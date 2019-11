Atalanta - Juventus terminata in Serie A 2015/16 (0-2): la sblocca Barzagli, la chiude Lemina

17.00 - E anche oggi abbiamo concluso: dall'Atleti Azzurri d'Italia è tutto. E allora un enorme ringraziamento a chi ci ha seguito da parte di Gianluigi Sottile a nome di tutta la Redazione di VAVEL Italia e alla prossima! Ricordiamo il verdetto finale: la Juventus batte l'Atalanta per 0-2 grazie alle reti di Barzagli e Lemina.

16.58 - Il verdetto finale è sempre più o meno quello: senza storie la Juve vince e convince anche a Bergamo dopo uno 3-0 in Coppa Italia che aveva messo tutti in dubbio, almeno. Sempre con mentalità, i bianconeri ottengono l'ennesimo successo e allungano nuovamente sul Napoli. Serve uno scossone invece all'Atalanta: la paura della zona retrocessione adesso si fa seria dopo 13 partite (questa compresa) senza vittorie. Rivediamo il grandissimo gol di Lemina che ha firmato lo 0-2 finale.



16.55 - PARTITA FINITA! ATALANTA 0-2 JUVENTUS IL RISULTATO FINALE! Sempre più primi in classifica i bianconeri.

90' + 6' - Prova ancora a testa bassa con molta generosità la squadra nerazzurra, senza successo.

90' + 5' - Altro attacco dell'Atalanta: girata di D'Alessandro molto alta.

90' + 4' - Mandzukic prova la rovesciata a centrocampo, perde palla, Raimondi crossa malissimo.

90' + 3' - Buffon blocca un tiro di De Roon con facilità impressionante.

90' + 2' - Ennesima uscita di Buffon, sempre più certezza e uomo record di questa Juventus.

90' + 1' - Sei minuti di recupero (parecchio ingiustificati). Fallo di Marchisio.

90' - Fallo di Morata sull'uscita di Toloi.

89' - Dybala lascia spazio a Morata negli ultimi minuti.

87' - MASIELLO! Cross lungo sul secondo palo, tiro da fuori del difensore e Buffon risponde corner!

86' - GOOOOOOOOOOOOL! LEMINA! 0-2! Il gabonese ne salta due, la mette all'angolino e chiude il match!

85' - Esce Buffon benissimo, la Juve respira.

84' - Toloi ha provato a segnare con la mano, Valeri se ne accorge e ammonisce il brasiliano.

84' - Raimondi guadagna un corner dopo una chiusura di Bonucci.

83' - Batte Diamanti una punizione dalla trequarti sulla zona di destra per l'Atalanta.

82' - Subito attivo Alex Sandro ma viene murato.

81' - Dentro Sandro per Pereyra, oggi un po' spento.

80' - Fuorigioco di Pogba che era riuscito pure a sbagliare solo in area. Giallo per Marchisio in seguito.

79' - Fallo di Toloi su Mandzukic, altra punizione per la Juventus da posizione relativamente pericolosa (30 metri circa).

78' - Colpo di testa di Borriello che regala la rimessa dal fondo alla Juventus.

77' - Corner per l'Atalanta. Sul cross provvidenziale ancora Mandzukic in copertura, altro corner.

76' - Esce Cigarini per Alino Diamanti.

75' - Pogba! Ci ha provato lui, ma è andata alta, molto alta.

74' - Fallo a favore della Juventus: dai 25 metri Pogba guadagna una punizione preziosa per il sinistro di Dybala, magari.

73' - Fallo su Lemina.

72' - Raimondi prova una giocata da CR7, lui che è soprannominato CR77: nulla di fatto nasce dal colpo di tacco cercato.

71' - Lemina cerca Lichtsteiner con un pallone un po' lungo: palla recuperata ma cross lung(hissim)o di D'Alessandro.

70' - Gestisce il pallone la squadra bianconera.

69' - Fallo e punizione da buona posizione in favore della Juventus. Mandzukic impatta (male, ndr) ma era fuorigioco.

68' - Dramè al cross, anzi no: precedente fuorigioco di Cigarini segnalato. Esce Khedira per Lemina proprio adesso.

67' - Uscirà Khedira per Lemina. Lancio lungo di Marchisio... troppo lungo.

66' - Lemina dentro a breve, Dramè per adesso ce la fa. Esce Monachello per Raimondi dunque.

65' - Khedira cerca di autolanciarsi dopo un flipper, nulla di fatto: controripartenza e corner nerazzurro.

64' - Gestisce la palla la squadra nerazzurra.

63' - Raimondi pronto ad entrare a freddo, non ce la fa Dramè.

62' - Fallo in attacco di Dybala che sembrava essere stato steso in area! Contropiede perfetto bianconero: scambiano Khedira e Dybala, l'argentino controlla in area, Masiello stende Dybala che cade addosso a Dramè, che adesso viene medicato.

61' - Cerca di autolanciarsi Borriello, Barzagli dice no.

60' - POGBA! Grande slalom di Dybala che ne passa tre partendo da centrocampo, tiro di Pogba che la piazza ma fuori.

59' - MANDZUKIC! SALVA TOLOI! Sportiello esagera nel dribbling, Mandzukic recupera la sfera e prova il tiro, salva sulla linea Toloi.

58' - Botta di Monachello in faccia per Bonucci: si fa medicare il difensore della Nazionale.

57' - Alza il ritmo la squadra bergamasca, fa fatica ad uscire la Juventus.

55' - Possibile 4-4-2 nell'Atalanta con Masiello terzino destro. In campo, fuorigioco di Khedira.

54' - Conti esce, entra D'Alessandro, più offensivo.

54' - Palla gestita dalla Juventus in orizzontale, aspettando il varco giusto.

53' - Colpo di Evra che con un salto ha colpito in testa Kurtic, che si fa medicare. Seguiamo se ce la fa, per ora è in piedi.

52' - Batte la punizione guadagnata Marchisio, Mandzukic cerca la finezza per Pogba, ma la palla è facile per Sportiello.

51' - Gestisce il pallone l'Atalanta, male, fallo su Dybala e Paletta viene ammonito.

50' - Sportiello evita un corner dopo un flipper su un cross di Evra.

49' - Palla gestita dai bianconeri.

48' - Contropiede Atalanta: Mandzukic fa il difensore, bravissimo, ma regala corner.

47' - Corner bianconero regalato da Masiello.

46' - Rimessa per la Juve.

16.04 - Nessun cambio. SI RICOMINCIA! Buon secondo tempo.

16.02 - Squadre ancora in campo! Si comincia a breve.

15.55 - Ecco il gol di Barzagli: tempistica d'inserimento e impatto da manuale. Complimenti Andrea! Secondo gol in maglia bianconera, il primo il giorno dell'addio di Del Piero su rigore.



15.50 - Bel primo tempo fra Atalanta e Juventus, nella media come emozioni ma con ritmi abbastanza alti: i bergamaschi non hanno voglia di farsi schiacciare e hanno provato ad uscire dalla morsa bianconera che però adesso può essere un po' più allentata vista la situazione di vantaggio. Reclama Pogba per un rigore non concesso ma nemmeno più di tanto, era al limite della regolarità ma non oltre. Ora un piccolo break, voi non lasciateci!

45' + 2' - Si conclude il primo tempo.

45' + 1' - Controllo assurdo di testa di Dybala che prende un fallo incredibile. Sbaglia pochissimo questo ragazzino.

45' - Gran recupero della Juve che prova a spingere, palla in fallo laterale. Un minuto di recupero in arrivo, poi l'intervallo.

44' - Tocco di Barzagli su un cross di Dramè, Buffon blocca con calma.

43' - Sta prendendo coraggio l'Atalanta: fallo di Pogba che per stizza butta via il pallone e si becca un giallo un po' ingenuo.

42' - Ancora palla ai lombardi che però sprecano: il lancio di Paletta è raggiungibile solo per Buffon.

41' - Prova a gestire il pallone l'Atalanta.

40' - DE ROON! BUFFON BLOCCA! Borriello fa tutto da solo, va sull'esterno dopo il recupero proprio di De Roon, che viene servito e in rovesciata però trova la sicura parata di Buffon (che fa sembrare tutto facile)!

39' - Il terreno di gioco non aiuta per niente la Juve, sporca molto le giocate.

38' - Giropalla bianconero in orizzontale in attesa del buco giusto.

37' - Calcia Marchisio da fuori: palla decisamente alta.

36' - Pogba giù in area, tutto regolare ma da rivedere.

35' - Kurtic interviene ancora, palla in fallo laterale bianconero.

34' - Errore di Lichtsteiner, palla troppo corta.

33' - Palla di Dybala per Khedira geniale, ma Sportiello esce alla grande.

32' - Gran lancio di Pogba per Mandzukic, tuttavia nulla di fatto: rimessa dal fondo.

31' - Rilancio nerazzurro, palla buona per Borriello.

30' - Evra chiede un fallo di mano, che non c'è.

29' - Fuorigioco di Pogba su iniziativa di Pereyra.

28' - Buffon recupera un pallone che si era impennato.

27' - Gestisce la palla la Juventus.

25' - Altro cross di Dramè, si inserisce Conti che colpisce malissimo.

24' - BARZAGLI! 0-1! Sponda di Mandzukic, Barzagli sotto porta non sbaglia sugli sviluppi del corner! 0-1!

23' - Pogba cerca il numero: calcio d'angolo dopo due deviazioni.

22' - Ancora prova il contropiede l'Atalanta senza ottenere niente, di fatto difesa imperforabile della Juventus in avvio.

21' - POGBA! Numero e destro a giro dai 25 metri: palla alta non di molto. Attenti, questa volta sembra ispirato...

20' - Possesso bianconero su un tentativo di Monachello andato a vuoto.

19' - Masiello mette in corner un cross deviato di Lichtsteiner.

18' - Pereyra dopo i tre dribbling di Pogba (tanta roba) crossa nella terra di Nessuno.

17' - Crossaccio di Marchisio, la tiene in campo Khedira, lancio di Lichtsteiner, fallo di Pogba in attacco. Anche De Roon richiamato da Valeri, fallo pure suo.

16' - Fallo di Dramè su Lichtsteiner: al prossimo credo proprio che sarà cartellino giallo. Punizione sfruttabile dalla Juventus.

15' - Kurtic in scivolata su Evra, buon intervento.

14' - Conti non gestisce un buon cross di Dramè, continua l'azione bergamasca: Cigarini sul secondo palo sfrutta il cross di Toloi ma palla raggiungibile per Buffon.

13' - Errore di Khedira, rimessa laterale per l'Atalanta.

12' - Cross di Khedira, Sportiello anticipa Mandzukic con un'ottima uscita. Sull'altro fronte cross di Borriello, nulla di fatto.

11' - KHEDIRA! Sportiello para sull'inserimento del tedesco dopo un ottimo scambio con Pogba, palla in fallo laterale!

10' - Possesso palla bianconero nella propria metà campo.

9' - Monachello strappa il pallone a Khedira, che si accascia a terra, vediamo se è grave. Nulla di fatto: l'azione si conclude intanto con Buffon che recupera su un controllo sbagliato di Cigarini.

8' - Palla dentro di Marchisio per Dybala che non trova il controllo, palla a Sportiello.

7' - Dybala steso: contatto ma non fallo secondo Valeri, palla in rimessa laterale nerazzurra.

6' - Kurtic non rischia sul cross: palla in calcio d'angolo.

5' - Fallo di Toloi su Pogba, punizione dalla trequarti sulla fascia sinistra per i bianconeri.

4' - Possesso recuperato velocemente sul tentativo di contropiede atalantino, Juve in ricerca del controllo fin da subito.

3' - Pogba perde palla dopo un'azione bianconera.

2' - Cigarini prende il giallo immediatamente, fallo tattico su Dybala.

1' - Pogba lancia Mandzukic, ottima copertura di Paletta.

15.02 - Il primo pallone verrà giocato dalla Juventus. SI COMINCIA!

15.00 - Atalanta in divisa classica con pantaloncini e calzettoni neri. Juventus in divisa di trasferta rosa con toppa rossa e bianca con pantaloncini e calzettoni bianchi.

14.58 - SQUADRE IN CAMPO!

14.50 - Manca ormai pochissimo! Le squadre hanno terminato il riscaldamento.

14.40 - Nel frattempo il Torino, diretto concorrente dell'Atalanta, è sceso in campo alle 12:30, pareggiando in casa con la Lazio per 1-1.

14.30 - Nella Juventus ritorno al 4-3-1-2 dello scorso anno, nonostante non abbia ancora portato grandi prestazioni in questa stagione: Pereyra dentro in quanto è più un trequartista rispetto a Cuadrado, che potrà far male dalla panchina.

14.20 - Poche sorprese: Diamanti, in dubbio alla vigilia, salta, lasciando spazio al giovane Monachello.

14.15 - FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA:



(3-5-2): Sportiello; Paletta, Toloi, Masiello; Conti, Cigarini, de Roon, Kurtic, Dramè; Borriello, Monachello

14.10 - Formazione ufficiale della Dea in arrivo, ancora nulla di ufficiale però. Le squadre sono già allo stadio da tempo.

14.05 - La Juventus dai social ci regala la propria formazione ufficiale.



14.00 - Ultime conferme per le formazioni ufficiali, che sono in arrivo.

Una buona mattinata a tutti popolo di VAVEL.com, questa è la diretta scritta (tutto rigorosamente live ed) di Atalanta-Juventus, match della 28esima giornata di Serie A: seguiremo l'immediato avvicinamento al match e poi tutta la partita, con immediati aggiornamenti.

All'andata la coppia Dybala-Mandzukic stese i bergamaschi con un 2-0 allo Juventus Stadium.

QUI JUVENTUS - Allegri e i suoi vengono dalla brutta trasferta di Milano in Coppa Italia, dove è arrivata una sconfitta per 3-0 in una serata che comunque ha visto il passaggio del turno finale ai rigori; tuttavia il gruppo bianconero vuole credere che la sconfitta indolore contro l'Inter possa rimanere tale e anzi, possa diventare motivo di maggiore maturità ed esperienza per i neo-arrivati, e poi ieri sera il Napoli ha vinto e agganciato momentaneamente i torinesi che vogliono allontanarsi proprio dall'affamata squadra partenopea. Capitolo formazione: le assenze di Caçeres e Chiellini e la condizione imperfetta di Rugani dovrebbero costringere il tecnico a puntare sul solido 4-4-2 già visto qualche volta nel 2016: Buffon fra i pali; Lichtsteiner ed Evra terzini, al centro Barzagli e Bonucci; centrocampo a 4 con Cuadrado, Khedira, Marchisio e il forzatissimo esterno mancino Pogba; in attacco la coppia Dybala-Mandzukic, decisiva all'andata con un gol a testa. Resta il dubbio della possibilità di passare alla difesa a 3 togliendo Lichtsteiner mettendo in campo Rugani.

QUI ATALANTA - Reja dalla sua ha già messo parecchio le mani avanti in conferenza stampa ("battere la Juve? Se succede vado fino a Gorizia a piedi"). La squadra bergamasca è in crisi assoluta: non arriva vittoria da 12 gare, non succedeva dal 2004. Per vedere l'ultima vittoria con la Juventus poi, bisogna arrivare addirittura a 15 anni fa, dunque bisogna cambiare il corso della storia e della stagione anche per completare la missione salvezza il prima possibile. Le scelte del tecnico atalantino prevederebbero un 3-5-2 abbastanza offensivo: Sportiello fra i pali; Masiello, Toloi e Paletta in difesa; Conti e Dramè sugli esterni, Cigarini, De Roon e Kurtic (assente Carmona) a centrocampo; Borriello e Diamanti in attacco con quest'ultimo in dubbio, possibilità di ingresso di Monachello in caso di condizioni imperfette, assente invece anche Gomez.

LE PROBABILI FORMAZIONI



Atalanta (3-5-2): Sportiello; Masiello, Toloi, Paletta; Conti, Cigarini, De Roon, Kurtic, Dramè; Borriello, Diamanti.



Juventus (4-4-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pogba; Dybala, Mandzukic.

TATTICA - La squadra di Allegri sa cambiare più moduli durante la partita, ma la sostanza è sempre quella: la Juventus contro le cosiddette "piccole" domina e chiude l'avversario nella propria metà campo. L'Atalanta sa che molto della sfida di oggi passa dalla capacità di fare contropiedi veloci e di sfruttare i pochi spazi che la difesa bianconera concede a volte: tuttavia se il filtro del centrocampo torinese renderà in maniera ottimale, gli attacchi della Dea saranno molto limitati. Molto dipende dall'atteggiamento che la Signora manterrà in campo: col giusto approccio alla partita la Juventus è in grado di vincere questa partita anche grazie alle giocate fulminee di Cuadrado e Dybala, che dovranno essere sfruttate dal punto di riferimento offensivo Mandzukic.

STATISTICHE - Un po' di numeri da Opta per sminuire l'ansia dell'avvicinamento al match:

- La Juventus non subisce gol da otto partite in campionato, il record è di 9, condiviso proprio dai bianconeri con Inter e Milan.

- Borriello ha segnato il suo ultimo gol proprio alla Juventus, quando vestiva la maglia del Carpi.

- Nelle ultime 17 sfide in Serie A la Juventus ha sempre segnato tranne che nella partita contro il Bologna, mentre l'Atalanta ha mancato l'appuntamento col gol in 8 occasioni.

- Morata ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio all'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta.

- I nerazzurri hanno segnato nei secondi tempi 11 volte, sono i secondi in questa speciale classifica; la Juventus invece è la squadra che ne ha presi di più in questo frangente (8).

- La Juventus ha segnato sempre nelle ultime 26 sfide di Serie A contro l'Atalanta.