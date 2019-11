Juventus-Sassuolo terminata in Serie A 2015/16 (1-0): il capolavoro di Dybala fa volare la Juve

22.42 - Direi che da Torino è tutto. E allora grazie da parte di Gianluigi Sottile a nome di tutta la Redazione di VAVEL Italia a chi ci ha seguiti, alla prossima, sempre qui! Non mancate! Ricordiamo il verdetto finale: Juventus batte Sassuolo 1-0, decide il gioiello di Paulo Dybala.

22.40 - Tre punti chiave in casa Juve contro il Sassuolo: adesso i bianconeri hanno battuto qualsiasi squadra del campionato almeno una volta. Ed è sempre un solo protagonista: Paulo Dybala si è preso questa squadra che è sempre più la sua e ora guarda a Monaco con fiducia e voglia, con tanta autostima. Festa anche per Buffon che è a 4 minuti dalla storia. Vittoria meritata per i bianconeri che hanno dominato nel primo tempo e saputo gestire nel secondo, anche soffrendo. Escono a testa alta i neroverdi, come tante grandi che qui sono cadute per 1-0, sempre consapevole delle proprie capacità.

22.37 - E' FINITA! JUVENTUS BATTE SASSUOLO 1-0, FIRMA DYBALA!

90' + 4' - Palla persa dal Sassuolo che perde l'ultima occasione malamente.

90' + 3' - Manca concentrazione in casa Juve, sbagliano un po' tutti. Buffon esce con un grande intervento su Acerbi, che sta facendo da centravanti aggiunto.

90' + 2' - Fallo su Morata che ha recuperato un buon pallone.

90' + 1' - Vrsaljko controlla male un pallone e perde una buona chance.

90' - Mandzukic si lamenta delle botte alla schiena. 4 minuti da giocare.

89' - Esce Mandzukic per Lichtsteiner. Nel Sassuolo entra Adjapong per Politano, un primavera ghanese di cui si dice benissimo.

88' - Possesso palla neroverde nella metà campo bianconera.

87' - SANSONE! Contropiede solitario per l'ex Parma che va via a tutti dopo il dribbling su Barzagli, tiro da fuori che impegna Buffon in due tempi.

86' - MORATA! Recupera palla Rugani a centrocampo, serve lo spagnolo che dalla sinistra prova la rete defilatissimo e impegna Consigli in corner!

85' - Pogba! Da fuori, un po' troppo frettoloso tiro facile per Consigli.

84' - Cross per Buffon, che blocca.

83' - Fallo di Mandzukic e punizione offensiva dalla destra per il Sassuolo.

82' - Giropalla bianconero, con calma cercando di addormentare il match.

81' - Fuorigioco di Trotta nel corpo a corpo con Bonucci.

80' - A terra Sandro, ma sembra in grado di proseguire. Pronto ad entrare Morata, che prende il posto di Dybala.

79' - Marchisio concede un corner agli avversari.

78' - Palla adesso in mano ai neroverdi, Juventus che sta abbassando il baricentro.

77' - POGBA! Cross per Mandzukic che fa sponda a Cuadrado, palla al francese che di potenza prova la conclusione, perfetto Consigli che evita la rete! Esce Falcinelli per Trotta.

76' - Falcinelli steso da Bonucci, nessun fallo. Ci prova anche Asamoah da fuori, facile per Consigli sul suo palo.

75' - Allegri dice ai suoi di giocare con maggiore calma, visto un momento non brillantissimo dei bianconeri. Sansone! Ci ha provato da fuori e Buffon ha parato, poi eroico Mandzukic nel recupero palla.

74' - Bonucci devia un colpo di testa di Falcinelli su un cross di Politano dalla trequarti e lo rende agibile per Buffon. Poi rimessa neroverde.

73' - Palla gestita dal Sassuolo.

72' - Fallo di Dybala a centrocampo, fallo per fermare la manovra avversaria gestito malissimo dai neroverdi. Esce Khedira per Pogba nella Juventus, finalmente.

71' - Pogba sta scalpitando per entrare in campo, è pronto da 5 minuti o più, lo calma Allegri.

70' - Cuadrado! Dybala chiamato in causa da Asamoah e crossa anticipatamente, serve Khedira che non controlla e scarica su Cuadrado che conclude con poca convinzione! Che chance per la Juventus!

69' - Fuori Biondini, dentro Pellegrini. Consigli in uscita sul bel cross di Dybala sulla punizione mette in fallo laterale.

68' - Ottima uscita di Buffon sulla protezione di Rugani che ha pressato con attenzione tutti fino ad adesso disputando un'ottima prestazione. Fallo di Duncan su Cuadrado, attenzione, è già ammonito... alla prossima rischia tanto...

67' - Sandro! Salva su un cross per il secondo palo che era facile facile per Politano. Pronto anche Pellegrini nei neroverdi, sarà lui il primo cambio.

66' - Mandzukic crossa: rimessa laterale bianconera sulla respinta. Bonucci sul contropiede avversario chiude il cross di Falcinelli.

65' - La Juventus prova ad addormentare la partita ma non è facile coi neroverdi che pressano molto. Pronto Pogba all'ingresso.

64' - E' stato esposto da qualche minuto uno striscione che si complimentava con Allegri per la panchina d'oro e prendeva una posizione netta nella polemica Allegri-Sacchi, ovviamente a favore del tecnico bianconero.

63' - Rimessa laterale sulla destra bianconera affidata a Barzagli.

62' - Sandro combatte sulla sinistra.

61' - BARZAGLI con un intervento nell'area avversaria guadagna un fallo laterale. Un mostro.

60' - Ora di gioco: rilancio di Consigli e palla però alla Juventus.

59' - Cambio di gioco di Cuadrado.

58' - Altro duello tra Vrsaljko e Mandzukic, che in croato non si staranno facendo i complimenti.

57' - Buffon fa tutto bene ed evita il corner sull'errore di Sandro.

56' - Politano dopo una grandissima giocata di Sansone che ne ha superati 3 si fa murare al momento della conclusione! Brivido.

55' - Giallo per Vrsaljko, intervento fuori tempo per lui.

54' - Palla recuperata da Sandro in pressing, applausi scroscianti anche per lui.

53' - Scambio fra Cuadrado e Marchisio che dà una palla alla Pirlo al colombiano che controlla male! Vicina al gol la Juve.

52' - Problemi per Vrsaljko, che ancora non si rialza ma adesso sembra in grado di proseguire; sta bene Mandzukic.

51' - Mandzukic fa pressing e chiude sul nascere l'azione neroverde. A terra adesso proprio il gigante croato dopo uno scontro con Vrsaljko, quest'ultimo ha la peggio.

50' - Palla respinta, mette ordine Khedira e riapre Sandro. Scontro fra Sandro e Antei, fortunatamente stanno bene entrambi.

49' - Cuadrado e Dybala scambiano al limite sulla destra: corner sulla chiusura di Peluso. Sugli sviluppi altro calcio d'angolo.

48' - Alex Sandro conclude e reclama un fallo di mano! Da rivedere.

47' - Mandzukic tiene vivo il pallone e prosegue l'azione bianconera, punizione dai 25-30 metri per fallo di Biondini, salgono le torri, troppo lontano per concludere.

46' - Sandro guadagna subito una rimessa laterale, poi un'altra.

21.48 - Si ricomincia! Prima palla della seconda frazione alla Juve.

21.45 - A breve squadre di nuovo in campo. Non è previsto almeno per adesso alcun cambio.

21.35 - Abbiamo assistito a un primo tempo ottimo allo Juventus Stadium fra Juventus e Sassuolo: due squadre libere mentalmente forti e che conoscono i propri limiti. A viso aperto i neroverdi che hanno anche provato 2-3 volte a concludere. Altrettante ma molto più concrete le chances capitate ai bianconeri, fra cui il gol di Dybala che più lo vedi e più pensi che sia assurdo per come controlla e con che facilità la mette lì: rivediamolo e godiamoci 10 minuti di pausa, ci rivediamo a breve!



21.32 - Si conclude il primo tempo: 1-0 il parziale, firma il gioiello Dybala.

45' + 1' - Con calma la Juventus.

45' - Marchisio gestisce un disimpegno alla grandissima. Un minuto di recupero, poi intervallo.

44' - Fallo di Rugani che trattiene Politano, non arriva il giallo comunque ma solo richiamo. Probabilmente un minuto di recupero in arrivo.

43' - Gestisce la Juventus il vantaggio.

42' - Intervento di Asamoah che sembrava regolare... sugli sviluppi Falcinelli prova da fuori dopo un errore di Marchisio, palla alta non di moltissimo.

41' - Giallo per Sansone che stende Cuadrado.

40' - A terra Biondini, seguiamo le sue condizioni.

39' - Fallo di Duncan su Cuadrado e rischia pure un po', è già ammonito.

38' - Fallaccio di Magnanelli su Sandro, richiamo verbale per lui e buona punizione dalla sinistra per la Juve.

37' - Adesso si fa complicata per i neroverdi, il capolavoro di Dybala mette in difficoltà gli ospiti.

36' - DYBALAAAAAAAAAAAAAA! 1-0! Cuadrado a tutta velocità sulla destra, sterza, assiste Dybala che da manuale la piazza sul secondo palo e fa 1-0 in un attimo! 1-0!

36' - Rientra Marchisio, grandi applausi per lui.

35' - Non desta grande preoccupazione la condizione dell'italiano: tuttavia si scaldano Hernanes e Lemina.

34' - Marchisio dolorante al ginocchio destro, seguiamo le sue condizioni.

33' - Prova una giocata assurda Sansone ma viene fermato, fallo su Cuadrado dopo.

32' - Duncan lotta e guadagna una rimessa laterale: distrattamente la Juve concede un corner.

31' - Cross proprio di Dybala, che trova solo Consigli.

30' - DYBALA! Deviazione e palla in corner.

29' - Cuadrado viene murato da Peluso, palla in rimessa laterale.

28' - Marchisio recupera palla con un grande intervento, partita incredibile per lui.

27' - Rimessa laterale sulla fascia sinistra offensiva dei neroverdi.

26' - KHEDIRA! Cross di Mandzukic, Dybala controlla e nell'area piccola spedisce a Khedira che da solo a porta vuota da due passi manca la rete! Che chance! Anche se l'equilibrio era precario...

25' - Allegri chiede fraseggio ai suoi con calma.

23' - Azione di Sandro sulla sinistra, giallo per Duncan che tocca con la mano.

22' - Fallo di Magnanelli su Dybala.

21' - Cuadrado chiuso da Peluso, di nuovo, laterale bianconera. Sugli sviluppi palla ai neroverdi.

20' - DUNCAN! Lancio per Politano da parte di Magnanelli, cross al volo e Duncan dal limite colpisce (fuori) di sinistro!

19' - Possesso nella metà campo bianconera per gli emiliani.

18' - SANDRO! Cross morbido sul secondo palo di Dybala, impatta tutto solo il terzino brasiliano! Consigli para, corner bianconero! Bonucci impatta male sul calcio d'angolo.

17' - Punizione dai 25 metri della Juventus guadagnata dopo una percussione di Asamoah box-to-box. Attenti a Dybala.

16' - Asamoah interviene su Biondini sulla palla ma col piede a martello, punizione e palla a centrocampo per il Sassuolo.

15' - Marchisio va via alla grande a centrocampo, ottimo inizio per lui.

14' - Bonucci copre, torna da Buffon e si prende gli applausi di tutto lo Stadium.

13' - Sbaglia tutto Consigli sul rinvio, palla alla Juventus.

12' - Marchisio copre bene però sbaglia, a sua volta erra anche il Sassuolo.

11' - Sandro si inserisce su una giocata di Asamoah ma viene murato al momento del tiro. Dybala cerca uno stop a seguire molto difficile e sbaglia.

10' - Rimessa laterale bianconera.

9' - Diagonale perfetta di Rugani che risolve un triangolo Sansone-Falcinelli.

8' - Palla corta per Sandro, cross per Mandzukic sul secondo palo che prova la sponda ma nessuno ne approfitta... sugli sviluppi segnalato un tocco di mano di Bonucci. Sarà punizione neroverde. Adesso Peluso chiude Cuadrado.

7' - Biondini in scivolata anticipa Asamoah ma concede corner.

6' - Gestisce il pallone il Sassuolo.

5' - POLITANO! Riceve in area dal cross di Sansone, tutto regolare, prova la girata ma la palla va alta! Grande chance per l'ex Roma.

4' - Sandro reclama dopo una caduta, niente; fa lo stesso Falcinelli subito dopo, ma nulla di fatto anche per lui.

3' - Mandzukic riceve da Dybala e prova dal limite, non è un granchè. Palla sul fondo, grande avvio dei bianconeri in intensità.

2' - Palla uscita, rimessa dal fondo.

1' - DYBALA! Subito Cuadrado, per Mandzukic che fa sponda e Dybala trova il tiro! Consigli in corner! Subito rischio, che Juve in avvio!

20.46 - SI COMINCIA! Primo pallone al Sassuolo.

20.45 - Inno della Serie A concluso. Juventus in classica divisa bianconera con pantaloncini e calzettoni bianchi; Sassuolo in tenuta tutta blu di trasferta.

20.43 - SQUADRE IN CAMPO!

20.35 - Squadre negli spogliatoi: a breve inizierà Juventus-Sassuolo.

20.25 - Ancora in campo le due squadre: immagini del pubblico neroverde che crede nell'impresa.



20.15 - Riscaldamento iniziato da un po' per il Sassuolo, da poco per la Juventus: Paul Pogba non si troverà in campo ed è già mistero, fra l'altro ci sono degli osservatori del Bayern Monaco in tribuna, chissà che non abbiano sbagliato partita... Intanto, altre immagini dallo stadio:



20.05 - Sorpresa, dunque! Allegri punta ancora sul giovane Rugani per dare un turno di riposo a Lichtsteiner ed Evra e confermare la difesa a 3 che dà tante certezze; turno di riposo per Pogba con un occhio al Bayern. Ecco un'immagine inviataci dallo stadio: terreno in condizioni perfette e atmosfera ideale.



20.00 - FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO:



(4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Antei, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Duncan; Politano, Falcinelli, N. Sansone.

19.55 - FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS:



(3-5-2): Buffon; Rugani, Bonucci, Barzagli; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Asamoah, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic.

19.45 - A breve le formazioni ufficiali: siamo alle ultime conferme.

Buon pomeriggio a tutti i seguaci di VAVEL.com: per chi avesse smarrito la retta via questa è la diretta scritta tutta live ed di Juventus-Sassuolo, match d'apertura della 29esima giornata di Serie A TIM 2015-2016: seguiremo prima l'avvicinamento e poi lo svolgersi dei 90 minuti con frequenti aggiornamenti prima del calcio d'inizio.





All'andata fu il punto più basso della stagione bianconera: 4° sconfitta dopo 10 giornate al Mapei Stadium dove Sansone firmò la vittoria neroverde. Da allora la Juventus ha iniziato la sua remuntada impressionante con 18 vittorie e un pareggio, proprio in Emilia contro il Bologna, evidentemente regione non troppo fortunata per il top club piemontese.





QUI JUVENTUS - Allegri in conferenza stampa ha richiamato la sua squadra all'attenzione: in settimana c'è la sfida col Bayern Monaco ma non deve diventare un'ossessione oppure avrà effetti contrari a quelli sperati nei risultati bianconeri che devono guardarsi dal Napoli che attende l'errore del club piemontese per cercare di diminuire quel distacco di 3 punti che divide le compagini.

Nell'ultima giornata la Signora ha ottenuto i 3 punti sul campo dell'Atalanta per 0-2 grazie alle reti di Barzagli e Lemina: 55 i punti conquistati su 57 nelle ultime 19, ad un girone da quella sconfitta della gara d'andata che però fu presa come stimolo e ha portato i risultati che tutti conosciamo.

La probabile formazione scelta da Allegri conta le assenze di Chiellini e Caçeres e dunque dovrebbe essere la seguente, schierata con modulo 4-4-2: Buffon fra i pali; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci ed Alex Sandro in difesa; Cuadrado, Khedira (ballottaggio con Sturaro che però non è in condizioni perfette), Marchisio e Pogba a centrocampo; Mandzukic al fianco di Dybala in attacco, probabile panchina per Zaza e Morata.





QUI SASSUOLO - Entusiasmo e voglia di Europa League per l'ammazza-grandi di questo campionato (ha battuto almeno una volta le 6 squadre che gli stanno davanti), anche dopo che è arrivato settimana scorsa il 2-0 sul Milan che ha rilanciato tutti i sogni; tuttavia adesso un test fondamentale per le ambizioni arriva nella trasferta più difficile del campionato contro la squadra più forte di tutte.

Di Francesco deve fare a meno di una lunga lista di giocatori, a partire dallo squalificato Defrel passando per gli infortunati Cannavaro e Missiroli, concludendo col febbricitante Berardi: nella formazione spazio al 4-3-3 con Consigli in porta; in difesa Vrsaljko, Antei, Acerbi e Peluso; Duncan, Magnanelli e Biondini (in vantaggio su Pellegrini) a formare il centrocampo; il tridente offensivo con Politano e Falcinelli in dubbio (il primo dipende dall'eventuale recupero di Berardi, per il secondo ballottaggio aperto con Trotta) e l'unica certezza nonchè match-winner dell'andata Sansone.





TATTICA E UOMINI CHIAVE - Indubbiamente i bianconeri imporranno il solito ritmo non troppo accelerato, con precisione d'esecuzione e dominio territoriale; la bellezza del match dipenderà dall'atteggiamento neroverde. Se Di Francesco e compagni punteranno sul coraggio e il giocare aperti, potremmo divertirci per davvero; se invece gli emiliani punteranno principalmente a difendersi e a cercare dei buchi nella difesa bianconera allora molto probabilmente dipenderà dalle giocate dei singoli bianconeri.

Comunque col Sassuolo non bisogna mai dare niente per scontato: un episodio a favore e gli emiliani sanno come spostare l'ago della bilancia. Sarà fondamentale l'apporto di Sansone in questa gara, sia nei calci piazzati sia nel prendersi responsabilità svariate viste le assenze in attacco; dall'altro lato con Alex Sandro in campo potrebbero arrivare più palloni utili per Mandzukic; oppure sarà il solito Dybala a influire in zona-gol. Non ci resta che attendere il fischio d'inizio.





PRECEDENTI - Solo 5 le volte che abbiamo assistito allo scontro fra queste due compagini, 2 volte allo Juventus Stadium dove i neroverdi non hanno mai ottenuto punti e nemmeno trovato il gol (4-0 con tripletta di Tevez due anni fa; 1-0 con gol di Pogba lo scorso anno); chissà che non si sblocchino proprio oggi con Buffon a 94 minuti dalla storia: infatti il portiere bianconero non prende gol da 9 partite e non subendo gol in questa partita e nei primi 4 minuti di quella seguente supererebbe il record di imbattibilità di Sebastiano Rossi.

Restano da citare 3 precedenti al Mapei Stadium, dove lo storico è in perfetto equilibrio: vittoria neroverde quest'anno, lo scorso anno pareggio firmato Zaza (scherzo del destino, adesso bianconero) e Pogba, nel 2013/14 Tevez, Marchisio e Llorente archiviano gli emiliani con un 1-3.