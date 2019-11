Risultato finale Chievo Verona- Juventus (0-4): Poker bianconero, momentaneamente 1° in classifica

Una super Juventus sbanca il Bentegodi e torna momentaneamente prima in classifica. 12 vittoria consecuitiva, eguagliato il record di Antonio Conte. Finisce 0-4: doppietta di Morata, Alex Sandro e Pogba. Poco Chievo che non ha avuto tregua da questa Juventus. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, LA JUVENTUS DOMINA E VINCE 4-0 CONTRO IL CHIEVO

91' Lo 0-5 non arriva, Pogba stava per fare un capalavoro: Bonucci serve benissimo il francese, con il tacco si gira ma la traversa gli dice di no

90' Due minuti di recupero, con la Juventus ancora con il possesso di palla

87' Cross di Alex Sandro, ma Bizzarri anticipa Sturaro

85' Chievo che prova a ripartire, ma l'ex neroazzurro copre

85' Va Hernanes, ma trova la barriera. Angolo

84' Pinizi abbatte Dybala, giallo anche per lui

83' Giallo per Hernanes

80'Bonucci va vicino al 5-0, destro che non trova lo specchio della porta

80' Terzo ed ultimo cambio per Allegri:Fuori Lichtsteiner,, dentro Padoin

79' Morata cerca la tripetta, conclusione deviata in angolo

77' Ancora Pogba, conclusione dal limite, para Bizzarri

Rivediamo i gol

Il 3 gol della Juventus con Alex Sandro

Il 4 gol della Juventus con Pogba

73' Destro giro di Morata,palla che sfiora l'incrocio dei pali

72' Il Chievo si fa vedere con Inglese: azione nata da un errore di Bonucci, ma Buffon è attento e respinge con i pugni.

69' Cambio anche pe Allegri: esce Marchisio, entra Hernanes.

68' Cambio per Maran: esce Birsa, entra Pellissier.

67' GOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS, QUESTA VOLTA CON POGBA: bellissimo gol del francese con il destro preciso batte Bizzarri.

65' Juventus vicina al 4-0: il terzino svizzero parte in contropiede, ma non riesce a servire Pogba tutto solo davanti al portiere

64' Cambio nel Chievo: esce Radovanovic, entra Pinzi.

61'GOOOOOL DELLA JUVENTUS, QUESTA VOLTA CON ALEX SANDRO: Lichtsteiner serve Pogba che a sua volta serve il brasiliano che arriva come un treno e conclude con l' esterno destro. Tre e zero per i bianconeri

57' Lichtsteiner crossa sul secondo palo per Alex Sandro, ma la sua conclusione di destro diventa un pallone facile per Bizzarri.

56' Esagera Mpoku con il sintro, palla che termina alta sopra la traversa

54' Va Dybala, difesa che libera che innesca il contropiede

54' Giallo per Sardo che stende Pogba

53' Radovanović con il destro potente che sfila alla destra di Buffon

51' Cross di Frey, ma è completamente sbagliato e finisce tra le braccia di Buffon

50' Tiro deviato di Pogba, tutto facile per Bizzarri

49' Ci prova Marchisio, ma non trova lo specchio della porta

49' La Juve riparte con Dybala, cross di sinistro, la difesa allontana

46' Punizione di Birsa, che mette in mezzo un pallone tagliato, ma Cacciatore non li riesce la zampata.

45' Chievo in avanti, fallo di Marchisio.

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dai padroni di casa

13.33 Primo cambio per Allegri: fuori Khedira, dentro Sturaro

13.28 Immagini del primo tempo

Non c'è recupero, Doveri manda tutti negli spogliatoi: la Juventus domina e vola, è 2-0 all'intervallo, doppietta di Morata. A tra poco per il secondo tempo

Rivediamo il secondo gol di Morata

43' Cross morbido di Birsa, Bonucci libera

40'' GOOOOL DELLA JUVENTUS, RADDOPPIO SEMPRE CON MORATA, ASSIST DI KHEDiRA: Fotocopia dal lato opposto del primo gol, Dybala serve in area Khedira che a sua volta serve l'attacante spagnolo che deve solo infilare in rete. Juventus in vantaggio per 2-0

37' Rigoni libera, ma il Chievo non riesce a ripartire, Juventus che rimane in attacco

36' Dybala serve Khedira, ma Cacciatore anticipa e mette in angolo

33' Rigoni calcia in porta, tiro centrale, nessun problema per Buffon

30' Ancora Pogba, questa volta la palla accarezza la traversa

29' Ancora Pogba, ancora da lontano, Bizzarri in due tempi para

28' Bonucci serve Dybala, ma viene fermato da Dianelli: Doveri fa proseguire

26' Juventus vicina al raddoppio, tiro a giro di Dybala, onclusione di potenza, ma respinge Bizzarri con i pugni.

24' Il Chievo si fa vedere in attacco, ma viene fischiato fuorigioco ad Inglese

22' Pogba per Dybala, ma Bizzarri anticipa con i pugni

21' La Juventus sta forzando molto in attacco: grande fiducia dei bianconeri

21' Dybala prova il cucchiaio in corsa: bella l'idea, la conclusione un po' meno

19' Giallo anche per Alex Sandro per un intervento duro a centrocampo su Radovanović

17' Sempre la Juventus in attacco, Pogba trova Dybala a memoria, ma non gli riesce la zampata finale. Bianconeri in completo controllo del match

16' Fuorigioco di Lichtsteiner

Le immagini del gol di Morata

13' Lichtsteiner prova a crossare, ma Bizzarri attento esce e fa sua la palla

11' Pogba prova un missile incredibile di controbalzo dai 25 metri, palla che sfiora l'incrocio dei pali

Rivediamo il gol del vantaggio della Juventus

9'Altro fallo, questa volta ai danni di Pogba

8' Primo giallo della partita per Radovanovic che ferma irregolarmente Dybale

6' GOOOOOL DELLA JUVENTUS, SI SBLOCCA FINALMENTE MORATA DOPO 14 PARTITE TORNA A SEGNARE, ASSIST LICHTSTEINER: PALLA FORTE DELLO SVIZZERO PER LO SPAGGNOLO CHE DEVE SOLO INFILARE IN RETE.

4' Questa volta è Alex Sandro che prova a servire Khedira, ma calibra male il passaggio e Bizzarri fa sua la sfera di gioco

3' Morata serve Alex Sandro ma il suo sinistro potetente finisce alto sulla traversa

3' Ancora Inglese, Barzagli libera

2' Primo tiro del Chievo Verona con Inglese, ma non trova la porta

0' Fallo di Cacciatore su Lichtsteiner

0' Chievo che gioca con un quasi 4-4-2 per cercare di coprire l'ampiezza

0' INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dai bianconeri

12.28 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

12.15 Ex della partita Andrea Barzagli: il difensore ha esordito in Serie A con la maglia del Chievo nel 2003/04, 29 presenze e tre reti in maglia gialloblu per lui. Nel Chievo, il grande ex è Simone Pepe, passato questa estate ai “Mussi Volanti”: per il laterale ultime cinque stagioni in bianconero con 76 presenze ed 11 gol in campionato. Inoltre, l’infortunato Federico Mattiello è in prestito dalla Juventus: due presenze con i bianconeri in Serie A, prima del passaggio al Chievo.

12.07 Paul Pogba ha esordito in Serie A nella sfida tra Juventus e Chievo del settembre 2012. Proprio Paul ha partecipato attivamente ad un gol in cinque delle ultime sei partite giocate con la Juventus in campionato (due reti e tre assist).

12.00 Riscaldamento finale iniziato,mancano 30 minuti al fischio d'inizio! restate con noi

11.54 Immagini che arrivano direttamente dal Bentegodi

11.47 Ecco invece gli undici scelti da Maran

Chievo Verona Bizzarri; Cacciatore, Dainelli, Sardo, Frey, Castro, Radovanović; Rigoni, Birsa; Inglese, Mpoku,. Allenatore: Rolando Maran

11.41 Gli undici scelti da Allegri

Juventus:Buffon, Barzagli, Bonucci, Caceres, Lichtsteiner, Khedira, Marchisio, Pogba, Alex Sandro, Dybala, Morata.

11.40 La Juventus arriva da una serie di 11 vittorie consecutive. In queste partite, la Juventus è stata sia il miglior attacco (27 reti), sia la miglior difesa (sei gol subiti). I bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro giornate di campionato.

11.35 Tanti tifoi bianconeri presenti quest'oggi a Verona

11.31 Eccoci collegati. Chievo- Juventus si dovrebbe giocare regolarmente

Buon calcio a tutti da parte di Arianna Radice e da tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live e Chievo Verona - Juventus, anticipo della 22esima giornata di Serie A in programma quest'oggi all'ora di pranzo. Una gara da vivere assieme, le dirette grande calcio sono sempre qui, su Vavel Italia!

La Juventus va a caccia della dodicesima vittoria consecutiva in campionato, eguagliando così il record stabilito da Antonio Conte nella strepitosa annata culminata con il traguardo dei 102 punti, nel lunch match del Bentegodi contro il Chievo Verona. I bianconeri galvanizzati dalla roboante vittoria contro l’Inter, avranno l’occasione di balzare in vetta alla classifica, dal momento che il Napoli giocherà alle 15:00 contro l’Empoli. Dopo un pessimo avvio di stagione i campioni d'Italia hanno risalito la classifica grazie ad un solida difesa (solo 15 gol subiti fino ad ora). Allegri dovrà fare a meno di Mandzukic e Asamoah per almeno un mese. Rientra Pereyra.

Momento difficile per i gialloblu, 1 punto nelle ultime 2 partite. Al momento il Chievo si trova attualmente al 10° posto in classifica con 27 punti al suo attivo e tentera' in tutti modi di chiudere anzitempo il discorso salvezza, anche se l’attuale +9 sul Carpi terz’ultimo permette ai veneti di guardare con serenità al futuro. Problemi di formazione per Maran: Paloschi ha salutato per approdare in Premier League allo Swansea, inoltre, dovrà fare a meno dello squalificato Cesar e degli infortunati Gamberini, Meggiorini, Izco ed Hetemaj. In attacco uno tra Pellissier e Mpoku a far coppia con Inglese

Nella partita di andata il Chievo riuscì a strappare un prezioso pareggio allo Juventus Stadium. La squadra di Maran andò in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Hetemaj, con Dybala che a 10' dal termine regalò il pari alla Juventusrealizzando il rigore dell'1-1.

Maran: "La Juve è una corazzata"- Il tecnico dei gialloblu è intervenuto ieri in conferenza stampa: "La partenza di Paloschi non ci deve turbare più di tanto. Il mercato fa parte del gioco. Il ragazzo ha avuto questa opportunità ed era giusto che la sfruttasse. Gli faccio un gran in bocca al lupo. Ma la nostra storia continua Dovremo essere bravi a tirare fuori tutte le nostre risorse in una partita così difficile che ci aspetta. Ci sarà bisogno di tanta energia e di attenzione per affrontare contro una corazzata come la Juventus. I numeri dicono già tanto. Stanno mettendo sotto tutti senza sosta. Noi dobbiamo solo pensare di fare una partita al 200%, sapendo che da queste prestazioni a volte nascono anche dei risultati impensabili. Noi ci crediamo e vogliamo dire la nostra".

Allegri: "Col Chievo per andare in testa"- Anche il tecnico bianconero ha tenuto la conferenza stampa nella giornata di ieri: "Il record non mi interessa perché non bastano 12, 13, 14, 15 vittorie per prendersi lo scudetto: se poi le ultime non facciamo punti, il record non serve a nulla. Domenica è una partita complicata, perché il Chievo corre, pressa e gioca molto bene. Bisogna cercare di svegliarsi ed essere pronti per la partita. Domani Bonucci gioca, per Chiellini decido domani. Caceres, Barzagli e Rugani stanno bene, avere quasi tutta la rosa a disposizione è un bene. Purtroppo abbiamo perso Mandzukic e Asamoah, speriamo di riaverli nel più breve tempo possibile.Mandzukic spero di averlo per la gara di andata in Champions, se no per il ritorno"

I convocati di mister Rolando Maran: Albano Bizzarri, Walter Bressan, Andrea Seculin, Fabrizio Cacciatore, Nicolas Frey, Massimo Gobbi, Gennaro Sardo, Dario Dainelli, Nicolás Spolli, Filippo Costa,Valter Birsa, Giampiero Pinzi, Nicola Rigoni,Lucas Castro, Ivan Radovanovic, Filippo Damian, Fabio Depaol, Sergio Pellissier, Paul Josè Mpoku, Roberto Inglese

Ecco invece l 'elenco completo dei convocati bianconeri da Massimiliano Allegri: 1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Caceres , 6 Khedira , 7 Zaza, 8 Marchisio , 9 Morata, 10 Pogba, 11 Hernanes , 12 Alex Sandro, 15 Barzagli , 16 Cuadrado, 19 Bonucci , 20 Padoin, 21 Dybala, 24 Rugani, 25 Neto, 26 Lichtsteiner , 27 Sturaro, 34 Rubinho , 37 Pereyra , 39 Favilli.

Rolando Maran dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Cacciatore, Dainelli, Spolli (appena arrivato e già titolare in virtù della squalifica rimediata nel turno precedente da Cesar) e Gobbi schierati a protezione della porta difesa da Bizzarri. Centrocampo a 3 con Castro, Radovanovic e Pepe. In avanti la coppia Mpoku-Inglese, con Birsa a supporto sulla trequarti.

Chievo: Bizzarri; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Pepe; Birsa; Mpoku, Inglese.All.: Maran.

Allegri risponderà con il tradizionale 3-5-2: Buffon tra i pali Barzagli-Bonucci-Caceres nelle retrovie, Lichtsteiner sulla fascia destra e Alex Sandro sulla sinistra (Evra squalificato). A centrocampo agiranno i soliti Marchisio, Khedira e Pogba, in attacco partiranno dal 1’ Dybala e Morata

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Marchisio, Pogba, Alex Sandro; Dybala, Morata. All.: Allegri.

.

Nei 12 precedenti al Bentegodi, la Vecchia Signora si è imposta per ben 8 volte, con 3 pareggi e una vittoria dei padroni di casa, arrivata nel 2010 grazie alla rete del "Diablo" Granoche. All'andata invece finì 1-1 grazie alla rete di Hetemaj e al pareggio di Dybala. A fischiare il calcio d’inizio della tenzone sarà Daniele Doveri della sezione di Roma: il 38enne originario di Volterra ha arbitrato cinque volte in Serie A i bianconeri, vittoriosi in tre occasioni, mentre in tredici circostanze ha diretto i clivensi (5 successi, 4 pareggi e altrettanti ko).