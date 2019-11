Live Fiorentina - Lazio in Serie A 2015/2016 (1-3): colpo grosso della Lazio. Fiorentina ko.

Per Fiorentina - Lazio è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, Vavel Italia Vi ringrazia per aver passato in nostra compagnia questa serata di grande calcio e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, con la Serie A, live, qui su Vavel Italia.

20.22 - E' una battuta d'arresto inaspettata per la Fiorentina che saluta la possibilià di diventare campione d'inverno, e anzi, ora deve guardarsi le spalle dal possibile sorpasso della Juventus.

20.20 - E' una vittoria fondamentale per la Lazio che risale la classifica tornando con merito nella parte sinistra della classifica. 27 punti in 19 partite non possono soddisfare la piazza biancoceleste, ma quella di oggi può essere la gara giusta per la tanto attesa svolta.

20.15 - ECCOLI! I TRE GOL CHE HANNO RESO IL FINALE DI GARA INCANDESCENTE. PRIMA SAVIC, POI RONCAGLIA, INFINE ANDERSON. 3-1 LAZIO AL FRANCHI.

20.07 - Grande delusione in casa Fiorentina. La Viola non ha saputo fare il definitivo salto di qualità al cospetto di una Lazio che si ocnferma bestia nera dei viola: quattro sconfitte nelle ultime quattro gare contro le Aquile per i gigliati.

20.05 -E' stato un finale incredibile: nei sei minuti di recupero è successo di tutto: prima il 2-0 che sembrava aver chiuso il match ad opera di Milinkovic. Poi la papera di Berisha che ha riaperto il match, ed infine il punto esclamativo firmato Felipe Anderson per il 3-1 finale in faovre di una Lazio che ha meritato il successo.

96' - FINISCE QUI!! E' 3-1 LAZIO AL FRANCHI. FIORENTINA BATTUTA A DOMICILIO DALLA LAZIO FORMATO TRAFERTA, CINICA E SPIETATA CHE DOPO SAN SIRO HA COLPITO ANCORA.

95' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL GOL GOL GOL! LA CHIUDE IL GIOCATORE PIU' CONTESTATO, IL PIU' TALENTUOSO DI TUTTI: FELIPE ANDERSON! 3-1 LAZIO PER IL SIPARIO SU QUESTO PAZZO PAZZO MATCH. ASSIST DELLO SCATENATO CANDREVA FUGGITO IN CONTROPIEDE SOLITARIO. PER IL BRASILIANO E' STATO UN GIOCO DA RAGAZZI METTERE DENTRO PER IL 3-1 LAZIALE.

93' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL INCREDIBILE! RONACAGLIA LA RIAPRE! PAPERA INCREDIBILE DI BERISHA CHE CONCEDE IL GOL A RONCAGLIA. TIRO DALLA DISTANZA DEL DIFENSORE CHE FINISCE IN RETE COMPLICE L'INTERVENTO SCIAGURATO DA PARTE DELL'ESTERNO DIFENSORE LAZIALE. ULTIMI MINUTI INCREDIBILI. C'E'ANCORA VITA AL FRANCHI.

92' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MILINKOVIC SAVIC!!!! GRAN GOL DEL SERBO CHE CON UN GIOCO DI PRESTIGIO HA ZITTITO TUTTO IL FRANCHI. 2-0 LAZIO CHE ORA HA IL MATCH IN PUGNO.

91' - Maxi recupero al Franchi. Ultimi minuti di speranza per la Viola.

90' - Saranno 6 i minuti di recupero.

88' - Ancora Pepito Rossi pericoloso. E' proprio Pepito il più pericoloso in casa Viola, ma Berisha fa buona guardia chiudendo la porta in faccia all'italiano del new Jersey.

87' - Ultimo cambio nella Lazio: dentro Felipe Anderson; fuori Keita.

86' - MATRI! Incredibile occasione in favore della Lazio! Azione personale di Candreva che ha atteso l'arrivo di Matri, impreciso al momento del tiro, debole e centrale, facile preda per Tatarusanu.

85' - Improvvisa fiammata di Matri che ha sfruttato una disattenzione di Gonzalo Rodriguez per entrare in area di rigore e mettere nel mezzo la dove non c'era nessuno.

83' - Adesso è solo Fiorentina in campo. Lazio che si difende con tutti gli effettivi.

77' - Altro cambio nella Lazio: dentro Braafheid, fuori Radu.

77' - MARCOS ALONSO! Fiorentina vicinissima al gol del pareggio. Colpo di testa dell'esterno spagnolo respinto sulla linea da Parolo provvidenziale nella circostanza.

76' - Continua a spingere la Viola. Ora c'è corner per i ragazzi di Sousa.

75' - GIUSEPPE ROSSI! Subito Pepito pericoloso con un destro a giro ben disinnescato da Berisha.

74' - Terzo ed ultimo cambio nella Viola: dentro Rossi; fuori Mati.

74' - Ammonito anche Konko tra le fila laziali.

70' - Punizione scolastica da parte di Alonso che colpisce senza dare ne forza, ne precisione. Palla centrale tra le braccia di Berisha.

70' - Punizione in favore dei Viola. Posizione interessante per un mancino. Siamo sui 28 metri.

69' - Ammonito Hoedt nella Lazio.

68' - Marcos Alonso apparecchia per Ilicic che colpisce con violenza, ma viene murato da Parolo.

64' - Primo cambio nella Lazio: dentro Matri; fuori l'autore dell'assist vincente, Djordjevic.

63' - MATI FERNANDEZ! Palla alta di poco sul tiro dal limite del cileno.

62' - Torna a spingere la Viola: cross di Marcos Alonso sul secondo palo, messo in angolo da Konko.

59' - Brutta tegola in casa Viola. Probabile stiramento per Badelj che esce in barella dal campo. Dentro al suo posto Josip Ilicic che abbiamo appreso non essere al meglio a causa di un affaticamento muscolare.

57' - Marcos Alonso! Lo spagnolo è rientrato sul sinistro e dal limite ha lasciato andare il tiro che non ha preso il giro giusto. Palla a lato.

55' - Incursione a fari spenti di Candreva che ha tentato un aggancio difficoltoso. Palla alta.

54' - Gran tiro da parte di Vecino che ha trovato una deviazione sulla sua strada.

54' - Primo cambio nella Fiorentina: dentro Pasqual; fuori Kuba Blaszczykowski.

52' - Ancora Lazio con Djordjevic la cui conclusione viene murata dall'intervento di Astori.

52' - Azione personale da parte di Candreva che ha messo nel mezzo per Keita, anticipato da Roncaglia.

49' - Grave errore da parte di Astori che ha lisciato il pallone favorendo l'intervento di Djordjevic, poi chiuso dal ritorno dei centrali di Sousa.

49' - Ammonito proprio Parolo, che ha ritardato la ripresa del gioco, allontanando il pallone.

48' - Insiste la Lazio: conclusione potente da parte di Marco Parolo che si è fatto murare da Gonzalo Rodriguez.

46' - Prima accellerazione da parte di Keita che una volta arrivato sul fondo, ha sbagliato la misura del cross.

46' - SI RICOMINCIA! PARTITO IL SECONDO TEMPO DI FIORENTINA - LAZIO.

19.05 - Non ci saranno cambi.

19.05 - Squadre di nuovo in campo. Entrano anche i due allenatori. Molto pensieroso Pioli. Preoccupato Sousa.

19.03 - Le squadre stanno rientrando in campo. Non dovrebbero esserci cambi, almeno in avvio di questa ripresa.

18.59 - Ed ecco il gol che sta decidendo la sfida del Franchi: Percussione di Keita che dopo aver ricevuto da Djordjevic entra in area e fredda Tatarusanu. 0-1 all'intervallo.

18.55 - E' stato un primo tempo equilibrato, in cui entrambe le squadre non hanno creato occasioni con continuità, ma hanno spinto a folate. Dopo il buon avvio dei viola, è venuta fuori la Lazio che ha creato dei pericoli dalle parti di Tatarusanu, prima di colpire con Keita allo scadere del primo tempo.

46' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. LAZIO IN VANTAGGIO PROPRIO ALLO SCADERE GRAZIE AL GOL DI KEITA BRAVO A CONCRETIZZARE AL MEGLIO L'ASSIST DI DJORDJEVIC.

46' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KEITA BALDE' DIAO!!!!!!!!!!!! LAZIO IN VANTAGGIO ALLO SCADERE DEL PRIMO TEMPO. ASSIST PERFETTO DI DJORDJEVIC PER KEITA CHE NON HA LASCIATO SCAMPO A TATARUSANU PER IL GOL DEL VANTAGGIO OSPITE.

45' - C'ha provato Vecino con un destro dal limite, ben parato da Berisha.

42' - Nervi tesi tra i giocatori viola: Borja Valero dopo aver ricevuto un fallo, a suo parere da giallo, ha protestato al punto da beccarsi un cartellino giallo.

39' - Troppi errori in casa Fiorentina. Anche Kalinic ha sbagliato la misura dell'imbucata verso Kuba.

33' - MILINKOVIC SAVIC!!! Lazio a centimetri dal gol del vantaggio. Stacco perfetto da parte di Milinkovic che aveva trovato la parabola giusta per battere Tatarusanu. Sulla linea di porta ha respinto Astori di testa. Lazio pericolosissima.

32' - Corner in favore della Lazio.

29' - Inserimento a fari spenti da parte di Milinkovic - Savic che ha ricevuto dalla destra, e calciato con la punta per anticipare l'intervento avversario. Palla fuori.

28' - KEITA BALDE'! Lazio pericolosa in contropiede. Bella azione, tutta in verticale dei biancocelesti al tiro con Keita Baldé. Tatarusanu si è opposto con il corpo.

26' - Continua a premere la Fiorentina. Lazio che ora si difende e nulla più.

25' - Ripartenza veloce da parte della Viola che non ha saputo sfruttare il 4 - 4 con i difensori laziali. Badelj ha sciupato tutto, sbagliando la misura dell'imbucata verso Kalinic.

23' - Mauricio va duro su Kalinic che in velocità aveva anticipato il brasiliano in campo aperto. Ammonizione anche per il centrale biancoceleste.

21' - Ancora Lazio in proiezione offensiva: ancora sulla destra, Konko è arrivato sul fondo, ma il cross non è risultato preciso.

19' - Errore in fase di impostazione per i viola che hanno regalato palla a Keita, messo giù da Gonzalo, ammonito nella circostanza. Era diffidato e salterà il Milan.

18' - Prima sortita offensiva da parte dei capitolini che hanno trovato spazio slla destra con Konko autore di un buon cross per Djordjevic che però ha commesso fallo nel duello aereo con Astori.

15' - Borja Valero ha cercato di illuminare la scena con un lancio tagliato per Alonso che però non è arrivato per tempo, facilitando il recupero della difesa avversaria.

14' - La Fiorentina ora prova a far male con la conclusione dalla distanza. Prima c'ha provato Badelj, poi Marcos Alonso. Palla deviata da Milinkovic che finisce in corner.

10' - La Lazio sta sulle sue posizioni, schierata in campo con il 4-5-1 in fase di non possesso.

9' - Prosegue il possesso palla della Fiorentina che controlla il pallone, facendo girare il gioco da una parte all'altra, in cerca dello spazio giusto.

4' - MATI FERNANDEZ! Palla fuori di pochissimo. Punizione calciata benissimo dal cileno, con il pallone che passa vicinissimo allo specchio di porta lasciando l'illusione del gol.

4' - Insiste la Viola: percussione centrale di Mati Fernandez, steso irregolarmente da Mauricio. Punizione per la Fiorentina.

3' - KALINIC! Fiorentina subito pericolosissima. Cross dentro di Alonso per Kalinic che da cinque metri, viene anticipato da Hoedt.

2' - Primo duello tra Kalinic e Mauricio che con il fisico ha gestito bene il pallone sull'aggressione del 9 viola.

1' - VIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! E' COMINCIATA FIORENTINA - LAZIO!!

18.01 - Leggero ritardo al Franchi. Rizzoli, arbitro dell'incontro, sta controllando che sia tutto in ordine. Un cenno d'intesa con il quarto uomo e poi si parte!

17.59 - Suona 'O Generosa' inno del campionato di Serie A Tim.

17.59 - Bella cornice di pubblico al Franchi. Pieno anche il settore ospite dedicato ai tifosi della Lazio.

17.58 - SQUADRE IN CAMPO.

17.53 - Tutto pronto. Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco dello Stadio Franchi.

17.45 - Riscaldamento concluso. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. E' il momento degli ultimi accorgimenti tattici, prima di fare sul serio. Tra poco, si gioca Fiorentina - Lazio!

17.42 - Prosegue il warm up di Fiorentina e Lazio.

17.40 - Ecco i due schieramenti: sarà un duello tra bomber balcanici: da una parte Kalinic, dall'altra Djordjevic.

17.36 - Intanto anche la Lazio è in campo per il riscaldamento.

17.34 - Dopo le parole di Gonzalo Rodriguez, sono arrivate anche quelle di Konko per la squadra ospite. L'esperto terzino francese ha parlato così ai microfoni del canale tematico laziale: "Dobbiamo pensare una partita dopo l altra, oggi non sarà facile quindi dobbiamo dare il massimo. Con l’anniversario della Lazio, oggi abbiamo una motivazione in più per dare il massimo per questa maglia. Personalmente spero di continuare a dare il massimo per questa maglia e di raggiungere obietti con il resto del gruppo."

17.31 - Squadre in campo per il riscaldamento.

17.30 - Nella Lazio, non stupisce molto l'assenza di Felipe Anderson. Un fantasma il brasiliano nel match col Carpi. Anche le sirene di calciomercato, in questo caso non fanno bene al crack della Lazio che in questa stagione non sta affatto rispettando le attese.

17.26 - Tornando alle scelte dei due allenatori, stupisce l'esclusione di Ilicic nella Fiorentina. Lo sloveno è reduce dalla super prestazione del Barbera, e più nel complesso, ha partecipato attivamente a 5 degli ultimi 10 gol della Fiorentina. Per Mati Fernandez è una granche chance.

17.23 - Primi movimenti tra i portieri. Sono arrivati Berisha e Guerrieri, che si stanno scaldando sotto lo spicchio di curva riservato ai tifosi laziali.

17.22 - Eccoci sul prato del Franchi. Terreno di gioco in buone condizioni per la prima uscita casalinga del 2016 Viola.

17.19 - Pioli torna al 4-3-3 nonostante le molte assenze tra difesa e centrocampo. Il tecnico capitolino sceglie Muricio-Hoedt in difesa, rimandando almeno dall'inizio l'esordio di Milan Bisevac. A centrocampo, tornano Biglia e Milinkovic Savic, mentre nel tridente offensivo spazio a Candreva, Djordjevic e Keita Baldé. Si accomoda in panchina Felipe Anderson.

LAZIO: (4-3-3): Berisha; Konko, Mauricio, Hoedt, Radu; Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo; Candreva, Djordjevic, Keita.

17.16 - E' ufficiale anche l'undici biancoceleste!

17.15 - Confermato il 3-4-2-1 con Roncaglia che vince il ballottaggio in difesa con Tomovic. A centrocampo, Kuba sostituisce lo squalificato Bernardeschi, mentre la sorpresa dell'ultimo minuto riguarda Mati Fernandez che gioca al posto di Ilicic.

FIORENTINA: (3-4-2-1): Tatarusanu; Roncaglia, Rodriguez, Astori; Blaszczykowski, Vecino, Badelj, M. Alonso; B. Valero, Mati Fernandez; Kalinic.

17.12 - Ci sono delle sorprese sia in casa Viola, che in casa Lazio, ma andiamo con ordine, partendo dall'undici scelto da Paulo Sousa:

17.11 - E' arrivato il momento delle formazioni ufficiali!

17.10 - E' un match fondamentale per la Fiorentina che con una vittoria salirebbe momentaneamente al primo posto in classifica. Gonzalo Rodriguez, pilastro della difesa gigliata, ha parlato pochi minuti fa: "E’ sempre importante vincere, giochiamo sempre per quello soprattutto in casa. Vogliamo tre punti che sono importantissimi."

17.07 - In attesa delle formazioni ufficiali, facciamo un salto nello spogliatoio degli ospiti.

17.04 - Primi tifosi gigliati anche in curva fiesole.

17.03 - Eccoci sul terreno di gioco del Franchi. Spalti ancora semi deserti. E' presente un piccolo spicchio di tifosi laziali giunti a Firenze dalla capitale.

17.02 - Eccoci con le prime immagini in diretta dall'esterno dello Stadio Franchi. I pullman delle due squadre sono già arrivati allo stadio e i giocatori stanno effettuando la riconnizione sul terreno di gioco proprio in questi istanti.

17.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Fiorentina - Lazio, secondo anticipo della 19^ giornata di Serie A Tim, nonché ultima del girone d'andata. Al Franchi, la Fiorentina di Paulo Sousa riceve la visita della Lazio di Pioli, reduce dal deludente pareggio interno con il Carpi. I gigliati invece, arrivano dal un periodo di grande forma, e il 3-1 del Barbera ha finito per alimentare il sogno di vedere la Fiorentina in vetta alla classifica al giro di boa. Non ci sono premi o punti, ma essere campioni d'inverno, oltre ad avere un valore simbolico importante, è anche un pass passepartout niente male per arrivare al tricolore: negli ultimi dieci anni, tutte le squadre che hanno chiuso il girone d'antada in vetta, hanno poi concluso il campionato in prima posizione. La Viola sogna, ma la realtà dice Lazio, in un match che potrebbe essere ben più equilibrato delle attese. I biancocelesti che hanno impattato sul Carpi non hanno dato un grande segnale, ma quella Lazio attenta, cinica e aggressiva che a San Siro ha bloccato l'Inter potrebbe creare diversi problemi alla Fiorentina.

Cammino spedito per una Fiorentina che non viaggiava così forte dai tempi del Trap. I ragazzi di Sousa sono reduci da due vittorie importanti, che hanno riportato il morale alto dopo la sconfitta dello Juventus Stadium con la Juve. Con un successo quest'oggi, la squadra allenata dal portoghese potrebbe sperare nel titolo di campione d'inverno, ma sono a patto che l'inter, impegnata domani con il Sassuolo, non dovesse ottenere i 3 punti. E' comunque una stagione straordinaria per i Viola, letteralmente trascinati dai gol di Ilicic e Kalinic, coppia gol assemblata alla meraviglia dal mago Sousa. I due, hanno messo assieme 19 reti in 18 partite, risultando la seconda miglior coppia gol del campionato, dietro solo a Higuain e Insigne del Napoli.

E' una stagione complicata per la Lazio. I biancocelesti non stanno attraversando lo stesso momento della Fiorentina e oggi, al cospetto della Viola, saranno costretti a mettere in piedi una partita perfetta per tornare a Roma con un risultato importante. Dopo un discreto avvio di stagione, le ambizioni della squadra capitolina sono pian piano calate insieme ai risultati. Analizzando i numeri, la Lazio ha vinto una sola partita in più di due mesi, totalizzando solo pareggi e brucianti sconfitte. Alla scala del calcio, con l'Inter è arrivata la serata perfetta a cui non c'è stato ancora seguito. Il pareggio interno con il Carpi, non ha placato una piazza in agitazione non solo per la classifica, ma anche per il calciomercato che potrebbe privare alla Lazio le sue stelle più luminose.

Le probabili formazioni

Tutti a disposizione per Sousa, con l'unica eccezione rappresentata dalla squalifica, pesante, di Federico Bernardeschi. Il gioiellino della Viola e dell'Under 21 non sarà del match a causa di una squalifica che lo costringerà a guardare i suoi compagni dalla tribuna. Sousa può comunque sorridere, dato che Kuba Blaszczykowski, è tornato a disposizione e ha già timbrato il cartellino con il Palermo. Sarà il polacco il sostituto di Bernardeschi nel 3-4-2-1 della Viola composto da Tatarusanu tra i pali. Davanti al romeno il tris formato da Astori, Gonzalo, ed uno tra Roncaglia e Tomovic. A centrocampo, Marcos Alonso e Kuba agiranno sulle fasce, con Badelj e Vecino in posizione centrale. Il duo sulla trequarti sarà ancora una volta Borja Valero - Ilicic, con Nikola Kalinic prima ed unica punta.

FIORENTINA: (3-4-2-1): Tatarusanu; Roncaglia, Rodriguez, Astori; Blaszczykowski, Vecino, Badelj, M. Alonso; B. Valero, Ilicic; Kalinic. All:. P.Sousa

Stefano Pioli, al contrario del collega Sousa, deve fare i conti con molti indisponibili. Non sono stati convocati Marchetti, Basta, Lulic, Gentiletti, Kishna e De Vrij. Inoltre, il tecnico ex Bologna deve fare i conti anche con i problemi fisici di Mauricio che proverà a stringere i denti per giocare dall'inizio. Nonostante le assenze, Pioli sembra intenzionato a schierare un 4-3-3 con Konko, Hoedt, Mauricio e Radu a protezione di Berisha. A centrocampo, Milinkovic Savic e Parolo agiranno ai lati di Biglia, mentre nel tridente di Pioli, l'unico certo della titolarità sembra Candreva. Per le altre due maglie, sono favoriti Keita e Djordjevic, con il secondo che dovrà battere la concorrenza di Matri e Klose.

LAZIO: (4-3-3): Berisha; Konko, Mauricio, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Candreva, Djordjevic, Keita. All:. S.Pioli

Le parole della vigilia

Alla vigilia della sfida che vedrà opposta la sua Fiorentina alla Lazio, Paulo Sousa si è presentato in conferenza stampa per la consueta conferenza stampa: "Conta essere primi, noi lavoriamo per vincere tutte le partite, i risultati danno fiducia, riconoscimento, voglia di investire ancora di più. Spero che i ragazzi possano raggiungere un altro risultato storico perchè lo meritano. Ho chiesto ambizione e coraggio e ci sono". - esordisce Sousa che poi prosegue -​ "Ci sono squadre diverse, con le proprie qualità, i punti sono la verità. Poi ci sono diversi modi di vincere, quel che credo io è che per essere più vicino dobbiamo esser protagonisti, soddisfarci e soddisfare. Sentiamo più persone che sono più vicine a noi rispetto ad altre squadre".

Poi il portoghese si sposta sull'argomento calciomercato: "Per far le cose bene uno deve pianificare e anticipare, se non ci son più soldi rispetto agli altri bisogna esser più forti in questi aspetti. Il mercato è difficile, non è facile trovare un giocatore nei tempi stabiliti. A me piace avere numeri concreti nei quali essere competitivo, mercoledì sentivo un collega dire che aveva delle scelte a disposizione per poter fare 4-5 cambi nella partita (Allegri, ndr), è questo che un allenatore cerca. Bisogna anche vivere la realtà e lavorarsi continuamente. Non è una questione di uno o due giocatori, ma di fare le cose bene".

Infine, l'ex Basilea si concentra sull'avversario di turno: "La Lazio è una squadra concreta, ha un allenatore che lavora da due anni con gli stessi giocatori, che ha fatto benissimo durante questi anni, credo che una delle conseguenze di questo inizio più difficile è stato cercare di arrivare in Champions League, bisogna cambiare la pianificazione e questo può sbilanciare. Quando si entra in un momento difficile, tante volte si possono avere dubbi, tant'è che il mio collega ha fatto cambiamenti strutturali cercando di arrivare ai risultati. I giocatori lo conoscono, è una squadra individualmente e collettivamente è importante, mancano i risultati. Ha dei valori, ha avuto un risultato importante contro l'Inter. Per battere queste qualità dobbiamo essere al nostro meglio".

Anche Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima di partire in treno alla volta di Firenze. Per il tecnico della Lazio è una sfida delicatissima: "Dovremo giocare bene, Sousa sta facendo un ottimo lavoro, dovremo essere compatti. L'avversario è forte" - ha esordito Pioli. - "In questo momento mi sento come quei genitori che hanno dei figli che vanno a scuola. Ci sono bambini che non hanno capacità, altri bambini invece sono intelligenti ma i professori dicono che possono dare di più. Ecco, mi sento come nel secondo caso. La stagione non è finita, abbiamo la capacità per scalare le posizioni e giocare in Europa anche l'anno prossimo".

Pioli continua, parlando della sua Lazio: "E' mancata continuità. Non abbiamo mai avuto continuità se non in uno spezzone iniziale di campionato. E' normale essere in questa posizione, non sempre abbiamo messo in campo la nostra qualità. Mancano tante partite, non serve a niente guardare indietro. Fiorentina e Inter cercano di fare la partita come noi, vogliamo arginare il loro possesso palla, dovremo essere bravi ad attaccare gli spazi negli ultimi 30 metri, non come abbiamo fatto nell'ultima partita. Abbiamo analizzato i nostri avversari, conosciamo i loro punti di forza e i punti deboli.Siamo in grado di metterli in difficoltà, abbiamo le qualità giuste".

Infine Pioli parla del neo acquisto, il difensore serbo Bisevac:"L'impressione è positiva soprattutto per i dialoghi che ho avuto con lui. E' uno sveglio, gli ho fatto vedere le varie situazioni di gioco in video, ho capito che è pronto. Abbiamo preso un giocatore esperto, di personalità, non credo però sia ancora pronto dall'inizio. Deve conoscere i compagni. Mauricio? Ha recuperato".

Statistiche e precedenti tra le due squadre

Le statistiche relative a questa sfida sono poco incoraggianti per la Fiorentina, sempre sconfitta nelle ultime tre gare giocate con i biancocelesti. La scorsa stagione, la Lazio rifilò ai Viola un sonoro 4-0 all'Olimpico, mentre al Franchi terminò 2-0 in favore degli ospiti.

Tra i giocatori dell'attuale rosa della Fiorentina, nessuno ha mai segnato alla Lazio, mentre in casa biancoceleste, Miro Klose, è andato a segno per 4 volte contro la Viola, tra le sue vittime preferite in Italia. Inoltre, allargando la nostra lente d'ingrandimento, notiamo che la Fiorentina ha perso ben 5 degli ultimi 6 incontri con la Lazio al Franchi, 3 stagioni fa, grazie ad un super Adem Ljajic.

In questa stagione però, molte sono le statistiche che danno ragione ai padroni di casa. La Viola infatti, va a segno da 25 match consecutivi; La Lazio invece, non ha prodotto nessun tiro in porta con il Carpi. I biancocelesti hanno vinto solo una delle ultime nove partite, al contrario della Fiorentina, sconfitta solo una volta nelle ultime 9. Insomma, tra presente e passato, i numeri di questa sfida sono più che mai incerti. Da una parte la tradizione della Lazio, dall'altra la convinzione della Fiorentina.

