Juventus-Sassuolo, i precedenti in A

Stasera alle 20.45 la Juventus aprirà il 29esimo turno di campionato con l'anticipo casalingo che la vedrà di fronte al Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Una sfida ostica per i bianconeri, contro un avversario in forma che coltiva sogni europei. Chiara l'intenzione di ottenere i tre punti per potersi concentrare a pieno sulla supersfida di mercoledì all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco di Pep Guardiola, valida per il ritorno degli ottavi di Champions. Guai a distrarsi comunque contro il Sassuolo, che proprio all'andata sconfiggendo la Vecchia Signora per una rete a zero aveva fatto sprofondare i bianconeri, i quali sono riemersi con un impressionante bottino di 52 punti ottenuti nelle ultime 18 gare (su 54 disponibili) frutto di 17 vittorie ed un pari, seppur con un leggero calo fisico nelle ultime sfide.

Sono 2 i precedenti fin qui a Torino in Serie A, entrambi vinti dai padroni di casa: l'ultima risale al 9 marzo 2015 con la vittoria per 1-0 firmato Pogba.

L'altro invece risale all'11 dicembre 2013 col poker bianconero: mattatore assoluto della serata l'argentino Carlos Tevez, autore di una tripletta (dell'ex Peluso l'altra rete).

Vincere dunque l'obiettivo dei ragazzi di Max Allegri per andare a +6 sul Napoli impegnato domenica sera in trasferta a Palermo, un pari garantirebbe comunque il primato ma riavvicinerebbe la squadra di Sarri in caso di vittoria dei napoletani.