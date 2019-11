Risultato finale Torino - Lazio (1-1): un punto a testa. Belotti sblocca la partita, Biglia pareggia su rigore

Pareggio che non cambia nulla, Torino e Lazio continuano a deludere: un tempo per parte ed è 1 a 1. Granata che non riescono a chiudere la partita: prima vanno in vantaggio al 12' con Belotti, al 30' sprecano successivamente anche un rigore con Immobile, e vengono raggiunti poi sempre su rigore nel secondo tempo con Biglia. Per la squadra di Pioli ora testa alla gara di andata di Europa Leaguedi giovedì a Praga. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

14.25 Immagini del match

FINISCE QUI, 1-1 TRA TORINO E LAZIO

92' ZAPPACOSTA SI DIVORA IL GOL DEL 2-1: CROSS PERFETTO DI IMMOBILE, MA IL GIOCATORE GRANATA NON VA CONVINTO SULLA PALLA E LA SPEDISCE ALTA

90' Saranno 3 i minuti di recupero

89' Il difensore granata rientra in campo

88'Molinaro che poi resta a terra

88' MOLINARO SALVA IL RISULTATO TOGLIENDO LA PALLA DI KEITA AL MOMENTO DEL TIRO CON PADELLI BATTUTO.

87' cross di Konko ma libera Moretti

86' Fallo in attacco di Milinkovic-Savic

85' Baselli dalla lunga distanza, ma i suo tiro non impensierisce Marchetti

85' Terzo ed ultimo cambio per Ventura: esce Vives per infortunio al costato e dentro Obi

84' Toro che attacca a testa bassa

82' Calcio di punizone per il Torino che respira un po'

81' Lancio di Acquah oer Immobile che con una finita fa sedere Marchetti, il portiere laziale però è reattivo e blocca la conclusione.

80' Conclusione centrale di Felipe Anderson, Padelli para

80' Secondo cambio per Ventura: esce Bruno Peres, entra Zappacosta.

Vediamo il gol di Biglia

79' Cambio per il Torino: esce Benassi, entra Baselli.

77' GOOOOOOOL DI BIGLIA: CON IL SUO CAPITANO CHE CALCIA BENISSIMO IL RIGORE TROVA COSI' IL PARI.

76' RIGORE PER LA LAZIO: fallo di Molinato su Keita

76' Biancocelesti che continuano a spingere

74' Calcio di punizione per la Lazio.

72' Ultimo cambio per Pioli: dentro Keita fuori Klose

71' Il risultato non cambia, ma il Torino si è fatto schiacciare troppo. Meglio la Lazio in questo secondo tempo

70' Molinaro rischia un clamoroso autogol per libera un cross insidioso, pallone che finisce in angolo

70' Giallo anche per Parolo che ferma in modo irregolare Immobile

69' Tiro a giro di Biglia, ma Padelli c'arriva e mette in angolo

68' Punizione Lazio

67' LAZIO VICINISSIMA AL PARI: Tiro incrociato di Parolo, ma il palo li nega il gol del 1-1. Sfortunata la Lazio

66' che numero di Milinkovic-Savic, ma Padelli è attento si immola e libera

65' Benassi va a calciare ma anche lui fuori misura.

64' Ci prova ancora la Lazio con Felipe Anderson tocco dolce, ma troppo lungo per il compagno tedesco, palla che finisce fuori

62' cross in mezzo di Felipe Anderson, ma Maksimovic anticipa Klose

60' Ancora Belotti che si divora, a tu per tu con Marchetti il gol del 2-0 , ma era in fuorigioco

59' Scambi veloci e stretti per i biancocelesti, Klose finisce giù in in area, ma è spalla contro spalla secondo Massa

58' Buona occasione per i biancocelesti con Milinkovic ma Moretti fa scudo ed allontana

57' Punizione Lazio, Immobile libera

56' Giallo anche per Acquah per il fallo in ritardo su Parolo

56' Immobile zoppica per un pestone subito

56' salta Belotti che arriva prima di tutti, ma non riesce dare precisione al suo colpo di testa

55' Corner per i granata

54' Palla per Klose in area, ma Glik lo anticipa

53' cross di Parolo sul secondo palo, ma gli attacanti biancocelesti avevano stretto sul primo.

51' Ancora in difficoltà la Lazio in fase difensiva, incertezza di Marchetti sul cross insidioso di Molinaro, ma il Torino per poco non ne approfitta per segnare il 2-0

50' Giallo anche per Konko che ferma Belotti in contropiede

48' Spinge la Lazio in questo inizio di secondo tempo

47' Secondo ammonito della gara: Bruno Peres ferma, in modo irregolare, la ripartenza della Lazio

47' Acquah per addomesticare la palla si aiuta con il braccio, anche qui l'arbitro fischia

46' Belotti cerca di sorprendere la difesa laziale, ma si aiuta con un braccio, Massa vede e fischia fallo in attacco

46' servito Klose in profondita', ma non aggancia bene e il pallone si perde sul fondo

45' Si riparte dall'1-0 per i granata. Prima palla giocata dai biancocelesti

13.34 Giocatori che rientrano in campo

13.27 Le immagini del primo tempo

Finisce qui il primo tempo tra Torino e Lazio: Belotti sblocca al 12', rigore fallito di Immobile. Due sostituzioni prima dell'intervallo per Pioli super arrabbiato con i suoi. A tra poco per il secondo tempo

45' Saranno due minuti di recupero

44' Milinkovic Savic commette fallo in attacco

44' Punizione interessante della Lazio

43' Milinkovic Savic si inserisce, ma Moretti e Glik lo fermano: il giocatore laziale chiede l'angolo, ma si riparte con la rimessa dal fondo

41' Lazio che mantiene il 4 3 1 2 cambiano solamente gli interpreti.

40' Klose tenta il cross ma lo sbaglia. Padelli blocca il pallone.

39' Ecco i cambi: Lulic fuori al suo posto Braafheid, Milinkovic invece sostituisce Cataldi

38' Pioli si prepara a due cambi punitivi

36' Glik rimane a terra dopo un contatto subito

35' Altro duello vinto da Immobile che si gudagna una punizione dal limite dell' area

34' Anticipo di Maksimovic su Felipe Anderson che era partito in contropiede. Il Torino non molla di un centimetro,

32' Biglia scivola ed Immobile ne approffita, salta mezza difesa e va al tiro con l'esterno destro, ma non centra la porta. Che occasione per il Torino

31' Anticipo determinante di Glik su Klose prima che possa segnare, sprazzi di Lazio. Primo calcio d'angolo per i biancocelesti

30' Tiro cross di Benassi, ma la colpisce male con il sinistro e la palla finisce sul fondo

27' Biglia Klose: buona la chiusura di Maksimovic.

27' Cross di Immobile per Belotti, Marchetti anticipa e mette in angolo

Vediamo il rigore sbagliato di Immobile

25' Parolo calcia malissimo con l'esterno. Pioli predica calma ai suoi ragazzi, vede troppo frenesia nelle manovre offensive

23' Vives è il primo ammonito dell'incontro. Fallo su Klose

22' Lancio lungo per Immobile, Marchetti in uscita fuori dall'area ferma la palla con il petto. Proteste del Torino

21' RIGORE SBAGLIATO DA IMMOBILE: TIRACCIO DELL'ATTACANTE GRANATA, CHE FINISCE ALTISSIMO. HA CALCIATO DAVVERO MALE.

21' BATTERA' IMMOBILE

20' CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO, INGENUO IL FALLO DI CATALDI SU BELOTTI

19' Cross di Lulic, allontana Glik

19' Fallo a centrocampo di Immobile su Biglia, punizione Lazio

18' Biglia verticalizza per Parolo, tiro sporco, nessun probelma per Padelli

17' Lazio che sta continuando a pressare alto i difensori granata

Vediamo il gol di Belotti

15' Sinistro velenoso di Djordjevic, palla che finisce fuori di qualche metro

14' Cross di Cataldi, ma Padelli esce e fa sua la palla

12' GOOOOOOOOOL DEL TORINO, CI PENSA BELOTTI A SBLOCCARE LA PARTITA: BELL'AZIONE DI IMMOBILE CHE SI E' ALLARGATO SULLA SINISTRA E SERVE ACQUAH CHE CHIUDE CON IL TIRO AL VOLO, BELOTTI CI CREDE ED INSACCA IN RETE DOPO LA RESPINTA CORTA DI MARCHETTI

10' Cross troppo lungo per Belotti che non c'arriva. Rimessa laterale per la Lazio

9' Lulic commette fallo dopo aver perso palla in attacco, richiamo verbale per il giocatore biancoceleste

6' Cross di Klose per Djordjevic, ma il serbo non riesce ad impattare la palla e finisce fuori. Che occasione per la Lazio

5' Fuorigioco di Immobile

5' Pressing molto alto dei biancocelesti

4' Buon toro in questi primi minuti di gioco

3' Konko prova a premiare l'inserimento di Klose, ma Padelli attento esce e lo anticipa

3' Lazio che fa fatica ad uscire

1' Minimo disattenzione difensiva per la lazio sul cross di Acquah, in qualche modo Konko libera in angolo

1' Benassi prova a servire Immobile, palla troppo lunga, la difesa biancoceleste libera

INIZIA A PARTITA, prima palla giocata dal Toro

12.28 Lazio e Torino fanno il loro ingresso in campo

12.20 Squadre rientrate negli spogliatoi

12.11 Anche Djordjevic ha parlato nel pre partita: "Siamo tutti motivati, è una partita importantissima e vogliamo fare tre punti. Abbiamo ancora qualche occasione per avvicinarci ai posti europei. Se mi sento importante? Ogni giorno lavoro come sempre e do sempre il massimo, poi le scelte le fa il mister. In questo periodo stiamo segnando poco ma ho ancora tanta fiducia, io sto qua per tutti i miei compagni e vediamo poi quali scelte farà la società".

12.06 Molinaro è stato intervistato all'arrivo allo stadio: "Siamo usciti da Milano con delle certezze in più, l’obiettivo di oggi è di fare meglio nonostante le avversità metereologiche. Che risposte dare? E’ normale, abbiamo avuto un avvio convincente poi c’è stata una flessione. Oggi al di là del risultato conta la prestazione e come affrontiamo una squadra forte come la Lazio. Se facciamo le cose con determinazione il risultato è una conseguenza. Vogliamo dare una scossa importante con una prestazione di livello".

12.01 Squadre in campo per il riscaldamento finale

11.57 tutto pronto all'Olimpico di Torino, live dallo spogliatoio dei granata

11.51 Uno sguardo allo spogliatoio biancoceleste

11.41 Ecco le formazioni ufficiali che tra meno di 50 minuti scenderanno in campo

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2) - Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Molinaro, Benassi, Vives, Acquah, Bruno Peres; Belotti, Immobile. All.:Ventura. A disp.: Ichazo, Castellazzi, Bovo, Jansson, Gaston Silva, Zappacosta, Obi, Baselli, Farnerud, Maxi Lopez, Martinez.

LAZIO (4-3-1-2) - Marchetti; Konko, Bisevac, Hoedt, Lulic; Cataldi, Biglia, Parolo; Felipe Anderson; Djordjevic, Klose. All.: Pioli. A disp.: Berisha, Guerrieri, Braafheid, Patric, Morrison, Milinkovic, Onazi, Mauri, Candreva, Matri, Kishna, Keita.

11.32 Eccoci collegati, siamo in attesa delle formazioni ufficiali

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Torino - Lazio, incontro valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Nell’oramai classico match domenicale delle 12.30 si affronteranno due delle grandi deluse, fino ad ora, da questa stagione: allo Stadio Olimpico di Torino sarà Torino-Lazio. Da Arianna Radice e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Le due squadre arrivano entrambe da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre gare, con periodo di appannamento simile tra le due formazioni. All'inizio del campionato l'obiettivo poteva essere l'Europa League. Domani dovranno scendere in campo per onorare il campionato e per cercare tre punti che diano sollievo ad una classifica che piange.

Gli uomini di Ventura che avevano iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma che hanno attraversato un lungo periodo di crisi negli ultimi mesi. I granata hanno l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca da tre gare, i punti raccolti nelle ultime quattro giornate sono soltanto quattro. Tre risultati utili consecutivi in campionato non arrivano addirittura da inizio dicembre.Nelle ultime dieci, 4-2 in casa con il Frosinone e 1-3 a Palermo, a fronte di quattro pareggi e sei sconfitte. In particolare nelle ultime due sfide, contro il Carpi (0-0) ed il Milan a San Siro (1-0). Torna Benassi dopo la squalifica,

II campionato biancoceleste sembra essersi chiuso con l'ultima sconfitta casalinga subita contro il Sassuolo. Inoltre, la Lazio ha alle porte la complicata sfida di Europa League a Praga che vale gli ottavi di finale della coppa che potrebbe salvare la stagione e dunque il tecnico emiliano potrebbe far rifiatare qualche titolare in vista della gara contro i cechi. Pioli può nuovamente contare su Marchetti e Matri. Arbitrerà il signor Davide Massa della sezione di Imperia.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Alla vigilia del match contr la Lazio, il tecnico del Torino, Ventura, ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Oggi abbiamo fatto un leggero allenamento di rifinitura perchè la nevicata era piuttosto fitta. La Lazio è una squadra difficile da affrontare: quando sta bene gioca con grande intensità e dunque sarà diversa dalle ultime sfide perchè non credo ci attenderanno nella loro metà campo, ma verranno a prenderci. Domani sarà una verifica importante: vorrei ritrovare una squadra che gioca con la testa sgombra e il piacere di divertirsi. Contro il Milan a sprazzi questo si è visto".

Anche Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Non dobbiamo smettere di combattere, di credere nelle nostre qualità e di poter vincere tante partite. Voglio il massimo, voglio lo spirito di una squadra che gioca ogni gara per vincere. Motivo i miei ma non ci parlo molto: c'è volontà di far bene e grande impegno." Il campionato vale quanto l'Europa ecco perchè le scelte non verranno condizionate dal doppio impegno: "E' un discorso che non capisco e che neanche accetto. Io faccio giocare sempre la miglior squadra possibile: vogliamo migliorarci in campionato ed andare avanti in Europa. Giocheranno i calciatori motivati, poi se saranno quelli che hanno giocato poco dipenderà da loro. Io faccio le scelte a seconda di quello che vedo."

I CONVOCATI

Il tecnico del Torino ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per la sfida ai biancocelesti. Ecco la lista ufficiale dei convocati di Ventura:

PORTIERI: Luca CASTELLAZZI, Salvador ICHAZO, Daniele PADELLI

DIFENSORI: Kamil GLIK, Pontus JANSSON, Nikola MAKSIMOVIC, Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Bruno PERES, Gaston SILVA, Davide ZAPPACOSTA

CENTROCAMPISTI: Afriyie ACQUAH, Daniele BASELLI, Marco BENASSI, Alexander FARNERUD, Joel OBI, Giuseppe VIVES

ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Ciro IMMOBILE, Maxi LOPEZ, Josef MARTINEZ

II tecnico biancoceleste Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match Torino-Lazio- Restano fuori Radu e Basta, più lo squalificato Mauricio. Torna invece l’olandese Kishna, ecco l’elenco completo:

Portieri: Marchetti, Berisha, Guerrieri;

Difensori: Bisevac, Braafheid, Hoedt, Konko;

Centrocampisti: Biglia, Candreva, Cataldi, Felipe Anderson, Kishna, Lulic, Mauri, Milinkovic, Morrison, Onazi, Parolo;

Attaccanti: Djordjevic, Keita, Klose, Matri.

LE PROABILI FORMAZIONI

Gampiero Ventura ha pochi dubbi riguardo l'undici da schierare. 3-5-2 confermato, così come gran parte della formazione. Padelli tra i pali e solita difesa a tre con Maksimovic, Glik e Moretti. Sugli esterni Zappacosta a destra e Bruno Peres a sinistra, in mezzo oltre a Benassi, la coppia Vives e Baselli. Davanti spazio a a Belotti e Immobile.

Regolarmente convocati Marchetti, Matri ed Onazi, mentre non rientrano in gruppo Basta e Radu che si aggiungono agli infortunati De Vrij e Gentiletti. Stefano Pioli deve far fronte a diverse assenze in difesa. Marchetti tra i pali, Bisevac e Hoedt è la coppia centrale obbligata, Konko su una fascia e uno tra Lulic e Braafheid sull'altra. Cataldi, Biglia, Parolo sarà il trio di centrocampo, con Anderson che assisterà la coppia Klose-Djordjevic.

TORINO (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Zappacosta, Benassi, Vives, Baselli, Bruno Peres; Belotti, Immobile. A disp:Ichazo, Castellazzi, Bovo, Jansson, Gaston Silva, Molinaro, Obi, Acquah, Farnerud, Maxi Lopez, Martinez. All. Ventura

Squalificati :–

Indisponibili: Gazzi, Avelar

LAZIO (4-3-1-2): Marchetti; Konko, Biśevac, Hoedt, Lulic; Cataldi, Biglia, Parolo; Felipe Anderson; Klose, Djordjevic. A disp: Berisha, Guerrieri, Braafheid, Milinković-Savić, Onazi, Morrison, Mauri, Candreva, Keita, Kishna, Matri. All. Pioli

Squalificati: Mauricio

Indisponibili: Patric, De Vrij, Gentiletti, Radu, Basta

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 60 i precedenti giocati tra Torino e Lazio sotto la Mole: il bilancio vede i granata che in vantaggio con 27 vittorie, 21 i pareggi e soltanto 12 vittorie dei biancocelesti. Lo scorso anno, i capitolini si imposero con un secco 0-2 ottenuto grazie alla doppietta di un Felipe Anderson straripante, che risolse la gara nel secondo tempo e consentì agli uomini di Pioli di portarsi a cinque vittorie consecutive.

L’ultimo trionfo granata è targato 8 dicembre 2013, con il gol di Glik al 19′ che decise il match in favore dei padroni di casa. Il pareggio più recente, infine, risale alla stagione 2007/2008: 0-0 all’Olimpico di Torino, ricordato principalmente per la celebre espulsione di Rolando Bianchi, cacciato da Rizzoli dopo appena 5′ dal suo ingresso in campo nella ripresa.

All’Olimpico, nella gara di andata, terminò con un rotondo 3-0 in favore dei laziali, che andarono a segno con Lulić e la doppietta di Felipe Anderson. Tre vittorie biancocelesti negli ultimi tre precedenti contro il Torino in Serie A: sette gol fatti e uno subito nel parziale.Negli ultimi sette incontri tra queste due squadre giocati a Torino, i granata sono rimasti a secco quattro volte, mettendo a segno solamente tre reti in totale.