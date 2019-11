Risultato finale Napoli- Milan (1-1): Succede tutto nel 1° tempo: Insigne prima, Bonaventura poi

Azzurri in vantaggio con Insigne, che approfitta di un'incertezza di Donnarumma. Poi è Bonaventura dopo pochi minuti rimette il risultato in parità

Il Napoli perde l'occasione di ritornare in testa alla classifica che si porta a -1 dalla Juventus, Milan sesto con 44 punti. Per oggi è davvero tutto, buona notte da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, NAPOLI MILAN E' 1-1

94' Ci sarà un'altro minuto di recupero perchè il Milan sta perdendo tempo

92' Fallo in attacco di Mertens su Abate

92' Destro centrale di Higuain, ancora il giovane portiere rossonero che para

91' CHANCE NAPOLI con El Kaddouri, tiro centrale, ma ottimo riflesso di Donnarumma

90' Ci saranno 4 minuti di recupero

88' Cambio Napoli Fuori Insigne dentro El Kaddouri

87' Tiro di Honda, Reina in tuffo manda in corner

86' Ultimo cambio per i rossoneri: dentro Balotelli , fuori Niang

84' Dall'altra parte il Milan prova a far male in contropiede con Menez che lancia Niang ma calcia malissimo e la palla finisce addirittura in fallo laterale

81' secondo cambio anche per Mihajlovic: entra Bertolacci, esce Montolivo.

81' CHANCE NAPOLI: Higuain sfiora il gol del vantaggio, palla che sfiora il palo

79' Secondo cambio per il Napoli: dentro Gabbiadini, fuori Allan

77' Spallata di Montolivo ad Higuain, Banti lascia correre

75' Fallo in attacco di Alex

74' Corner per i rossoneri

73' Banti allontana Sarri per proteste

72' Il Milan si complica la vita('incertezza di Donnarumma) ma per fortuna dei rossoneri Mertens non ne approfitta

71' Primo cambio per Mihajlovic: fuori Bacca e dentro Menez

66' PALOOOO DI MERTENS, BACCA METTE IN ANGOLO. Napoli vicinissimo al nuovo vantaggio

66' Va Mertens ma colpisce la barriera

65' Punizione dal limite per il Napoli e giallo per Montolivo

63' Primo cambio per Sarri: fuori Callejon e dentro Mertens

62' Cross forte e teso di Callejon, ma Donnarumma in tuffo anticipa Higuain

59' Lancio perfetto di Callejon per Insigne ma viene fischiato fuorigioco

59' Cross di Honda per Bacca ma Albiol libera

56' Tanti errori di imprecisione in questo frangente di partita

55' Fallo in attacco di Callejon du Antonelli

53' Occasione per il Milan: rossoneri in contropiede con Kucka che prova a servire Bacc centralmente ma Hysaj anticipa

52' Ammonizione per Donnarumma per ritardo di rimessa

52' Tiro potente di Albiol, ma non inquadra la porta

50' Ancora perfetto Abate che libera un pericoloso cross diretto ad Insigne

48' Allan non riesce a superare Montolivo, palla che si perde sul fondo

46' Abate scippa il pallone ad Insigne, ma i rossoneri non riescono a ripartire

45' Confermate le stesse formazioni

45' E' il Napoli che gioca il primo pallone di questo secondo tempo

22.01 Rivediamo gli scatti più belli di questo primo tempo

21.55 Gara che si è accesa negli ultimi minuti con Bonaventura che ha risposto al vantaggio di Insigne. Rivediamo le reti

FInisce il primo tempo, 30 minuti di studio e partita che si infiamma nei restanti 15'. Al gol di Insigne risponde subito Bonaventura. 1-1 al San Paolo

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' FINALE ROVENTE

43GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN CHE TROVA IL PAREGGIO CON BONAVENTURA: Cross di Honda ( anche questa volta viene deviato) che favorisce l'inserimento del centrocampista rossonero che insacca in rete il gol del 1-1

TROVA IL GOL DEL PAREGGIO DUE DEVIAZIONI DECISIVE

41' Milan che deve fare qualcosa in più per reagire

38' GOOOOOOOL DEL NAPOLI, INSIGNE PORTA I SUOI IN VANTAGGIO: L'ATTACANTE AZZURRO VA CON IL DESTRO E, COMPLICE LA DEVIAZIONE DI ABATE, LA PALLA SI INFILA NELL'ANGOLINO DOVE DONNARUMMA NON PUO' NULLA.

37'Milan in difficoltà che non riesce a superare il centrocampo

36' Ancora Higuain pericoloso, tiro deviato in angolo.

35' Corner azzurro, Napoli che è cresciuto in questi ultimi minuti

34' Ancora Callejon che viene servito da Higuain, il numero 7 azzurro mentre sta tirando viene ostacolato da Antonelli, ma che occasione per il Napoli

33' Sorpreso il Milan in contropiede, Callejon va al tiro Donnarumma bravo a farsi trovare pronto

31' Fallo in attacco di Koulibaly

30' Cross di Ghoulam. Corner per gli azzurri

29' Alex e Higuain a tu per tu, il difensore brasiliano mura l'attacante azzurro

27' Schema per cercare Albiol, Abate libera

27' Altro fallo di Niang, altra punizione per gli azzurri

24' Schema per Higuain che si coordina male e calcia lontano da Donnarumma

23' Pestone di Niang su Allan, punizione per il Napoli

22' Fallo in attacco di Honda su Jorginho

21' Allan ferma Bonaventura, ma in modo irregolare secondo Banti. Punizione per i rossoneri

19' Palla che durante il cross finisce fuori, si riparte da Donnarumma

19' Ancora Higuain con il destro, ma Zapata devia in angolo

18' Anticipo provvidenziale di Zapata su Higuain

15' Destro a giro di Lorenzo Insigne, palla che non si abbassa. Buonissima azione degli azzurri

12' Hamsik con il mancino non riesce a trovare la porta

11' Azione prolungata degli azzurri, alla fine Jorginho incrocia cercando l'incrocio ma non lo trova.

9' Buonissima azione di Bonaventura che si guadagna il primo corner rossonero

8' Insigne finisce a terra in area di rigore, ma Banti che era a meno di un metro, lascia proseguire

7' Kucka comette fallo su Callejon a centrocampo. Punizione per gli azzurri

6' Ancora il francese in contropiede che salta due avversari e ancora una volta prova a servire il proprio compagno di reparto, palla che si perde sul fondo. Milan che sa ripartire

5' Niang prova a servire Bacca in contropiede, ma un eccezionale Koulibaly prende i tempi al colombiano rossonero e gli ruba palla

5' Milan in difficoltà, azzurri in pieno controllo del match

4' Milan che si affaccia in attacco dopo 4 minuti di gioco, ma il Napoli va subito in pressione

2' Solo Napoli in questo inizio di partita, Cross insidioso di GhoulamMontolivo sfiora l'autogol! Angolo per gli azzurri

2' Hamsik cerca Higuain, ma ancora il difensore colombiano libera di testa

1' Primo cross insidioso del Napoli, Zapata si rifugia in rimessa laterale

INIZIA LA PARTITA, Prima palla giocata dai rossoneri

20.58 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

20.49 Rivediamo ancora i 22 che tra poco più di 10 minuti scenderanno in campo

20.30 Pepe Reina è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita: "C'è mancato qualcosa per vincere le ultime partita, la squadra sta bene, dobbiamo cercare di vincere. Se mi fa più paura Higuain che non segna da una settimana o Bacca che continua a segnare? Nessuno dei due. Bacca continuerà a segnare, speriamo oggi no".

20.23 Uno sguardo allo spogliatoio azzurro

20.12 Giacomo Bonaventura è stato intervistato da Milan Channel all'arrivo a San Paolo: "Sapevamo che avremmo trovato un ambiente caldo qua, siamo pronti e non dobbiamo farci distrarre. Abbiamo le qualità per fare bene e faremo del nostro meglio. Abbiamo lavorato benissimo, il mister ci ha dato le solite raccomandazioni. Questo è uno stadio bellissimo per giocare perchè c'è sempre tanto pubblico e il Napoli è una squadra forte. Il gol? Se viene anche una gioia personale, perchè no, però io penso prima ad aiutare la squadra".

20.04 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): Donnarumma, Abate, Alex, C. Zapata, Antonelli, Honda, Montolivo, Kucka, Bonaventura, Bacca, Niang.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne.

19.44 Sasso e uova contro il pullman del Milan all'uscita dal Hotel

19.33 Il San Paolo a poco più di un'ora del calcio d'inizio!

19.29 La squadra di Mihajlovic in perlustrazione del campo di gioco

19.27 Come ha vissuto la mattina la squadra rossonera? Andiamo a scoprirlo

19.19 La sfida fra Napoli e Milan sarà anche la sfida fra due dei migliori attaccanti della serie A e non solo. Higuain capocannoiere con 24 gol, Bacca secondo a 13 e a pari merito con Dybalaa. Il risultato di stasera passa dai loro piedi

Buon calcio a tutti da Radice Arianna e tutta la redazione di Vavel Italia, e benvenuti alla diretta scritta live e del posticipo Napoli-Milan, valido per la 26esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 21, stadio 'San Paolo'. Seguite con noi il big match, perchè il meglio del grande calcio, è sempre qui su Vavel Italia!

Dopo due sconfitte di fila, il Napoli ha l'enorme chance di tornare in vetta alla classifica sfruttando il pareggio della Juventus a Bologna. Gli azzurri sono reduci da due ko consecutivi per 1-0 (entrambi maturati negli ultimi minuti): prima la sconfitta nello scontro diretto con i bianconeri, poi quella in Europa League col Villarreal. I partenopei sono in piena lotta per lo scudetto e, a parte la settimana uscente, hanno disputato una stagione finora perfetta. Sarri non sembra essere preoccupato e schiera la sua formazione titolare al completo.

II Milan viene da una serie di sette risultati utili consecutivi e non vuole interrompere il suo inseguimento all'area dell'Europa League. I rossoneri sembrano aver trovato la giusta quadratura dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi e hanno perso solo due delle ultime 19 partite. Mihajlovic dovrà sciogliere il dubbio legato alla presenza di Alessio Romagnoli che, molto probabilmente, salterà la sfida con i partenopei visto che anche ieri si è allenato a parte, fermato dall’influenza. L'arbitro sarà Luca Banti della sezione di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Passeri, dagli addizionali Rocchi e Mariani e dal quarto uomo Dobosz.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Maurizio Sarri, come riporta radio Kiss Kiss, ha deciso di evitare la conferenza stampa con i cronisti a causa delle sfide ravvicinate con il Villarreal

Mihajlovic: "A Napoli senza paura, partiamo alla pari"- Sinisa Mihajlovic è intervenuto nella conferenza stampa pre match: "Ha perso due partite, ma contro la Juve poteva anche pareggiare e pure contro il Villarreal. Saranno arrabbiati, giocano in casa, quindi non credo che le ultime due sconfitte per 1-0 possono cambiare i giudizi sul Napoli. Sarà difficile per noi, ma anche per loro. Queste sono partite più facili da preparare rispetto ad altre, mi piacerebbe giocare una partita come questa, marcare Higuain sarebbe nello. Si dice che i dilettanti giocano a calcio per divertirsi e quando fa bel tempo, mentre i professionisti giocano per vincere e nella tempesta. Domani sarà una tempa ma ho fiducia nei ragazzi. Ci sono state un po' di distrazioni, non era facile rimanere concentrati ma credo che abbiamo lavorato bene. Sono contento della squadra, spero continuino così. Domani mi piacerebbe vincere e lottare fino alla fine per il terzo posto. Noi dobbiamo arrivare in Europa, poi vediamo in quale".

CONVOCATI

La lista dei 24 convocati di Mister Mihajlovic per la sfida Napoli-Milan:

PORTIERI: Abbiati, Donnarumma, Livieri;

DIFENSORI: Abate, Alex, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Romagnoli, Simic, Zapata;

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Josè Mauri, Kucka, Locatelli, Montolivo, Poli;

ATTACCANTI: Bacca, Balotelli, Boateng, Honda, Menez, Niang.

PROBABILI FORMAZIONI

Sarri ha utilizzato le ‘seconde linee’ in Europa League proprio per poter disporre dei ‘titolarissimi‘ in questa importante sfida di campionato e potrà contare sul recupero di Jorginho, che aveva saltato la gara contro i spagnoli a causa di un attacco influenzale. Solito 4-3-3, in porta Reina, linea difensiva composta dai due centali Albiol e Koulibaly al centro, Hysaj e Ghoulam ai lati. A centrocampo Allan ed il rientrante italo brasiliano nel terzetto con Hamsik. In attacco Callejon e Insigne ai lati in supporto di Higuain.

Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Higuain, Insigne. (Gabriel, Rafael, Maggio, Chiriches, Strinic, Chalobah, Valdifiori, Lopez, El Kaddouri, Mertens, Gabbiadini. All.: Sarri.

Diffidati: Albion, Callejon, Mertens.

Indisponibili: Grassi.

Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi, è tra i convocati, ma il suo recupero in vista del match rimane complicato. Considerando le indisponibilità di Rodrigo Ely e Philippe Mexes, Sinisa Mihajlovic schiererà il colombiano Cristian Zapata, autore di un’ottima prova contro il Palermo nella sua ultima apparizione, al fianco del confermatissimo Alex. A completare il reparto, Donnarumma tra i pali, Abate ed Antonelli sulle fasce. Altra novità in mezzo al campo dove sarà impiegato Kucka e non Bertolacci. Il centrocampista slovacco ha pienamente recuperato dal problema muscolare accusato contro l'Udinese e sarà affiancato da Montolivo con Honda e Bonaventura i due esterni. La coppia d’attacco sarà formata da Bacca e Niang.

(4-4-2): Donnarumma, Abate, Alex, C. Zapata, Antonelli, Honda, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura, Bacca, Niang. (Abbiati, Livieri, De Sciglio, Calabria, Simic, Kucka, Locatelli, Poli, Boateng, Balotelli, Luiz Adriano, Menez). All.:Mihajlovic.

Diffidati: Abate, Montolivo.

Indisponibili: Diego Lopez, Ely, J. Mauri, Mexes, A.Romagnoli.

Arbitro: Banti di Livorno.

PRECEDENTI,STATISTICHE E CURIOSITA'

Napoli e Milan si sono sfidati 77 volte nel capoluogo campano: 29 le vittorie dei padroni di casa, 27 quelle dei rossoneri. Che però non passano al San Paolo dal 2010 (1-2). Lo scorso anno è finita 3-0 con gol di Hamsik, Higuain e Gabbiadini. La gara d’andata a San Siro ha visto il Napoli imporsi con un perentorio 0-4.

L’ultima vittoria del Napoli:

3-0 il 3 maggio 2015

25’ s.t. Hamsik (N), 28’ s.t. Higuain (N), 31’ s.t. Gabbiadini (N)



L’ultimo pareggio:

2-2 il 17 novembre 2012

4’ p.t. Inler (N), 30’ p.t. Insigne (N), 44’ p.t. e 38’ s.t. El Shaarawy (M)



L’ultima vittoria del Milan:

1-2 il 25 ottobre 2010

22’ p.t. Robinho (M), 27’ s.t. Ibrahimovic (M), 33’ s.t. Lavezzi (N)

Sono 3 precedenti tecnici ufficiali tra i due allenatori: bilancio – in equilibrio - di 1 successo per Sarri, 1 pareggio ed 1 vittoria di Mihajlovic. Maurizio Sarri incrocia per la sesta volta, in carriera tecnica ed in match ufficiali, il Milan: in bilancio 2 successi per l’attuale tecnico del Napoli, 2 pareggi ed 1 vittoria rossonera. Undicesima sfida ufficiale, da tecnico, per Sinisa Mihajlovic contro il Napoli e finora l’attuale mister rossonero non ha mai battuto gli azzurri campani: lo score - a favore dei partenopei - è di 5 vittorie ed altrettanti pareggi.