Roma - Fiorentina terminata in Serie A 2015/16 (4-1): El Sha-Salah-Perotti, poi Ilicic e ancora Salah

22.42 - Direi che dall'Olimpico abbiamo concluso. E allora un enorme grazie da Gianluigi Sottile a nome di tutta la redazione VAVEL.com e alla prossima, sempre qui! Non mancate! Ricordiamo il verdetto finale: Roma batte Fiorentina 4-1 grazie alle reti di El Shaarawy, Salah, Perotti, Ilicic e ancora Salah!

22.40 - La Roma di prepotenza vince e convince 4-1 contro la Fiorentina. Che partita dei giallorossi! Invece tutto sbagliato per i viola di Sousa che tornano non poco ridimensionati da una prestazione che comunque ha penalizzato i toscani ha livello di episodi. Comunque, Roma per una notte a -2 dal Napoli e -5 dalla Juve... vedremo!



Il gol di Salah.

22.37 - ROMA BATTE FIORENTINA 4-1, FINISCE QUI!

90' + 2' - Fallo di Mati.

90' + 1' - PALO DI TOTTI! Punizione perfetta, palo sfortunatissimo!

90' + 1' - Due minuti di recupero. Litiga qualcuno in barriera, ammonito Nainggolan.

89' - Punizione dal limite tipica di Pjanic per i giallorossi, ma c'è Totti in campo... ammonito Costa.

88' - Bernardeschi prova un gran gol e... no, proprio no. E Alonso se la prende. L'immagine migliore per descrivere la serata viola.

87' - Possesso viola ancora una volta.

85' - Ancora tutta di prima la Roma! Florenzi anticipato in corner. Fuori Salah, dentro Dzeko.

84' - Roncaglia controlla male un pallone, fallo a suo favore in ogni caso.

83' - Cambio di gioco molto applaudito dei giallorossi.

82' - Idea per Bernardeschi fermata.

81' - Sbaglia un altro cross Florenzi, oggi compitino per lui.

80' - Manolas oggi perfetto, guadagna un pallone. Poi ammonito Bernardeschi.

78' - Sembra in grado di proseguire Manolas. Palla alla viola.

77' - Totti a fare il falso nueve. Kalinic manca l'impatto su un cross di Alonso, Manolas a terra dopo il contatto.

76' - Una bolgia l'Olimpico quando si è alzato il Capitano giallorosso. Entra Totti, esce El Shaarawy.

75' - Capitan Totti pronto all'ingresso in campo.

74' - Digne regala un altro corner ai toscani.

73' - Mantiene bene il pallone la Roma, che vuole provare dalla sua la manita. Fallo su Digne e punizione giallorossa da buona posizione.

71' - Prova ad attaccare a testa bassa la viola: Szczesny interviene su un cross di Bernardeschi, palla bloccata.

70' - Rimessa viola, sbaglia il numero di Salah.

69' - Mantiene la palla bene la Roma, travolto Digne e punizione guadagnata.

68' - Tiro di Alonso deviato in fallo laterale.

67' - Kalinic in possesso sulla fascia sinistra. Cross, Digne va in corner. Dentro Mati Fernandez per Ilicic.

66' - Possesso prolungato per i viola.

64' - El Shaarawy cerca la conclusione sull'ennesima idea di Pjanic, palla centralissima.

61' - Entra Vainqueur per un Perotti acciaccato.

58' - SALAAAAAAAAAAAAAH! 4-1! Manolas e Rudiger perfetti, palla a Pjanic che lancia Salah con una palla di 50 metri, inserimento dell'egiziano che segna facile facile! 4-1!

58' - Allontana Alonso, gestisce la Roma.

57' - PEROTTI! Non impatta bene il pallone, palla recuperata e destro dopo il controllo dal limite per l'argentino, palla fuori.

57' - Rimessa laterale giallorossa: incomprensione fra Salah e Florenzi, palla facile per Tatarusanu.

55' - RUDIGER! Colpisce di testa il tedesco, palla fuori non di molto.

55' - Gonzalo strepitoso nell'intervento su Salah! Corner.

54' - Lancio lungo e uscita di Szczesny, fallo di Kalinic su Keita in pressing.

53' - Cross sbagliato di Florenzi, nessuno in area dopo un'azione perfetta.

52' - Manolas e Rudiger contengono Kalinic.

51' - Quanti falli! Bernardeschi si vendica su Nainggolan, palla alla Roma.

50' - Fallo, di nuovo, su Bernardeschi. Stavolta lo mette giù Rudiger. Fa fatica la Roma a manovrare come nel primo tempo.

48' - RONCAGLIA! Destro da fuori, palla che manca il bersaglio di pochissimo!

47' - Rudiger colpisce, centrale sulla punizione di Pjanic.

46' - Primo fallo su Bernardeschi, punizione viola. Altra punizione subito, ma per i giallorossi.

21.50 - Si ricomincia! Buon secondo tempo di Roma-Fiorentina, parziale di 3-1.

21.49 - Fiorentina in campo, si attende la Roma.

21.36 - Primo tempo ai limiti dell'assurdo: un gol irregolare per la Roma, poi la fiducia, un gol fortunoso, uno bellissimo, lo spettacolo, la riapertura Fiorentina sul finale con l'ingenuità di Digne sulla velocità di Tello! Due cambi obbligati per Sousa, però adesso la viola non ha niente da perdere e se ci siamo divertiti parecchio nel primo tempo, il secondo sarà ancora meglio. Tra poco i gol, una piccola pausa ma voi non lasciateci!

21.34 - Si conclude il primo tempo.

45' + 3' - ILICIC! 3-1, PARTITA RIAPERTA!

45' + 2' - Può riaprirla la viola. Che partita! Ilicic sul dischetto.

45' + 1' - Digne stende Tello in area: calcio di rigore!

45' - Fallo su Florenzi e giù i fischi per Tino Costa.

44' - Ammonito Pjanic.

44' - Due minuti di recupero in arrivo; palla persa in questo frangente dai giallorossi.

42' - Troppa foga nel pressing di Salah: giallo per un fallo su Astori.

41' - NAINGGOLAN! Inserimento e piazzato dal limite, palla fuori di poco!

40' - Giallo per Badelj, fallo su Nainggolan.

39' - Palla perfetta di El Shaarawy dopo un gran dribbling per Perotti che fa gol facile facile! 3-0! Partita chiusa, ma che Roma!

38' - PEROTTI! 3-0! SPETTACOLO ROMA!

37' - El Shaarawy in netta posizione di fuorigioco.

36' - Bella quanto inutile giocata di El Shaarawy, palla in fallo laterale giallorosso.

35' - Salah controlla... anzi, non controlla un pallone.

34' - Vecino si è fatto male da solo. Quanta sfortuna stasera per i toscani, altro cambio. Esce proprio Vecino, che si tocca l'inguine, entra Badelj.

33' - Colpo di testa di Keita su un cross di Perotti, tempo di inserimento perfetto ma bersaglio mancato.

32' - Numero di Szczesny su Kalinic in pressing.

31' - KALINIC! In rovesciata il croato gira un pallone rocambolesco e manca la porta di pochissimo dal centro dell'area!

30' - Punizione per la viola con le mani di Florenzi che hanno toccato il pallone. Le gambe del terzino erano fuori, ma le mani erano dentro all'area...

29' - Prova a fare una manovra la viola, momento di sbandamento per i toscani. Cambio viola, fuori Borja Valero che non ce la fa, entra Tello.

27' - PALO DI PEROTTI! Lanciato da Astori che fa un passaggio corto a Tatarusanu e Perotti la mette fuori! Poi corner Roma...

27' - Bella conclusione di Salah, ma che sfortuna!

25' - SALAH! 2-0! Triangolo con Florenzi, tiro deviato e palla sotto l'incrocio! Raddoppio immediato!

24' - Possesso viola.

22' - GOOOOOOOOOOOL! EL SHAARAWY! Era in fuorigioco! Palla bella per Salah che si inserisce e lascia il tap-in facile all'italiano, che era in posizione irregolare! 1-0!

22' - Szczesny esce bene in anticipo su Bernardeschi.

21' - Possesso viola, con calma.

20' - Digne guadagna un calcio d'angolo facendo rimpallare il pallone su Bernardeschi.

19' - Salah guadagna un corner. Manolas non riesce a dare traiettoria al colpo di testa.

18' - Rimessa laterale per la Fiorentina, che fa possesso.

17' - Fallo su Ilicic da parte di Rudiger.

16' - Salah penetra la linea difensiva con un flipper, grande intervento di Roncaglia dopo un'azione insistita! Cross di Florenzi sugli sviluppi, blocca Tatarusanu.

15' - Sui suoi piedi Borja Valero in piedi: ha preso un bel colpo.

14' - Contrasto di gioco: Borja Valero ha la peggio.

13' - ILICIC! Stavolta lo fa meglio: bel contropiede con azione personale, il tiro è alto non di molto ma non aveva preso un gran giro.

12' - Un sinistro di Ilicic da dimenticare. Ne ha fatti di migliori, di tiri.

11' - Contropiede sfumato per i viola, allora anche i toscani fanno possesso palla.

10' - Numero di Salah, palla a Pjanic al limite ma non trova la conclusione.

9' - Altro calcio di punizione per i capitolini che cercano la manovra con calma.

8' - Possesso palla giallorosso.

7' - Astori spazza su un traversone molto pericoloso, ma non fa danni.

6' - Lancio lungo di Gonzalo... troppo lungo.

5' - KALINIC! Colpo di testa, ma era fuorigioco! Szczesny aveva fatto una gran parata.

4' - Altro calcio d'angolo per la Fiorentina.

3' - Corner viola. Respinta di Manolas, campanile di Pjanic, possesso alla Roma.

2' - Subito altri due falli, uno per parte: avvio spezettato, duro.

1' - Dopo 7 secondi punizione per la Roma.

20.48 - Irrati fischia. SI COMINCIA! Buon divertimento con Roma-Fiorentina. Primo pallone ai giallorossi.

20.47 - Abbraccio fra Spalletti e Sousa. Roma in divisa classica con maglia giallorossa, pantaloncini e calzettoni bianchi. Fiorentina in divisa bianca con pantaloncini viola e calzettoni bianchi.

20.46 - Inno della Serie A concluso.

20.44 - SQUADRE IN CAMPO!

20.41 - All'annuncio delle formazioni, applauditissimo Totti.

20.38 - Mancano pochi minuti ormai! Luci spente, tutti sul divano: sta per iniziare Roma-Fiorentina.

20.35 - Pallotta è allo stadio. Accompagnerà la squadra a Madrid: oggi ha incontrato un rappresentante del governo Italiano per l'iniziativa di Roma 2024 in chiave olimpiade. Riguardo al rinnovo Totti, le posizioni sono sempre simili e in agenda non troviamo alcun appuntamento previsto.

20.30 - Alonso a Sky: "Penso che siamo due squadre alla pari, anche se forse il loro obiettivo è più grande del nostro. Sarà una partita da 3-3. Penso che abbiamo abbastanza personalità per giocare alla nostra maniera e fare la partita. I favoriti per la lotta Champions sono loro, lottavano per lo scudetto, noi per un posto in Champions".

20.20 - Aria di festa in campo! Atmosfera bella, a Roma non si vedeva da tanto. Riscaldamento iniziato da un po'.

20.10 - Essenzialmente riconferme nella Roma. Per la viola la sola sorpresa di altro turnover: riposa Badelj, lasciando spazio a Tino Costa.

20.00 - FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA:



(4-2-3-1): Tatarusanu; Roncaglia, Rodriguez, Astori, Alonso; Tino Costa, Vecino; Ilicic, Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic.

19.55 - FORMAZIONE UFFICIALE ROMA:



(4-3-3): Szczesny, Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne; Nainggolan, Pjanic, Keita; Salah, El Shaarawy, Perotti.

19.45 - Ancora qualche minuto e avremo le formazioni ufficiali! A tra poco col nostro avvicinamento in arrivo.

Benvenuti a tutti popolo di VAVEL.com: questa è la diretta scritta live ed di Roma-Fiorentina, match fondamentale in chiave terzo posto nonchè partita di apertura della 28esima giornata di Serie A TIM 2015-2016.

I padroni di casa sono in un ottimo momento: in settimana la sfida col Real Madrid in Champions League non deve distrarre la truppa di Spalletti concentratissima sulla sfida, che fra l'altro giunge dopo 6 vittorie consecutive; Paulo Sousa e i suoi uomini non hanno certo paura dopo aver fermato il Napoli nello scorso weekend ma sanno che allontanare i giallorossi e riparare alla sconfitta dell'andata per la questione scontri diretti non può che fare bene.

QUI ROMA - Spettacolo e... attributi: la Roma vince e convince col suo nuovo-vecchio condottiero Spalletti che non sta deludendo nessuno, la voglia di completare questa rimonta sul terzo posto è tanta e soprattutto, poi, si potrebbe anche ambire a qualcosa di più, se tutto dovesse andare per il verso giusto lassù. Inoltre la Champions League è compromessa ma ciò potrebbe portare a una concentrazione maggiore sulla Serie A: i miracoli sportivi esistono ma recuperare uno 0-2 al Bernabeu pare molto improbabile, come si può anche notare dalle scelte di Spalletti che in ogni caso non fa turnover.

L'allenatore giallorosso riconferma la scelta del falso nueve in un 4-3-3 che potrebbe facilmente scivolare in altri moduli: le scelte prevedono Szczesny in porta; Florenzi e Digne terzini, Rudiger e Manolas centrali difensivi; Keita come interditore, Nainggolan e Pjanic mediani; attacco senza riferimento, tutto spettacolo, con Salah, Perotti ed El Shaarawy.

QUI FIORENTINA - Se l'allenatore avversario prima di una partita ti definisce "un'opera d'arte" e tutti da una settimana dicono che hai giocato la partita dell'anno contro il Napoli non ti puoi che chiamare Fiorentina ed essere entusiasta della qualità di gioco che ha raggiunto questa squadra. Il Tottenham in Europa League era troppo forte, ma le ambizioni di Sousa e compari restano alte: superati gli screzi con l'ambiente dovuti alla sessione di mercato di Gennaio, la squadra si è gettata con concentrazione nella sfida contro i partenopei e ha dato una prova di forza eccezionale, aldilà del risultato finale di 1-1.

Le scelte dell'allenatore portoghese sono anche qui orientate verso quelle dei titolari schierati con un 4-2-3-1 che potrebbe facilmente cambiare durante il match: Tatarusanu in porta; Roncaglia e Alonso terzini, Rodriguez e Astori centrali; in mediana Badelj e Vecino; Bernardeschi, Borja Valero e Tello dietro all'unica punta Kalinic.

TATTICA E UOMINI CHIAVE - Due squadre stellari lasciano prevedere una partita stellare, sui livelli di quella già precedentemente più volte citata col Napoli. Sousa non ha mai mantenuto un atteggiamento passivo, nemmeno su campi impegnativi come lo Juventus Stadium o White Hart Lane, dove è uscito comunque sconfitto; però non ci sta Spalletti a subire neanche lui e allora se le due squadre dovessero magari trovare il gol nei primi minuti ci potremmo divertire parecchio.

A questo scopo è sicuramente addetto Kalinic nella viola, per lui 11 gol in questo campionato: con le giocate dei tre dietro a lui ha dimostrato più volte di sapersi rendersi pericoloso; dall'altro lato il tridente non ci lascia la possibilità di sbilanciarsi perchè non dà alcun punto di riferimento, ma ovviamente dovendo scegliere un protagonista per la legge dell'ex sceglieremmo Mohamed Salah, già in gol all'andata.

Altro ruolo fondamentale lo avranno i registi delle rispettive squadre: Pjanic e Borja Valero hanno nei piedi le giocate per portare una delle due squadre avanti rispetto all'altra.

Nel match dell'andata i giallorossi si imposero al Franchi: decisive le reti di Salah e Gervinho; servì solo per i numeri la rete sul finale di Babacar.