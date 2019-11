Atalanta-Juve, i precedenti in A

Domenica alle 15 lo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" sarà teatro della sfida tra Atalanta e Juventus, con i bianconeri che vogliono proseguire il loro rullino di marcia e ripartire dopo la brutta prestazione in coppa Italia contro l'Inter. Sono 53 finora le gare disputate in trasferta a Bergamo, il bilancio vede 25 vittorie di Madama, 21 pareggi e 7 sconfitte, l'ultima risalente al 3 febbraio 2001 per due reti a uno (autorete di Paganin, gol di Lorenzi e Ventola).

Il 20 aprile del 2008 invece perentorio 0-4 dei bianconeri allenati da Claudio Ranieri, le reti di Stendardo (ex della sfida) e la tripletta di Alessandro Del Piero.

Il 7 novembre 2009 tanti gol nel pokerissimo della Vecchia Signora (2-5), doppietta di Camoranesi e gol di Felipe Melo, Diego e Trezeguet per i bianconeri di Ciro Ferrara, per l'Atalanta di Antonio Conte (che due stagioni dopo passerà alla Juventus vincendo 3 scudetti) invece vanno a segno Valdes e Ceravolo.

Il 22 dicembre 2013 altro poker della Juventus che passa a Bergamo per una rete a quattro laureandosi campione d'inverno (reti di Tevez, Pogba, Llorente e Vidal e momentaneo pareggio di Moralez per i bergamaschi).

Nella scorsa stagione, invece, vittoria bianconera per 3-0, mattatori della sfida Tevez (autore di una doppietta) e Buffon (rigore parato a Denis), partita da segnalare anche per il primo gol in Serie A con la maglia bianconera di Alvaro Morata, subentrato dalla panchina.

Nelle ultime 10 sfide tra la Dea e la Vecchia Signora 9 vittorie per i bianconeri e 1 pareggio, i piemontesi sono favoriti dai bookmakers e vorranno allungare il vantaggio sul Napoli impegnato in casa con il Chievo, i ragazzi di Edy Reja invece sono quattordicesimi a +7 sul Frosinone terzultimo e cercheranno di strappare punti salvezza ai bianconeri, magari con un'impresa simile a quella dell'Inter in Coppa.