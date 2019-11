Risultato Napoli - Torino (2-1): la magia di Insigne e Hamsik lanciano gli azzurri

Da Andrea Ciaramellano è tutto per la gara di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete seguire tutto il meglio del calcio e dello sport internazionale sempre con noi di Vavel Italia!

22.45 - Il Napoli coglie i tre punti grazie alle firme di Insigne ed Hamsik e riagguanta la seconda piazza al fianco della Fiorentina (38 punti). Il Torino ha provato a guastare le feste agli azzurri ma Quagliarella si è fermato solo alla rete realizzata su calcio di rigore, poco per strappare punti ai partenopei. I granata rimangono a quota 22 punti e vengono scavalcati da Udinese, Chievo Verona e Sampdoria.

95' - FINISCE QUIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! 2-1 NAPOLI CON I SIGILLI DI INSIGNE ED HAMSIK!

94' - Napoli che gestisce quest'ultimo minuto di gioco!

90' - 5' DI RECUPERO

89' - MAXI LOPEZ!!! IDEA GENIALE DELL'ARGENTINO CHE VOLEVA ANTICIPARE CON IL TACCO REINA MA NON COLPISCE PIENAMENTE LA SFERA!

88' - Applausi per Hamsik, al suo posto entra Chalobah!

87' - MERTENSSSSS!!! PER UN SOFFIO IL SUO TIRO ANGOLATO NON TROVA HIGUAIN!

86' - Raul Albiol ammonito per proteste!

85' - Ci prova Elsed Hysaj con un tiro dal limite dell'area di rigore: conclusione fuori misura!

80' - Mertens prova ad ubriacare Zappacosta ma l'esterno ex Atalanta tiene bene e spedisce in corner il cross

77' - Clamoroso, squadre che si ritrovano senza i propri allenatori: espulsi Maurizio Sarri e Giampiero Ventura

76' - CHE CHANCEEEEE PER IL TORINO!!! MAXI LOPEZ SI INVOLA E METTE IN MEZZO MA NON TROVA PER UN NON NULLA LA DEVIAZIONE VINCENTE DI ACQUAH

74' - E' entrato anche Zappacosta nel Torino, ha preso il posto di Bruno Peres

74' - HIGUAIN! Tiro dalla distanza fiacco che termina tra le braccia di Padelli

73' - Fuori David Lopez, dentro Allan nelle file del Napoli

72' - Giallo anche per Cesare Bovo per un fallo sul neo entrato Mertens, quarto giocatore granata a finire sul taccuino di Di Bello

67' - Standing ovation per Lorenzo Insigne, al suo posto Dries Mertens!

66' - Prima sostituzione del match: fuori Belotti, dentro Maxi Lopez

65' - Colpo di testa di Moretti: alto

65' - Calcio di punzione laterale per il Torino dopo un fallo di Insigne su Acquah

61' - KOULIBALYYYY! Il difensore napoletano anticipa l'uscita di Padelli e impatta di testa, ma il suo tentativo termina a lato

60' - INSIGNEEEEE!! CALCIO DI PUNIZIONE MAGISTRALE CHE SBATTE SULLA TRAVERSA E FINISCE FUORI!

59' - Cartellino giallo per Glik, fallo su Gonzalo Higuain

56' - Colpo sul viso per Higuain, qualche istante giù ma può continuare tranquillamente l'incontro

54' - Il Torino prova a giocare il pallone ma il pressing azzurro porta i frutti sperati riconquistando la sfera

49' - ACQUAH!!!! Accelerazione del ghanese e bolide dal limite dell'area che finisce alle stelle

48' - Spinge il Napoli che prova a chiudere l'incontro segnando la terza rete!

47' - Baselli ammonito per fallo su Callejon

46' - RIPARTE IL MATCH!

21.38 - Vantaggio meritato per gli uomini di Sarri, un 2-1 firmato dalla vena artistica di Lorenzo Insigne, goal meraviglioso estratto dal cilindro e assist apriscatole per la rete di Hamsik. Buon Toro, Baselli e Bruno Peres i più ispirati della squadra di Ventura che prova a controvattere in ripartenza ai tentativi azzurri. Nella ripresa bisognerà stare attenti agli spazi che si apriranno per cercare il pareggio.

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 2-1 NAPOLI!

43' - Intervento duro di Molinaro su Callejon, solo richiamo verbale per lui mentre il San Paolo chiedeva l'ammonizione

40' - HAMSIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!! NAPOLI IN GOAL CON IL PROPRIO CAPITANO! INSIGNE LO LANCIA NEL CORRIDOIO E LUI CASTIGA PADELLI SOTTO LE GAMBE! 2-1!

39' - HIGUAINNNNNN!!!! In giravolta il numero 9 calcia verso la porta difesa da Padelli ma la sua conclusione è troppo alta e potente per inquadrare lo specchio

36' - Errore madornale di Bovo che per poco non costa caro al Toro: il suo disimpegno finisce sul corpo di Higuain che non riesce a controllare

32' - RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DI QUAGLIARELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! ENNESIMO GOAL DELL'EX PER LUI! 1-1 AL SAN PAOLO!

31' - CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO!!! Bruno Peres atterrato in area di rigore da Ghoulam!

28' - HIGUAINNNNNN!!!! L'argentino da posizione molto defilata tenta di incrociare sul palo lontano ma Padelli risponde benissimo

25' - REINAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! PARATISSIMA DEL PORTIERE AZZURRO SUL COLPO DI TESTA RAVVICINATO DI QUAGLIARELLA!!

24' - BASELLIIIII!! Primo tiro nello specchio della porta per i granata, ci ha provato il numero 16 con una conclusione però troppo centrale.

22' - MORETTI PROVVIDENZIALE! Hamsik vola sull'out mancino, entra in area di rigore e tenta di metterla per il solo Higuain ma Emiliano Moretti ci mette il piede e spedisce la sfera in calcio d'angolo.

21' - Napoli in gestione della sfera

19' - Prova a reagire il Torino con le fiammate sugli esterni di Bruno Peres e Molinaro, ma non riesce a concludere

15' - GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!! LORENZO INSIGNE PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI CON UNA RETE PAZZESCA! PALOMBELLA FORTE E PRECISA CHE SCAVALCA PADELLI PER L'1-0!

15' - Attenti i due difensori partenopei, Albiol e Koulibaly, sui lanci filtranti del Torino

12' - HAMSIKKK!!! Tiro al volo del capitano azzurro dopo l'errore in disimpegno di Molinaro: conclusione a lato

11' - PADELLIIIIIIIIIIIIIII!!!! ANCORA IL NUMERO 1 GRANATA A SALVARE SUL TIRO ANGOLATO DI CALLEJON!

10' - Spazi da attaccare per entrambe le squadre, il Torino prova a gestire il pallone con i tre centrale difensivi e a verticalizzare su Belotti e Quagliarella

8' - HIGUAIN!! Gran tiro del numero 9 argentino che calcia dal limite e sfiora l'incrocio alla sinistra di Padelli.

7' - CALLEJONNNNN!!! OCCASIONISSIMA NAPOLI! SALVA TUTTO PADELLI!

6' - Secondo giallo del match! Tocca a Higuain questa volta per una trattenuta su Baselli!

2' - Ammonito Vives! Fallo su Hamsik e Di Bello estrae il primo giallo dell'incontro.

1' - HIGUAIN! Parte subito a razzo l'argentino, che recupera palla e calcia dai 35 metri: centrale per Padelli.

1' - Primo possesso per il Toro

1' - SI PARTEEE!

20.45 - Suona l'inno 'O Generosa', composto da Giovanni Allevi, allo stadio.

20.42 - I 22 giocatori sono nel tunnel

20.38 - Squadre negli spogliatoi, manca poco al fischio d'inizio di Di Bello.

20.18 - Anche il difensore azzurro Raul Albiol ha rilasciato alcune dichiarazione prima del riscaldamento: "Speriamo di continuare sulla scia dell'ultima partita giocata con l'Atalanta, non sarà facile perchè il Torino è un ottima squadra e venderà cara la pelle."

20.17 - Ha parlato il capitano granata, Kamil Glik, prima della partita ai microfoni di Premium Sport: "E' una partita difficile, dobbiamo però ripartire dopo il brutto periodo del mese scorso. Il Napoli ha grandi qualità offensive, Higuain e gli altri saranno avversari durissimi."

20.15 - Napoli in campo per il riscaldamento!

20.07 - Partita speciale per il capitano azzurro Marek Hamsik, che questa sera taglierà il traguardo delle 300 partite in Serie A con la maglia del Napoli.

20.02 - Ventura sceglie Acquah in mezzo nel ballottaggio con Benassi mentre conferma la coppia formata da Quagliarella e Belotti. Solito 3-5-2 che ritrova sulla corsia destra le accelerazioni di Bruno Peres e la solidità nel cuore della difesa di Glik.

20.00 - UFFICIALE ANCHE LA FORMAZIONE DEL TORO!

(3-5-2) Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Acquah, Vives, Baselli, Molinaro; Quagliarella, Belotti

19.53 - A sorpresa Sarri lascia in panchina l'infaticabile e l'onnipresente Allan per lo spagnolo David Lopez. Il resto della formazione è quella attesa, con Valdifiori che sostituisce lo squalificato Jorginho in mezzo al campo e il tridente collaudato composto da Higuain, Insigne e Callejon.

19.50 - UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL NAPOLI!

(4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Hamsik, Valdifiori, D.Lopez; Insigne, Higuain, Callejón



19.45 - Ci siamo, manca soltanto un'ora al calcio d'inizio della partita del San Paolo tra Napoli e Torino, match che chiuderà questa intensa ed emozionante 18^ giornata di Serie A.

Buona Epifania a tutti da Andrea Ciaramellano e da tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live di Napoli -Torino, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A 2015/16, posticipo serale della prima del nuovo anno. I ragazzi di mister Sarri si accingono ad affrontare la squadra granata forti, del secondo piazzamento in campionato a quota 35 punti (-1 dall'Inter capolista) e dell'ultima vittoria ottenuta sul campo dell'Atalanta. Male il Torino nell'ultimo mese del 2015, sconfitto all'Olimpico dall'Udinese nell'ultimissima gara ed eliminato pesantemente dalla Coppa Italia nel derby con la Juve.

Status di forma

Napoli - I partenopei hanno tutti a disposizione per il match con il Torino, eccezion fatta per lo squalificato Jorginho. Dopo un avvio di Dicembre abbastanza barcollante con la sconfitta di Bologna ed il pareggio in casa con una Roma tutt'altro che agguerita, la banda di Sarri ha ripreso a correre prima con il successo in Coppa Italia ai danni del Verona (3-0) e poi con la vittoria esterna sull'Atalanta (1-3) con le griffe di Gonzalo Higuain (2) ed Hamsik su rigore. Gli azzurri sono al secondo posto, a pari merito con la Fiorentina di Paulo Sousa e a solo un punto di distanza dall'Inter. Higuain e compagni hanno il terzo attacco del campionato con 31 reti realizzate mentre la difesa si posiziona in seconda fila con migliore del torneo con soli 13 gol subiti (alle spalle dell'Inter con 11).

Torino - La squadra di Giampiero Ventura va a Napoli per cercare di invertire la rotta, conscia delle difficoltà che le si presenteranno davanti per agguantare i tre punti. Mese complicato quello che si lasciano alle spalle i granata, sconfitti nelle due ultime gare dell'anno, sia in coppa italia sia in campionato, sia con gli acerrimi rivali della Juventus (4-0) sia con il modesto Udinese di Colantuono (0-1). Il club di Cairo si ritrova così all'undicesimo posto, a pari punti con il Chievo Verona, e a 6 punti dalle zone europee. L'ultima vittoria in campionato di Quagliarella e compagni risale al 28/11 quando all'Olimpico superarono per due reti a zero il Bologna grazie alle reti di Belotti e Vives.

Le probabili formazioni

Il Napoli si presenta alla sfida contro il Torino nelle migliori condizioni, fuori soltanto lo squalificato Jorginho. A prendere il posto dell'italobrasiliano ci penserà Mirko Valdifiori, caro seguace e fedelissimo di Sarri che ritrova la titolarità dopo molto tempo. Recuperato al 100% Manolo Gabbiadini, ma tra insistenti voci di mercato e il consolidato tridente formato da Callejon, Higuain e Insigne, difficilmente troverà spazio dall'inizio. L'undici di partenza è quindi quello tipo, con Reina tra i pali; la versatilità e la freschezza sulle corsie esterne di difesa di Elsad Hysaj e Faouzi Ghoulam, la coppia affiatata nel mezzo composta da Albiol e Koulibaly. Nei tre di centrocampo spazio a Valdifiori in cabina di regia e ai due supporti ai fianchi, Allan e Hamsik; trio in avanti Callejon-Higuain-Insigne.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Valdifiori, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne.

Ventura recupera alcuni pezzi pregiati nell'undici titolare come Bruno Peres e Kamil Glik ma lascia a casa per condizione precaria Avelar: al posto dell'esterno mancino brasiliano dovrebbe subentrare Molinaro. Due sono i ballottaggi tra centrocampo e attacco, il primo riguarda le candidature di Benassi ed Acquah, che si contenderanno una maglia fino all'ultimo; l'altro ballottaggio è l'eterna diatriba della stagione: Andrea Belotti o Maxi Lopez. Al momento sembra favorito il "gallo" per il posto affianco all'ex napoletano Fabio Quagliarella. Per il resto formazione tipo, con Padelli in porta; Bovo, Glik e Moretti nei tre di difesa; Bruno Peres e Molinaro ad agire da esterni nel folto centrocampo a cinque completato dai tre centrocampisti centrali: Daniele Baselli, Giuseppe Vives e Marco Benassi (o Acquah). Tandem in attacco con Quaglia-Belotti.

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Baselli, Vives, Benassi, Molinaro; Quagliarella, Belotti.

Le parole della vigilia

Maurizio Sarri ha le idee chiare per la sfida contro il Torino ma non si fida della pausa appena conclusa: "Chiaramente la sosta nasconde sempre delle insidie, quindi capiremo durante la gara a che punto siamo dal punto di vista fisico. Ribadisco che lo stop è troppo lungo: nessuno sport professionistico si ferma per sette giorni come il nostro per poi ricominciare gli allenamenti. Resto della mia idea: bisognerebbe giocare durante il periodo natalizio. La colpa è ovviamente del calendario, ma comunque ci adeguiamo e speriamo di essere protagonisti". Il tecnico toscano ha poi ribadito cosa servirà alla propria squadra per battere i granata: "Voglio una partenza forte sin da subito, non dobbiamo aspettare 60 minuti per alzare il ritmo. Sarà necessaria una grande determinazione contro un avversario che può mettere in difficoltà chiunque. Il Toro fa un grande possesso palla e quindi dobbiamo recuperare il pallone al più presto". Sul cambio "forzato" Jorginho-Valdifiori aggiunge: "chiariamo un aspetto. Finora hanno giocato entrambi: Jorginho è stato titolare per 13 gare, Valdifiori per 11, quindi non ci sono problemi. Valdifiori probabilmente gioca più in verticale rispetto a Jorginho, ma non ci saranno particolari novità". Sarri è pronto ad affrontare la seconda parte della stagione con un auspicio. "Ripetere gli ultimi tre mesi. Abbiamo vinto 17 gare delle ultime 21".

I precedenti

Sono 63 i precedenti totali tra Napoli e Torino. Conducono gli azzurri con venticinque successi, la scorsa stagione la squadra partenopea si impose per 2-1 grazie alle marcature di Insigne e Callejon (Quagliarella per i granata). 28 sono i pareggi tra le due compagini, l'ultimo in ordine di tempo nella stagione 2012/13 quando Sansone rispose a Cavani (1-1). Solo 10 le vittorie del Torino, che non espugna lo stadio San Paolo dal 1-2 firmato da Bianchi e Rosina (Pià per gli azzurri) nella stagione 2008/2009.