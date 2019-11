Risultato Inter-Juventus, Coppa Italia 2015/16: Palacio sbaglia, Juve in finale di rigore

23.37 - Direi che finalmente è tutto. Da San Siro un grazie enorme a chi continua a seguirci da parte di Gianluigi Sottile e dal collega dallo stadio Giorgio Dusi per la foto e alla prossima, sempre qui! Ricordiamo il verdetto: Inter batte Juventus 3-0, ai rigori però passano i bianconeri per 3-5!

23.35 - ONORE ALL'INTER! La Juventus passa solo ai rigori dopo una partita epica piena di emozioni, ma i neroazzurri più che a testa alta. Grande partita di tutta la compagine milanese, che è stata principalmente sfortunata sul finale. Sbagliati i primi 90 minuti dei bianconeri, che hanno vinto però con merito nei supplementari; i rigori hanno decretato torinesi. Bravissimi i bianconeri solo nella questione di freddezza. Ma l'Inter ad oggi sa di essere una grande squadra e non è poco.

23.30 - LA JUVENTUS E' IN FINALE! BONUCCI TRASFORMA!

23.30 - Bonucci può far vincere la Juventus.

23.30 - Esulta Nagatomo! 3-4, viva l'Inter.

23.30 - Nagatomo se sbaglia manda fuori l'Inter.

23.29 - Parte Pogba... Perfetto. 2-4.

23.28 - Pogba pronto per la Juventus.

23.28 - Rete, sicurezza assoluta e Manaj fa 2-3.

23.28 - Manaj. Il 18enne si gioca il rigore più importante della sua carriera.

23.27 - RETE! 1-3 JUVENTINO!

23.27 - Morata.

23.27 - TRAVERSA DI PALACIO! NON E' GOL!

23.26 - Palacio per i nerazzurri.

23.26 - Parte Zaza...gol. 1-2, non troppo angolata ma bravissimo nella freddezza.

23.26 - Zaza. Tocca a lui.

23.25 - Gol di Brozovic! 1-1.

23.25 - Brozovic il prossimo, ne ha già realizzato uno.

23.25 - Parte Barzagli... spiazzato Carrizo! 1-0 Juventus.

23.24 - Pronto Barzagli a battere il primo penalty.

23.23 - I rigoristi bianconeri: Barzagli, Zaza, Morata, Bonucci e Sandro. Per l'Inter: Brozovic, Palacio, Manaj, Nagatomo, Perisic.

23.22 - I rigori si tireranno dal lato nord, dove ci sono i tifosi interisti.

23.20 - Tra poco i penalty. Vedremo, sarà derby di Milano o Juventus-Milan? Arriva la lotteria dei rigori.

120' + 1' - MORATA! CARRIZO DUE VOLTE DECISIVO! Prima su un tiro a giro, poi un colpo di testa dello spagnolo! Sembrava finita su un fischio dell'arbitro, adesso i rigori, partita finita per davvero.

120' - Cuadrado anticipato. Un minuto di recupero.

120' - Juan Jesus spazza in laterale, sofferenza Inter.

119' - Quanta stanchezza in campo. Ormai i rigori sembrano inesorabilmente in arrivo.

118' - Dopo 117 minuti di gioco, Zaza lotta ancora con Jesus. Se le sono date eh, se non si fosse capito.

117' - Manaj in contro al cross di Perisic, non riesce a beccare una buona deviazione.

116' - Rimessa laterale preziosa raccattata ancora da Palacio.

115' - Pogba ci sta provando in tutti i modi. Quanti ce ne sono in campo? Certo che con Lemina un po' di confusione capita...

114' - Azione insistita dei bianconeri.

113' - Eder esce, standing ovation. Entra Manaj.

112' - Cross lunghissimo di Cuadrado.

111' - Eder! Si invola, dribbling e poi tira ma è troppo stanco per mirare. Sul contropiede corner per la Juventus.

110' - Pogba sorprende il compagno Morata con un lancio lungo sbagliato.

109' - E' uscito dal terreno stremato il terzino; cambio a disposizione ma rientra! Giallo per Zaza, molto deciso su D'Ambrosio.

108' - Giù Santon che non sembra in grado di proseguire.

107' - POGBA! Si coordina col sinistro sul secondo palo, solo in area di rigore, e manca la porta di pochissimo.

107' - Santon si rifiuta di uscire, polemica con l'arbitro. Punizione per la Juventus, respinta, corner.

106' - Fallaccio di Santon su Pogba, ottavo ammonito del match il terzino.

23.03 - Ultimo quarto d'ora di gioco: si ricomincia!

23.02 - Inter stanca, nel complessivo Zaza due palle gol... manca solo precisione alla Juve per la finale.

23.01 - Si conclude il primo tempo supplementare.

105' - Palacio raccatta un preziosissimo calcio d'angolo.

104' - Ha smesso di piovere finalmente. Tiro di Zaza, che ne sbaglia un'altra su una palla di Pogba.

102' - Si dà all'attacco la Juventus, che prova a spingere.

101' - ZAZA! COSA STAVA PER FARE ZAZA! Gran recupero del nativo di Policoro, Zaza si lancia e prova il gol, palla fuori di pochissimo!

100' - A terra Pogba, non ci sono gli estremi per la punizione.

99' - Si coordina Lemina... no, non si coordina. Scivola e manca la porta di parecchio.

98' - Giallo per Pogba, calcione su D'Ambrosio.

97' - Respira la squadra neroazzurra con la manovra.

96' - Cross di Biabiany... sbagliato, decisamente.

95' - PERISIC! Di testa il croato! Neto si supera, corner...

94' - L'Inter prova ad impostare l'ennesima manovra.

93' - Ammonito Lemina, fuori tempo su Eder.

92' - Jesus spinge nettamente Morata, netto ritardo dell'intervento e solo fallo...

91' - Spinge la Juventus, ma non si chiude il triangolo Sturaro-Cuadrado.

22.46 - SI RICOMINCIA! Prima fase dei supplementari.

22.45 - Che partita dell'Inter! Perfetta, complimenti a Mancini. Juventus scialba, due serate opposte: anche se Zaza con un po' più di lucidità poteva mandare i bianconeri in finale.

90' + 3' - Si conclude la partita. TEMPI SUPPLEMENTARI: 3-0 AI TEMPI REGOLAMENTARI!

90' + 2' - Perisic e Cuadrado fanno scintille! Ammonito il croato! Reazione del giocatore interista, che prende per il collo il colombiano, tensione in campo!

90' + 1' - Ammonito D'Ambrosio, carica evidente su Lemina.

90' - PERISIC! Si gira su un cross dalla sinistra, straordinario intervento di Neto! Siamo nel recupero da pochi secondi adesso, corner.

90' - Saranno due i minuti di recupero con tutte le probabilità.

89' - Tiro a giro di Perisic dopo una grande azione personale, palla alta di abbastanza.

88' - Rimessa laterale sulla sinistra per i neroazzurri.

87' - Neto blocca un cross di Perisic.

86' - Esce Neto, forse anticipato da Bonucci, punizione per la Juventus. Dentro Pogba, fuori Asamoah nei bianconeri.

85' - Palla all'Inter che spinge, corner, solo Inter.

84' - ZAZA! COSA HA SBAGLIATO! Lancio di 60 metri di Bonucci, contatto con D'Ambrosio che scivola e il nativo di Policoro spreca un'occasione clamorosa!

82' - BROZOVIC! 3-0! VANTAGGIO RECUPERATO! Neto aveva intuito ma non è proprio serata!

81' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER!

80' - Biabiany si inserisce, prova a servire Palacio, che viene anticipato. Sugli sviluppi altro corner.

79' - Corner neroazzurro.

78' - Palla recuperata da Jesus.

77' - Palla per Sandro, anticipa bene Biabiany molto prezioso oggi in difesa.

76' - Corner per i bianconeri raccattato da Zaza.

76' - Palla innocua per Neto sugli sviluppi di un colpo di testa di Santon.

75' - Ecco il cambio. Fuori Ljajic, dentro Palacio.

74' - Giropalla dell'Inter, pronto Palacio all'ingresso a breve (dovrebbe uscire Ljajic).

73' - D'AMBROSIO! COLPISCE DI TESTA E PALLA ALTA! Sugli sviluppi della punizione quasi 3-0 per i milanesi. Fuorigioco di uno dei padroni di casa.

72' - Fallo di Sandro su Eder, chance su calcio da fermo laterale per i milanesi.

71' - Cambio, fuori Hernanes, dentro Lemina.

70' - Fallo su Sandro e punizione da buona posizione per la Juventus. Entrerà dopo la punizione il gabonese Lemina.

69' - Tiro un po' pretenzioso di Nagatomo, palla fuori dai 25 metri. Entra Lemina per Hernanes nei bianconeri a breve.

68' - Intervento di D'Ambrosio falloso non segnalato, palla all'Inter.

67' - Zaza! Carrizo incerto in uscita, l'attaccante si trova la palla fuori dall'area col portiere fuori dai pali ma non ne approfitta e perde il pallone!

66' - Fallo su Asamoah abbastanza evidente.

65' - Morata si dimentica il pallone dopo un'ottima accelerazione.

64' - Regge la Juventus, imposta l'Inter.

63' - Zaza sbaglia completamente la misura del passaggio verso Cuadrado.

62' - Punizione a favore dei bianconeri.

61' - Punta Eder l'area di rigore, viene fermato.

60' - Bonucci anticipa Eder.

59' - Cross di Perisic, palla raggiungibile per Neto.

59' - Biabiany stende Sandro regolarmente.

58' - Palla persa da Perisic.

57' - Gestisce l'Inter che ha meno angoscia nelle gambe adesso.

56' - Fuorigioco di Zaza.

55' - Fuori Lichtsteiner, dentro Barzagli nella Juventus. Passaggio al 3-5-2, dunque.

55' - LJAJIC! In contropiede isolato il serbo manca la porta di pochissimo!

54' - PALO DI ZAZA! Gran palla per il nativo di Policoro che becca il palo!

53' - Cross di Perisic facile per Neto.

52' - Possesso palla neroazzurro al momento.

51' - Se la gioca la compagine neroazzurra con cattiveria (fin troppa) a centrocampo.

50' - Qualificazione riaperta per davvero, adesso.

49' - GOOOOOOOOOOOOOOL! PERISIC! 2-0! Iniziativa di Eder, cross dalla destra e Perisic insacca.

49' - Kondogbia per dei controlli alla testa in ospedale. Forza Geoffrey, buona fortuna!

48' - Palla sull'out di sinistra, cross che Neto blocca facilmente.

47' - Fallo su Cuadrado. Punizione bianconera.

46' - Nessun cambio nei bianconeri. Subito possesso Inter per fare gioco.

21.53 - Si ricomincia! Buon divertimento con la seconda frazione di Inter-Juventus. Primo pallone della seconda parte ai neroazzurri.

21.52 - Kondogbia fuori nell'Inter: non sta bene. Entra Biabiany.

21.50 - Si alza l'asticella: secondo tempo di emozioni in arrivo? Lo scopriremo solo vivendo.

21.45 - Eccovi il gol di Marcelo Brozovic che decide parzialmente il match.



21.40 - Inter meritatamente in vantaggio contro una Juve scialba e molle; atteggiamento troppo passivo della squadra torinese. La voglia non manca ai neroazzurri che però non hanno creato molto altro se non qualche tiro da fuori oltre al gol ma l'Inter crede alla qualificazione. Piccolo break, a fra poco!

45' + 4' - Gervasoni manda le squadre a prendere un tè caldo.

45' + 3' - Palla respinta.

45' + 2' - Corner neroazzurro. Anzi, fallo da posizione molto simile.

45' + 1' - Erano inizialmente due i minuti di recupero; adesso sono diventati tre per una botta presa da Kondogbia che però sembra star bene.

45' - Ci ha provato Brozovic, palla alta di molto sul tiro a rimorchio dopo un'azione sulla destra.

44' - LJAJIC! Triangolo con Eder sulla corsia mancina, ci prova il serbo e palla che dà l'effetto ottico del gol! Buona chance per i milanesi.

43' - Gestisce il pallone la Juventus, ma c'è un fallo in attacco.

42' - Laterale per l'Inter.

41' - Giallo per Bonucci, era diffidato, salterà l'eventuale finale.

40' - Flipper a centrocampo. Ne esce vincente Hernanes.

39' - Nagatomo supera la linea di fondo e concede la palla alla Juventus.

38' - Fallo in attacco di Eder che fa molto lavoro sporco.

37' - Giallo per Sturaro che ha steso Medel, prima manata in faccia a Cuadrado non segnalata.

37' - Corner Juventus.

36' - Copre Bonucci, gestisce il pallone Asamoah.

35' - Zaza spinge Medel, fallo.

34' - Rinvio dal fondo per Neto.

33' - Inter che imposta. Allegri pensa che la sua squadra sia troppo moscia.

32' - Mani al volto per Morata, gioco sospeso.

31' - Prova l'impostazione la squadra bianconera senza successo.

30' - A terra Perisic, fallo di Sandro.

29' - Errore di Santon.

28' - Rimessa laterale neroazzurra.

27' - Svirgola Juan Jesus e per poco non manda Zaza in porta.

26' - Punizione per i bianconeri che devono calmarsi un attimo.

25' - TRAVERSA DI LJAJIC! Palla persa ancora dai torinesi, Ljajic converge verso il centro e palla sulla parte superiore della traversa! Dopo tante proteste per il corner non concesso ai neroazzurri che c'era, in effetti.

24' - Ammonito Jesus all'ennesimo fallo su Zaza.

23' - Possesso per i neroazzurri, meglio messi in campo in questo avvio.

22' - Palla persa da Hernanes, poi l'Inter sbaglia il disimpegno.

21' - Palla ai bianconeri.

20' - Punizione raccattata da Zaza. In seguito palla gestita un po' peggio dall'attaccante di Policoro.

19' - Santon ha preso un bel calcio nel tentativo di rovesciata di Zaza; punizione neroazzurra, sembra star bene il terzino milanese.

18' - Prova la rovesciata Zaza e va male, molto male. Adesso ci crede l'Inter. Allegri molto arrabbiato col portiere Neto, che doveva rilanciare nell'occasione del gol.

17' - Subito punizione da buona posizione per i bianconeri.

16' - GOOOOOOOOOOOL! BROZOVIC! Palla gestita male da Neto ed Hernanes, persa e dal limite punisce Brozovic! 1-0!

15' - Lancio lungo neroazzurro; chiusura e Allegri nel frattempo urla a Cuadrado di giocare meglio la palla.

14' - Steso Morata a centrocampo, fallo e richiamo per D'Ambrosio a centrocampo; ci stava il giallo.

13' - L'Inter decide di ricominciare da Handanovic la sua manovra.

12' - Era un buon pallone quello pizzicato di testa da Zaza: Morata prova la finezza ma non riesce a lanciare Cuadrado col tacco.

11' - Primo squillo del match: Perisic prova la rasoiata da fuori, nessun problema per Neto, palla fuori non di molto. Un po' troppa libertà per il croato.

10' - Prova a gestire il pallone la Signora ma pressa molto bene la squadra milanese.

9' - Fuorigioco di Zaza, palla neroazzurra.

8' - Tentativo vano dell'Inter.

7' - Possesso sterile piemontese adesso.

6' - Kondogbia ferma Cuadrado con un ottimo intervento.

5' - Palla gestita da Medel, che supera Morata.

4' - Fallo in attacco di Zaza, palla ai milanesi. Buon ritmo in avvio.

3' - Ripartenza di Cuadrado, sfumata ma possesso palla prolungato piemontese.

2' - Corridoio neroazzurro coperto da Bonucci, palla in corner. Nulla di fatto.

1' - Inizio aggressivo della compagine neroazzurra che recupera immediatamente il pallone.

20.47 - SI COMINCIA! Primo pallone alla Juventus.

20.46 - Inter in divisa classica neroazzurra con pantaloncini e calzettoni neri; Juventus in divisa bianconera con pantaloncini e calzettoni bianchi.

20.45 - Tantissimi tifosi bianconeri a San Siro, nel frattempo inno della Serie A in corso. Solo nella parte alta, 2000 i tifosi pieontesi: bella la risposta bianconera a livello di pubblico!

20.44 - SQUADRE IN CAMPO!

20.43 - Il nostro collega e (con tutto ciò che ne consegue) amico Giorgio Dusi si trova allo stadio e ci dà questa panoramica dello stadio! Fra poco si comincia, il terreno, come potete vedere, è in buone condizioni! Voi non mancate!



20.40 - Le squadre hanno appena terminato la fase di riscaldamento. Pronti? Il derby d'Italia (nonostante tutto) è sempre tale e la tensione inizia a salire. E noi non mancheremo!

20.30 - Anche la Juve ci sorprende parecchio: Lichtsteiner non si riposa; Cuadrado preferito a Pereyra nei tre davanti, con conseguente cambio di modulo.

20.20 - Quante sorprese! Cominciamo dai padroni di casa: risparmiato l'infortunato Telles, com'è giusto che sia; non è la stessa cosa per Medel, che viene schierato a centrocampo preferendo schierare D'Ambrosio centrale, togliendo Felipe Melo dal centrocampo. Falso nueve in attacco: Eder sostituisce il punto di riferimento Icardi.

20.15 - FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS:



(4-3-3): Neto; Lichtsteiner, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Sturaro, Hernanes, Asamoah; Cuadrado, Zaza, Morata.

20.10 - FORMAZIONE UFFICIALE INTER:



(4-3-3): Carrizo; Santon, D'Ambrosio, Jesus, Nagatomo; Brozovic, Medel, Kondogbia; Perisic, Eder, Ljajic.

20.00 - Ultime riconferme ed avremo le formazioni ufficiali da Milano.

Buon pomeriggio a tutti popolo di VAVEL.com e benvenuti nella diretta scritta tutto live ed di Inter-Juventus, il derby d'Italia per l'occasione semifinale di ritorno della TIM Cup. In campionato a San Siro fu 0-0: tuttavia più recentemente (domenica scorsa) i bianconeri si sono confrontati ancora una volta coi nerazzurri in Serie A: il verdetto dello Juventus Stadium é stato di 2-0 in favore dei torinesi grazie alle reti di Bonucci e Morata su rigore.

Il momento dei piemontesi é decisamente più favorevole: 16 vittorie e un pareggio nelle ultime 17, invece i milanesi non vedono più la luce (12 i punti realizzati nelle ultime 10 giornate) e addirittura qualcuno oggi ha parlato di contestazione dopo la partita in caso di esito sfavorevole. Tutta la tensione possibile sugli uomini di Mancini, dunque, che già deve fare i conti con l'emergenza in difesa.

All'andata allo Juventus Stadium i bianconeri si imposero per 3-0 grazie alla doppietta di Morata e alla rete finale di Dybala archiviando la qualificazione già in una sola partita e rendendo le cose molto più facili in giornata odierna. L'altra finalista é stata già decretata ieri sera: sarà il Milan dopo una spettacolare vittoria 5-0 sull'Alessandria, outsider della competizione.

QUI JUVE - Allegri deve fare a meno di Caceres, Chiellini, Marchisio ed Evra (motivi familiari per quest'ultimo, condoglianze). Inoltre rimane irrisolto il mistero Lemina e dunque per motivi di turnover si torna alla difesa a 4 della scorsa stagione: Neto come portiere di coppa; Padoin e Sandro terzini, in mezzo Bonucci e Rugani; Sturaro, Hernanes e Asamoah dietro a Pereyra a centrocampo; Zaza e Morata in attacco. Dunque in pratica solo Bonucci titolare in campo, anche vista la situazione di vantaggio molto tranquilla.

QUI INTER - Mancini costretto a quantomeno fare una buona prestazione, visto il passaggio del turno già compromesso: i tifosi sentono di aver sostenuto fin troppo la squadra e adesso vogliono vedere maggiori soluzioni a livello di gioco e di risultati. Purtroppo niente è da dare per scontato nel calcio e difatti arrivano anche le squalifiche di Murillo e Miranda con l'assenza di Jovetic e le dubbie condizioni di Medel e Telles a complicare ancora di più una partita già di per sè complicatissima. Dunque le scelte del Mancio sono orientate in questa direzione: 4-3-3 con Handanovic in porta; Nagatomo e Telles sugli esterni bassi, l'adattato D'Ambrosio accanto a Jesus come centrali; Melo, Kondogbia e Brozovic a centrocampo; in attacco Ljajic e Perisic dietro a Icardi.

TATTICA - Tatticamente potrebbe essere anche una bellissima partita: la Juventus di Allegri non é fatta per difendersi e basta e vuole fare la partita ma l'avversario odierno non ha niente da perdere. Fidarsi è bene, non fidarsi é meglio: Allegri rinuncia agli svolazzi troppo rischiosi di Pogba e punta su Asamoah difendendosi parecchio. Dunque ci sará bisogno di una manovra insistita per i nerazzurri che per in questo caso difettano di un regista puro a centrocampo... oppure, potremmo semplicemente assistere ad una partita bloccata, con l'Inter che prova ad approfittare degli errori molto rari della retroguardia bianconera e la Juventus che gestisce e basta. Buon Derby d'Italia a tutti, allora, e buon divertimento, magari...