Inter Vs Sampdoria in Serie A 2015/2016 (3-1): L'Inter torna al successo

Per Inter Vs Sampdoria è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, Vavel Italia Vi ringrazia per aver passato in nostra compagnia questa serata di grande calcio e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, con la Serie A, live, qui su Vavel Italia.

23.02 - Con questi tre punti, l'Inter torna a combattere per il terzo posto che da l'accesso alla Cahmpions League con Fiorentina e Roma. Per la Samp la situazione resta critica con la squadra doriana appena sopra la zona retrocessione.

23.00 - Ecco i gol che hanno messo al sicuro il risultato nel secondo tempo: prima Miranda, poi Icardi!

22.55 - Nella Samp, come spesso accade negli ultimi tempi, è mancata la lucidità nei momenti chiave della partita. Il gol di D'ambrosio ha tagliato le gambe ad una squadra che nella prima metà di tempo aveva messo in difficolà l'Inter e che poi si è spenta progressivamente sino al lampo finale di Quagliarella, l'ultimo a mollare.

22.52 - Tra i nerazzurri spicca la prova di Biabiany, tra i migliori in campo, e la precisione di Icardi a segno nell'unica circostanza in cui è andato al tiro verso la porta di Viviano.

22.50 - Si tratta di un successo fondamentale per l'Inter di Roberto Mancini che dopo le tante battute d'arresto unite alle polemiche e alle tensioni post gara, ritorva un successo netto e convincente al cospetto di una Sampdoria sempre più inguaiata nella lotta salvezza.

94' - FINISCE QUI, 3-1 INTER AL MEAZZA. LA SQUADRA DI MANCINI RITROVA IL SUCCESSO CHE MANCAVA DA TEMPO. PER LA SAMP E' UN'ALTRA GARA DA DIMENTICARE.

94' - Ultimi secondi al Meazza.

93' - E' arrivato dunque il gol della bandiera doriano con Quagliarella.

92' - GGGGGGGOOOOOLL GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL GOLLLLLLLLLLLLLLLLL GRANDISSIMO GOL DA PARTE DI FABIO QUAGLIARELLA CHE HA FULMNATO HANDANOVIC CON UN DESTRO IN CORSA DAL LIMITE DELL'AREA. 3-1 IN QUESTO FINALE.

91' - Continua ad attaccare la Samp che va alla ricerca del gol della bandiera.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

90' - Ancora Sampdoria pericolosa con Soriano che però non è riuscito a mantenere il pallone in gioco.

89' - Tentativo d'orgoglio della Samp con l'anticipo di Muriel che ha cercato il tocco sul primo palo. Attento Handanovic, presente anche in questa situazione di gioco.

88' - Ultimo cambio nell'Inter: dentro Jovetic: fuori Brozovic.

87' - C'ha provato anche Gnoukouri con il gran tiro da fuori che però non si è rivelato preciso. Palla molto alta sopra la traversa.

87' - Torna davanti l'Inter: corner in favore dei nerazzurri.

85' - Punizione battuta sul secondo palo da Fernando dove Ranocchia ha provato a rimettere dentro senza trovare nessun compagno in zona.

84' - Terzo ed ultimo cambio in casa Sampdoria: dentro Lazaros per Alvarez.

84' - Brozovic stende Alvarez al limite dell'area di rigore. Punizione interessante per la Samp.

83' - Ancora Inter pericolosa con Icardi: gran lancio di Felipe Melo verso Maurito che dopo aver controllato in modo superbo si è visto fermato dal fuorigico, dubbio anche in questo caso.

80' - Ora la Sampdoria non ci crede più. L'Inter invece sembra sazia e si limita a controllare la sua metà campo cercando di ripartire in contropiede.

78' - E' il momento dei cambi a San Siro: dentro Gnoukouri per un applauditissimo Biabiany. Cambio anche in casa Samp con Kristicic che prende il posto di Correa.

73' - Si tratta del quatro gol in carriera contro la Samp per Icardi che sigla il suo undicesimo gol in campionato sfruttando un grave errore di Ranocchia. L'ex Inter ha completamente mancato il pallone a centrocampo innescando la corsa di Icardi che dopo aver percorso l'intera metà campo doriana ha battuto Viviano con un destro millimterico.

73' - GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 3-0 INTER CHE DILAGA CON IL CAPITANO, MAURO ICARDI! 3-0 INTER CHE CHIUDE IL MATCH!

72' Ammonito anche Nagatomo tra le fila dell'Inter.

69' - Montella dunque, cambia modulo passando al 4-3-1-2 con Muriel che va ad affiancare Quagliarella in attacco.

69' - Primo cambio in casa Sampdoria: dentro Luis Muriel al posto di Ivan.

68' - Squllo Samp con la giocata di Soriano, sin qui poco incisivo, verso Quagliarella che però si è fatto trovare in posizione di fuorigioco.

65' - Ancora Inter in proiezione offensiva. Prima Biabiany ha cercato la serpentina in mezzo a due uomini, poi sul proseguimento dell'azione c'ha provato D'Ambrosio con un cross avvolgente, troppo lungo ed eccessivamente alto.

63' - Primo cambio in casa Inter: dentro Adem Ljajic; fuori Eder ancora a secco di reti con la maglia nerazzurra.

59' - Gol arrivato grazie al lavoro di Felipe Melo, abile nel sovrastare regolarmente Silvestre ed allungare verso Miranda che dal centro dell'area non ha fallito siglando il suo primo gol con la maglia dell'inter.

56' - GGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL RADDOPPIO INTER! HA SEGNATO JOAO MIRANDA! SAMPDORIA ANCORA SORPRESA SUGLI SVILUPPI DI PALLONI INATTIVI. INTER 2 -SAMP 0

56' - Ancora Inter in avanti con D'Ambrosio che ha guadagnato un corner.

55' - Intervento prezioso da parte di Dodò che in modo decisivo si è frapposto tra il pallone che arrivava nel mezzo ed Eder.

54' - Bella discesa da parte di Ricky Alvarez che poi ha cercato Ivan, chiuso da Felipe Melo in calcio d'angolo.

53' - Mormora San Siro: Perisic è stato fermato dalla bandierina del secondo assistente quando aveva tutto il campo libero davanti a se. Dal primo replay non c'era affatto il fuorigioco.

51' - BRIVIDO! Palla tesa allungata da Dodò sul quale Ranocchia non arriva per questioni di centimetri. Sarebbe stato il gol del pareggio. Samp sempre pericolsa sugli sviluppi di palle inattive.

51' - Fernando pronto a scodellare il pallone nel cuore dell'area interista.

50' - Gran giocata di Correa che costringr Miranda a spendere un cartellino giallo.

48' - Traversa Inter con Felipe Melo che sugli sviluppi del calcio d'angolo aveva trovato il pallone sfruttando un irregolarità su Silverste. E' arrivato il fischio di Massa che ha bloccato l'azione.

48' - Inter già pericolosa con Eder chiuso in modo goffo da Silvestre, costretto a concedere corner.

47' - Subito ricerca della profondità da parte di Quagliarella che però è stato pizziacato in offside.

46' - SI RICOMINCIA! E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO DEL MEAZZA.

21.53 - Tutto pronto: Brozovic e Icardi sono pronti per muovere il primo pallone del secondo tempo.

21.53 - Confermato: non ci saranno sostituzioni.

21.52 - Non dovrebbero esserci cambi all'intervallo.

21.50 - Le squadre stanno rientrando in campo.

21.46 - Ecco Mourinho accanto ad Javier Zanetti in tribuna vip a San Siro.

21.43 - La gioia di Danilo D'Ambrosio, abbracciato di compagni di squadra. E' il primo gol in campioanto per il terzino ex capitano del Torino.

21.40 - E' stato un primo tempo dai due volti: prima una buona Sampdoria che ha messo in difficoltà l'Inter con pressing alto e aggressività, poi, dal momento del gol interista, i nerazzurri hanno preso in mano il gioco cercando di prendere il controllo del campo senza correre troppi rischi.

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO DEL MEAZZA; E' 1-0 INTER GRAZIE AL GOL SIGLATO DOPO 24' MINUTI DA DANIO D'AMBROSIO.

44' - Non ci sarà tempo di recupero.

43' - Ancora Ranocchia pericoloso tra i difensori nerazzurri. Palla ancora una volta alta.

43' - Corner in favore della Samp.

42' - Ammonito Brozovic. Era diffidato e dunque salterà Juventus - Inter di domenica prossima.

38' - Probabilmente si trattava di calcio di rigore. La conclusione del nuemro 10 infatti, è stata sì deviata da D'Ambrosio, ma in modo irregolare, visto che il pallone ha toccato il braccio largo del difensore. Non è stato dello stesso avviso Massa.

37' - Fiammata Samp con Correa! Gran tiro a giro dell'argentino che ha trovato sulla sua strada D'Ambrosio.

36' - Samp messa sotto pressione dall'Inter e costretta all'errore in fase di impostazione con Ranocchia.

35' - Prova a riordinare le idee la Sampdoria che in questo momento sta accusando un po' il gol di D'Ambrosio.

33' - Ancora contropiede Inter, ancora Biabiany protagonista! Scatto fulmineo dell'interista che ha costretto al fallo da giallo Dodò,

30' - Biabiany, letteralmente incontenibile. Messo a terra da Cassani che ha rischiato il giallo.

29' - Match molto equilibrato con la Sampdoria che non molla un centimetro.

28' - Ora è un Inter decisamente migliore, La squadra sembra essersi sciolta dopo aver giocato per metà tempo con paura e timore.

27' - Ecco il tocco sul secondo palo di D'Ambrosio. Difesa doriana disattenta che paga alla prima occasione Inter.

24' - Il gol nasce sugli sviluppi del corner battuto sul primo palo verso la spizzata di Murillo che è riuscito ad allungare verso il secondo palo dove lasciato in solitudine, D'Ambrsio ha fatto secco Viviano con il piatto destro. Vantaggio Inter.

24' - GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL HA SEGNATO DANILO D'AMBROSIO! INTER IN VANTAGGIO AL MINUTO 24.

23' - Contropiede clamoroso messo in piedi di Biabiany che alla fine ha guadagnato corner.

23' - Brivido nell'area di rigore interista: palla messa dentro da Alvarez che ha trovato una serie di deviazioni prima di finire in corner.

22' - Alvarez steso sulla trequarti da Perisic. Punizione interessante per la Samp.

21' - Biabiany! Occasione Inter con il francese che dal limite dell'area non è stato in grado di tenere il pallone basso. Palla che termina molto alta.

21' - Ancora corner per inerazzurri.

20' - Si fa avanti l'inter. Primo attacco convinto da parte dei nerazzurri che hanno cercato di sfondare a destra con Biabiany. Palla in corner.

19' - E' Andrea Ranocchia il primo ammonito del match. Brutto fallo del centrale su Eder.

18' - Azione personale di Alvarez che da posizione complicata ha tentato il tiro verso la porta di Handanvic. Il pallone è stato rimpallato da D'Ambrosio.

13' - QUAGLIARELLA ANCORA PERICOLOSISSIMO! Grande giocata del numero 27 che attacca la profondità, difende palla, poi cerca la conclusione ad altissimo coefficiente di difficoltà. Palla a lato.

12' - Ranocchia! L'ex di turno ha tentato il più classico dei gol con un poderoso stacco di testa che ha sfiorato la traversa difesa da Handanovic.

11' - QUAGLIARELLA! Prima concreta opportunità del match con l'ex Toro che ha messo alla prova i riflessi di Handanovic, attento nel chiudere sul primo palo. Corner Samp.

9' - Sempre Samp, Solo Samp a San Siro: tiro diagonale di Fernando con il pallone che finisce fuori, ma non di molto.

6' - Ancora Sampdoria pericolosa per vie centrali. Ricky Alvarez è stato chiuso al limite dell'area da Murillo, poi anche Soriano ha provato l'incursione, ma senza troppo successo.

4' - Buona chiusura difensiva da parte di Nagatomo che ha bloccato la corsa di Dodò, molto attivo sull'out mancino.

3' - E' ancora la Sampdoria a controllare il pallone. Avvio di personalità per i ragazzi di Vincenzo Montella.

1' - Primo tentativo da parte della Doria che ha sfruttato un errore di Melo nel mezzo per cercare l'imbucata verso Quagliarella. Palla troppo lunga che si spegne sul fondo.

1' - Primo pallone controllato dalla Samp con Correa e Quagliarella.

1' - SI COMINCIA! E' INIZIATA INTER - SAMPDORIA.

20.50 - Ora si, è tutto pronto a San Siro.

20.50 - Siamo in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia. Circa cinque minuti oltre quella cha sarebbe dovuta essere l'ora del kick off.

20.48 - Nonostante il clima di festa intorno al ritorno a San Siro di Mourinho e Ronaldo, i tifosi della Curva Nord hanno deciso di contestare giocatori, dirigenza e società con un lungo striscione.

20.47 - Suona O Generosa, inno del campionato di Serie A Tim.

20.45 - Squadre in campo!

20.41 - Ci sono anche gli ex più attesi in casa Inter: Mourinho e Ronaldo. I due hanno preso posto in tribuna.

20.40 - Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco del meazza.

20.40 - Ormai ci siamo! Tutto pronto a San Siro, sta per prendere il via Inter - Sampdoria!

SAMPDORIA: (3-4-2-1): Viviano; Cassani, Ranocchia, Silvestre; Ivan, Soriano, Fernando, Dodò; Alvarez, Correa; Quagliarella.

INTER: (4-4-2): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Biabiany, Melo, Brozovic, Perisic; Icardi, Eder.

20.35 - Le immagini dagli spogliatoi.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Inter Vs Sampdoria (20.45), match valevole per la 25^ giornata di Serie A Tim 2015/2016.