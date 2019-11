Udinese - Juventus, i precedenti in Serie A

La Juventus aprirà il suo girone di ritorno in Serie A domenica alle ore 15.00 in casa dell'Udinese, con la voglia di riscattare la sconfitta beffarda dell'andata allo Stadium, quando Théréau siglò il gol dello 0-1 che diede il via al pessimo avvio di stagione dei campioni d'Italia. La squadra di Max Allegri cercherà inoltre di ottenere la decima vittoria di fila quest'anno nella massima serie, 3 punti che potrebbero valere l'aggancio o addirittura il sorpasso in vetta in caso di uno stop del Napoli (attualmente a quota 41 punti) impegnato nell'anticipo di sabato delle 20.45 al San Paolo contro il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, reduce dalla vittoria in zona Cesarini a San Siro, in quello che si prospetta come il match clou della 20esima giornata insieme a Milan - Fiorentina.

I PRECEDENTI

Quella di domenica sarà il 42esimo incontro in Serie A tra le due squadre. Un bilancio nettamente a favore per la Vecchia Signora con 24 vittorie, 12 pareggi e sole 5 sconfitte contro i ragazzi di Colantuono, l'ultima il 3 aprile 2010 con un perentorio 3-0 dei padroni di casa (all'epoca allenati da Marino) targato "El Nino Maravilla" Sanchez, Pepe e bomber Di Natale contro l'allora squadra di Alberto Zaccheroni che da li a poco vide sfumare il quarto posto chiudendo in seguito la sua stagione al settimo.

I bianconeri si vendicheranno qualche mese dopo con uno straripante 4-0 firmato Bonucci, Quagliarella, Marchisio e Iaquinta alla terza di campionato con Gigi Del Neri alla guida dei bianconeri ma il tecnico non riuscirà a ripetere gli ottimi risultati ottenuti a Genova con la Samp chiudendo l'annata ancora una volta in settima posizione.

Poker 2 anni dopo per gli ospiti che vincono per 1 a 4 (Vidal su rigore, doppietta di Giovinco e Vucinic) alla seconda giornata del girone d'andata 2012-13, la seconda stagione con Antonio Conte in panchina (dopo la splendida cavalcata scudetto sul Milan di Ibra e Thiago Silva ed il record di zero sconfitte in campionato) ed i bianconeri che si riconfermeranno Campioni d'Italia.

L'ultima sfida in A tra le due squadre risale a febbraio 2015 con un pareggio, 0-0 con la Juve che non riesce ad andare a +9 sulla Roma trovandosi di fronte un Udinese attenta in difesa e che in contropiede ha provato a far male.

Una sfida quindi più che agevole per la Juve secondo i bookmakers con una vittoria dei padroni di casa alquanto improbabile anche se nel calcio nulla è scontato.

Cosi l'andamento delle due squadre finora in Serie A quest'anno:

UDINESE V P P P P V N N V P N P V V P P V V P

JUVENTUS P P N V N P V N V P V V V V V V V V V

Ex: Asamoah, Pereyra (J).

Miglior marcatore in campionato:

UDINESE - Cyril Théréau (6 reti in 17 presenze, media 0,35 ad incontro)

JUVENTUS - Paulo Dybala (9 reti in 18 presenze, media 0,5 ad incontro)