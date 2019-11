Juventus - Inter, i precedenti in Coppa Italia

Questa sera allo Juventus Stadium di Torino primo atto della semifinale di TIM Cup tra Juventus ed Inter. Non una sfida qualunque, bensì il Derby d'Italia che anticipa lo scontro diretto in campionato tra qualche giornata che avrà conseguenze nella corsa allo Scudetto, con i bianconeri sempre più rulli compressori alla caccia della nona vittoria di fila. I nerazzurri invece hanno avuto un calo netto nelle ultime 5 giornate con una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte interne a San Siro, dove l'Inter non vince dallo scorso dicembre.

Sono 29 le sfide tra le due rose in Coppa Italia con un bilancio di 13 vittorie Juve, 7 pareggi e 9 sconfitte. 12 le sfide interne per Madama con 6 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte, l'ultima il 30.01.2008 all'Olimpico per 2-3 (sugli scudi Balotelli autore di una doppietta).

Il doppio confronto tra domani ed il 2 marzo sarà, invece, la quarta volta in cui Juve e Inter si incroceranno in semifinale. La prima fu nel 1938, in partita secca, vinta per 2-0 dai piemontesi. Non si concluse con il lieto fine per i bianconeri soltanto l’edizione 2004 (finale persa con la Lazio), ma la Vecchia Signora si tolse comunque lo sfizio di eliminare l’Inter (storica nemica) in semifinale. Tutti e due gli incontri si conclusero sul 2-2 nei tempi regolamentari (al Delle Alpi doppiette per Di Vaio e Adriano), con l’undici di Lippi che si impose ai calci di rigore nel ritorno di San Siro.

Inter corsara invece nel 1996 con un perentorio 3-0 firmato Ince, Djorkaeff e Zamorano.

In due occasioni le due formazioni si sono incontrate in finale, entrambi favorevoli alla Juve: il 13 settembre 1959, i bianconeri alzarono la terza Coppa Italia con un 4-1 a San Siro firmato Charles, Cervato (2) e Sivori e il 29 agosto 1965, quando conquistarono la quinta grazie alla rete di Menichelli.

L'ultima vittoria dei bianconeri in casa risale all'11 giugno 1983: dopo 10 minuti la qualificazione sembra in cassaforte per i bianconeri, che passano con un autogol di Baresi su tiro di Platini e con il raddoppio di Galderisi (minuti 5 e 8). Ma non è così: l’Inter reagisce e con una rete di Bini nella ripresa riapre il discorso, anche perché Zenga para un rigore a Paolo Rossi.

Tutto rimandato alla partita di ritorno in cui i bianconeri manterranno uno 0-0 decisivo per la finale poi vinta col Verona appunto e la settima Coppa Italia in bacheca, motivo in più per seguire questa grande sfida che promette spettacolo. Quella di domani sera sarà una sfida inedita allo Stadium tra le due squadre in Coppa Italia: la Juventus è a caccia della finale ed in lotta per l'undicesima affermazione in questa competizione, Mancini invece punta fortemente a vincere questo torneo per avere un pass più agevole e certo verso l'Europa.