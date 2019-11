Genoa - Torino terminata in Serie A 2015/16 (3-2): doppi Immobile e Cerci, poi Rigoni: rimonta Genoa

17.02 - Direi che da Marassi è tutto. E allora da Gianluigi Sottile a nome di tutta la Redazione di VAVEL Italia un enorme grazie a chi ci ha seguito, alla prossima, sempre qui! Non mancate! Ricordiamo il verdetto: Genoa batte Torino 3-2 in rimonta grazie alla doppietta di Cerci e al gol di Rigoni.

17.00 - Il Torino ha dominato qui per 15 minuti, portandosi sullo 0-2; poi dal primo rigore in poi è stato dominio Genoa, che ha ribaltato il risultato nel secondo tempo col gol di Rigoni. Meritata vittoria per Gasperini e compagni che si portano a +7 dal terz'ultimo posto e danno uno scossone decisivo alla corsa salvezza anche grazie alla sconfitta contemporanea dell'Udinese con la Roma. Il Toro arriva nel peggior modo al Derby con la Juventus; al contrario il Genoa adesso ha più sicurezza. Riviviamo le reti che mancano all'appello:



Il 2-2 di Cerci.



Il gol del 3-2 definitivo di Rigoni.

16.55 - FINISCE QUI! Un eroico Genoa batte il Torino per 3-2!

90' + 4' - DE MAIO! IN CONTROPIEDE SPARA ALTO! CHE CHANCE! Ma sarà corner!

90' + 3' - Acquah nel mucchio, esce Perin e viene colpito da Vives, ora è a terra dolorante. Sembra in grado di proseguire.

90' + 2' - Glik stende Ansaldi, la palla comunque era uscita e l'arbitro lo grazia.

90' + 1' - 4 minuti di recupero.

90' - SUSO! Si accentra e prova dal limite lo spagnolo, para Padelli alla grande! Adesso giallo per Tachtsidis.

89' - Contropiede 2v2 per il Genoa e Suso viene murato da uno strepitoso Moretti. Si salva il Toro!

88' - Rinvio dal fondo per Perin.

87' - Grandi applausi per il lottatore Pandev che tiene in vita un pallone difficilissimo. Quanta corsa per lui oggi!

86' - Ammonito Acquah un minuto fa.

85' - Tiro di Vives murato, rimessa laterale per i piemontesi.

84' - Frena un'azione avversaria il Genoa, rimessa comunque per il Torino.

82' - Possesso torinese, non esce il Genoa.

81' - PERIN! Acquah in percussione da fuori, ci prova col destro e Perin in volo con le unghie con una grande parata! Corner.

80' - Gabriel Silva recupera un pallone utilissimo facendolo rimpallare su Zappacosta in rimessa dal fondo.

79' - Burdisso sontuoso su Immobile che andava verso la porta dopo un dribbling.

78' - VIVES! Sugli sviluppi di un cross di Bruno Peres, inserimento del centrocampista che colpisce in area ma non trova abbastanza precisione, para Perin!

77' - PANDEV! Il macedone col mancino dal limite manca il bersaglio di pochissimo!

76' - Dentro Maxi Lopez, fuori Benassi per il Toro. Poi fuori Dzemaili per Tachtsidis dall'altro lato. E' entrato anche Zappacosta per Molinaro, che era senza fiato.

75' - Pronti all'ingresso Tachtsidis e Maxi Lopez.

74' - Immobile crossa basso dopo essere scappato via dalla difesa avversaria, nessuna conseguenza.

73' - Giallo per Vives.

72' - Prova la manovra sempre la squadra granata senza idee degne di nota.

71' - Palla allontanata, ma gestita dai piemontesi.

70' - Corner per il Torino.

69' - Uscita di Padelli su un lancio lungo indirizzato verso Pandev.

68' - Come dicevamo prima, terzo gol di fila nelle ultime 3 sfide col Toro per Rigoni. Attacca a testa bassa il Toro.

67' - Ammonito Moretti per proteste.

66' - GOOOOOOOOOL! RIGONI! 3-2! Rimonta completata per il Genoa! Dopo il gol-partita all'Empoli, adesso questa rete pesantissima! Cross di Suso e di testa Rigoni in posizione da rivedere insacca sul secondo palo!

65' - I ritmi si sono abbassati molto, squadre stanche. Suso guadagna un fallo.

63' - Possesso palla ligure.

62' - Cross di Acquah: potente e in gradinata.

61' - Squadre lunghe in questo frangente.

60' - RIGONI! Cross dalla destra di Rincon, in rovesciata il centrocampista manca la rete! Esce Belotti per Martinez.

59' - IMMOBILE! Azione personale del 10 torinese sotto l'aspetto atletico, poi defilato sulla sinistra prova la conclusione d'esterno e manca la porta non di molto!

58' - Azione del Genoa sulla destra.

57' - Pronto Suso all'ingresso, esce Cerci! Standing ovation per lui.

55' - Cross di Belotti facile per Perin in uscita.

54' - Squadre lunghe in questa fase, prova l'azione il Torino.

53' - Cross facile per Padelli alla presa.

52' - Non riparte più il Toro.

51' - CERCI! Direttamente verso la porta, un po' sorpreso Padelli che rischia!

50' - Punizione sfruttabile da buona posizione per il Genoa, sulla destra.

49' - Glik rilancia male e perde palla. Ammonito Benassi e palla al Genoa.

48' - Fallo di Rincon a centrocampo, palla al Toro.

47' - Immobile cerca di lanciare l'inserimento di Benassi ma la palla è raggiungibile solo per i genoani, che rilanciano.

46' - Palla gestita con calma dai liguri.

16.05 - Si ricomincia!

16.03 - Le squadre ritornano in campo. A breve di nuovo Genoa-Toro. Dentro Rigoni, fuori Laxalt nel Genoa.

15.55 - Tante cose da dire nel primo tempo di Genoa-Torino: partita iniziata a ritmi altissimi con un monologo granata realizzato dall'1-2 terribile di Immobile (secondo gol in fuorigioco di pochissimo, ma in fuorigioco), poi l'ingenuità di Molinaro che rimette in partita il Genoa con un rigore realizzato da Cerci, dopo manca un rigore solare al Grifone in cui andava anche espulso Bruno Peres. Tuttavia ne arriva un altro di rigore giustissimo sul finale che rimette tutto in pari. Sta succedendo tutto ed il contrario di tutto a Marassi: ci divertiremo ancora così tanto nel primo tempo? Per adesso, tranne l'arbitraggio, spettacolo assoluto. E adesso, con ordine, rivediamoci i gol (manca il secondo penalty di Cerci, lo recupereremo in seguito):



La prima rete di Immobile, quella regolare.



Il secondo gol di Immobile, irregolare.



Il gol di Cerci che riapre il match.

15.48 - Si conclude il primo tempo sul parziale di 2-2.

45' + 2' - CERCI! Sotto l'incrocio alla sinistra di Padelli! Doppietta per lui su rigore!

45' + 1' - ALTRO RIGORE PER IL GENOA! Buttato giù Burdisso da Acquah in area, giusto anche questo! Di nuovo Cerci. Ammonito Padelli per proteste.

45' - Glik respinge un cross pericolosissimo di testa in corner, un minuto di recupero.

44' - Belotti è in fuorigioco al momento del passaggio di Peres.

43' - Palla morbida nel mezzo dell'area piemontese, respinge Maksimovic.

42' - Azione del Genoa sulla destra, cross di Rincon respinto, corner. Sugli sviluppi altro calcio d'angolo. E un altro ancora.

41' - Pandev steso da Maksimovic, sarebbe fallo tattico ma oggi l'arbitro ne ha sbagliate parecchio (ne riparleremo nell'intervallo).

40' - Fuorigioco di Immobile; dall'altro lato uno di Cerci.

39' - Altro rinvio dal fondo per il Toro, che rifiata in una partita senza pause. Pandev in area contende un pallone ma concede rinvio dal fondo agli avversari.

38' - Azione insistita del Genoa, cross di Laxalt teso, allontana Benassi, respinge Ansaldi per un attimo, poi fallo laterale genoano.

37' - Palla persa dai liguri, il Torino andrà al rinvio dal fondo.

36' - Salva Glik col petto sul corner. Due giocatori a terra sugli sviluppi, fallo per il Genoa.

35' - CERCI! 2v2 con Pandev e Cerci, azione solitaria dell'italiano che salta anche Padelli, poi voleva mettere in mezzo e Moretti salva in corner!

34' - Cross di Gabriel Silva, anticipato Pandev, ripartono i granata.

33' - Gestisce il pallone la squadra piemontese che ovviamente cerca di placare il grande ritmo per addormentare la partita. IMMOBILE! Cross sul secondo palo, manca Belotti il pallone e l'ex del match manca la tripletta di poco!

32' - Adesso il calcio di punizione è per il Toro.

31' - Sprecata la punizione, Izzo recupera, altro fallo per i liguri.

30' - Pandev mostra i segni del rigore che c'era. Quante proteste. Punizione da buona posizione per il Genoa.

29' - Corner Torino, vediamo. Imbufaliti i tecnici liguri... Molinaro ci prova con un tiro da fuori, blocca Perin.

28' - Proteste del Genoa, urlano tutti, giù in area un uomo ligure! Bruno Peres ha steso Pandev che era da solo in area davanti al portiere! Ci stava il rigore!

26' - Ansaldi commette fallo in attacco, poi protesta, ma il fallo c'era.

25' - Punizione granata da ottima posizione sulla sinistra. Sprecata con uno schema malandato.

24' - Possesso ligure, si è riacceso il pubblico.

23' - GABRIEL SILVA! Conclusione col destro per l'esterno mancino, palla fuori, tiro strozzato.

22' - Acquah stende Izzo in area! Protesta il Genoa! Contropiede Torino subito, ma Burdisso ferma tutto. Che ritmi!

21' - Cambia tutto nel giro di pochi secondi, che spettacolo. Cerci non ha esultato.

20' - CERCI! 1-2! Partita riaperta! Rigore trasformato al centro.

19' - CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Molinaro stende Ansaldi in area, con l'argentino che stava uscendo dall'area! Cerci...

18' - Prova con l'azione manovrata un Genoa allo sbando, visto il risultato.

17' - Palla ai granata che gestiscono con calma.

16' - 1-2 tremendo del Torino, vedremo come reagirà il Genoa.

15' - GOOOOOOOOOOOOL! IMMOBILE! ANCORA! 0-2! Verticalizzazione di Acquah e Ciro Immobile dal filo del fuorigioco defilato sulla destra esegue in maniera splendida! Che gol! 0-2!

14' - Ancora possesso palla ligure col Torino che non pressa.

13' - Fallo a favore del Genoa, Gabriel Silva è stato steso.

12' - Palla fuori: rimessa Genoa dal laterale di destra.

11' - Guadagnato un corner dai rossoblù: sugli sviluppi De Maio sbaglia completamente il colpo di testa, che doveva essere per Burdisso.

10' - Rimessa rossoblù raccattata da Cerci.

9' - Manovra col possesso palla il Genoa.

8' - Ansaldi copre la ripartenza di Bruno Peres, grandi ritmi già in avvio. Padelli rischia sul pressing di Laxalt ma non perde palla, spazzando via.

7' - Glik svirgola un cross di Silva, corner per i liguri. Sugli sviluppi anche Vives regala un altro calcio d'angolo.

6' - Flipper a centrocampo, fallo di Bruno Peres su Laxalt.

5' - Gol ed esultanza per l'ex della gara, al quarto gol dal suo ritorno in granata. Scambio eccezionale con Belotti, preciso ed intelligente a restituire quel pallone.

4' - GOOOOOOOOOOOOL! IMMOBILE! 0-1! Splendido assist di Belotti a chiudere uno scambio con Immobile in area che col piatto realizza un'azione splendida!

3' - Discesa di Molinaro che scambia con Belotti: cross e Burdisso chiude, palla in rimessa laterale.

2' - Palla a Pandev che prova col sinistro, sfera altissima.

1' - Pallone profondo verso Belotti di Moretti, troppo lungo, blocca Perin.

15.02 - SI COMINCIA! Primo pallone al Torino.

15.00 - Inno della Serie A concluso. Genoa in classica divisa roosoblù con pantaloncini e calzettoni blu. Toro in divisa completamente bianca di trasferta, pantaloncini e calzettoni bianca con fascia granata.

14.58 - SQUADRE IN CAMPO! Tra poco si parte.

14.55 - Contatto Bruno Peres-Immobile nel riscaldamento: un po' di preoccupazione nell'aria ma dovrebbe essere tutto ok.

14.50 - Un paio di statistiche sui singoli per stemperare la tensione: Rigoni, oggi in panchina, ha segnato 2 volte nelle ultime sue 2 presenze contro il Torino; 11 degli ultimi 12 gol del Toro portano la firma tra gol e assist di Belotti o Immobile.

14.40 - Le squadre sono allo stadio da tempo. Intanto una delle dirette concorrenti del Toro, il Chievo, è sceso in campo alle 12:30 pareggiando col Milan in una sfida senza gol.

14.30 - Una sola sorpresa: Gasperini sceglie un esterno di maggiore gamba, Gabriel Silva, e rinuncia a Rigoni, dotato di un grande fisico. Tutte conferme nel Torino.

14.20 - Formazione ufficiale del Torino:



(3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Bruno Peres, Benassi, Vives, Acquah, Molinaro; Belotti, Immobile.

14.10 - Formazione ufficiale del Genoa:



(3-4-3): Perin; De Maio, Izzo, Burdisso; Gabriel Silva, Rincon, Dzemaili, Ansaldi; Cerci, Pandev, Laxalt.

14.00 - A breve le formazioni ufficiali: inizia il nostro avvicinamento al match.

Una buona giornata a tutti i seguaci di VAVEL.com, siete i benvenuti nella diretta scritta tutto live ed di Genoa-Torino, partita valida per la 29esima giornata di Serie A 2015/16, che inizierà alle ore 15:00 allo stadio Marassi di Genova.

All'andata la doppietta di Laxalt e il gol di Pavoletti per il Genoa e le reti di Maxi Lopez, Zappacosta e l'autorete di Tachtsidis per il Torino firmarono la gara con un pirotecnico 3-3. Sarà altrettanto spettacolo anche oggi?

QUI GENOA - Gasperini è stato chiaro: il Genoa non deve perdere assolutamente altri punti e deve raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Il momento è comunque favorevole dopo la vittoria contro l'Empoli dello scorso weekend; l'ambiente si è riappacificato col suo allenatore e il presidente dopo le svariate contestazioni e la squadra ne sta beneficiando raggiungendo buoni risultati nelle ultime gare. Il tecnico rossoblù non snaturerà il suo modulo: probabilmente si tratterà di 3-4-3 puro con Perin fra i pali; comparto difensivo formato da Izzo, Burdisso e De Maio (Munoz non al meglio); a centrocampo Rincon, Dzemaili, Rigoni ed Ansaldi; l'ex Cerci, Pandev e l'eroe della gara d'andata Laxalt come tridente offensivo.

QUI TORINO - Ne passa di tempo ma il Toro non vola: 6 punti nelle ultime 6, un Febbraio decisamente sotto le aspettative e Marzo non è iniziato meglio, anzi. Ventura sembra quasi aver perso il controllo di questa squadra, che prima faceva tanto spettacolo e adesso raccoglie punti a fatica anche contro squadre di livello (con tutto il rispetto) più basso, come il Carpi, ad esempio; l'ambiente mal sopporta questa situazione e ha contestato alcune volte la dirigenza e l'allenatore, ma sembrano essersi allentate: tuttavia una sconfitta oggi potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Le scelte del tecnico ex Bari dovrebbero virare sul solito 3-5-2 che, viste le assenze di Gazzi e Avelar, dovrebbe figurare così: Padelli fra i pali; Maksimovic, Glik e Moretti i tre di difesa; a centrocampo Bruno Peres, Benassi, Vives, Acquah e Molinaro; in attacco la coppia Belotti-Immobile.

TATTICA E UOMINI CHIAVE - Con due moduli similari fra loro in fase di copertura, non dovrebbe essere una partita troppo divertente a meno che qualcuno non la sblocchi subito (come all'andata): d'altronde il Torino fa filtro nelle manovre avversarie con i 5 di centrocampo in fase di non possesso; fa lo stesso il Genoa facendo scalare Laxalt o Cerci sulla linea di mediana. Questo ammesso che gli allenatori decidano di avere atteggiamenti pseudo-difensivi: se proveranno entrambi a giocare a viso aperto ci divertiremo sicuramente di più visto che entrambe le squadre hanno un potenziale offensivo notevole in contropiede e dunque potrebbe diventare un match frizzante e veloce. Che ci aspettiamo? Puntare sui singoli non è mai facile, noi scegliamo la legge del gol dell'ex: aspettatevi molto da Cerci e Immobile, due giocatori chiave delle rispettive manovre d'attacco.

STATISTICHE OPTA - Per stemperare la tensione pre-partita, eccovi alcune statistiche di Opta sulle due squadre di oggi:

- Quattro delle ultime sette sfide fra queste due squadre sono terminate in pareggio.

- Negli ultimi 5 scontri fra Genoa e Torino abbiamo assistito a 20 reti (media di 4 a partita) e hanno sempre siglato almeno un gol ambo le squadre.

- Il Genoa è imbattuto da 5 gare interne in Serie A, dove ha ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi.

- D'altra parte il Torino non vince da 6 trasferte in campionato; inoltre la compagine piemontese non ha mai mantenuto la rete inviolata in queste partite.