Risultato Lazio - Sassuolo, Serie A 2015/16 (0-2): sblocca Berardi, raddoppia Defrel

Si chiude dunque così il primo dei due anticipi del lunedì dell'ottava giornata di ritorno. Il Sassuolo espugna Roma e si attesta al settimo posto in classifica. Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel, da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Questo il gol del raddoppio di Defrel, che ha chiuso la gara.

Il Sassuolo di Di Francesco ottiene il secondo successo consecutivo dopo aver battuto anche l'Empoli domenica scorsa. Stop per la Lazio che, dopo la qualificazione in Europa League, paga forse la stanchezza per il doppio impegno, crollando nel secondo tempo. La chiude Defrel, dopo numerose parate di Berisha che avevano salvato il risultato. Sugli scudi nel finale Consigli, per una parata prima su Klose, poi su Djordjevic.

FISCHIA DAMATO! FINISCE QUI ALL'OLIMPICO! IL SASSUOLO VINCE MERITATAMENTE CONTRO LA LAZIO, CONFERMANDO IL SUO SETTIMO POSTO ED ACCORCIANDO SUL SESTO POSTO! DECIDONO BERARDI E DEFREL!

92' Resta a terra Berardi, colpito da Biglia a gioco fermo. Brutto intervento dell'argentino, che nonostante il fischio per offside di Djordjevic non ha arrestato la sua corsa. Si rialza Berardi a fatica, zoppicando vistosamente.

90' Insiste il Sassuolo con Politano che cerca Trotta sul secondo palo, abile Lulic di testa a sventare la minaccia.

89' Saranno tre i minuti di recupero all'Olimpico: Lazio in costante proiezione offensiva, ma nessuna preoccupazione in questi minuti per Consigli.

86' Ultimo cambio anche per Di Francesco, che oramai assapora i tre punti: dentro anche Pellegrini, al posto di Biondini.

84' Consigli! Ancora l'estremo difensore della Lazio salva su Djordjevic, servito perfettamente da Milinkovic-Savic. Perfetta la parata dell'ex atalantino!

82' Secondo cambio in attacco per il Sassuolo: dentro Trotta al posto di un ottimo Gregoire Defrel, senza alcun dubbio il migliore in campo di serata.

80' Ultime occasioni per la Lazio di Pioli che si riversa in avanti andando a caccia del gol della bandiera che le permetterebbe di sperare in una rimonta. Controllano bene però sia Cannavaro che Acerbi.

77' Biglia! Calcia di destro sull'ottimo assist a rimorchio di Keita, ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

76' Salva ancora Berisha: Mauricio effettua un pericolosissimo retropassaggio per il suo portiere, costretto ad intervenire in scivolata per salvare su Defrel.

74' Primo cambio anche per il Sassuolo: esce proprio Sansone, autore del gol annullato; al suo posto Politano. Dentro anche Mauri e Djordjevic, che subentrano a Felipe Anderson e Klose.

73' SANSONE! ANZI NO! CHE INGENUITA' DI SANSONE! DEFREL APRE PER DUNCAN CHE BATTE BERISHA CON LO SCAVETTO! INTERVIENE IL MINUTO ATTACCANTE CHE RIBATTE IN RETE, MA IN POSIZIONE DI OFFSIDE! LA SFERA SAREBBE ENTRATA IN OGNI CASO!

68' CONSIGLI! CHE PARATA SU KLOSE! ANCORA CROSS PERFETTO DI CANDREVA, IL TEDESCO GIRA DI TESTA A CENTRO AREA, IL PORTIERE ALZA IN ANGOLO!

Recupera palla Sansone sulla trequarti, imbecca perfettamente a centro area il compagno che si porta la sfera sul mancino e batte, indisturbato, Berisha per il raddoppio meritato degli ospiti.

67' DEFREL!!! RADDOPPIA IL SASSUOLO!!!! GREGOIRE DEFREL!!!! MA CHE ERRORE ANCORA DEI DIFENSORI DELLA LAZIO! 0-2!

65' Keita!!! Altra occasione dalla parte opposta per la Lazio! Scappa via lo spagnolo sul filo del fuorigioco, calciando su Consigli in uscita. Klose in ritardo sulla respinta viene murato da Acerbi. Si è aperta la gara, con le squadre che adesso si fronteggiano a viso apertissimo.

64' Berisha! Ancora il portiere albanese protagonista di una buona parata sulla conclusione mancina di Duncan dall'interno dell'area. Defrel aveva servito Berardi che, perso il tempo per battere a rete, aveva scaricato per l'accorrente mediano. Occasione sprecata per il Sassuolo.

Cambio nella Lazio, il primo del match: Keita prende il posto di Parolo. Pioli a trazione anteriore nell'ultima mezz'ora di gara.

62' Berardi! Che occasione clamorosa per il Sassuolo! Ancora errore di Mauricio, che liscia favorendo Berardi che si invola verso la porta dell'albanese: aspetta troppo il mancino, che viene chiuso dall'uscita dell'albanese all'altezza del dischetto del penalty.

61' Ci prova Berardi, dalla parte opposta, con il classico mancino a giro: blocca Berisha appostato bene sul primo palo.

60' Ancora Lazio propositiva sulla destra: stavolta è Konko a liberarsi al cross, ma ancora una volta Consigli è bravissimo nell'anticipare gli attaccanti biancocelesti.

58' Parolo ci prova con il mancino sugli sviluppi di un cross, ma l'ex Parma calcia a lato, con Consigli che controlla l'uscita della sfera.

55' La Lazio insiste con il solito canovaccio: palla larga sulla destra per l'iniziativa di Candreva, che salta Peluso e crossa per l'inserimento di Parolo, contrato però al momento di battere a rete.

53' Si vede il Sassuolo in contropiede, con Defrel che apre bene per Berardi sulla destra, ma il suo suggerimento è leggermente lungo e non viene sfruttato a dovere dall'attaccante calabrese.

50' A terra Candreva in area di rigore. Irremovibile Damato, che fa continuare a giocare: Parolo viene fermato dall'ottimo ripiegamento di Berardi sull'out di destra.

48' Che chiusura di Acerbi! Pazzesco, in scivolata, è riuscito ad evitare che Milinkovic si trovasse a tu per tu con Consigli. Sugli sviluppi dell'azione Candreva crossa al centro, respinge sempre l'estremo difensore neroverde smanacciando la sfera.

47' Perde palla banalmente la palla la Lazio in fase di impostazione: Defrel la recupera e apre sulla sinistra per Peluso, che viene chiuso in fallo laterale da Konko.

TUTTO PRONTO! SI RIPARTE CON IL SASSUOLO CHE DARA' IL VIA AL SECONDO TEMPO! NON CI SONO CAMBI!

20.03 Torna in campo la Lazio, a breve anche l'arbitro ed il Sassuolo per l'inizio della ripresa.

19.55 Questa la trasformazione di Berardi, che spiazza Berisha incrociando la conclusione.

19.50 Partita bloccata e senza emozioni nei primi 30 minuti, che si ravviva nel finale complice anche l'assenza della pioggia, che da una tregua ai 22 protagonisti in campo. Sassuolo più propositivo nell'ultimo quarto d'ora, dove spinge bene con Duncan e Sansone sebbene i pochi pericoli corsi da Berisha. A cinque dal termine l'intervento, ingenuo, di Mauricio su Defrel: Berardi realizza, prima che Parolo e Duncan sfiorino il gol del pari e del raddoppio in pochi minuti.

FISCHIA DAMATO! SI CHIUDE CON UNA PUNIZIONE CALCIATA ALTA DA CANDREVA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO! SASSUOLO AVANTI NEL PUNTEGGIO GRAZIE AL RIGORE DI BERARDI AL MINUTO 42!

45' Duncan! Vicino al raddoppio il Sassuolo! Bella iniziativa della mezzala neroverde, che si allarga sul mancino e calcia dal limite dell'area di rigore: blocca Berisha coprendo bene il primo palo.

44' Altro intervento dubbio in area della Lazio: Konko trattiene Sansone che si stava involando verso la porta. Anche stavolta giusta la decisione presa da Damato, con Sansone che si lascia cadere troppo facilmente.

43' Parolo! Che occasione per la Lazio! Cross perfetto di Felipe Anderson che pennella al centro per la testa del compagno che sfrutta il taglio di Candreva per colpire indisturbato: palla che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Consigli.

BERARDI!!!!! DOMENICO BERARDI! SEMPRE LUI, SEMPRE ALLA LAZIO! SASSUOLO AVANTI CON IL SUO MANCINO, CHE SPIAZZA BERISHA! 1-0 SASSUOLO!

40' Rigore per il Sassuolo! Fallo fischiato per atterramento in area di Defrel da parte di Mauricio. Giusto il provvedimento preso da Damato.

37' Buona occasione per i neroverdi: Sansone supera Milinkovic ed imbecca Berardi in velocità; scivola Konko, che però da terra riesce a fermare l'avanzata del mancino ospite.

35' Si fa vedere con insistenza la squadra di Di Francesco in questi ultimi minuti: buona personalità sia in mediana che davanti, dove Defrel riesce a giocare più palloni smistandoli con discreta precisione per Sansone e Berardi, che stanno salendo di colpi.

32' Berisha si salva su una buona iniziativa di Berardi sulla destra: cross teso all'interno dell'area sul quale il portiere della Lazio smanaccia a centro area, con Defrel che non si fa trovare pronto per il tap-in vincente.

29' Buona uscita di Berisha, che è attento sul passaggio in profondità per Defrel nell'anticipare l'ex attaccante del Cesena. Riparte la Lazio.

27' Fase di stanca del match, con le squadre che si equivalgono a centrocampo senza riuscire a superarsi. Poche emozioni, con la Lazio che ha provato in contropiede a punire una disattenzione del Sassuolo, ma il terreno di gioco ha fermato il passaggio indirizzato a Candreva.

23' Ci prova la Lazio con un cross dalla destra di Anderson che raggiunge Candreva: sponda dell'esterno sinsitro per Klose, che prova a girare in qualche modo per Milinkovic, ma il suggerimento risulta corto, favorendo l'intervento di Acerbi in uscita.

20' Altra occasione per il Sassuolo: sempre Duncan perfetto in fase di inserimento sulla sponda di Defrel. Il centrocampista si allunga la sfera saltando in velocità Konko, prima di crossare per Berardi che viene spinto in rete da Lulic, con l'attaccante che termina in rete: non ci sono gli estremi del rigore per Damato.

17' Grande doppio intervento di Acerbi: prima intercetta l'assist di Felipe Anderson che intendeva servire Klose in area di rigore in profondità, poi interviene sullo stesso brasiliano prima che quest'ultimo possa arrivare al cross dalla destra.

16' Prima trama offensiva dei neroverdi, che si affacciano dalle parti di Berisha sfruttando la sovrapposizione di Duncan su Sansone: il cross della mezzala però è troppo sul portiere albanese, che blocca senza problemi.

14' Tanti calci e poco calcio: prima Lulic in uscita su Berardi rischia l'ammonizione, poi Biondini ai danni di Milinkovic-Savic, che non aveva controllato al meglio la sfera.

12' Ritmi calati rispetto ad un buon inizio di gara, intenso e con buone iniziative da parte della Lazio. Bravo nel break centralmente Biglia in questa occasione, con l'argentino che conquista un'altra punizione sull'out mancino dopo una palla recuperata, ma ciabatta la battuta della stessa.

9' Gira di testa Mauricio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Biglia sulla trequarti offensiva della Lazio: la torsione del centrale verdeoro però non inquadra lo specchio della porta.

8' Ci prova in contropiede il Sassuolo: Biondini recupera palla sulla sua trequarti e lancia immediatamente per il taglio di Berardi, che termina anch'egli in offside.

6' Sempre la squadra di Pioli con il pallino del gioco saldamente in mano: Milinkovic si fa vedere bene tra le linee, serve Klose che apre prontamente per Candreva, che parte inizialmente sull'out mancino. Posizione di offside, però, per l'ex esterno di Juventus, Udinese e Cesena.

4' Si vede subito Felipe Anderson sull'out di destra: ottimo il passaggio in profondità di Biglia, perfetto il cross al centro, sul quale però Klose non arriva in tempo per la deviazione.

3' Quasi impossibile imbastire trame palla a terra con un terreno di gioco così proibitivo: entrambe le squadre si affidano ai lanci lunghi, tutto tranquillo per Consigli.

1' Subito Lazio in proiezione offensiva, con Klose e Milinkovic che provano a duettare nonostante le difficoltà che oppone il terreno di gioco: Acerbi buca l'intervento, ma il duo non ne approfitta.

FISCHIA DAMATO E SI PARTE! INIZIATA IN QUESTO MOMENTO LAZIO-SASSUOLO, CON I PADRONI DI CASA IN POSSESSO PALLA!

19.00 Formazioni in campo agli ordini del signor Damato. Tempo di presentazione e sorteggi di rito, prima del fischio d'inizio.

18.55 Squadre che sono pronte nel tunnel che precede il terreno di gioco in attesa dell'ingresso in campo. Ultimi dettagli da limare e sarà tutto pronto per l'inizio del match.

18.50 A dieci minuti dall'inizio del match, mentre la pioggia diventa sempre più fitta ed insistente, ai microfoni di Mediaset Premium, è intervenuto il ds biancoceleste, Igli Tare: "Oggi abbiamo qualche novità, come l'inserimento di Klose, vista anche l'assenza di Matri bloccato dall’influenza. Pioli ha l’imbarazzo della scelta per decidere una squadra che deve riuscire a centrare una vittoria importante. Liti in squadra? Non c’è niente da chiarire, purtroppo viviamo a Roma. Dopo il passaggio del turno ho ricevuto un messaggio da un giornalista, gli ho risposto che non si deve abituare anche perchè inventeranno subito qualcosa. Infatti il giorno dopo è uscita questa presunta lite. Non c’è mai stata alcuna rissa e mai nessun dibattito. Questo non è giornalismo. Sono cose che hanno secondi fini, agiremo anche noi per vie legali. C’è grande armonia nel gruppo, anche se il cammino non è stato brillante. La Lazio però ora ha trovato la sua strada, dobbiamo rincorrere in campionato. Sono cose mai successe. Abbiamo dodici partite in cui possiamo lottare per un posto in Europa.Probabilmente saremo l’unica italiana nella competizione europee. Dobbiamo vincere il più possibile e continuare il nostro percorso in Europa League".

18.45 Continua a diluviare all'Olimpico. Le condizioni metereologiche hanno condizionato, e fortemente, la presenza dei tifosi allo Stadio Olimpico. Queste le ultime immagini del riscaldamento delle squadre.

18.35 Da un protagonista ad un altro. Da Felipe Anderson a Francesco Acerbi, protagonista di una stagione sopra le righe con la maglia del Sassuolo: "Siamo venuti qui per cercare di vincere e di migliorarci. Difendere il settimo posto? Sappiamo cosa vogliamo e siamo venuti qui per portare a casa i tre punti. Arrivati a questo punto proviamo a fare più punti possibili, poi vediamo dove andiamo a finire".

18.30 Qualche minuto fa, l'ingresso del Sassuolo sul prato dell'Olimpico per il riscaldamento.

18.25 Arrivato all'Olimpico, Felipe Anderson ha analizzato i temi principali della gara ai microfoni di Mediaset Premium: "Dobbiamo provare a vincere in tutti i modi questa partita. Loro sono un punto avanti a noi e dobbiamo per forza superarli. Risalire la classifica è il nostro obiettivo. In Europa giochiamo più tranquilli, in campionato invece siamo costretti a vincere e questo ci toglie un po' di serenità. Adesso abbiamo più fiducia nei nostri mezzi, grazie anche alla bella vittoria con il Galatasaray. Oggi cercheremo di portare a casa i tre punti".

18.15 Mentre le squadre sono in procinto di scendere sul terreno di gioco dell'Olimpico per il classico riscaldamento pre gara, diamo uno sguardo ad una statistica particolare, che vede i biancocelesti come una delle squadre più prolifiche nell'ultimo quarto d'ora: ben 14, infatti, sono i gol messi a segno dalla truppa di Pioli tra il 76' ed il 90'.

18.10 Ufficiali anche le scelte di Stefano Pioli, che conferma le indiscrezioni delle ultime ore e conferma l'undici della vigilia.



Lazio (4-3-3): Berisha; Konko, Bisevac, Mauricio, Lulic; Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo; Candreva, Klose, Felipe Anderson. All. Pioli.

18.00 Appena ufficializzato l'undici del Sassuolo. Di Francesco conferma 10/11 della squadra annunciatavi alla viglia, cambiando il solo Pellegrini, al cui posto ci sarà Biondini. Questo l'undici completo:



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Sansone. All. Di Francesco.

17.50 In attesa delle formazioni ufficiali, andiamo a dare uno sguardo anche allo spogliatoio degli ospiti.

17.45 Lazio allo Stadio. Questo lo spogliatoio che accoglierà i biancocelesti all'interno dello Stadio Olimpico.

17.40 Non ci saranno Marchetti e Mauri, influenzati, che non hanno recuperato. Giocano Berisha e Felipe Anderson, con Radu che sembra partire con i favori del pronostico in difesa rispetto a Lulic. Mauricio e Bisevac centrali.

17.30 Un'ora e mezza all'inizio del match dell'Olimpico che si giocherà regolarmente nonostante il copioso acquazzone che in questi giorni ha colpito la capitale. Si sta provvedendo in questi minuti, mentre le squadre arrivano nell'impianto capitolino, a rimuovere i teloni protettivi. Queste le prime immagini.

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Lazio-Sassuolo, primo dei due posticipi del lunedì dell'ottava giornata del campionato di calcio di Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano i biancocelesti di Pioli, reduci dalla brillante vittoria contro il Galatasaray, ed i neroverdi di Di Francesco, che si sono riscattati domenica scorsa contro l'Empoli. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Laziali e emiliani, rispettivamente ottavi e settimi in campionato, tornano in campo dopo aver conquistato entrambe cinque punti nelle ultime quattro partite. Dopo la sconfitta interna rimediata contro la Roma, Di Francesco ed i suoi hanno conquistato due pareggi contro Bologna e Chievo, prima di battere l'Empoli al Mapei Stadium tornando al successo dopo molto tempo. Di contro la Lazio di Pioli che, dopo aver perso in casa contro il Napoli, ha pareggiato in esterna a Genova sponda rossoblu e Frosinone, battendo in mezzo il Verona di Delneri.

Partita che vede protagonista due squadre che nel corso della stagione hanno viaggiato con molti alti e bassi, che hanno condizionato soprattutto la fase iniziale della stagione della Lazio e quella centrale del Sassuolo. Partita che potrebbe vedere prevalere la compagine che sarà più motivata in campo, con entrambe che potrebbero guardare al successo odierno per puntare alla qualificazione in Europa League per la prossima stagione, seppur lontana.

"Dobbiamo dare un senso al campionato e rincorrere l'obiettivo di migliorare la classifica. Si tratta di una partita importantissima perchè vogliamo superare il Sassuolo che ci è davanti e gioca bene". Questo il succo della conferenza stampa di Stefano Pioli, che ha cercato di tenere alta la concentrazione in casa biancoceleste dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League. Di contro, Di Francesco, ha puntato sulla continuità di risultati e alla ricerca delle motivazioni: "Europa? Speriamo di inanellare dei risultati positivi con maggiore continuità. E' giusto sognare, una volta raggiunta la salvezza bisogna guardare avanti".

I precedenti



Gol e spettacolo nei due precedenti all'Olimpico, entrambi terminati 3-2. Nell'ultima gara disputata lo scorso anno Mauri, Djordjevic e Candreva hanno risposto alla doppietta di Berardi, che ha nella Lazio uno dei bersagli preferiti in Serie A.





Le ultime dai campi



Lazio - Pioli si affida a Klose davanti dopo il gol realizzato dal tedesco in Europa League. Ai suoi lati tornano in coppia Felipe Anderson e Candreva, coadiuvati da Milinkovic-Savic che agirà sia da mezzala che da trequartista. A Biglia e Parolo i compiti di impostazione della manovra e di protezione della difesa, che sarà composta da Konko e Radu sugli esterni, Bisevac e Mauricio centralmente. In porta Marchetti.



Sassuolo - Di Francesco risponderà con il classico 4-3-3, con Pellegrini che prende il posto di Missiroli in mediana accanto a Duncan e Magnanelli. Davanti a Consigli classica linea a quattro con Cannavaro ed Acerbi centrali, Vrsaljko e Peluso sui lati. Defrel davanti come centravanti, con Berardi e Sansone spalle dell'ex Cesena.

Probabili formazioni



Lazio (4-2-3-1) - Marchetti; Konko, Bisevac, Mauricio, Radu; Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo; Candreva, Klose, Felipe Anderson. All. Pioli.



Sassuolo (4-3-3) - Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Sansone. All. Di Francesco.