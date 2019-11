Inter - Bologna in Serie A 2015/16 (0-0)

5' Il capitano neroazzurro resta a terra

5' Occasione Inter: destro di Eder che attraversa l'area di rigore e per un pelo Icardi non ci arriva

4' Rincorsa breve per Ljajic, la difesa del Bologna libera

3' Eder finisce giù, fallo di Masina: punizione interessante per i padroni di casa

3' Possesso prolungato dell'Inter

2' Cross di Icardi che finisce tra le braccia di Mirante

1' La difesa neroazzurra libera, buona partenza degli emiliani

1' I rossoblu si guadagnano subito il primo corner

INIZIA IL MATCH: prima palla giocata dal Bologna

20.46 Con un filo di ritardo, Inter e Bologna fanno il loro ingresso in campo

20.41 Squadre nel tunnel

20.31 A San Siro arrivano presenti anche Antonio Conte e Lele Oriali.

20.23 Anche Nagatomo è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium: "A gennaio ho rifiutato l’offerta del Manchester United perché iovoglio restare all’Inter, dove mi sento come a casa. Stiamo parlando del prolungamento (fino al 2019, ndr) e credo che a breve arriverà l’annuncio In settimana ci siamo preparati bene per vincere stasera. La Champions è un obiettivoancora alla nostra portata, ci crediamo".

20.15 Ci sarà anche il CT del Brasile Carlos Dunga a San Siro per assistere a #InterBologna.

20.10 All'andata vittoria nerazzurra firmata da Mauro Icardi. Rivediamo gli Highlights di quella partita:

20.04 Le parole di Taider all'arrivo allo stadio San Siro raccolte da Premium Sport: "Pronti per la sfida contro l’Inter? Proveremo semplicemente a fare di tutto per vincere la partita: sono tre punti importanti e faremo di tutto per portarli a casa. Rivincita nei confronti dell’Inter per me? No, rivincita no: qua ho passato bei momenti, sarà una partita in cui voglio fare bene. Proveremo a fare il nostro gioco, a pressare l’Inter ed a creare difficoltà alla difesa dell’Inter con delle ripartenze veloci".

20.01 Ed ecco invece lo spogliatoio neroazzurro

19.55 Uno sguardo allo spogliatoio rossoblu

19.49 Ed ecco invece gli undici scelti da Donadoni:

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gastaldello, Maietta, Masina; Donsah, Diawara, Taider; Rizzo, Destro, Giaccherini.

19.44 Eccoci collegati. Mancini ha scelto gli undici che tra un'ora scenderanno in campo contro il Bologna:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Juan Jesus, Nagatomo; Brozovic, Medel; Eder, Ljajic, Perisic; Icardi

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Inter-Bologna, terzo anticipo della decima giornata del campionato di calcio di Serie A. A San Siro, allo stadio Meazza, i neroazzurri di Mancini, dopo aver battuto il Palermo, cercano il bis che rinforzerebbe la candidatura della compagine milanese verso il terzo posto; di fronte, il Bologna di Roberto Donadoni già salvo, che cerca risultati di prestigio per conseguire maturità ed ambizione in vista della prossima stagione.

Terzo anticipo della decima giornata di ritorno del campionato che volge sempre più verso la fine. Inter e Bologna scenderanno in campo dopo la sfida della Juventus di ieri sera (1-0 al Sassuolo), e quella pomeridiana tra Empoli e Sampdoria. Da Andrea Bugno, che ha curato la presentazione, e da Gennaro Totorizzo che vi racconterà la gara, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Inter che torna in campo tra le mura amiche sei giorni dopo aver battuto con veemenza il Palermo per 3-1. Mancini potrebbe riproporre la squadra vista domenica sera contro i rosanero di Iachini, sperando tuttavia di vedere Eder sbloccarsi in maglia neroazzurra. Una vittoria questa sera permetterebbe ad Icardi e compagni di insidiare e mettere pressione a Roma e Fiorentina impegnate domani a Udine e contro il Verona: Mancini sogna il terzo posto, e per farlo deve battere l'ostico Bologna.

Bologna che nelle ultime giornate sembra aver subito una leggera flessione, quantomeno in termini di risultati: dopo la vittoria di Udine, tre pareggi di diversa fattura e rilevanza. Prima quello casalingo contro la Juventus, che ha confermato che tra le mura amiche contro le grandi la squadra felsinea non sbaglia mai (tutte, tranne l'Inter all'andata, hanno perso punti al Dall'Ara), poi quelli di Palermo e contro il Carpi, con Destro e compagni che hanno dato l'impressione di tirare i remi in barca fin troppo presto dopo aver conquistato la salvezza. Questione di crescita, di mentalità e maturità, che Donadoni chiede alla squadra.

Da una parte quindi una squadra che ha la testa sgombra in quanto a pressioni e doveri di risultato, dall'altra invece l'Inter che necessita di questa vittoria per ambire a qualcosa in più del quinto posto attuale. Partita che vivrà sugli esterni, probabilmente, gli scontri cruciali. Da una parte Perisic e Ljajic (se dovessero giocare), dall'altra Rizzo e Giaccherini, spine nel fianco soprattutto in esterna. Già, perché proprio a San Siro, l'ex Juventino ha già centrato il bersglio grosso, permettendo a Donadoni di battere il suo ex Milan con un gol nel finale. Si va, dunque, a caccia del bis.

Le ultime dai campi



Inter - Rispetto al 4-2-3-1 di domenica scorsa probabile un atteggiamento più guardingo e rispettoso verso i felsinei. Dentro dunque il 4-3-3, con Brozovic che potrebbe prendere il posto di Palacio assieme a Kondogbia e Medel. Eder centravanti è una soluzione, anche se Icardi è ovviamente il favorito assieme a Ljajic e Perisic sugli esterni. Davanti ad Handanovic confermato il quartetto con D'Ambrosio, Miranda, Murillo e Nagatomo.



Bologna - Donadoni dovrà rinunciare a Mounier, al suo posto Rizzo dal primo minuto con Destro e Giaccherini. Confermato il terzetto di centrocampo con Donsah, Diawara e Taider, mentre Brienza e Brighi partiranno dalla panchina. Davanti a Mirante, infine, Mbaye e Masina sugli esterni (favorito su Constant), con Gastaldello e Maietta al centro della difesa.

Probabili formazioni



Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Kondogbia, Medel, Brozovic; Perisic, Icardi, Ljajic. All.: Mancini



Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gastaldello, Maietta, Masina; Donsah, Diawara, Taider; Giaccherini, Destro, Rizzo. All.: Donadoni

Statistiche e curiosità



In parità gli ultimi sei incroci di Serie A tra queste due squadre: 2 successi per parte e altrettanti pareggi. I nerazzurri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre sfide col Bologna a San Siro, mentre i rossoblu hanno mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime otto visite al Meazza contro l’Inter in campionato.

La vigilia degli allenatori



"Sono tifoso del Bologna, merita di tornare in alto. Donadoni sta facendo benissimo ed è un grande allenatore, domani loro possono crearci dei problemi. Hanno ritrovato tranquillità con tanti giocatori interessanti e giovani. Poi penseremo alla Roma". Questo un estratto della conferenza di Roberto Mancini di ieri, mentre Donadoni ha così caricato la sua squadra: "Sappiamo di andare ad affrontare una grande squadra, che sta trovando una certa continuità e ha obiettivi importanti. Sarà per noi bello e stimolante misurarci con una realtà come l'Inter: andiamo a Milano con determinazione feroce, con le certezze che ci stiamo costruendo".