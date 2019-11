Risultato Empoli - Frosinone, Serie A 2015/2016 (1-2): Ciofani, Maccarone, Ciofani

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel, vi augurano un piacevole proseguimento di giornata con i nostri approfondimenti ed il live di Juventus-Napoli stasera.

Resta fermo al palo l'Empoli di Giampaolo, che non vince da sei turni. Sfortunata, molto, la squadra di casa, che nonostante le numerosissime occasioni, non è riuscita a sfruttarle e ribaltare il match. In classifica i toscani sono fermi a 34, ancora a debita distanza dalla zona retrocessione.

Meglio l'Empoli, nel complesso, nei novanta minuti, ma a portare a casa i tre punti è la squadra ciociara di Stellone, che sfrutta a suo favore l'episodio nel finale: il rigore di Ciofani regala ancora speranze salvezza al Frosinone, che sale a 22 e torna a -2 e -3 dalle due genovesi.

FISCHIA DI BELLO! IL FROSINONE BATTE L'EMPOLI E CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA ESTERNA STAGIONALE! DECIDE CIOFANI! VINCE IL FROSINONE, 2-1!

95' Anche Skorupski in avanti sull'angolo battuto da Paredes. Nemmeno il portiere riesce a colpire la sfera.

94' Ultima occasione per l'Empoli: cross di Saponara in area per Mchedlidze e Pucciarelli. Nessuno riesce ad intervenire, sfera che termina in fallo laterale.

92' Mario Rui! Sponda perfetta di Maccarone per l'esterno portoghese che calcia dal limite, ma non trova la porta.

5 minuti di recupero. 300 secondi di speranza per Stellone!

90' Maccarone!!!! Cosa ha sbagliato Maccarone! Pazzesco Zielinski che parte palla al piede e salta tutti, scarica per Bittante che mette al centro perfettamente sul secondo palo: sinistro a volo che non trova nè lo specchio della porta, nè un compagno appostato sul secondo palo.

88' Ultimo cambio per i ciociari: Stellone inserisce Paganini, più fresco, per Dionisi. Ottima partita dell'attaccante.

86' Cross di Zielinski dalla destra per Maccarone: buca clamorosamente Blanchard l'intervento, attento Leali in uscita.

83' Insiste l'Empoli a caccia del pari: prima Maccarone, poi Pucciarelli al limite non riescono a sfondare il muro dei canarini. Chiude Ajeti che rilancia l'azione ospite.

81' Leali! Che miracolo su Mchedlidze: gira in angolo il portiere della squadra ciociara, che sul colpo di testa dell'attaccante, seppur centrale, si supera.

80' Fuori anche Zambelli, dentro Mchedlidze.

78' Momento di cambi in campo: Ciofani esce per far posto a Longo. Giampaolo sceglie Bittante al posto di Buchel. Tantissima confusione a bordo campo, dove per due volte è stato sbagliato il numero del calciatore dell'Empoli che doveva lasciare il campo.

76' Pucciarelli!!!! Ancora Saponara inventa per il taglio in area dell'attaccante, che viene chiuso al momento di deviare in rete dall'uscita di Leali.

75' Si riversa, ovviamente, in avanti l'Empoli. Il Frosinone adesso, anche con l'aiuto di Ajeti, si dispone con un 5-3-2 molto chiuso.

Ancora a segno Ciofani, che spiazza Skorupski!

CIOFANIIIII!!!! DANIEL CIOFANI!!!! DOPPIETTA DI CIOFANI, 2-1!!!!

71' Rigore per il Frosinone! Fallo ingenuo di Mario Rui ai danni di Dionisi, che in vantaggio viene atterrato dal portoghese.

69' Sale di colpi Saponara! Altro fallo subito, altra ammonizione: stavolta è Rosi il colpevole. Primo cambio per Stellone, difensivo: Ajeti dentro per Tonev.

68' Zielinski! Contropiede fulmineo di Saponara, che punta la difesa ma perde palla: sulla respinta calcia col mancino l'ex Udinese, che però calcia centralmente.

66' Maccarone! Altra occasione per l'attaccante dell'Empoli: cross perfetto di Buchel sul secondo palo, zuccata di big Mack che mette alto disturbato da Pavlovic alle spalle.

65' Venticinque minuti al termine, con i toscani che insistono premendo il piede sull'acceleratore. Frosinone che si limita a soffrire, ma non riesce ad alleggerire la manovra.

62' Soffre il Frosinone. Insiste l'Empoli, che conquista due angoli di seguito. Ciofani chiude nella seconda occasione.

60' MACCARONE!!!! PAREGGIO DELL'EMPOLI!!!! 1-1! MERITATO IL GOL PER I TOSCANI, ASSIST PERFETTO DI SAPONARA, SI ACCENTRA BIG MACK, CHE PUNISCE SUL SECONDO PALO A GIRO!

56' Saponara! Che occasione, clamorosa, per Riccardo Saponara. Taglio perfetto di Buchel, buono lo stop, non altrettanto la coordinazione col mancino: palla a lato!

54' Svirgola Russo. Ennesimo corner per l'Empoli. Ariaudo si smarca benissimo all'altezza del primo palo, ma non trova lo specchio della porta.

52' Insistono i padroni di casa sull'asse Zielinski-Saponara: cross del trequartista ribattuto due volte da Blanchard. Ancora angolo.

50' Atterrato stavolta Paredes al limite dell'area: inevitabile il fischio di Di Bello e il calcio di punizione. Posizione invitante per i padroni di casa.

49' A terra Ariaudo in area di rigore! Reclama il penalty l'Empoli, con Di Bello che lascia proseguire.

47' Subito Empoli arrembante: Maccarone serve Pucciarelli in area, la sua conclusione viene ribattuta da Russo; sulla respinta Buchel prova la rovesciata, ma non trova la sfera.

FISCHIA DI BELLO, SI RIPARTE! INIZIATA LA RIPRESA CON L'EMPOLI IN POSSESSO PALLA.

16.00 Squadre nel tunnel pronte a tornare in campo. Frosinone che con questa vittoria salirebbe a 22, a 2 punti dalla Sampdoria, 3 dal Genoa.

15.55 Questo il gol del vantaggio firmato da Ciofani

15.52 Primo tempo giocato su ritmi piuttosto elevati al Castellani, con l'Empoli molto più propositivo tra le due squadre. Sono i ciociari, però, a chiudere avanti nel punteggio all'intervallo, frutto del gol di Ciofani. La squadra di Stellone applica il piano gara alla perfezione, chiudendosi al limite dell'area e ripartendo in velocità in contropiede. Toscani molto frustrati dalle numerose giocate non riuscite al limite dell'area.

15.47 Ciofani all'intervallo: "L'Empoli è una squadra che gioca benissimo a calcio. Dovremo continuare così anche nella ripresa con attenzione. Dobbiamo portare questi tre punti a casa, sono fondamentali se vogliamo provare a salvarci".

FISCHIA DI BELLO! NON C'E' RECUPERO AL CASTELLANI! IL FROSINONE CHIUDE AVANTI LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO! DECIDE IL GOL DI DANIEL CIOFANI!

45' Chiude perfettamente Blanchard sull'incursione senza palla di Maccarone. Perfetto il primo tempo del centrale del Frosinone, abile a disinnescare e murare tutte le conclusioni avversarie.

43' Saponara! Che giocata di Zielinski al limite dell'area di rigore: l'ex Udinese ne salta tre prima di trovare col filtrante il trequartista in area. Si alza perfettamente la difesa del Frosinone, che mette in offside l'ex Milan.

41' Maccarone! Altra occasione nitidissima per i toscani padroni di casa. Paredes batte basso un calcio d'angolo, sul quale si fionda Maccarone: prima di lui Leali, che con i pugni devia nuovamente in corner.

38' Azione insistita dell'Empoli al limite dell'area degli ospiti: prima Maccarone e Pucciarelli con il cross respinto, poi Paredes col destro dalla distanza murato da Blanchard.

36' Respira il Frosinone. Gori tiene bene palla prima di servire Tonev sulla destra: si accentra e calcia l'esterno di Stellone, che però non trova la porta.

34' Primo ammonito del match è Sammarco, che dopo aver commesso fallo su Paredes ha di proposito allontanato la sfera impedendo ai toscani di ripartire in velocità.

31' Si chiude con diligenza la difesa del Frosinone, che però non riesce più ad uscire dalla sua metà campo. L'Empoli si sta innervosendo, e non poco, incaponendosi con il fraseggio al limite dell'area, che per ora non ha dato i frutti sperati.

28' Maccarone! Che occasione per il pareggio dell'Empoli! Saponara inventa, col cucchiaio, per il taglio di Maccarone: non si alza la bandierina, Big Mack calcia col destro a tu per tu con Leali, che però è abile nello sbarrare la strada all'attaccante empolese.

25' Ennesima occasione per Pucciarelli: Buchel serve la sovrapposizione di Mario Rui che trova ancora libero sul primo palo Pucciarelli che gira col mancino, ma non trova lo specchio della porta.

23' Pucciarelli! Sempre sull'out mancino dell'attacco empolese, la squadra di Giampaolo sfonda la difesa del Frosinone: Saponara per il minuto attaccante che si gira e calcia di destro, tra le braccia di Leali, che blocca in due tempi.

22' Ci prova l'Empoli a scuotersi sempre sulla sinistra con Mario Rui: il cross del portoghese trova Pucciarelli in area, ma è bravo Russo a far carambolare la sfera sulla gamba dell'attaccante empolese. Blocca Leali.

20' Gori! Che destro violentissimo di controbalzo dalla distanza. Skorupski c'è sulla traiettoria, ma la conclusione del mediano di Stellone termina a lato.

19' Barcolla l'Empoli! Perfetto il contropiede degli ospiti, che si allargano sulla destra con Sammarco, il quale pennella al centro per Dionisi, anticipato al momento di battere a rete da una perfetta chiusura di Zambelli in fallo laterale.

17' CIOFANI!!!! IL VANTAGGIO DEL FROSINONE CON DANIEL CIOFANI! 0-1! CROSS DALLA SINISTRA DI PAVLOVIC, CHE TROVA IL SUO CENTRAVANTI IN AREA ABILE AD ANTICIPARE MARIO RUI E SCHIACCIARE IN RETE!

16' Tonev! Grande ripartenza del Frosinone in contropiede. Ciofani serve il compagno nello spazio, punta Zambelli accentrandosi prima di far partire un gran destro che si spegne di poco a lato della porta difesa da Skorupski.

14' Si chiude bene in questa occasione il Frosinone con Frara che intercetta la sfera e lancia subito per Tonev, che però non controlla alla perfezione, favorendo il recupero di Zambelli sulla destra.

13' Molto brutto il fallo di Blanchard su Zielinski a centrocampo: Di Bello redarguisce il centrale di Stellone, arrivato visibilmente in ritardo sulla mezzala avversaria.

11' Monologo dei toscani, che chiudono al limite dell'area i ragazzi di Stellone, che non riescono a ripartire. Mario Rui scambia con Zielinski e calcia col mancino, ma centra Saponara in pieno.

9' Ancora Empoli pericoloso sulla trequarti offensiva ciociara. Maccarone col velo favorisce Saponara, che scambia con Pucciarelli: l'attaccante, servito sulla corsa, prova il sinistro, ma viene contrato da Russo in angolo.

6' Saponara! Primo squillo dell'Empoli, che sfrutta bene lo spunto di Zielinski sulla destra, abile nel servire Pucciarelli: assist per l'accorrente Saponara, che spalle alla porta si gira e calcia dall'interno dell'area di rigore, deviato però da Blanchard in angolo.

5' Come al solito Empoli molto corto tra le linee e aggressivo in fase di non possesso. Molto attivo Saponara tra le linee, impreciso Pucciarelli.

2' Ottima azione dell'Empoli: Zielinski apre per Mario Rui che imbecca Saponara in profondità. Assist dell'ex Milan per Pucciarelli, che non trova il tempo per battere a rete.

1' Subito propositivo il Frosinone, con il cross di Sammarco per Dionisi: esce bene di testa Ariaudo, con Gori che ci prova al volo dalla distanza sulla respinta. Palla che termina alta sopra la traversa.

PIOVE AD EMPOLI! FISCHIA DI BELLO E SI PARTE! INIZIATA EMPOLI-FROSINONE CON GLI OSPITI IN POSSESSO PALLA!

14.58 Tutto pronto al Castellani per l'inizio del match, con le squadre disposte sul terreno di gioco agli ordini del signor Di Bello.

14.50 Dieci minuti all'inizio della sfida. Squadre che sono rientrate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista del match.

14.35 Stellone ai microfoni di Sky Sport: "Tutte sconfitte e due pareggi in trasferta, ora o mai più? Qualche prestazione meritava qualche punto in più. Ci manca la vittoria e fare punti fuori casa, magari iniziare da oggi sarebbe una buona iniezione in vista del futuro. Una squadra che assomiglia al Frosinone in Serie B? Ho visto qualche partita del Crotone, che sta facendo qualcosa di fantastico. Del Cagliari e del Pescara si sapeva. Juve-Napoli? Per me finisce X, perché sarà partita aperta che entrambe vorranno vincere, quindi ne uscirà il pareggio".

14.30 Squadre in campo per le fasi di preparazione al match. Mezz'ora all'inizio della gara, con le tribune che iniziano a popolarsi di tifosi.

14.10 Una leggerissima pioggia ha accompagnato le squadre nel sopralluogo sul terreno di gioco del Castellani. A breve compagini in campo per il riscaldamento.

14.00 Tutto come da previsione anche nel Frosinone di Roberto Stellone, che conferma Tonev e Dionisi ai lati di Ciofani davanti.



Frosinone (4-3-3): Leali; Rosi, Russo, Blanchard, Pavlovic; Gori, Frara, Sammarco; Tonev, Dionisi, D. Ciofani

13.50 Confermata la formazione dell'Empoli di Marco Giampaolo. Questo l'undici dei toscani:



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Zambelli, Tonelli, Ariaudo, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Buchel; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. All: Giampaolo.

13.40 Dallo spogliatoio degli azzurri di casa a quello dei canarini ospiti, che oggi però scenderanno in campo in bianco.

13.30 Sempre tramite i canali social della squadra ciociara, un'attenta e precisa analisi sui numeri dell'Empoli di Marco Giampaolo.

13.20 Il profilo Facebook della squadra ospite ci ricorda che quello odierno sarà il quarto incontro al Castellani tra le due squadre. Questi i tre precedenti:



2008/2009

Empoli - Frosinone 1-1 (27' Tavares, 88' Buscè)



2009/2010

Empoli - Frosinone 2-0 (8' Marianini, 19' Coralli)



2010/2011

Empoli - Frosinone 2-1 (13' Cariello, 34' Coralli, 41' rig. Coralli)

13.10 Quando mancano poco più di novanta minuti all'inizio del match, con le squadre che sono in procinto di arrivare allo stadio, andiamo a dare uno sguardo all'interno degli spogliatoi, partendo da quello dei padroni di casa.

13.00 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Empoli-Frosinone, terzo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Al Carlo Castellani di Empoli si scontrano i toscani, già salvi e saldamente nella pancia della classifica, ed i ciociari del Frosinone, allenati da Stellone che cercano i punti necessari per provare a scalare la classifica. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Empoli-Frosinone aprirà il quadro del sabato della sesta giornata di campionato, spezzatino che è stato distribuito addirittura su quattro giorni. La sesta di ritorno si è aperta con il 5-2 della Lazio sul Verona di giovedì sera, prima del 3-1 con il quale la Roma si è imposta ieri sera sul campo del Carpi. Sconfitta che potrebbe favorire proprio i romani, quest'oggi, che conquistando punti in Toscana, salirebbero al terz'ultimo posto.

Empoli che, come detto, è quasi salvo e che cerca i punti per alimentare un sogno chiamato Europa League. Tuttavia, gli ultimi deludenti risultati, hanno precluso ai toscani di continuare a sognare. Il successo manca oramai da troppe gare, anche se le prestazioni, seppur in calo, non sono affatto da buttar via. Quattro pareggi nelle ultime cinque gare per la squadra di Giampaolo hanno frenato la rimonta empolese, anche se Saponara e compagni continuano a crederci ed un successo oggi potrebbe rilanciare gli azzurri verso le ultime giornate di campionato.

Di contro, il Frosinone di Stellone arriva da una vittoria, contro il Bologna, ed un pareggio nelle ultime cinque uscite stagionali. Bene, ma non benissimo per i ciociari che sono giunti alle ultime spiagge per provare ad attaccare il quart'ultimo posto occupato dalla Sampdoria. Diventa a dir poco fondamentale, dunque, uscire indenni dal Castellani, per guardare alle prossime quattro gare con fiducia (Lazio e Udinese in casa, Sampdoria e Carpi fuori).

All'andata i ciociari riuscirono ad avere la meglio di Saponara e compagni per 2-0, grazie alla doppietta di Dionisi. Proprio il trequartista ex Milan dei toscani si rese protagonista di un brutto gesto, culminato con l'espulsione e con una lunga squalifica per ingiurie nei confronti del direttore di gara.

Le ultime dai campi



Empoli - Giampaolo deve rinunciare a Croce e Laurini, con Costa che ancora non è al meglio. Ariaudo prenderà il posto di quest'ultimo, favorito su Camporese, mentre Zambelli agirà sull'out di destra. Tonelli e Mario Rui comporranno il quartetto a protezione del solito Skorupski. Altrettanto consueto è il terzetto di centrocampisti, con Buchel e Zielinski ai lati di Paredes. Saponara a unire le linee di centrocampo ed attacco, dove agiranno Maccarone e Pucciarelli.



Frosinone - Classico 4-3-3 per Stellone, che non rinuncerà in attacco all'imprevedibilità di Dionisi e Tonev, ai lati di Ciofani centroboa. Sammarco come al solito svolgerà compiti di raccordo, interdizione e inserimento, con Gucher e Gori che sembrano favoriti sugli altri. In difesa, Rosi e Pavlovic sugli esterni, mentre Russo e Blanchard proteggeranno Leali centralmente.

Le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Zambelli, Tonelli, Ariaudo, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Buchel; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. All: Giampaolo.

Frosinone (4-3-3): Leali; Rosi, Russo, Blanchard, Pavlovic; Gucher, Gori, Sammarco; Tonev, Ciofani, Dionisi. All: Stellone.