Risultato Sampdoria - Juventus in Serie A 2015/16 (1-2): Pogba-Khedira, riapre Cassano

22.48 - Beh, sembra proprio che sia finito tutto. Allora un grazie da parte di Gianluigi Sottile (alla sua prima live, che non é una cosa banale, spero di essere andato meglio di Morata...) e da parte di tutto lo staff di VAVEL Italia, alla prossima partita di questo campionato stellare!

22.47 - Vince meritatamente la Juve, ma merita una menzione la voglia della Samp di combattere sul finale, ma troppa, troppa, troppa Juventus per i blucerchiati. Forte la Juve, forte pure la Samp che adesso guardano alla prossima.

22. 45 - Gigi Buffon a Premium: "Si, abbiamo sofferto, sul 2-0 abbiamo pensato che la partita fosse finita. La Samp ha dei giocatori di grande qualità e ci sta che la partita si sia riaperta ma abbiamo vinto. Il secondo non é il posto che ci compete.".

22.44 - VERDETTI: Juventus seconda in classifica con 39 punti, nona vittoria consecutiva. Fino alla fine tantissimi tentativi della Samp ma tutto inutile. La faccia di Morata... gli mancano i gol e non sono un dettaglio per lui.

22.42 - CHIELLINI SALVA SULLA LINEA E FINISCE QUI! TRIPLICE FISCHIO!

94' - E finisce in mischia tra Allegri e Cassano, che é successo? Non lo so. Corner Samp, ultima chance.

93' - ROSSO DIRETTO PER MOISANDER, GIUSTO, FALLO VOLONTARIO SU ZAZA!

93' - Fallaccio di Fernando su Chiellini. Allegri urla, ma ormai non ci faccio caso.

91' - Corner, stava salendo Viviano, cross lungo deviato in ritardo, poi sul contropiede Cuadrado steso da Carbonero che salva la Samp.

90' - Uscita di Gigi Buffon su un cross ancora preciso della Samp, che assalta ma sembra tardi. Recupero 4 minuti. Giallo per Khedira.

88' - Zuccata di Zukanovic! Scusandomi il gioco di parole, bel cross di Fernando e palla alta di poco. Esce Dybala, entra Padoin. Giallo precedente per Hernanes.

87' - In arrivo Padoin, che doveva entrare circa... 10 minuti fa. Ma Allegri non fa che confondermi. Dovrebbe uscire Dybala.

85' - Dentro Rodriguez per Eder. Cassano prova a lanciare subito lo spagnolo, ma viene fermato.

84' - Il gol di Fantantonio.

81' - Hernanes perde palla. Dejavù. No dai, ha sbagliato solo questo nel secondo tempo, e un altro pallo di cose inutili che non ricordo.

80' - Un cross di Evra deviato rischia di fare gol, ma tutto ben gestito da Viviano.

79' - Ivan chiude Dybala, che non é facile.

77' - Ci spera la Sampdoria, ma crea poco e male. La Juve paga un errore di Morata, che lascia spazio a Zaza. Merita più spazio il nativo di Policoro? Dopo stasera diremmo si.

75' - Hernanes reperibile nel secondo tempo. E' un passo in avanti. Pogba su una buona iniziativa di Chiellini tira fuori. Altra chance Juve.

74' - In arrivo il gregario Padoin nella Juve. Anzi Zaza, Allegri cambia idea in fretta. Anche troppo. Laterale per la Samp.

73' - 4-2-4 in arrivo per i blucerchiati. Fuori Muriel per Barreto.

71' - Punizione Juve. Cross fermato, e fallo di Dybala su Cassano. Il fallo più tecnico del match.

70' - Riviviamo il gol di Khedira, mica male.

68' - Partita ravvivata, ma la Juve non li lascia mica vincere. E' entrato Cuadrado da un paio di minuti per Lichtsteiner.

66' - Il gol di Cassano molto bello. E' successo di tutto, chance per Fernando che ha sbagliato... sembrava una partita finita, e invece lotta la Samp!

65' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! CASSANOOOOOOOOOOOO! GOL INCREDIBILE DEL BARESE! Gol sbagliato, gol subito. Girata molto bella di Fantantonio.

64' - MORATA! COSA HA SBAGLIATO! Palla eccezionale di Hernanes, Morata che tutto solo fallisce.

63' - DYBALA! CHE TIRO! Pallone ancora gestito male dai Doriani, che regalano a Pogba, che serve Dybala, parata di Viviano!

62' - Ma... Rugani, sull'azione della Samp precedente, dov'era? A trattenersi con Ivan. Bella cosa, credo.

60' - EDER! CHANCE PER LA SAMPDORIA! Pennellata di Cassano e l'Italo-brasiliano da distanza ravvicinata di testa fallisce una palla eccezionale del barese...

59' - Allegri grida come un pazzo, ma i suoi giocano bene: Hernanes tira largo di pochissimo, su un'azione insistita e corale.

58' - Destro di Pogba su un pallone recuperato da Barreto. Palla in rimessa. Sbagliano tutti, perfino lui.

57' - Khedira é talmente tedesco che utilizza la mentalità pragmatica anche nel giocare. Preciso, intelligente, tranquillo. Prestazione monumentale.

54' - Pogba fa fallo a due persone. Insieme. Mica male. Destro di Cassano in seguito, palla fuori.

51' - Dopo il raddoppio, é uscita dal campo la Samp. Chance per Dybala, palla combattuta e poi l'argentino fa fallo.

48' - Palla ILLUMINANTE di Dybala e Khedira non può sbagliare. Ma che ha messo Dybala... che ha messo? Non so definirlo. Meraviglioso.

47' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL KHEDIRA!

21.51 - In questo momento, bianconeri secondi in classifica. Doriani quattordicesimi, dietro al Torino a pari punti ma con una partita in meno. Soriano sta bene, ha coscienza e dovrebbe essere solo una botta, domani le analisi. Ricomincia la ripresa, primo pallone alla Samp.

21.42 - Dalla loro i blucerchiati hanno una buona prestazione di Fernando e Cassano che appena ha un centimetro crea le uniche chances. Per il resto poco da dire... Viviano bene nelle poche volte in cui é stato chiamato in causa, sul gol poteva poco.

21.40 - Meritato vantaggio per la Juventus a Marassi in una partita essenzialmente gestita, senza nessun tiro in porta per la Sampdoria, ma attenti, che la Samp é la squadra che ha la media tiri/gol più alta in Serie A... Niente da dire, gran gol di Pogba, Hernanes tecnicamente discreto ma assente, Khedira straordinario, Morata lezioso.

21.38 - Pogba nell'intervallo: "Dobbiamo restare concentrati, sono contento per il gol ma più per la vittoria. Se possiamo farne un altro, facciamolo.".

45' + 2': Termina il primo tempo su un possesso palla di Pogba con un numero straordinario.

45' + 1': Due minuti di recupero.

44' - Palla persa da Hernanes, destro rasoterra di Carbonero. Rimessa dal fondo, porta mancata di molto.

43' - Ennesimo pallone recuperato da Khedira, sempre al posto giusto al momento giusto. Gran partita del tedesco.

42' - Hernanes si nasconde. E' un problema serio. Guardate le partite di Marchisio o di Pirlo: per costruire gioco vanno in mezzo ai difensori. Troppo alta la posizione del brasiliano. Corner Juve. Palla out.

40' - Punizione Samp. Batte Fernando, barriera, poi fallo in attacco.

39' - L'inventiva di Cassano innesca Fernando che steso da Bonucci guadagna punizione. Buonissima chance per la Sampdoria dai 17 metri. Giallo per il difensore.

36' - Giramenti di testa per Soriano. Si prepara Ivan al cambio. Stato confusionale, forse dovuto ad una botta precedente con Khedira. Prima sostituzione allora, dentro Ivan, fuori l'italiano.

35' - Ripartenza Samp, con Eder che arriva in ritardo su Khedira e commette fallo.

34' - Punizione dalla trequarti sulla fascia destra sempre per la Juve. Corner.

32' - Lancio di Chiellini, gran controllo di Dybala e palla messa ancora in corner, sugli sviluppi del quale Chiellini fa fallo in attacco.

31' - Cross di Dybala, Morata anticipato e palla in calcio d'angolo.

29' - Pallone troppo veloce di Hernanes per Lichtsteiner. Palla fuori.

28' - Contropiede Juve ma Dybala perde troppo tempo. Laterale per la Doria.

26'- Sale la Samp, ma mai un tiro. Altro cross, altro calcio d'angolo.

25' - Rivediamo il gol di Pogba. Fantastico. Corner per i blucerchiati.

22' - Pallone recuperato in zona buona dalla Juve, ma Khedira commette un'ingenuità clamorosa e serve Lichtsteiner in fuorigioco.

20' - Pallone recuperato in fretta dopo il tiro di Hernanes, Pogba controlla e tira in maniera perfetta col sinistro. Da manuale. Intanto cross di Cassani ma Eder viene anticipato.

17' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL POGBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0-1 JUVE! IL GOL DEL FRANCESE! STOP MERAVIGLIOSO E SINISTRO NELL'ANGOLO! FANTASTICO POGBA! 4° IN CAMPIONATO!

16' - Hernanes impegna Viviano con un tiro centrale che però ha preso un effetto strano.

15' - Allegri chiede ai suoi di non far girare Eder e Cassano. Paura? No, prudenza, perché quei due possono far male su una gestione sbagliata.

12' - Corner guadagnato da Evra. Terzo per la Juventus.

11' - Blucerchiati chiusi dietro e la Juve fatica. Buona gestione del possesso palla ma senza reali azioni corali per i bianconeri, almeno per adesso.

9' - Primo lampo del match di Pogba, che con un tiro dai 25 metri impegna relativamente Viviano.

8' - Pallone tenuto bene da Morata che guadagna corner.

7' - Palla messa dentro da Pogba, chiusura Samp.

4' - Decisione e intensità per i bianconeri in questo avvio, che fanno subito la partita. Ovviamente buona difesa della Sampdoria.

1' - Aggressiva la Samp, ma subito corner Juve.

20.48 - E' iniziata Sampdoria-Juventus! I bianconeri toccano il primo pallone della gara, attaccando da sinistra verso destra, ovviamente viceversa per gli avversari.

Divisa classica di casa per la Samp, una rosa con toppa nera e fucsia per la Signora.

20.46 - SQUADRE IN CAMPO! A MARASSI TUTTO PRONTO, TRA POCO IL FISCHIO INIZIALE. L'INNO DELLA SERIE A IN CORSO!

20.30 - La coppia di esterni bianconeri tatticamente é molto strana. Dovrebbero dominare i bianconeri, ma la coppia di esterni é difensiva. Paradosso? Non tanto: più spazio per Morata-Dybala e Pogba e Hernanes che possono salire anche di più rispetto al solito. O forse Sandro aveva bisogno di rifiatare.

20.10 - La Samp pubblica anche lei la sua formazione: Viviano, Cassani, Moisander, Zukanovic, Regini, Soriano, Fernando, Barreto, Carbonero, Cassano, Eder. 4-3-3 confermato!

19.45 - Lichtsteiner-Evra coppia inedita nella Juventus sugli esterni. La formazione finale: Buffon, Rugani, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Khedira, Hernanes, Pogba, Evra, Morata, Dybala, postata sui social dai bianconeri.

19.00 - Aggiornamenti: Rugani titolare nella Juve, più Lichtsteiner-Sandro che Cuadrado-Evra sugli esterni e Morata straconfermato in attacco. Confermato l'11 blucerchiato.

17.00 - La Samp dalla sua vincendo andrebbe decima in classifica. Non male, pareggiando sarebbe a pari punti con Udinese e Atalanta, da non dimenticare il Torino che ha una partita in meno.

16-30 - Da Frosinone al 67' sullo 0-5 me la sento di sbilanciarmi: sarà il Napoli campione d'inverno, dietro potrebbe esserci la Juve, vincendo questa sera, con la signora che aggancerebbe l'Inter a -2 dai partenopei.

15-00 - E' arrivato un verdetto importante per la Juventus dal match di San Siro: L'Inter ha perso col Sassuolo per 0-1. Vincendo quindi, considerando differenza reti e scontri diretti, i bianconeri si troverebbero secondi, ovviamente aspettando il risultato di Frosinone-Napoli, adesso in campo.

Buongiorno e benvenuti a tutti alla diretta live di Sampdoria-Juventus. Il match è previsto per le 20:45 allo Stadio Marassi di Genova. I blucerchiati arrivano da due vittorie consecutive ma soprattutto in quella tanto bella quanto rischiosa nel derby, che ha mandato il morale alle stelle; dalla loro i bianconeri arrivano da ben otto vittorie consecutive, e una squadra che ha trovato finalmente una quadratura e continuità col 3-5-2.

L’anno scorso proprio nello stadio del capoluogo ligure la Juve venne proclamata Campione d’Italia dalla matematica col gol di Vidal, partita che terminò 0-1. E proprio quest’anno gli 1-0 e il cileno rappresentano due dei più grossi problemi per i bianconeri: le vittorie brutte ma efficaci dell’Inter e El Guerrero in rappresentanza del Bayern Monaco, prossimo avversario in Champions League.

Andando più indietro coi precedenti, i blucerchiati hanno raccolto solo un punto nelle ultime quattro con la Signora (1-1 allo Stadium lo scorso anno all’andata); l’ultima volta che la partita venne giocata a Gennaio, vinse la Samp 1-2 a Torino nel giorno dell’Epifania: decise una doppietta di Mauro Icardi.

Equilibrio totale, in qualsiasi caso: 19 volte ha vinto la squadra genovese, 20 quella torinese, 18 restanti confronti terminati in pareggio. Mai dare per sicura la partita, anche se diamo la Juve avanti.

Ma i veri favoriti sono i bianconeri quest’anno?

La risposta è sì se ve lo chiedete, lo ha ammesso anche Vincenzo Montella in conferenza stampa ieri, l’allenatore blucerchiato ha le idee chiare: rabbia, concentrazione e umiltà. Per battere la Juve serve questo e forse anche qualcosa di più, visto lo stimolo arrivato ieri in serata hai bianconeri: in caso di vittoria si chiuderà il girone d’andata al terzo posto in ogni caso, dopo il crollo della Fiorentina sulla Lazio: dopo un inizio da thriller in tutti i sensi.

Max dalla sua come al solito non è stato banale nelle dichiarazioni: una frase “E’ il momento più difficile dopo la rincorsa” che deve rappresentare lo stimolo maggiore per i bianconeri a fare meglio, anche se migliorare diventa sempre più difficile, ma la scalata Juve era una mission impossible che però con una vittoria accerterebbe la zona Champions tanto lontana giusto due mesi fa (dopo Sassuolo, la Juve era al 14esimo posto).

Il toscano, fra l’altro, ha un dato parecchio importante dalla sua ma che può pure non valere niente: la sconfitta con più gol di scarto subita in carriera da allenatore da Montella è datata 6 Novembre 2011, contro il Milan proprio di Allegri (4-0).

Numeri del match

-La Samp è la squadra che ha mandato meno giocatori in gol, appena 6, ma è nel miglior momento di forma da inizio campionato, poiché non aveva mai inanellato due vittorie di fila;

-La Juventus ha siglato il 51,6 % dei propri gol nei finali 15’ di ogni frazione di gioco, 16 su 31;

-La media-gol per match è di 2,36 a partita in questo confronto, considerando tutti i precedenti.

-Buffon non subisce gol a Marassi con la Samp da 484 minuti;

-La Juventus nel migliore dei casi chiuderà il girone d’andata con 7 punti in meno rispetto allo scorso anno, addirittura 13 in meno rispetto a quello dei 102 punti:

-Gli uomini più attesi? Non solo il momento di forma, ma anche le statistiche lo dicono: per i genovesi Cassano è l’uomo su cui puntare, anche perché la Juve è la squadra alla quale ha segnato di più; per i bianconeri Dybala con tre gol ha come vittima preferita proprio la squadra blucerchiata, e sono proprio loro due quelli su cui vale la pena scommettere.

LE FORMAZIONI

Non ci attendiamo sorprese dalla Sampdoria: 9/11 uguali a quelli schierati contro il Genoa: 4-3-3 con Barreto ritrovato a centrocampo e Zukanovic in difesa come centrale. Davanti ancora Cassano, con Eder e Carbonero ai suoi lati.

La Juventus invece conferma l’unico modulo che dà certezze: 3-5-2 con ballottaggio Lichtsteiner-Sandro oppure Cuadrado-Evra sugli esterni, chance per Hernanes a centrocampo con insidia Sturaro e Morata in attacco potrebbe essere messo da parte per Zaza.