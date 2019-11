Juventus Vs Inter in semifinale d'andata Tim Cup 2015/2016 (3-0): la Juve vede la finale grazie a Morata e Dybala

Per Juventus - Inter è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, Vavel Italia Vi ringrazia per aver passato in nostra compagnia questa serata di grande calcio e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, con la Tim Cup, live, qui su Vavel Italia.

22.55 - Con questo 3-0 dunque, la squadra di Allegri è già con un piede e mezzo in finale. All'Inter invece, tra un mese servirà l'impresa della vita per ribaltare un risultato che sembra inappellabile.

22.50 - Dopo un primo tempo deciso dal rigore di Morata, nella ripresa il secondo gol del numero 9 e la successiva espulsione di Murillo hanno tagliato le gambe ad un Inter poco incisiva in avanti. L'ingresso di Dybala nel finale, ha dato l'ultima spallata ai nerazzurri che in dieci uomini non sono riusciti a bloccare la classe della Joya, subito in gol, alla prima occasione utile.

22.45 - La Juve ipoteca la finale di Roma in soli 90': Inter schiacciata sotto i gol di un ritrovato Morata e del solito Dybala. Ora per l'Inter si fa davvero durissima visto che al ritorno la squadra di Mancini dovrebbbe vincere con quattro gol di scarto.

95' - FINISCE QUI, 3-0 JUVENTUS ALLO STADIUM. DECIDONO I GOL DI MORATA (2) E DYBALA.

94' - Ultimo minuto allo Stadium. Ormai si attende solo il triplice fischio di Tagliavento.

93' - Grande intervento difensivo da parte di Bonucci che all'ultimo istante è riuscito ad anticipare Jovetic.

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

90' - Ammonito anche Kondogbia.

90' - Ultimo cambio nella Juve: dentro Padoin per Juan Cuadrado tra i migliori in campo.

87' - Ecco il gol, il 15^ in stagione di Paulo Dybala! Rasoiata della Joya che trova impreparato Handanovic non perfetto in questa circostanza.

84' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL PAULO DYBALA! 3-0 JUVENTUS! CALA IL SIPARIO ALLO STADIUM! 3-0 JUVE, HA COLPITO ANCHE DYBALA.

83' - Continuano a susseguirsi i cambi: dentro Alex Sandro nella Juventus: fuori Evra.

80' - Altro cambio nell'Inter: dentro Juan Jesus, fuori Ljajic.

79' - MORATA! OCCASIONISSIMA PER LO SPAGNOLO CHE STAVOLTA HA PERDONATO HANDANOVIC CALCIANDO IL PALLONE ALTO OLTRE LA TRAVERSA.

78' - Cambio anche nell'Inter: dentro Icardi; fuori Biabiany.

78' - Entra Dybala nella Juve: esce Mario Mandzukic.

77' - Grandissima opportnità per l'Inter: Jovetic non ha colpito il pallone su suggerimento delizioso arrivato dalla desta. Poi ci sono state le proteste da parte dei nerazzurri che volevano un fallo di mano da parte di Caceres che invece ha intercettato con il petto.

72' - Conclusione deviata dalla barriera. Palla in angolo.

71' - Ora c'è anche calcio di punizone per la Juventus che potrebbe arrotondare il punteggio. Pogba sul pallone.

70' - ESPULSO MURILLO. FALLO DEL COLOMBIANO SU UNO SCATENATO CUADRADO MESSO GIU' DAL CONNAZIONALE, CHE GIA' AMMONITO E' INCAPPATO NEL SECONDO GIALLO. INTER IN 10 UOMINI.

69' - Ecco tutto l'opportnismo di Morata, abilissimo a sfruttare l'errore di Melo ed insaccare Handanovic per la seconda volta. 2-0 Juve.

68' - Dopo il gol del 2-0 di Morata, Mancini ha richiamato Felipe Melo in panchina. Al posto del brasiliano è entrato Marcelo Brozovic.

66' - Reazione Inter: Grande parata di Neto sul colpo di testa affilato di Murillo. Palla destinata sotto l'incrocio dei pali, bloccata in presa dal portiere brasiliano che si prende anche gli applausi di Buffon in panchina.

63' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ANCORA LUI!!!! ALVARO MORATA, DOPPIETTA PERSONALE DEL NUMERO 9 CHE HA SFRUTTATO AL MEGLIO UN ERRORE DI FELPIE MELO ALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE. 2-0 JUVE AL MINUTO 63.

60' - Ottima chiusura da parte di Nagatomo che si è frapposto tra il pallone e la corsa di Cuadrado.

57' - Calcio d'angolo concluso con un nulla di fatto.

56' - Ancora corner in favore dell'Inter che in questi minuti ha condotto il gioco con un possesso palla continuato, ma fin troppo sterile.

51' - C'è stato un contatto in area di rigore tra Chiellini e Felipe Melo. Tagliavento ha giudicato falloso l'intervento del brasiliano. Altre proteste dei gicatori interisti.

50' - Prima sortita offensiva dell'Inter che guadagna il primo corner della ripresa.

49' - Grande scambio tra Pogba e Cuadrado, stoppato da Murillo al momento del tiro verso la porta di Handanovic. Ottimo avvio di secondo tempo da parte dei bianconeri, Inter un po' in soggezione.

47' - Lancio di Bonucci per la corsa di Pogba che però non arriva sulla sfera.

46' - Non ci sono stati cambi.

46' - SI RICOMINCIA! INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI JUVENTUS - INTER.

21.49 - Squadre che stanno rientrando in campo. Non dovrebbero esserci cambi in questo avvio di ripresa.

21.48 - Torna al gol Alvaro Morata che mancava l'appuntamento con la rete dal 4 ottobre, nel match dello Stadium vinto 3-1 con il Bologna.

21.40 - Non benissimo l'Inter, poco presente in avanti con Jovetic e Ljajic che non hanno trovato la giusta posizione tra le maglie della retroguardia juventina. Disattenti anche i due centrali di difesa. Ancora tra i migliori Medel.

21.38 - E' stato un primo tempo giocato a ritmi altissimi con entrambe le squadre che hanno cercato di prevalere sull'avversario. Nel complesso, meglio la Juventus spesso pericolosa con Cuadrado (che si è procurato anche il rigore) e Morata, tra i migliori in campo.

47' - Termina qui, 1-0 il primo tempo dello Juventus Stadium. Decide sin qui il calcio di rigore siglato da Alvaro Morata al 36^ minuto.

47' - Colpo di testa tentato da Morata. Pallone che finisce debole, tra le braccia di Handanovic.

46' - Miaranda era diffidato e dunque salterà la sfida di ritorno.

46' - Gran progressione di Morata, steso da Miranda che spende il cartellino giallo.

45' - Ci saranno 2 minuti di recupero.

43' - MARCHISIO! Gran botta del principino che non ha trovato lo specchio di porta.

40' - Ora è l'inter che prova ad aumentare il livello del suo gioco. Juventus che si ritrae all'indietro in questo finale di tempo.

40' - Eccolo il rigore perfetto calciato da Alvaro Morata. 1-0 Juve allo Stadium.

36' - REEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HA SEGNATO ALVARO MORATA!!!! JUVENTUS IN VANTAGGIO! RIGORE PERFETTO DELLO SPAGNOLO CHE NON HA LASCIATO SCAMPO AD HANDANOVIC. 1-0 JUVE

35' - Proteste da entrambi i lati: gli juventini vorrebbero il rosso, mentre quelli dell'Inter sono increduli.

34' - CALCIO DI RIGORE IN FAVORE DELLA JUVENTUS. FALLO DI MURILLO SU CUADRADO. ANCHE AMMONITO IL CENTRALE DELL'INTER.

32' - Prima bella azione nerazzurra: serpentina di Ljajic che ha aperto a destra verso Biabiany il cui cross preciso verso Jovetic non è stato impattato nel migliore dei modi dal montenegrino. Palla sul fondo.

31' - Primo squillo di Adem Ljajic pizzicato però in posizione di offside.

30' - Sempre dolorante Medel, ma al ginocchio destro.

29' - Gioco fermo: Medel dolorante al polpaccio destro.

26' - Palla messa fuori da Ljajic.

25' - Altra punizione per la Juve. Fallo di Melo su Evra.

24' - Si addormenta D'Ambrosio che per poco non regala palla a Cuadrado. Corner in favore dei bianconeri che continuano a spingere. Inter un po' in difficoltà.

21' - CUADRADO! Grande giocata del colombiano che si è spostato per vie centrali, saltato due uomini, e tentato la conclusione, fuori di pochissimo. Spinge la Juventus!

17' - Si lamenta Mandzukic che secondo Tagliavento ha commesso fallo su Murillo. Match come presvisto, molto nervoso.

15' - Ha tentato la ripartenza l'inter che però non ha saputo pungere con Ljajic.

14' - Il repley mostra un braccio molto largo da parte di Medel che impatta la sfera proprio con il braccio destro. Poteva starci il calcio di rigore.

14' - Proteste Juve: i bianconeri protestano con Tagliavento per un possibile fallo di mani da parte di Medel. Il direttore di gara però non è dello stesso avviso e accorda un semplice corner per i bianconeri.

13' - Punizione in favore della Juve: fallo di Miranda su Mandzukic.

13' - Pericolo corso dall difesa dell'Inter che si è fatta sorprendere da Mandzukic che al limite dell'area ha preso il tempo a Miranda, costringendo Handanovic all'uscita scomposta.

11' - Il fischiatissimo Felipe Melo ha tentato la conclusione dalla distanza trovando i guantoni sicuri di Neto che ha bloccato senza problemi.

10' - Primo tentativo da parte dell'inter, pericolosa a destra con Biabiany: il francese ha scaricato all'indietro verso Medel che ha calciato senza troppa convinzione. Palla alta.

8' - Ottimo intervento da parte di Chiellini che dopo aver perso l'equilibrio ha recuperato il pallone dai piedi di Jovetic.

6' - Nulla di grave per il colombiano che si è subito ripreso.

5' - Resta a terra Cuadrado.

5' - Ottima Juventus in questi primi minuti di gioco. Squadra molto corta e stretta. L'Inter fa fatica a trovare spazio per il fraseggio a centrocampo dove Pogba sta prendendo il comando delle operazioni.

2' - ASAMOAH! Prima occasione Juve: bella azione dei bianconeri che hanno lavorato palla sulla destra con Cuadrado, poi il velo di Morata per l'inserimento a fari spenti di Asamoah che però non ha trovato la porta. Primo brivido per la difesa dell'Inter.

2' - Primo tentativo da parte della Juve che ha tentato di mettere in movimento Evra. Il passaggio alto di Chiellini è risultato impreciso e la palla è terminata sul fondo.

1' - SI COMINCIAAAAA!!!! E' INIZIATA JUVENTUS VS INTER

20.45 - Tutto pronto allo Stadium. Tagliavento controlla che tutto sia ok, poi il fischio d'inizio.

20.44 - Grandissima atmosfera allo Juventus Stadium.

20.43 - Squadre in campo.

20.41 - Ormai ci siamo! Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco dello Juventus Stadium. Sta per iniziare Juventus - Inter, semifinale d'andata della Tim Cup 2015/2016.

20.34 - Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi dopo aver terminato la fase di riscaldamento.

20.29 - Nessuna voce dalla parte nerazzurra. I ragazzi del Mancio sono molto concentrati, e sanno che da questa sfida d'andata passano gran parte delle loro possibilità di qualificazione.

"Quando la Juve scende in campo deve solo pensare a vincere: sarà una grande partita, ma ricordiamoci che si gioca su 180 minuti".

20.26 - Qualche minuto fa, prima di entrare in campo per il warm up, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni del canale tematico juventino. Ecco le dichiarazioni del bianconero:

20.23 - Riscaldamento in corso per entrambe le squadre.

20.22 - Ecco l'ingresso in campo degli juventini.

20.10 - Ecco i due schieramenti, uno di fronte all'altro. Da una parte il 3-5-2 della Juve; dall'altra il 4-3-3 dell'Inter.

20.08 - Tante novità a partire dal modulo, 4-3-3 al posto dell'annunciato 3-5-2. In difesa Mancini rinuncia a Juan Jesus, mandando in campo la copppia titolare Murillo - Miranda. Sulle corsie tornano come a Napoli D'Ambrosio e Nagatomo. Sorpresa Felipe Melo a centrocampo, con Biabiany nel tridente offensivo competato da Jovetic e Ljajic. Out Perisic, che in giornata ha accusato un problema muscolare.

INTER: (4-3-3): Handanovic; Nagatomo, Murillo, Miranda, D'Ambrosio; Felipe Melo, Medel, Kondogbia; Biabiany, Jovetic, Ljajic.

20.03 - Ed ora passiamo all'undici interista, con Mancini che cambia molto rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia:

20.01 - La novità più importante riguarda l'inserimento a centrocampo di Asamoah che sostituisce l'influenzato Sturaro nemmeno in panchina. In difesa, Caceres ha vinto il ballottaggio con Rugani, mentre è confermata la presenza di Cuadrado a centrocampo. In avanti, turno di riposo per Dybala. Giocano Morata e Mandzukic.

JUVENTUS: (3-5-2): Neto; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Pogba, Marchisio, Asamoah, Evra; Mandzukic, Morata.

19.57 - Ed ora è il momento delle formazioni ufficiali! Ci sono dei cambiamenti dell'ultim'ora in entrambi gli schieramenti, ma andiamo per gradi partendo dall'undici scelto da Max Allegri per la sua Juventus:

19.55 - Sono pronte le maglie di Stevan Jovetic e Mauro Icardi. Il primo scenderà in campo dal primo minuto, proprio come accaduto sette giorni fa a Napoli, mentre il capitano nerazzurro guarderà almeno in avvio i suoi compagni dalla panchina.

19.53 - Ci spostiamo nello spogliatoio dei nerazzurri.

19.52 - Siamo nello spogliaotio juventino ocn le maglie di due uomini fondamentali come Bonucci e Pogba in primo piano. Il primo sarà ancora al centro della difesa a tre, il secondo avrà il compito di sbloccarsi contro l'Inter. Paul infatti, non ha mai segnato ai nerazzurri, chissà che quella di questa sera non possa essere la volta buna...

19.50 - Prima di passare alla lettura delle formazioni ufficiali, diamo uno sguardo agli spogliatoi delle due squadre.

19.48 - C'è anche l'Inter allo Stadium. I ragazzi di mancini sono arrivati in anticipo rispetto ai padroni di casa. Clima sereno anche intorno ai nerazzurri.

19.47 - Volti distesi ma concentrati in casa Juve.

19.46 - Entriamo subito in diretta dallo Juventus Stadium: sono arrivate le squadre.

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Juventus - Inter (20.45), match valevole per la semifinale d'andata di Tim Cup 2015/2016. Allo Juventus Stadium di Torino, i bianconeri, reduci da undici successi consecutivi in Serie A, affrontano l'Inter di Roberto Mancini, che al contrario si è un po' smarrita nell'ultimo mese. Nonostante la vittoria piena di polemiche e discussioni ottenuta a Napoli, l'Inter non vince in campionato dalla trasferta di Empoli datata 6 gennaio. Molto diversa la situazione in casa Juventus, con i bianconeri che non accennano a fermarsi: il successo sulla Roma ha permesso alla banda di Allegri di non perdere il contatto dal Napoli e di allungare proprio sull'Inter, ora lontana quattro lunghezze.

In parallelo alla scintillante rimonta attuata in campionato, anche in Coppa Italia la Juventus non ha deluso le attese. La squadra detentrice del trofeo, nei quarti di finale disputati con il Torino, ha dato vita ad un assolo, dominando il derby della Mole grazie alle prodezze di Pogba e Dybala oltre che alla doppietta di Simone Zaza.

Stessa sorte per la Lazio, affrontata e battuta a domicilio esattamente una settimana fa. Anche gli uomini di Pioli, finalisti nella passata edizione, si sono arresi allo strapotere della 'Vecchia Signora' che ha risolto un match difficile con la zampata dell'ex Lichtsteiner.

Ora, prima di tornare all'Olimpico per la finale, c'è un ultimo insidioso avversario da battere, l'Inter di Roberto Mancini. Di sicuro sarà una doppia sfida equilibrata, ma la Juventus di questi ultimi mesi ha le carte in regola per vincere l'ennesima sfida diretta con l'eterna rivale.

Dopo aver chiuso il 2015 in vetta, l'Inter del Mancio non ha saputo confermarsi nel nuovo anno, incappando in alcuni passi falsi come il pareggio di domenica con il Carpi e la sconfitta interna con il Sassuolo.

In Coppa Italia invece, la cose sembrano andare molto meglio per la banda Mancini fresca di impresa al San Paolo di Napoli. Il cammino dei nerazzurri nella coppa nazionale, ha preso il via con un 3-0 ai danni del Cagliari firmato da Palacio e Brozovic. Nei quarti però, la squadra del biscione ha tirato fuori gli artigli andando a vincere in uno stadio, il San Paolo, che in questa stagione non aveva mai assaporato il gusto della sconfitta.

E' stata una vittoria sofferta, ma meritata per un Inter finalmente squadra. Dopo un primo tempo equilibrato, Jovetic ha sbloccato il match con una gemma delle sue, spianando la strada verso il successo interista suggellato da Ljajic in pieno recupero.

Le probabili formazioni

Turn-over moderato in casa Juventus con Allegri che decide di fare alcuni cambi, ma senza sconvolgere l'assetto tattico della sua creatura. Solito 3-5-2 per i bianconeri che tra i pali avranno Neto, portiere di coppa. In difesa, l'unico certo del posto da titolare è Chiellini, mentre per quanto riguarda gli altri due posti, è vivo il ballottaggio tra Bonucci e Barzagli, e quello tra Caceres e Rugani. A centrocampo, Cuadrado ed Evra agiranno sulle fasce, mentre per vie centrali ci saranno Marchisio, che ha vinto il ballottaggio con Hernanes, Pogba e Sturaro. In avanti, squalificato Zaza, Allegri fa riposare Dybala, concedendo una chance importante a Morata che giocherà in coppia con Mandzukic.

JUVENTUS: (3-5-2): Neto; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Sturaro, Marchisio, Pogba, Evra; Mandzukic, Morata. All. Allegri.

Turn-over moderato anche in casa Inter. Mancini ha ammesso in conferenza che non potranno giocare tutti i migliori soprattutto perché il derby di domenica con il Milan è alle porte. Per questo, il tecnico di Jesi vara una mini rivoluzione, passando al 3-5-2 come modulo iniziale. Davanti ad Handanovic infatti, ci sarà il trio Miranda, Murillo, Juan Jesus. A centrocampo, riposa Felipe Melo, mentre giocheranno Medel, Kondogbia e Brozovic. Sulle corsie esterne spazio a Nagatomo e D'Ambrosio. In attacco, riposo per Palacio, Icardi e Perisic. La coppia scelta da Mancini è la stessa che ha fatto male al Napoli: Jovetic - Ljajic.

INTER: (3-5-2): Handanovic; Murillo, Miranda, Juan Jesus; D'Ambrosio, Brozovic, Medel, Kondogbia, Nagatomo; Jovetic, Ljajic. All. Mancini.

Le parole della vigilia

Alla vigilia della sfida all'Inter, il tecnico juventino Max Allegri ha parlato in conferenza stampa, introducendo la sfida dello Juventus Stadium: "La Coppa Italia è una competizione che vale molto" - esordisce Max - "La finale è un obiettivo importante per noi e anche per loro. L'Inter sarà rabbiosa, vorrà passare il turno, non è una squadra in difficoltà ed è ancora in corsa per lo scudetto. Domani sarà molto difficile, dovremo essere molto bravi" - mette in guardia Allegri che prosegue soffermandosi sui giovani campioni di questa Juventus: "Non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, dobbiamo essere più incoscienti. I giovani come Dybala e Pogba portano entusiasmo e leggerezza, è giusto che ci sia molto entusiasmo ma va trasformato in equilibrio".

Dopodiché, mister Allegri si sofferma sulla formazione che potrebbe scendere in campo per fronteggiare l'Inter: "Marchisio è diffidato, valuterò se far giocare Hernanes, è in buone condizioni, sarà importante da qui alla fine. Ci saranno cambi, scenderà in campo la formazione migliore per domani, sapendo che si gioca su 180 minuti. Khedira non ci sarà, preferisco farlo lavorare una settimana per il campionato, assente anche lo squalificato Zaza. Sturaro e Asamoah stanno bene. Morata ha troppi pensieri? Se ce li ha se li deve togliere dalla testa ed essere più spensierato. Ha giocato bene domenica, a Roma contro la Lazio ha sfiorato il gol, domani sarà della partita, può darsi dall'inizio. Bonucci? Valuterò se farlo giocare o no, per sostituirlo ho due possibilità: Barzagli o la difesa a quattro. Rugani ha più difficoltà a giocare in mezzo nei tre". In conclusione, Allegri torna sull'ultimo match di campionato, quello vinto con la Roma di Spalletti: "La Roma allo Stadium ha giocato ordinata e chiusa, abbiamo gestito bene la partita fino in fondo, ha deciso una giocata straordinaria di Dybala. Dobbiamo pensare di meno ed essere più incoscienti, ma senza perdere equilibrio. La squadra ha lavorato bene nell'ultimo periodo, stanno più o meno tutti bene, per Pereyra e Lemina il rientro è vicino. Anche i più anziani devono giocare con incoscienza, deve essere un punto di forza".

Allo stesso modo di Allegri, anche il tecnico interista Roberto Mancini ha presentato la sfida alla Juve nella rituale conferenza stampa della vigilia: "È una semifinale ed è normale incontrare una squadra forte. Si tratta di una partita che si gioca su 180 minuti, dovremo essere bravi a fare un buon risultato nella gara d'andata e poi giocarcela al ritorno" - esordice il Mancio, che poi si sofferma sul periodo poco felice della sua Inter: "Ci sono momenti purtroppo in cui le cose non vanno e non perché i ragazzi stiano giocando male. Nonostante tutto la squadra corre molto di più dell'inizio, alcune squadre hanno pagato prima e noi stiamo pagando un po' adesso. Vediamo di superare in fretta questo momento e tornare ad una serie di vittorie che ci riporti in alto. Abbiamo la possibilità di farlo, dobbiamo stare tranquilli".

In conclusione, Mancini resta vago sulla formazione e sul modulo da utilizzare per la sfida dello Stadium: "È una partita di coppa, a sé. In campionato abbiamo qualche punto in meno di quanto fatto all'inizio ma la strada è ancora lunga e si può recuperare. Qualcosa cambieremo perché giochiamo ogni tre giorni. La Juventus ha recuperato tantissimi punti quindi sicuramente è in grande forma. Ci sarà da sudare, da lottare. Sul modulo vedremo domani".

Precedenti e statistiche tra le due squdre

Sono 29 i precedenti in Coppa Italia tra Juventus e Inter: bilancio favorevole ai bianconeri vittoriosi in 13 occasioni contro le 9 vittorie interiste e i 7 pareggi. L’ultimo confronto in Tim Cup, risale al gennaio 2010 quando l'Inter allenata da Mourinho, eliminò per 2-1 la Juventus di Ferrara che fu esonerato proprio al termine della sfida persa con i nerazzurri.

L’ultimo confronto in gare d’andata e ritorno, invece, risale al gennaio 2008, ancora all'altezza dei quarti di finale: l’andata a Milano terminò 2-2, mentre il ritorno a Torino vide i nerazzurri prevalere per 2-3, grazie ad un giovanissimo Mario Balotelli autore di una fantastica doppietta.