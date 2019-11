Live Genoa - Palermo in Serie A 2015/16 (4-0)

Con questa vittoria il Genoa supera proprio il Palermo salendo a quota 22, i rosa restano a 21. Ma il gol di Pavoletti resterà nella testa dei tifosi genoani per molto tempo, il Palermo ripartirà da Schelotto, il Genoa si gode questa vittoria e, in attesa di un acquisto offensivo, dà il via a una nuova partenza con un bel gioco e tanto sprint d'attacco.

14:20 FINISCE QUI! SENZA RECUPERO IL GENOA STENDE IL PALERMO CON QUATTRO GOL

90' Esce uno spento Lazaar per Pezzella, intanto ammonito Goldaniga.

88' MAMMA MIA CHE GOL DI PAVOLETTI!!! SU CROSS DI ANSALDI, SI GIRA INMEZZA ROVESCIATA E INSACCA SUL SETTE! 4-0 GENOA!

88' Hiljemark guida il contropiede, lancia per Balogh che tenta il tiro al volo, ma non impatta bene.

83' Fase confusa di gioco, molti falli, anche di frustrazione da parte dei giocatori del Palermo.

81' Fallo di Ansaldi su Jajalo, il Palermo attacca ma sembra essersi arreso.

78' Jajalo ci prova da fuori! Palla che si disperde sul fondo. Intanto esce Rincon fra gli applausi, entra Dzemaili.

75' 3-0 GENOA! RINCON!! GRANDE GOL DEL GRIFONE CON ANSALDI CHE METTE IN MEZZO ANCORA PER RINCON E DI SINISTRO BEFFA SORRENTINO!

73' Ammonito Burdisso per fallo su Lazaar.

72' PEROTTI!! Di testa stava facendo tris, palla per poco fuori.

71' LEONARDO PAVOLETTIIII! ANCORA LUI! 2-0 GENOA! CROSS DI ANSALDI AL BACIO E PER PAVOLETTI E UN GIOCO DA RAGAZZI SPIAZZARE DI TESTA SORRENTINO!

69' Esordio per Norbert Balogh che entra al posto di Cristante.

68' Bel cross di Lazaar, Burdisso mette in angolo.

65' ESPULSO ANDELKOVIC! DOPPIA AMMONIZIONE PER LO SLOVENO CHE INTERVIENE SU CAPEL, PALERMO IN DIECI!

64' PEROTTI!! Azione personale dell'argentino, si accentra e tira, ma esce di pochissimo la palla.

63' Occasione per Pavoletti! Sgaloppata di Rincon sulla destra, mette in mezzo per l'attaccante che non ci arriva benissimo, Sorrentino resinge con la mano.

61' Fallo conquistato da Capel, a commetterlo Vazquez. Intanto esce Djurdjevic per fare spazio ad Alberto Gilardino.

58' Primo cambio della partita, esce Suso, al suo posto Diego Capel.

57' Cartellino giallo per Rigoni che strattona Morganella e gli impedisce di partire in contropiede.

55' Strana conclusione di Lazaar che calcia di controbalzo, Perin la prende in due tempi.

52' Palla interessante di Goldaniga per Morganella, ci arriva Perin. Genoa troppo passivo, ma il Palermo non ne approfitta.

50' Commette fallo Lazaar su Ansaldi che gli sradica il pallone, non una buona partita del marocchino.

49' Si rialza Pavoletti, verrà medicato e potrà rientrare in campo.

48' Scontro frontale fra Pavoletti e Gonzalez, l'attaccante rimane a terra e Celi chiama i soccorsi, tifoseria in apprensione.

47' Cross di Goldaniga in mezzo, non ci arriva nessuno.

13:34 Ricomincia la partita!

13:33 Le squadre rientrano in campo, a breve il fischio di Celi per far riprendere la partita.

13:18 Senza recupero finisce il primo tempo di Genoa - Palermo, decide il gol di Suso.

43' Fischiato fuorigioco a Pavoletti quando stava per andare alla conclusione, l'offside c'è.

40' SORRENTINO SU IZZO!! Strepitosa parata di Sorrentino sul colpo di testa di Izzo a due metri dalla porta.

39' Giallo per Gonzalez per un contrasto con Pavoletti.

38' ANSALDI DI DESTRO! Controlla in area l'argentino, ma il tiro ravvicinato è altissimo.

37' PAVOLETTI! Cross di Perotti col sinistro, Pavoletti si inserisce e di testa indirizza il pallone, il tiro esce di poco.

35' MORGANELLA! Su un rimpallo Vazquez serve l'esterno svizzero che tenta la conclusione, Perin respinge di pugni.

34' La mette in mezzo Morganella, cross direttamente fra le braccia di Perin.

33' Izzo di testa, ancora Sorrentino che blocca il pallone.

32' SUSO! Tiro incrociato da due passi dalla porta, Sorrentino ancora prontissimo con la mano che devia in angolo.

29' GENOA PERICOLOSO! Prima con Rigoni sotto porta con Sorrentino che salva con i piedi, poi Suso cerca il tiro a giro ribattuto daAndelkovic.

28' Si fa vedere in avanti il Genoa con Rigoni che, dopo una serie di rimpalli, commette fallo su Vazquez.

23' CHE OCCASIONE PER IL PALERMO! Vazquez arriva in zona tiro, la palla esce di niente con Perin battuto.

22' Brutto fallo da dietro di Andelkovic su Suso e Celi lo ammonisce.

21' Lancio interessante di Cristante per Djurdjevic, non ci arriva per poco.

21' Lazaar cerca l'uno contro uno sulla sinistra, Munoz intercetta il suo dribbling.

17' Il Genoa, attaccando, lascia qualche spazio dietro, con i lanci in profondità il Palermo cerca di approfittarne.

15' Lancio di Morganella per Vazquez, non ci arriva per poco, la palla va sul fondo.

14' Attacca il Palermo con Morganella che va sul fondo e ottiene il calcio d'angolo.

12' JAJALO! La botta da fuori di sinistro, il tiro è potente, ma leggermente impreciso.

11' Contatto fra Munoz e Djurdjevic, Celi non fischia il fallo, si era creata una buona occasione per il Palermo.

9' Su pallone recuperato Izzo tenta la botta da fuori, palla che va fuori.

8' Lancio di Perotti per Pavoletti in profondità, Sorrentino ci arriva prima.

7' Il Palermo cerca di reagire, ma al momento non si rende pericoloso.

4' SUSOOOOOOOO!! GENOA IN VANTAGGIO SUBITO! 1-0! GRANDE AZIONE DI PEROTTI CHE SERVE D'ESTERNO SUSO CHE SI INSERISCE E LO SPAGNOLO DAVANTI A SORRENTINO NON SBAGLIA CON UN TOCCO SOTTO

3' Perde palla Cristante in mezzo al campo sbagliando il passaggio, recupera il Genoa che rièarte con Laxalt.

1' Lancio a vuoto di Goldaniga in direzione di Djurdjevic, palla che si disperde sul fondo.

12:32 E SI PARTE

12:28 Le squadre entrano in campo accolti da una tifoseria molto calda che dà spettaccolo con bandiere e striscioni rossoblu. Presenti anche i tifosi del Palermo che si fanno vedere con una sciarpata.

12:20 Oggi in campo l'ex rosanero Luca Rigoni, con il Palermo una stagione e mezzo ricca di gol e risultati vincenti. Proverà a fare male i suoi ex compagni.

12:00 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!



GENOA: 1 Perin; 24 Munoz, 8 Burdisso (cap.), 5 Izzo; 3 Ansaldi, 88 Rincon, 30 Rigoni, 93 Laxalt; 17 Suso, 19 Pavoletti, 10 Perotti.

A disposizione: 23 Lamanna, 32 Donnarumma, 4 De Maio, 9 Bruno Gomes, 13 Gakpè, 15 Marchese, 16 Capel, 18 Ntcham, 21 Pandev, 22 Lazovic, 31 Dzemaili, 77 Tachtsidis.

PALERMO: 70 Sorrentino (cap.); 6 Goldaniga, 12 Gonzalez, 4 Andelkovic; 77 Morganella, 10 Hiljemark, 24 Cristante, 28 Jajalo, 7 Lazaar; 20 Vazquez, 99 Djurdjevic.

A disposizione: 91 Colombi, 3 Rispoli, 5 Bolzoni, 8 Trajkovski, 11 Gilardino, 15 Cionek, 16 Brugman, 18 Chochev, 21 Quaison, 22 Balogh, 25 Maresca, 97 Pezzella.

11.40 Inizia la nostra diretta con il video della gara d'andata, quando i rosanero guidati da Iachini portarono a casa il bottino pieno grazie al gol del difensore El Kaoutari.

11.30 Cari amici e lettori di Vavel Italia, è Francesco Anastasi che vi scrive e vi dà il benvenuto alla diretta scritta, live ed di Genoa - Palermo, prima giornata di ritorno della Serie A 2015/16 dallo stadio Marassi di Genova.

All'andata fu una gara bloccata con qualche occasione da entrambe le parti, ma il gol di El Kaoutari nel finale ruppe l'equilibrio dando al Palermo la prima vittoria nella prima giornata di campionato. Ora le due squadre si trovano appaiate - soli due punti a dividerle - con i rosanero avanti al quintultimo posto. Sia Genoa che Palermo provengono da una vittoria che li allontana dalla zona retrocessione, ma entrambe le squadre vogliono allontanarsi ulteriormente per avere un proseguo più tranquillo.

Genoa - Palermo sarà la prima gara di quest'oggi, ieri ci sono stati i tre anticipi che hanno visto l'Inter fermarsi a Bergamo contro un'ottima Atalanta, il Torino, con un ritrovato Immobile, affondare sempre di più il Frosinone e il Napoli, vera e propria macchina da gol con Higuain, che ha steso il Sassuolo per 3-1.

Il Genoa di Gasperini, come detto, arriva dalla vittoria di Bergamo che ha ridato nuova linfa all'ambiente dopo la bruciante sconfitta nel derby. Durante la sessione di mercato si cercherà di prendere un attaccante per i problemi che i rossoblu hanno riscontrato in zona gol. Giuseppe Rossi è il sogno, la trattativa potrebbe sbloccarsi a giorni, l'alternativa è Cerci. Negli altri ruolo già sono arrivati Rigoni e Suso.

Il Palermo del duo Viviani-Schelotto ha, certamente, bisogno di tranquillità. Nonostante la vittoria importante di Verona contro l'Hellas, Zamparini ha esonerato l'ennesimo allenatore, anche se Ballardini aveva comunque le ore contate. Sul mercato occhi vigili in difesa dove si segue Augustinsson, conteso però, da altre squadre in Europa. Convocati i nuovi acquisti Balogh e Cionek.

Le probabili formazioni

Gianpiero Gasperini insisterà con il 3-4-3 con i neo acquisti Rigoni e Suso titolari. Nel tridente d'attacco ritorna Perotti che si aggiunge proprio allo spagnolo ex Milan e a Pavoletti, vero bomber della squadra. A centrocampo, con Rigoni, ci sarà Dzemaili. In difesa spazio a Munoz.

Il Palermo dovrebbe ripartire dalla difesa a tre, per mister Viviani è l'unica vera certezza di questa squadra. Quindi spazio a Goldaniga, Gonzalez e Andelkovic con il nuovo acquisto Cionek in panchina. Centrocampo con Cristante, probabili titolare, e Hiljemark, occhio però a Brugman o Jajalo, sulle fasce Morganella e Lazaar. In attacco Vazquez sarà poco dietro rispetto a Trajkovski e Gilardino.