa ad Appiano Gentile, prima di partire alla volta di Empoli: "Solitamente questo non è un periodo semplice e poi giocare a Empoli è sempre complicato. Loro stanno facendo molto bene" - esordisce il Mancio. - "La pressione di ora è maggiore rispetto all'inizio, nessuno pensava che potessimo essere qui. Ci sono 5 squadre in pochissimi punti, la classifica può cambiare di settimana in settimana, l'importante è rimanere lì, poi vedremo cosa si potrà fare. Finora abbiamo meritato di essere lì, speriamo di continuare a farlo".

"È ancora troppo presto per dire chi vincerà lo scudetto, tante squadre possono vincere il campionato, noi dobbiamo continuare a lavorare, consapevoli che bisogna migliorare tante cose per rimanere in testa, si migliora solo con il lavoro e se facciamo bene possiamo anche restare in testa. In ogni partita serve il massimo della concentrazione, ogni gara nasconde insidie ed è pericolosa anche perché tutte le squadre vogliono batterci, bisogna fare il possibile per non commettere errori che comunque sono umani, tutti sbagliamo".

Statistiche e precedenti tra le due squadre

Quella tra Empoli ed Inter è una sfida che strizza l'occhio ai nerazzurri. A dirlo sono le statistiche che vedono il biscione mai sconfitto nelle ultime 6 sfide in Serie A con l'Empoli (5 vittorie ed un pareggio).

Lo scorso anno, l'Empoli di Sarri bloccò sullo 0-0 l'Inter di Mancini al Castellani in un match dominato dai toscani. Nella gara di ritorno però, venne fuori un pirotecnico 4-3 che finì per premiare l'Inter e Icardi che con una doppietta raggiunse Toni in cima alla classifica dei bomber.

Al rientro dalle vacanze di Natale però, l'Inter non è mai molto performante. I nerazzurri hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre stagione nel giorno della Befana. L'Empoli invece, va a segno da 11 turni consecutivi, ma con l'Inter, tra le mura amiche non ha segnato nelle ultime tre gare. Insomma, numeri e statistiche incrociate che danno l'idea di quello che sarà un match aperto a qualsiasi risultato.