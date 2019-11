Empoli Vs Roma in Serie A 2015/2016 (1-3): 6^ vittoria consecutiva per i giallorossi!

Per Empoli Vs Roma è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, Vavel Italia Vi ringrazia per aver passato in nostra compagnia questa serata di grande calcio e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, con la Serie A, live, qui su Vavel Italia.

20.05 - Nel freddo pomeriggio empolese, a brillare è la stella di El Shaarawy che trova la prima doppietta con la maglia della Roma e sale a quattro gol in campioanto. Per il faraone è l'atteso risveglio verso quelli che erano i fasti del passato.

20.02 - Il successo di questa sera da continuità alla Roma in striscia aperta da sei gare. Ora i giallorossi sono addirittura a 5 punti dalla Juventus anche se in questo momento l'obbiettivo primario è il terzo posto.

20.00 - Per l'Empoli viene fuori un'altra sconfitta, la quarta nelle ultime 8 gare di campionato. La vittoria manca da gennaio, anche se questa sera la squadra non ha giocato male, anzi ha tratti è stata capace di mettere in difficoltà la Roma.

19.55 - E' una vittoria meritata per la Roma che si riprende momentaneamente il primo posto in attesa di Fiorentina ed Inter.

95' - FINISCE QUI, 1-3 AL CASTELLANI. VINCE LA ROMA GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI EL SHAARAWY E AL GOL DI PJANIC.

94' - Espulso Mario Rui! Secondo giallo per Mario Rui che ha calciato via Rudiger. Finisce nel peggiore dei modi la partita dell'Empoli.

92' - Nemmeno l'Empoli crede più nella rimonta. Orami le squadre attendono solo il triplice fischio di Gervasoni.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

90' - Si riprende a giocare. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco.

89' - Gioco ancora fermo: Cosic dolorante a terra.

87' - Tentativo dalla distanza di Pucciarelli che però non inquadra lo specchio di porta.

86' - Nessun problema ne per l'empolese, ne per Keita. Riprende il gioco.

85' - Gioco fermo per un brutto scontro a centrocampo tra Keita e Mchedlize.

83' - Empoli che prova, ma senza convinzione con un calcio di punizione calciato da Mchedlize, facile preda per Szczesny.

80' - L'Empoli continua a provarci, ma ora l'intensità è scesa con le energie che diventano sempre meno così come il tempo.

78' - Esce uno stanco El Shaarawy: dentro Dzeko.

77' - Ecco il tocco ravvicinato di El Shaarawy per la doppietta personale che vale il 3-1 alla Roma.

74' - GGGGGGGOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ANCORA EL SHAARAWY CHE LA CHIUDE ALLA MEZZ'ORA. AZIONE INIZIATA DALLO STESSO FARAONE CHE ALLUNGA VERSO SALAH BRAVO NEL TIRO CHE METTE IN DIFFICOLTA' SKORUPSKI, IMPOSSIBILITATO A RISPONERE SUL TOCCO RAVVICINATO DI EL SHAARAWY. 3-1

73' - Ultimo cambio nell'Empoli: dentro Mchelidze, fuori Maccarone.

73' - Secondo cambio nella Roma: dentro Manolas, fuori Maicon.

72' - Tentativo dalla distanza da parte di Iago Falque che però non ha inquadrato la porta.

72' - Roma in difficoltà. Empoli in costante pressione offensiva.

66' - Ripartenza Empoli con Buchel che ha cercato Livaja in area senza trovare precisione.

66' - Cambio Epmoli: dentro Livaja, fuori Croce.

66' - Palla messa fuori.

65' - Corner in favore dei giallorossi. Perotti pronto a battere.

64' - Si rifà avanti la Roma: punizione guadagnata da Salah che fa spendere anche un giallo a Mario Rui.

62' - Empoli ancora pericoloso: Maccarone è caduto in area di rigore reclamando un rigore che Gervasoni non ha concesso.

61' - Ancora Empoli molto pericoloso: Ripartenza improvvisa da parte di Pucciarelli che ha cercato Maccarone anticipato da Rudiger.

58' - OCCASIONE EMPOLI: Zielinski intraprendente, entra in contrasto con Digne, poi rimette dentro verso Maccarone che in rovesciata sfiora la traversa.

56' - Si affaccia in avati l'Empoli: chiusura di Maicon sul secondo palo che condece il primo corner crociato della ripresa.

55' - Conclusione imprecisa da parte del bosniaco che ha cercato la potenza ma non la precisione palla alta.

54' - Punizone Roma: Pjanic pronto a calciare anche se stavolta siamo vicini ai 30 metri.

53' - L'Empoli non riesce a giocare come desidera: la Roma è cortissima con la linea difensiva altissima a togliere profondità a Maccarone e Pucciarelli.

52' - Primo cambio in casa Empoli: fuori Krunic: dentro Buchel.

50' - Prima occasione per la Roma: grande scambio con Perotti che apparecchia per El Shaarawy. Conclusione potente ma centrale, preda di Skorupski in due tempi.

49' - Possesso palla lunghissimo da parte della Roma che resta in zona d'attacco.

48' - Ancora Roma, sempre Roma in questo avvio di ripresa. Empoli alle strette.

47' - Corner battuto male da Pjanic. Pallone che attrversa tutta l'area di rigore senza trovare nessun giocatore.

47' - Ancora Roma, stavolta dalla destra con Maicon che guadagna corner.

46' - Primo attacco da parte della Roma con il cross dall'out sinistro di Lucas Digne. Palla messa fuori.

46' - Primo pallone gestito dalla Roma con Keita.

46' - SI RICOMINCIA! E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI - ROMA.

19.04 - Tutto pronto per il secondo tempo. Non ci sono cambi.

19.02 - Le squadre stanno rientrando in campo. Non dovrebbero esserci cambi all'intervallo.

18.57 - Il gol di Mire Pjanic ha rimesso la Roma avanti al termine di un primo tempo asfissiante, fatto di ottima qualità, bei gol, ma anche di un gioco molto tecnico fatto di passaggi stretti e pressing. Molto difficile che nel secondo tempo le squadre possano tenere i ritmi imposti nei primi 45'.

18.55 - Anche l'Empoi ha giocato un primo tempo ad alti ritmi concedendo campo, ma allo stesso tempo cercando di offendere una Roma non proprio attenta in fase di non possesso.

18.50 - Tra i protagonisti del primo tempo, c'è di sicuro Stepahn El Shaarawy autore del gol che ha aperto le marcature. Il gol bellissimo del Faraone ha messo la partita su un binaro favorevole ai giallorossi, che nonostante l'autorete sono riusciti a riportarsi avanti con Pjanic.

47' - FINISCE QUI, 1-2 IL PRIMO TEMPO DEL CASTELLANI: LA ROMA E' IN VANTAGGIO GRAZIE AI GOL DI EL SHAARAWY E PJANIC.

45' - Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' - Tentativo Empoli con Krunic che si è tuffato il anticipo su Zukanovic allungando il pallone verso un attento Szczesny.

42' - Strano tentativo da parte di Maicon che ha cercato una via di mezzo tra un tiro ed un cross. Il pallone è finito sul fondo.

41' - Ammonito Perotti per una trattenuta volontaria a centrocampo.

38' - Non si tratta di ginocchio, ma di un problema al polpaccio per Nainggolan, che molto dolorante torna verso la panchina.

37' - Problema al ginocchio per Nainggolan che è costretto ad uscire. Dentro Iago Falque.

36' - Palla allontanata in calcio d'angolo.

36' - Si rifà anìvanti l'Empoli. Punizione dalla trequarti pronta per essere messa del mezzo.

33' - Eccola la staffilata di Pjanic! Skorupski non vede partire il pallone che Pjanic calcia basso e forte. 2-1 Roma.

29' - Empoli di nuovo pericoloso: cross dalla sinistra per Croce che però non aggancia.

27' - GGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL PJANIC!!!!! LA ROMA SI RIMETTE DAVANTI CON IL DESTRO DI PJANIC! IL PRIMO TIRO E' STATO DEVIATO, MA SULLA RIBATTUTA IL BOSNIACO NON HA SBAGLIATO TROVANDO POTENZA E PRECISIONE. PALLONE BASSO, IMPRENDIBILE PER SKORUPSKI. 2-1 ROMA.

26' - Ancora Roma pericolsissima: Perotti si è guadagnato un calcio di punizione dal limite, perfetto per il destro al velluto di Pjanic.

24' - Torna subito ad attaccare la Roma: gran mischia nell'area crociata con Skorupski che prima libera, poi salva sulla gran botta di Nainggolan dal limite. Partita senza soste.

22' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL PAREGGIO CLAMOROSO DELL'EEMPOLI! CROSS DALLA SINISTRA DI MARIO RUI INTERCETTATO DA SZSCESNY CHE FA CARAMBOLARE IL PALLONE SUL PETTO DI ZUKANOVIC. AUTOGOL SFORTUNATISSIMO, 1-1 AL CASTELLANI.

21' - Esce bene la Roma con una bellissima azione in velocità tra Perotti e Salah che però non riceve il passaggio di ritorno del compagno.

19' - L'Empoli rimane molto alto per mettere in difficoltà la Roma nella circolazione del pallone.

18' - Tenativo in acrobazia da parte di Ariaudo con il pallone che è stato intercettato dalle maglie della difesa romanista.

18' - Scintille in area di rigore: ammoniti Pjanic e Pucciarelli.

17' - Ora c'è il coner in favore dell'Empoli.

16' - OCCASIONE EMPOLI! Grande parata di Szscesny su Maccarone che era fuggito alla difesa romanista, larga e disattenta in questa circostanza.

15' - Ottima Roma in questa fase. Empoli in sofferenza disfensiva,

14' - Eccolo "il Golazo" di El Shaarawy: controlla, alza la testa, poi apre il compasso e spara sotto l'incrocio.

9' - Altro strappo in velocità tentato da El Shaarawy, poi chiuso nell'angolo da un buon intervento di Laurini.

8' - Ennesima transizione offensiva della Roma che guadanga corner grazie alla rapidità di Lucas Digne

8' - Match bellissimo in questo avvio di gara: l'Empoli si ripropone con continuità e uomini in avanti, ma la Roma fa paura in contropiede.

5' - GGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL GOL INCREDIBILE! DAL NULLA EL SHAARAWY SI INVENTA UNA PERLA A GIRO DAI 22 METRI. SKORUPSKI SI BUTTA MA NON PUO' NULLA. LAMPO DEL FARAONE. ROMA IN VANTAGGIO.

5' - Subito gran pressing dell'Empoli che toglie spazio al palleggio della Roma.

3' - Ripartenza Roma: 5 - 5 orchestrato da Pjanic che poi ha aperto verso El Shaarawy che però non ha colpito bene il pallone, masticando la sfera.

2' - Ancora Empoli intraprendente, stavolta sulla sinistra con Mario Rui, chiuso benissimo da Keita.

1' - Subito atteggiamento propositivo da parte dell'Empoli che ha creato i primi problemi sull'out sinistro della Roma. Szscesny è intervenuto per bloccare la sfera.

1' - E' l'Empoli ha muovere il primo pallone con Maccarone e Pucciarelli.

1' - SI PARTEEE! E' INIZIATA EMPOLI - ROMA!!!!!

18.00 - E' tutto pronto. Tra qualche istante si comincia. Intanto ha smesso di piovere ad Empoli.

17.59 - I due capitani, Maccarone e Keita sono al centro del campo per lo scambio dei gagliardetti.

17.58 - Suona O Generosa, inno del campionato di Serie A 2015/16.

17.57 - SQUADRE IN CAMPO.

17.56 - Le sqadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco del Castellani.

17.51 - E' terminato il riscaldamento delle squadre che pian piano stanno rientrando nel tunnel che porta agli spogliatoi. manca ormai pochissimo al kick off di Empoli vs Roma, match che apre la 27^ giornata di Serie A.

17.48 - Piccolo allarme in casa Roma: qualche minuto fa, Pjanic ha accusato un fastidio al ginocchio. Il bosniaco si è fermato per qualche istante ma poi ha ripreso con i compagni. Non dovrebbero esserci problemi per lui anche se la situazione va monitorata.

17.45 - Sta per concludersi il riscaldamento delle due squadre, mentre è leggermente diminuita l'intensità della pioggia, ora più blanda.

17.38 - Anche l'Empoli è in campo per il riscaldamento.

17.36 - Ecco il coro intonato dai tifosi della Roma per sostenere la squadra durante il riscaldamento sul terreno del Castellani.

17.35 - Roma in campo per il riscaldamento.

17.31 - Ecco i due schieramenti a confronto: qui la Roma viene disposta con il 4-3-3 anche se sarà fondamentale capire la posizone di Nainggolan che potrebbe giocare anche da trequartista. Classico 4-3-1-2 per l'Empoli.

17.27 - Tante sorprese in casa Roma, la maggior parte delle quali dettate per problemi fisici. L'influenza infatti, ferma contemporaneamente sia Dzeko che i due difensori Florenzi e Manolas. Spalletti allora vara un 4-2-3-1 affidando i ruoli di difesa a Maicon e Zukanovic. A centrocampo, Keita vince il duello con Vainqueur, mantre sarà importante capire la posizione di Naninggolan per capire se si tratterà di 4-2-3-1 o di 4-3-3. In avanti, al posto di Dzeko gioca Perotti con El Shaarawy a sinistra e Salah a destra.

ROMA: (4-2-3-1): Szczesny; Maicon, Rudiger, Zukanovic, Digne; Pjanic, Keita; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Perotti.

17.24 - Ora passiamo allo schieramento proposto da Luciano Spalletti per la sua Roma:

17.22 - Tutto confermato tra le fila dei crociati: senza Tonelli e Costa, Giampaolo si affida all'inedita coppia centrale Ariaudo - Cosic. A centrocampo, Croce vince il duello con Buchel, mentre nel ruolo di Saponara, oggi squalificato gioca Krunic.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Ariaudo, Cosic, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Croce; Krunic; Pucciarelli, Maccarone.

17.20 - Iniziamo dai padroni di casa dell'Empoli, con le scelte di Marco Giampaolo:

17.19 - Sono appena arrivati gli schieramenti con cui Empoli e Roma prenderanno inizio al match.

17.18 - Dall'altra parte è pronta la maglia numero 11 di Salah: l'egiziano è sempre più al centro del progetto Roma con 4 gol e 2 assist nelle ultime 4 giornate.

17.17 - Pronta la maglia numero 7 del capitano empolese Maccarone. Big Mac è già a quota 11 gol in campionato e punta dritto al proprio record personale, 13, ottenuto 8 anni fa a Siena.

17.15 - Prima di tuffarci in quelle che saranno le formazioni ufficiali, facciamo un salto negli spogliatoi di Empoli e Roma.

17.12 - Pioggia battente sul Castellani.

17.10 - Comincia ad affollarsi il Castellani, mentre la pioggia non accenna a diminuire. E' previsto il tutto esaurito per questa importante sfida che apre la 27^ giornata di Serie A.

17.08 - Nonostante le pioggia, ci sono i tifosi giallorossi giunti da Roma per spingere la squadra verso la sesta vittoria consecutiva che vorrebbe anche dire terzo posto momentaneo.

17.07 - Insieme al bosniaco sono stati colpiti dalla febbre anche Manolas e Florenzi che come il 9 siederanno in panchina. In difesa è una chance importante per Zukanovic e per Maicon, qui immortalato all'arrivo al Castellani.

17.05 - Volti concentrati, ma anche un po' giù di morale. Tra questi c'è di sicuro Edin Dzeko che era dato in formazione ufficiale e che invece siederà in panchina a causa di un'improvvisa forma influenzale.

17.03 - Ecco alcune immagini riguardanti l'arrivo allo Stadio della Roma. La squadra è stata accolta dalla pioggia, ma anche da alcuni tifosi giunti dalla Capitale per sostenere la banda di Spalletti.

17.02 - Una fitta pioggia ha accompagnato l'arrivo allo stadio delle due squadre che da qualche minuto sono sul terreno di gioco per testare la resistenza del terreno, che al momento sembra tenere bene la pioggia.

17.01 - Eccoci con le prime immagini in diretta dallo Stadio Castellani di Empoli.

17.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Empoli Vs Roma (18.00), match valevole per l'anticipo della 27^ giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016.

Dopo le cinque vittorie consecutive e la cinquina al Palermo, la lanciatissima Roma di Luciano Spalletti fa tappa al Castellani di Empoli, in quella che potrebbe considerarsi come una fermata decisiva per la rincorsa alla Champions League. Dimenticate, almeno per il momento, le polemiche e gi attriti tra Spalletti e Totti, commosso dall'Olimpico, ma pur sempre ai margini della rosa, i giallorossi hanno la ghiotta possibilità di sfruttare il turno favorevole per mettersi in testa alla volata per il terzo posto.

Le dirette contendenti infatti, sono impegnate in due match ad altissimo coefficiente di difficoltà, e per questo in casa Roma si vive la trasferta di Empoli con la concentrazione massima. Anche l'Empoli però, è chiamato ad una grande prova d'orgoglio dopo che il suo rendimento e di conseguenza la sua classifica hanno subito un'involuzione verso il basso. La squadra di Giampaolo non vince dal 10 gennaio con Torino, e in casa addirittura dal 13 dicembre con il Carpi. La situazione di classifica resta comunque tranquilla, anche se dalle parti del Castellani c'è già chi storce il naso.

Non è un periodo facile per l'Empoli che forse aveva illuso un po' tutti con un girone d'andata stratosferico, concluso oltre la quota dei 30 punti. Ora, con la tensione leggermente allentata ed un calo fisico atteso quanto giustificato, il giocattolo Empoli sembra risentire del periodo no di alcuni uomini chiave, Saponara su tutti. Il fantasista ex Milan, così come un'altra pedina fondamentale, Tonelli, non sarà della sfida causa squalifica rimediata al Mapei Stadium nella sconfitta 3-2 dello scorso turno. I'intensità dell'Empoli fresco di inizio stagione non c'è più anche se, nonostante le sconfitte, la squadra crociata sviluppa comunque un calcio piacevole fatto di possesso ed improvvise verticalizzazioni. Per questo, con Saponara assente, tutti gli occhi saranno su un ex Roma con Paredes, sempre più faro del centrocampo empolese, e chissà, magari pronto a fare uno sgambetto a quella che è stata ed è ancora la sua squadra d'appartenenza.

Chi non conosce momenti di pausa è la Roma di Spalletti reduce da cinque vittorie ottenute soprattutto sulla via del bel gioco. Dopo il ko dello Juventus Stadium, Spalletti ha lavorato tantissimo sulla squadra, costruendo un reparto difensivo speculare negli uomini, ma diverso nel rendimento, rispetto a quello che era stato in precedenza. Il centrocampo, a detta dello stesso Spalletti, deve ancora crescere come intensità e proposizione, anche se le soluzioni provate dal mister con il rilancio di Keita e Vainqueur stanno dando i loro frutti. Infine, come ciliegina sulla torta c'è il reparto offensivo, probabilmente quello sul quale si vede maggiormente la mano dell'allenatore. Dzeko di nuovo al centro del progetto, Perotti libero di svariare e le soluzione Salah - El Shaarawy, a tratti devastanti, hanno fatto si che la Roma tornasse a brillare e a salire verso lidi più soleggiati con la Champions all'orizzonte.

Empoli Vs Roma in diretta, live Serie A 2015/2016

In vista della Roma, Giampaolo deve fare i conti con diverse assenze che però non faranno cambiare lo schieramento di gioco al suo Empoli. Confermato il 4-3-1-2, il tecnico ex Siena deve rincunaciare a Saponara e Tonelli sanzionati dal giudice sporitvo rispettivamente con una e tre giornate di squlifica dopo Sassuolo - Empoli della scorsa domenica. Oltre ai due pilastri di difesa e centrocampo, si protrae l'assenza di Andrea Costa così come quella di Livaja sempre ai box per problemi muscolari.

Davanti al portiere che sarà l'ex di turno Skorupski, la linea a quattro sarà composta da Mario Rui e Laurini sugli esterni con Ariaudo insieme a Cosic a formare l'inedito pacchetto centrale. Nel centrocampo a tre disegnato da Giampaolo, il regista sarà l'imprescindibile Paredes; con lui Zielinski ed un tra Croce e Buchel con il primo il leggero vantaggio sul secondo. In avanti, al posto di Saponara, il trequartista sarà Krunic che agirà dietro a Pucciarelli e Maccarone.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Ariaudo, Cosic, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Croce; Krunic; Pucciarelli, Maccarone. All:. Giampaolo.

Non troppi grattacapi in casa Roma con Luciano Spalletti che in vista della trasferta al Castellani deve fare a meno dei lungodegenti Torosidis e Gyomber oltre che a Daniele De Rossi ancora costretto ai box. Per il tecnico toscano si prospetta un cambio di modulo con il passaggio al 4-3-2-1 per dare maggiore compattezza ed efficenza al centrocampo, vista la grande verticalità del gioco empolese. Non dovrebbero esserci sorprese in difesa dove verrà riproposto lo stesso schieramento della gara con il Palermo con Manolas e Rudiger a dettar legge nel mezzo.

Più nello specifico, davanti a Szszesny, con i due centrali viene riproposta la coppia di terzini Florenzi - Digne, rigenerati dalla cura Spalletti. Nel centrocampo a tre, Vinqueur e Keita battagliano per un posto nel cuore del reparto, mentre Nainggolan e Pjanic sono già certi del posto. In avanti, Perotti è leggermente favorito su El Shaarawy, con l'intoccabile Salah pronto a rifornire a dovere Edin Dzeko, forse sbloccatosi definitivamente con la doppietta al Palermo.

ROMA: (4-3-1-2): Szczesny; Maicon, Manolas, Rüdiger, Digne; Pjanic, Vainqueur, Nainggolan; Perotti; Salah, Dzeko. All:. Spalletti.

Empoli Vs Roma in diretta, live Serie A 2015/2016

Quella di oggi, sarà la 22^ volta che Empoli e Roma si affronteranno nel massimo campionato di Serie A. Il bilancio complessivo vede i giallorossi in netto vantaggio con 14 vittorie, 4 pareggi e solamente 3 sconfitte. Nelle gare disputate al Castellani invece, la Roma è sempre in vantaggio con 5 successi contro le uniche 3 vittorie dell'Empoli di fronte alla squadra capitolina. Nella gara d'andata disputatasi all'Olimpico, la Roma di Garcia vinse 3-1 sull'Empoli grazie a De Rossi, che segnò nel giorno della sua 500^ presenza con la maglia giallorossa e Pjanic. L'ultimo precedente al Castellani invece, vede sempre la vittoria giallorossa, stvolta viziata da una sfortunata autorete del portiere Sepe su un tiro velenoso lasciato partire dal destro di Nainggolan.

Oggi invece, molto probabilmente sarà una sfida tra gli uomini più in forma delle due squadre: da una parte Salah e Dzeko, dall'altra Maccarone e Zielinski. L'egiziano con Spalletti viaggia a ritmi altissimi e anche i numeri lo dimostrano: 4 gol e due assist nelle ultime quattro poartite per un Momo incontenibile. Anche Maccarone però non scherza con i suoi 11 gol e 4 assist in campionato. Big Mac è sempre più vicino ad eguagliare il suo record di gol in una stagione di Serie A, 13 ottenuto con la maglia del Siena nella stagione 2008/09.