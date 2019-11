Risultato finale Empoli - Milan (2-2): gara combattuta, giusto il pareggio a Castellani

Finisce 2-2 tra Empoli e Milan: due volte in vantaggio i rossoneri e due volte i toscani rimettono in parità la partita. I marcatori Zelinski (31) Macarrone (60),Bacca (8),Bonaventura (47). Qualche occasione fallita da una parte e dall'altra, ma nel complesso il risultato è giusto. Bella partita al Castellani, ma il risultato frena la corsa all'Europa di Mihajlovic. Per questa sera è davvero tutto, un saluto e una serena buona notte da Radice Arianna

FINISCE QUI, 2-2 TRA EMPOLI E MILAN

93' Ballotelli in fuorigioco,

92' Fallo in attacco di Bacca

90' Giallo per Romagnoli

90' Si giocherà fino al 94'

88' Balotellsbaglia il cross per Boateng e Laurini allontana.

86' Ultimo cambio anche per Giampaolo: Dentro Krunic, fuori Zielinski

85' Ultimo cambio per Mihajlovic: Fuori Honda, dentro Boateng

85' Tiro da fuori di Bucel, palla alta

82' Punizione per l' Empoli,

81' Fallo duro di Balotelli su Croce, giusta l'ammonizione

79' Va Mario Balotelli, ma Skorupski ci arriva

78' Questa volta viene fischiato fallo su Bertolacci, calcio di punizione da posizione perfetta per Mario Balotelli

76' Tiro forte con il sinistro per Zielinski, palla che sfiora il palo

75' Bertolacci viene steso da Buchel, ma Russo non fischia

74' Honda di testa prova a servire Balotelli che non riesce a controllarla, palla fuori

72' Ritmoleggermente calato in questi minuti

69' Entra Livaja, esce Maccarone, autore del secondo gol dell'Empoli

67' Fallo su Honda centrocampo

Rivediamo il gol di Maccarone

66' Entra Mario Balotelli, fuori Niang

65' Angolo per il Milan

64' Tiro alto di Saponara. Intanto si prepara Mario Balotelli

63' Gara molto bella, l'Empoli si è svegliato, Milan si è innervosito

60' GOOOL DEL'EMPOLI CHE RIMETTE IL RISULTATO IN PARITA': SUPER PARATA DI DONNARUMMA SU PUCCIARELLI, MA LASCIA LI LA PALLA E MACCARONE DEVE SOLO SPINGERLA DENTRO.

59' Scintille tra Montolivo e Saponara: Russo li ammonisce entrambi

58' Ammonito Honda

58' Recupera Montolivo, passaggio impreciso per Bacca

55' Sinistro debole di Maccarone, tutto facile per Donnarumma

55' Bacca prova a servire Honda, passaggio impreciso palla fuori

53' Primo cambio anche per Giampaolo: Esce Maiello ed entra Croce

Rivediamo il gol di Bonaventura

51' Sei minuti di solo Milan

50' Tocco sospetto di Maiello in area,ma Russo lascia correre

49' Milan che continua a spingere, punzione per i rossoneri

47' GOOOOOOOOL DEL MILAN CHE RITORNA IN VANTAGGIO: UN RIMPALLO FAVORISCE BONAVENTURA CHE BATTE SKORUPSKI.1-2 AL CASTELLANI

45' Si riparte, prima palla giocata dai rossoneri

21.46 Primo cambio per Mihajlovic,Alex non ce la fa, Zapata al suo posto

21.36 toscani più propositivi, rossoneri pericolosi in contropiede.

Senza recupero finisce il primo tempo tra Empoli - Milan. Bacca la sblocca, Zielinski pareggia. Bellissimi i primi 45 minuti, ritmo alto per gran parte del tempo. A tra poco per il secondo tempo

44' Sinistro di Bonaventura, oltre la traversa.

43' Anche il Milan aumenta la pressione e recupera palla con Antonelli

42' Sinistro di Saponara da lontano, palla a lato.

40' Problema muscolare per Alex, Zapata ha iniziato subito il riscaldamento. Il Brasiliano sta giocando davvero bene

39' Zielinski per Maccarone, sinistro al volo, ma viene bloccato in due tempi da Donnarumma.

38' L'Empoli in contiuo possesso palla, Milan in difficoltà

37' Tiro di Bonaventura, palla che sorvola la traversa

Rivediamo il gol dell' Empoli

35' Calcio di punizione dal limite per il Milan, Giallo per Barba che stende Bonaventura

34' Il Milan prova farsi vedere, angolo per i rossoneri

31' GOOOOL DEL' EMPOLI INCURSIONE DI ZIELINSKI SERVITO DA SAPONARA INSACCA IN RETE. 1-1 AL CASTELLANI

30' Fallo duro di Buchel su Honda, Russo lo richiama

28' Gol di Maccarone, ma era nettamente in fuorigioco. Giusta la chiamata del guardalinee

27' Punizione per l'Empoli

26' L'Empoli che spinge con Saponara, angolo

25' Buona azione del Milan che cerca l'ampiezzza: Bertolacci cambia gioco servendo Bonaventura sull'esterno opposto, tiro centrale, Skorupski para

24' Ritmo leggermente calato in questi minuti

23' Fallo di Niang su Maiello, il francese protesta

23' Tiro a giro di Bonaventura, palla che termina fuori

21' Intervento ruvido di Alex su Buchel, ma Russo lascia correre

20' Cross di Mario Rui, Montolivo libera

19' Blocco in movimento di Romagnoli

18' Bonaventura prova a premiare la profondità di Bacca, ma la difesa dell'Empoli si rifugia in angolo

17' Milan che soffre la fisicità dei giocatori di Giampaolo

16' Primo angolo del match per l' Empoli

14' Honda prova a servire Bacca, palla recuperata in diagonale da Mario Rui.

Rivediamo il gol di Bacca

13' Niang servito in profondità, ma era in fuorigioco.

12' Altro tiro-cross di Antonelli, ma viene deviato e finisce tra le mani di Skorupski.

10' L'Empoli prova a farsi vedere con Pucciarelli, Donnarumma para

8' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA CARLOS BACCA:LANCIO IN PROFONDITA' DI ANTONELLI PER IL COLOMBIANO CHE IN CONTROPIEDE NON SBAGLIA E SEGNA IL GOL DEL VANTAGGIO.

6' Ritmo alto in questo avvio di partita

5' Il Milan parte in contropiede con Carlos Bacca, ma sbaglia a servire Niang

5' Il milan ha rischiato sull'ennesimo guizzo di Saponara che poi mette in mezzo, ma in qualche modo la difesa rossonera libera

4' Niang commette fallo in attacco

2' Altra rimessa in zona d'attacco per gli uomini di Giampaolo

2' Empoli in attacco

1'Saponara in percussione, Alex si rifugia in rimessa laterale

1'Tiro - cross di Antonelli, Skorupski in presa sicura

0' Lancio verticale di Mario Lui, Alex libera

0' INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dall'Empoli

20.42 Le squadre stanno entrando in campo

20.31 Adriano Galliani è appena stato intervistato da Premium nel pre Empoli Milan: "Se questa è la settimana più delicata? Tutte le settimane sono delicate. Nel girone di ritorno ogni partita è importante. Prima delle partite non amo fare previsioni. El Shaarawy della Roma? Assolutamente no. Non c'è nulla di definito. Il giocatore è all'estero, quindi deve tornare al Milan e poi noi possiamo darlo in prestito. Al momento non c'è ancora l'accordo con il Monaco, ma c'è quello con la Roma. La formula? Se si realizzerà questa operazione, sarà un prestito con diritto di riscatto. Vangioni? E' a fine contratto il 30 giugno. Confidiamo che possa arrivare il 1 luglio. Se dovessimo trovare un accordo con il River, potrebbe arrivare anche il 1 febbraio. La trattativa è in corso. Luiz Adriano in Turchia al Galatasaray o a Dubai? Lui ha molto mercato. Le due piste sono più o meno vere. Ma non è assolutamente in vendita, nonostante le richieste."

20.30 Riscaldamento finale al Castellani, tra 15 minuti il calcio d'inizio

20.23 Niang è stato intercettato da Milan Channell all'arrivo allo stadio: "Arriviamo da una bella vittoria contro la Fiorentina, oggi cercheremo di mettere la stessa voglia di domenica per portare a casa i tre punti. Il mio ruolo?Il mister mi dice di dare una mano in fase offensiva e io lo faccio volentieri. È importante per la squadra e io cerco di dare sempre il massimo. L' Empoli è una squadra che gioca bene, dovremo stare attenti ed essere cattivi quando avremo le occasioni".

20.17 Riguardiamo le formazioni ufficiali di Empoli-Milan:



EMPOLI: Skorupski; Laurini, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski, Maiello, Buchel; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Cosic, Camporese, Bittante, Diousse, Krunic, Croce, Piu, Livaja, Mchedlidze. Allenatore: Marco Giampaolo.

MILAN: Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura; Niang, Bacca. A disposizione: Abbiati, Livieri, De Sciglio, Calabria, Zapata, De Jong, Poli, Kucka, J.Mauri, Luiz Adriano, Boateng, Balotelli. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

20.08 Uno sguardo allo spogliatoio del Milan

19.57 ecco invece gli undici scelti da Mihajlovic

(4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura; Niang, Bacca

19.47 Gli undici scelti da Giampaolo

Empoli (4-3-1-2) Skorupski; Laurini, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski, Maiello, Buchel; Saponara, Maccarone, Pucciarelli

19.46 Eccoci collegati. Vi portiamo subito al Castellani, con l'arrivo del giocatori del Milan

Buona giornata amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed di Empoli - Milan, secondo anticipo della 19a giornata di Serie A. Dopo la bella vittoria in casa contro la Fiorentina nell'ultimo turno, i rossoneri cercano continuità di rendimento in casa dell' Empoli. Partita non facile perchè di fronte ci sarà una delle rivelazioni del nostro campionato. Una partita da vivere assieme, il grande calcio sempre qui su Vavel Italia.

Per il Milan è un momento cruciale: questa sera inizia il tour de force a Empoli, avrà come tappa intermedia la gara con l’Alessandria a Torino in Coppa Italia e si chiuderà domenica prossima con l’attesissimo derby di Milano. In 10 giorni i rossoneri si giocano la stagione. I tre punti conquistati contro i viola rischiano di non avere gran valore, se non verrà centrata la vittoria in Toscana. L’obiettivo principale del Milan è sempre stato il ritorno in Champions, ma, alla luce dei risultati e dell’attuale classifica, il traguardo più alla portata sembra essere il quinto posto. I rossoneri sono a 8 punti dal terzo posto e a 3 dall' Europa League.

Una gara importante per capire quali possano essere le ambizioni Dell' Empoli per questa stagione: gli azzurri non sono mai stati così in forma come in questo campionato, ed occupano l'ottava piazza a quota trentuno punti ad un solo punto dai prossimi avversari (sesti). Giampaolo dovrà fare a meno di Paredes squalificato. Per Mihajlovic quasi tutta la rosa a disposizione, compreso Luiz Adriano tornato dalla Cina dopo il mancato accordo con il Jiangsu.

L’arbitro Carmine Russo, della sezione arbitrale AIA di Nola, è stato designato per dirigere Empoli-Milan. I suoi assistenti saranno Giuseppe De Pinto (Bari) e Giacomo Paganessi (Bergamo). Quarto uomo: Fabrizio Posado (Bari). Gli assistenti addizionali saranno Davide Massa(Imperia) e Renzo Candussio (Cervignano).

Mihajlovic: "Empoli squadra vera, contento per Luiz Adriano" - Il tecnico rossonero in conferenza stampa: "L’Empoli è la vera sorpresa della stagione, nelle ultime 10 partite ne ha perse soltanto due con Juve e Inter. Affrontano gli avversari a viso aperto e giocano per vincere. Anche il Milan però sta bene: stiamo crescendo e abbiamo tutte le qualità per vincere lì. Servirà cinismo, generosità e voglia di vincere, tutte qualità che abbiamo messo in campo con la Fiorentina. Il derby? Pensiamo prima a Empoli e Alessandria. Noi abbiamo passato una settimana delicata e adesso ci aspetta un’altra settimana delicata: come diceva Edoardo gli esami non finiscono mai. Quando però c’è serenità e fiducia, si lavora anche meglio, ma se noi avessimo vinto più partite in passato, non ci sarebbero state polemiche. Se si fa bene, si chiude la bocca a tutti. Se giochiamo come fatto con la Fiorentina, possiamo toglierci grandi soddisfazioni: dipende solo da noi. Il talento non può andare di pari passo con la disciplina: io ho giocato nella Jugoslavia, la chiamavano il Brasile d’Europa e non abbiamo mai vinto niente". Chiusura su Luiz Adriano: "Abbiamo lui, Bacca, Niang, Balotelli, Boateng mi sembra quasi un miracolo. Quando recupereremo pure Menez offrirò champagne a tutti. Balotelli ha nelle gambe... una mezz’oretta, lui dice 60 minuti ma come li gioca lui, ce la farei anch’io. Diego Lopez? Lui e Mexes faranno un controllo: sono migliorati ma non sono ancora a posto".

Giampaolo: "Il Milan è rinato, servirà una prova super" - Marco Giampaolo, allenatore dell'Empoli, ha presentato la sfida contro il Milan: "I rossoneri nelle ultime partite sono sembrati un’altra squadra. Mi sono sembrati trasformati anche nei concetti di gioco, i punti sono quelli ma non possiamo parlare di scontro diretto. Noi ce la giocheremo come sempre con le giuste ambizioni, ma non possiamo definirlo così. Hanno cambiato modo di pensare e di stare in campo, ho notato cose diverse. Ha dominato con la Fiorentina che pure ha il miglior palleggio della categoria. Giochiamo contro un Milan rinnovato, sviluppa ottimi concetti. Dobbiamo fornire una prestazione eccellente, non possiamo stare al di sotto del nostro massimo". I rientri. "Recuperiamo Laurini e Saponara e questo è positivo. In mezzo gioca Maiello perchè è il suo ruolo naturale, Diousse gioca anche da mezzala in allenamento e può anche aspettare".

Sono 23 gli uomini scelti da mister Mihajlovic per la gara in trasferta di questa sera contro l'Empoli alle ore 20.45 allo stadio Castellani.

PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri

DIFENSORI: Abate, Alex, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, De Jong, José Mauri, Kucka, Montolivo, Poli

ATTACCANTI: Bacca, Balotelli, Boateng, Honda, Luiz Adriano, Niang

Empoli-Milan: i convocati di Giampaolo (in attesa di conferma)

Portieri: Skorupski, Pelagotti

Difensori: Laurini, Tonelli, Mario Rui, Camporese, Barba, Bittante, Zambelli

Centrocampisti: Zielinski, Maiello, Saponara, Dioussè, Buchel, Ronaldo P, Krunic

Attaccanti: Maccarone, Pucciarelli, Piu

Squadra che vince non si cambia. Sinisa Mihajlovic rischiera gli stessi undici visti domenica scorsa contro la Fiorentina: in porta, ci sarà Gianluigi Donnarumma, con Abate e Antonelli sugli esterni ed Alex e Romagnoli a comporre la coppia centrale. A centrocampo, invece, dovrebbero esserci Keisuke Honda, Andrea Bertolacci, Riccardo Montolivo e Jack Bonaventura. Infine, salvo colpi di scena, le due punte saranno M’Baye Niang e Carlos Bacca, con Balotelli, Boateng e Luiz Adriano pronti a subentrare a gara in corso.

Giampaolo perde per squalifica Paredes , ma in compenso recupera l'ex di turno Saponara, assente a Verona per un attacco febbrile. 4-3-1-2: Davanti a Skorupsky, dovrebbero agire Laurini, Tonelli, Barba e Mario Rui. In mediana, dovrebbero poi esserci Zielinsky, Dioussè e Buchel. Sulla trequarti, Riccardo Saponara, con Maccarone e Pucciarelli in avanti.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda, Bertolacci, Montolivo, Bonaventura; Niang, Bacca.

A disposizione: Abbiati, Calabria, Simic, Zapata, De Sciglio, José Mauri, Poli, Boateng, De Jong, Kucka, Luiz Adriano, Balotelli.

Indisponibili: Diego Lopez, Mexes, Rodrigo Ely, Menez.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski, Dioussè, Buchel; Saponara; Pucciarelli, Maccarone.

A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Camporese, Bittante, Zambelli, Maiello, Croce, Krunic, Piu.

Indisponibili: Costa, Michelidze, Livaja.

Squalificato: Paredes.

Allenatore: Marco Giampaolo.

All’andata, a San Siro, il Milan vinse una partita difficile con il risultato di2-1, grazie ai gol di Bacca e Luiz Adriano (inframezzati dalla marcatura di Saponara). Di seguito i precedenti delle ultime sfide giocate tra Empolie Milan al Castellani nel girone di ritorno, gli ex del presente e del passato, gli episodi che hanno fatto la storia e gli ultimi incontri delle due squadre:



Stagione 2014/15: Empoli-Milan 2-2, 4 giornata

Stagione 2007/08: Empoli-Milan 1-3, 27 giornata*.

Stagione 2006/07: Empoli-Milan 0-0, 12 giornata

Stagione 2005/06: Empoli-Milan 1-3, 9 giornata.

Stagione 2003/04: Milan-Empoli 0-1, 12 giornata.

*Solo nella stagione 2007/2008 Milan ed Empoli si affrontano nel girone di ritorno al Castellani. Nelle altre 9 volte i Rossoneri hanno affrontato la squadra toscana sempre nel girone d’andata.

GLI EX TRA EMPOLI e MILAN:



Nell’Empoli: Massimo Maccarone (cresciuto nel settore giovanile Rossonero),Riccardo Saponara (al Milan dal 2013 al gennaio 2015)

Nel Milan: Ignazio Abate (all’Empoli nel 2007/2008)



Hanno vestito entrambe le maglie tra gli altri Simone Verdi (in prestito attualmente all’Eibar, all’Empoli dal 2013 al giugno 2015), Marco Borriello(all’Empoli da gennaio al giugno 2003. In Rossonero al Milan dal 2002 al 2004 e poi dal 2008 al 2010), Luca Antonini (all’Empoli nel 2007/2008 e poi al Milan dal 2008 al 2013, dopo aver giocato nel settore giovanile rossonero in precedenza),Luca Saudati (cresciuto nelle giovanili del Milan e poi all’Empoli nel 1999/2000, 2002/2003, da gennaio a giugno 2005 e poi dal 2006 fino al 2010),Lino Marzorati (cresciuto nel vivaio rossonero e poi all’Empoli dal 2006 al 2009 e nella stagione 2010/2011), Nicola Pozzi (al Milan dal gennaio 2004 fino al giugno dello stesso anno. All’Empoli dal 2005 al 2009), Massimiliano Cappellini(al Milan dal 1987 al 1989. All’Empoli dal 1996 al 2005).

L’Inter è stata l'unica squadra a imporsi sull’Empoli nelle ultime 8 giornate di campionato, 1-0 al “Castellani” il 6 Gennaio scorso. Nel mezzo 5 successi azzurri e 2 pareggi, con 17 punti ottenuti nelle ultime 8 partite, oltre 2 in media a gara. L'Empoli a quota 0 nei rigori, sia pro che contro: nel caso dei penalty a favore condivide il primato con Udinese e Palermo, nell’altra classifica con la Fiorentina. Dopo 20 turni di campionato l’Empoli ha ottenuto una sola espulsione a favore, come il Torino, una delle due formazioni della Serie A 2015/16 con meno “rossi” a proprio vantaggio.



E’ il Milan la formazione della Serie A 2015/16 che fa meno cambi: 55 su 60 possibili, dopo 20 turni di campionato. Il Milan ha fatto 12 punti sia considerando le ultime 7 giornate di campionato (unica sconfitta 0-1 in casa dal Bologna, 6 gennaio scorso), sia le ultime 7 trasferte ufficiali (0-1 a Torino dalla Juventus, in A, 21 novembre scorso). In entrambe le situazioni residuo bilancio di 3 successi rossoneri ed altrettanti pareggi.

Il Milan contro l'Empoli in Serie A: 10 partite disputate con 5 successi rossoneri e 5 pareggi. L’unico k.o. milanista al “Castellani” risale al 29 gennaio 1986, 0-1 in coppa Italia, rete di Cecconi a 5’ dalla fine.