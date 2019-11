Sampdoria - Frosinone in Serie A 2015/16: 2-0, la sblocca Fernando, poi Quagliarella

16.57 - Direi che da Genova è tutto. E allora un grazie enorme a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile a nome di tutta la redazione di VAVEL.com, alla prossima, sempre qui, non mancate!

16.56 - Ed ecco il gol di Quagliarella, che ha fissato il punteggio sul 2-0.



16.55 - La Sampdoria ottiene una vittoria strameritata su un Frosinone che in generale ha spinto solamente negli ultimi 15', trovandosi sotto di due gol. Tante chance sbagliate, ma il campo di Marassi ha premiato la prestazione convincente degli uomini di Montella, che hanno prima trovato il vantaggio, hanno saputo difenderlo e hanno chiuso al momento giusto la partita trovando 3 punti chiave in fase salvezza. Stellone tornerà a casa deluso ma sa di avere comunque perso meritatamente, ma bisogna avere più concentrazione già dalla prossima. Dagli altri campi: Carpi-Atalanta 1-1, Udinese-Verona 2-0.

90' + 4' - FINISCE QUI! ORSATO MANDA TUTTI NEGLI SPOGLIATOI! 2-0 SAMPDORIA!

90' + 3' - Rinvia con tanta calma Viviano, ormai è finita.

90' + 3' - Ultimo giro d'orologio del match.

90' + 2' - Ennesima palla sparata in mezzo, fallo in attacco di Ciofani che aveva segnato...

90' + 1' - Cross di Kragl perfetto ma nessuno riesce a impattare. Rimessa per Viviano.

90' - Corner ciociaro. Giallo a Moisander, qualche trattenuta di troppo a palla ferma.

89' - Pallone ai ciociari, che ormai però attaccano a testa bassa sperando che vada bene.

88' - Viviano rischia di combinare un disastro palla al piede, rimessa Frosinone.

87' - Ammonito Sammarco, era diffidato.

86' - Fuorigioco di Paganini, ancora brillante la difesa blucerchiata.

85' - Calcio d'angolo Frosinone. Nulla di fatto.

84' - Dentro Christodoulopoulos, gli lascia spazio Soriano.

83' - Fuori Blanchard, dentro Longo.

83' - Pronti Christodoulopoulos e Longo ad entrare come ultimi cambi. Cross in mezzo, svetta Soriano che non la piazza bene.

81' - Prova a respirare la Samp dall'attacco avversario.

80' - Giallo per Krsticic, neo entrato.

79' - KRAGL! Palla sporca che arriva al tedesco che tira doopo un controllo non male, mancato il bersaglio di un bel po', palla colpita male. Dentro Paganini per Tonev.

78' - Rimessa laterale ciociara, assalto finale.

77' - Esce Correa, dentro Krsticic. Standing ovation.

76' - TONEV! Gran tiro dopo una bella ripartenza del bulgaro, poi sulla respinta palla a Ciofani che spara alto. Frosinone vivo!

74' - Giropalla del Frosinone, si è abbassata la Sampdoria.

73' - Si è molto agitato Montella dal gol del 2-0 in poi.

72' - Punizione da buona posizione ciociara. Fallo in attacco.

70' - Ammonito Quagliarella per l'esultanza nella quale si è tolto la maglietta, esce Frara per Kragl nel Frosinone.

69' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! QUAGLIARELLAAAAAAAA! 2-0! Cross di Cassani e palla sporca che arriva al numero 27 con la deviazione di Ajeti. Un gran riflesso la rende imparabile per Leali, all'angolino! Raddoppio!

69' - Rilancio di Viviano.

68' - Cambio: esce De Silvestri, in Silvestre (scusando il gioco di parole) con Cassani che si sposta sulla destra.

67' - Prova ancora a scattare Correa, palla dentro e Alvarez sbuca ma non impatta bene il pallone rubando il tempo all'avversario, grande chance fallita! Poi Soriano sugli sviluppi tira male!

66' - Riguardo al presunto rigore contestato da Quagliarella: Blanchard tocca la palla col braccio ma non aveva tempo per togliere l'arto. Opinabile. Pronto Silvestre, dovrebbe uscire Dodò.

65' - Partita abbastanza nervosa in questo frangente. Non a caso i due ammoniti (Correa e Frara) hanno preso la sanzione entrambi nel secondo tempo.

63' - Proteste e scintille fra Quagliarella e Blanchard per un presunto rigore per i blucerchiati. Corner genovese in ogni caso.

63' - Parte il contropiede doriano.

62' - Ancora un calcio d'angolo per la Sampdoria.

60' - Azione insistita ciociara, in sofferenza i genovesi, anche se sul cross di Tonev non colpisce nessuno.

59' - Fuorigioco di Dionisi.

58' - Fallo di mano di Frara che si becca un giallo.

57' - Sempre dagli altri campi, l'Udinese raddoppia sul Verona. Adesso gestisce la palla il Frosinone.

56' - Corner blucerchiato.

55' - Possesso Sampdoria.

54' - Nel frattempo, Chievo avanti sul Genoa, risultato importante in chiave salvezza. Correa salterà la prossima partita.

53' - Gran riflesso di Quagliarella su un tiro sul quale interviene di tacco, manca il bersaglio ma era fuorigioco. Ammonito Correa in questo istante.

52' - Fallo di Dionisi su Ranocchia.

51' - Rimesa laterale ciociara nonostante la bella giocata di De Silvestri.

50' - Contropiede Sampdoria, conclude Quagliarella, incerto Leali, poi sulla respinta fallo di Correa.

50' - Terzo corner in 3 minuti per il Frosinone.

49' - Corner per il Frosinone, di nuovo.

47' - Corner ciociaro. Conclusione da fuori di Blanchard centralissima sugli sviluppi.

46' - Subito calcio di punizione per il Frosinone.

16.02 - Si ricomincia.

16.02 - Nessun cambio; le squadre rientrano in campo.

15.59 - Nel frattempo, le altre concorrenti alla salvezza in campo: Carpi 0-0 con l'Atalanta; il Verona perde ad Udine per 1-0; il Genoa sempre 0-0 contro il Chievo.

15.54 - Rivediamo il gol di Fernando. Forse Leali poteva fare qualcosina di più, anche se il tempo per andare a terra e parare è veramente minimo.



15.50 - La Sampdoria domina un Frosinone troppo timido specie nei primi 15', dove abbiamo assistito a una partita a una sola porta. Una sola occasione per i ciociari su un rimpallo, un tiro deviato da Correa, dove Viviano ha fatto una gran parata. Ma c'è anche da dire che meritava anche un risultato più grande la Samp, visto il numero delle occasioni create. Adesso una piccola pausa, vedremo se nel secondo tempo sarà una partita altrettanto divertente.

45' + 2' - Fuorigioco di De Silvestri, si conclude il primo tempo.

45' + 1' - Un giro d'orologio e sarà finita la prima frazione.

44' - FERNANDOOOOOOOOOOOOOOOO! 1-0! Azione ragionata, cross dalla destra di De Silvestri, Fernando colpisce sul primo palo e la sblocca! Leali battuto, 1-0!

43' - Azione dei padroni di casa in corso. Tiro murato.

42' - Palla al Frosinone.

41' - Su un bel cross dalla destra Fernando manca l'impatto a un metro dalla porta, poi corner.

40' - Possesso blucerchiato.

39' - Calcio d'angolo blucerchiato.

38' - Numero di Alvarez, il suo cross viene però murato.

36' - Sulla parata precedente c'era deviazione di Correa.

35' - VIVIANO! Sugli sviluppi di un corner, Viviano si supera parando un tiro improvviso, di Sammarco!

34' - Conto delle conclusioni: 6 della Samp, 4 del Frosinone.

33' - Tiro da fuori ciociaro, precisamente di Tonev, che manca la porta di qualche chilometro.

32' - Calcio d'angolo per il Frosinone, guadagnato da Dionisi.

31' - Tenta il tiro a giro Dionisi su una bella palla di Gori, ma manca la porta di molto.

30' - Cross di Alvarez, blocca Leali.

29' - Prova la conclusione Alvarez, Blanchard si immola per la causa.

27' - Ranocchia finisce a terra in area, nessun fallo segnalato! Da rivedere. Lo stesso ex Inter poi su un altro cross manca l'impatto.

26' - Correa va in slalom, molto bravo, e guadagna corner dal nulla.

24' - Contatto Pavlovic-De Silvestri, nessun fallo segnalato.

23' - Fallo su Correa, Frosinone costretto a chiudersi nella sua metà campo.

22' - Contropiede blucerchiato, stoppato subito.

21' - Corner ciociaro. Sugli sviluppi, altro calcio d'angolo.

20' - Gran lancio di 50 metri di Fernando, molto ispirato in questo avvio. Quagliarella, davanti a Leali, non controlla.

19' - Azione insistita per i genovesi, destro di Correa dalla distanza e Leali si salva in corner.

17' - Altro calcio d'angolo ottenuto da Alvarez, per i blucerchiati.

15' - FERNANDO! Bel tiro, palla a lato non di tanto.

14' - Quagliarella subisce fallo da Pavlovic mentre si trovava spalle alla porta, fallo e punizione dai 22-23 metri per i blucerchiati.

13' - Contropiede ciociaro arginato da Soriano.

12' - Che inizio dei blucerchiati! Grande spinta e due grandi chances per la Sampdoria. Peccato che il gol non sia arrivato, ma il merito c'era tutto. Adesso ha recuperato il pallone il Frosinone e altro fallo in attacco di Soriano, ciociari sotto shock.

11' - Fallo in attacco di Soriano.

10' - Calcio d'angolo per il Frosinone, niente da segnalare, rinvio dal fondo sui rimpalli.

9' - Tentativo ciociaro ma nulla di fatto.

8' - Punizione dalla buona posizione per il Frosinone.

7' - Leali rischia dopo la gran parata, ma non trova l'impatto giusto la Sampdoria.

6' - QUAGLIARELLA! Gran parata di Leali sul colpo di testa! Altro corner.

6' - Altro corner per la Samp su iniziativa di Correa.

4' - FERNANDO! TRAVERSA SU UN BUON PALLONE RECUPERATO! Iniziativa di Alvarez, Quagliarella viene servito, perde il pallone che però viene subito recuperato dal brasiliano che tira benissimo ma sulla traversa! Che chance!

3' - Possesso palla ciociaro.

2' - Calcio d'angolo per la Sampdoria, cross deviato di De Silvestri. Pallone verso Ranocchia che manca ampiamente il bersaglio.

1' - Primo pallone gestito male dalla Samp, sotto la pioggia. Entrambe le squadre nelle loro divise casalinghe classiche.

15.00 - SI COMINCIA!

15.00 - A titolo informativo, Palermo-Bologna è terminata sullo 0-0. Quindi possibilità di sorpasso per la Samp e di aggancio per il Frosinone.

14.59 - Un'aria meravigliosa al Ferraris. La tana dei leoni, magari sconfitti, ma sempre leoni.

14.58 - SQUADRE IN CAMPO!

14.55 - Manca poco all'inizio di Sampdoria-Frosinone. Le formazioni sono negli spogliatoi per le ultime indicazioni e preparativi.

14.50 - Non tante sorprese: Moisander preferito a Silvestre nei blucerchiati, probabilmente per una questione di rotazione. Nei ciociari una scelta più difensiva: preferito Tonev a Soddimo, che garantisce più copertura.

14.45 - FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE:

(4-3-3): Leali; Rosi, Ajeti, Blanchard, Pavlovic; Sammarco, Gori, Frara; Tonev, D. Ciofani, Dionisi.

14.40 - FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA:

(3-4-2-1): Viviano; Cassani, Ranocchia, Moisander; De Silvestri, Fernando, Soriano, Dodò; Correa, Alvarez; Quagliarella.

14.30 - 7 punti nelle ultime 4 per il Frosinone. Ne aveva realizzati due nelle precedenti otto.

14.20 - E si continua: nella gara di andata Luis Muriel ha fatto il suo record di tiri (inclusi respinti) in questo campionato (cinque),tuttavia nemmeno una di queste conclusioni ha centrato lo specchio.

14.10 - Qualche numero sulle squadre: La Sampdoria ha subito sette gol su sviluppi di corner, compresi i due nella partita contro l’Inter: un record negativo in questo campionato (fonte Opta).

14.00 - Inizia il nostro avvicinamento al match. Il Palermo, altro concorrente alla salvezza, è in campo contro il Bologna al momento col parziale di 0-0.

Un buon giorno a tutti seguaci di VAVEL.com, siamo qui oggi per seguire la diretta scritta (rigorosamente live ed) di Sampdoria - Frosinone, match della 27esima giornata di Serie A. Si sfidano la terz'ultima contro la quart'ultima: c'è un distacco di soli due punti e dunque la vittoria servirebbe tantissimo ad entrambe, ai blucerchiati per respingere l'assalto delle squadre nella zona bassa; ai ciociari che vincendo andrebbero fuori dalla zona salvezza.

QUI FROSINONE - Per i ciociari è sempre 4-3-3 da tempo, e i risultati stanno arrivando con discreta continuità: 7 punti nelle 4 partite giocate a Febbraio, l'ultima partita bloccando anche un avversario discreto come la Lazio sullo 0-0. Dopo un gennaio da incubo gli uomini di Stellone hanno accorciato tanto proprio sui blucerchiati e adesso possono uscire anche da quella zona retrocessione dopo tempo.

Le scelte sono le stesse delle ultime partite: 4-3-3 che inizia da Leali, punto fisso fra i pali; si prosegue con Rosi, Blanchard, Ajeti e Pavlovic (favorito su Crivello); Sammarco, Gori e Frara i tre di centrocampo; 3 attaccanti puri come Dionisi, D. Ciofani e Soddimo per fare male in avanti.

QUI SAMP - I blucerchiati sono in crisi da troppo tempo ormai: nelle ultime 8 sono arrivate 6 sconfitte e 2 pareggi. Montella sa che la sua panchina traballa tantissimo nonostante lui resti un signor allenatore, e una sconfitta oggi potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso; d'altronde anche nell'ultimo turno è arrivata una prestazione sorprendentemente negativa contro l'Inter, con l'unica nota positiva data dal gol di Quagliarella (anche se in pieno recupero) dopo 3 reti incassate.

Gli uomini scelti dall'allenatore genovese: Viviano fra i pali; Cassani, Ranocchia e Silvestre i tre di difesa; De Silvestri e Dodò sulle fasce; Fernando e Soriano mediani; Correa e Alvarez dietro all'unica punta Quagliarella, tornato al gol come già detto, con modulo 3-4-2-1.

STATISTICHE - Un paio di numeri per vivere meglio l'avvicinamento al match, fonte Opta:

- Unico precedente la gara dell'andata: i ciociari si imposero per 2-0.

- Pur avendo perso 2-0, all'andata la Sampdoria realizzò il suo record di tiri fatti (19).

- Da quando Montella è in panchina, i blucerchiati hanno ottenuto 9 punti in 14 partite.

- I blucerchiati nell'epoca dei tre punti non avevano mai fatto così male nelle prime 26 giornate: ad oggi i punti ottenuti sono 25; il record peggiore prima di questo campionato in questo stesso numero di partite disputate era quello di 26 punti nella stagione 1998/99 che poi terminò con la retrocessione.

- Il Frosinone ha ottenuto solo 5 punti in trasferta in questo campionato.

- I ciociari hanno inoltre recuperato solo 2 punti da situazione di svantaggio in questo campionato, il record negativo per adesso. Poco meglio gli avversari odierni (3 punti recuperati).

TATTICA E UOMINI CHIAVE - Da un lato, nella crisi Samp le uniche luci sono state regalate da Correa e Quagliarella: sono i due che possono stravolgere gli equilibri difensivi di Stellone. Se il Frosinone non è in grado di puntare tanto sui singoli, i 3 d'attacco da tempo si trovano a memoria, e dunque sono quelli che devono far male anche partendo da palloni non pulitissimi.

Riguardo alla tattica, sarà quasi sicuramente una bella partita, visto che si tratta di due squadre che non hanno tantissimo da perdere, e lo dimostra il fatto che entrambe puntano su moduli con tre adepti in attacco; dall'altro lato si potrebbe anche attendere una partita bloccata, con la Samp a gestire il pallone in stile Montella e il Frosinone attendista e che punta sui contropiedi. Non ci resta che aspettare che inizi il match e vedere lo spettacolo che ci attende, non manca molto...