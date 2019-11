Diretta Lazio - Sparta Praga, partita di Europa League 2016 (0-3): Dockal, Krejci, Julis

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia. A seguire il live della sfida tra Manchester United e Liverpool, da Old Trafford.

Non c'è stata reazione nella ripresa nella squadra di Pioli, che ha continuato ad attaccare a testa bassa e senza lucidità. Poche le occasioni avute negli ultimi 45 minuti, con Bicik che ha salvato su Mauri dopo pochi secondi. Finisce tra i fischi impietosi delle tribune l'avventura dei biancocelesti in Europa League.

93' Nessuna azione degna di nota nel recupero. Finisce qui! Finisce 3-0 per lo Sparta Praga, che vince all'Olimpico e si qualifica ai quarti di finale eliminando la Lazio. Decidono i gol di Krejci, Dockal e Julis.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

88' Buon recupero di Mauricio su Matejovski. Evita il difensore brasiliano il poker degli ospiti, togliendo dalla disponibilità del centrocampista ceco la possibilità di concludere.

BIGLIA! Scavalca la barriera col destro, ma la sfera lambisce soltanto il palo alla destra di Bicik.

85' A terra Lulic: punizione da posizione pericolosa per la Lazio. Biglia sulla sfera.

83' Ultimo cambio anche per lo Sparta, con Fatai che prende il posto del migliore in campo stasera: Krejci esce tra gli applausi dell'Olimpico e dello spicchio di tifoseria ospite dopo una rete e due assist.

81' A testa bassa carica Matri, che stavolta controlla la sfera in area di rigore e dopo una serie di rimpalo conquista il corner.

78' Niente da fare per la Lazio: nemmeno il gol della bandiera per la squadra di Pioli, che però cerca comunque di uscire a testa alta dal terreno dell'Olimpico. Candreva ed Anderson cercano Matri, che non riesce a controllare la sfera all'interno dell'area di rigore.

76' Krejci! Sparta vicino al poker! Perfetto Matejovski nel controllo della sfera e nel suggerimento in profondità per il suo attaccante che gira immediatamente col mancino: c'è Hoedt stavolta, che smorza la conclusione.

74' Destro dal limite di Candreva: tentativo senza troppe pretese da parte dell'esterno azzurro, scoraggiatosi oramai così come tutta la squadra di casa.

72' Ancora Bicik protagonista assoluto della scena all'Olimpico: stavolta perfetta ed impeccabile, oltre che puntuale, l'uscita del portiere dello Sparta.

70' Altro cambio per i cechi: dentro Matejovski per uno stanchissimo Vacha. Nel frattempo, nella Lazio, Mauricio per Konko.

67' Ottimo scambio nello stretto tra Candreva, che sfugge alla pressione degli avversari, e Matri, che sponda per l'accorrente Keita: lo spagnolo entra in area e cerca di battere a rete, murato da Costa.

66' Ci prova anche Matri, di tacco, su un tiro cross di Candreva dalla trequarti: blocca Bicik centralmente.

65' Spunto sulla destra di Felipe Anderson che arriva sul fondo e crossa basso a centro: nè Candreva, nè Matri però riescono ad arrivare sulla sfera. Serata storta per i biancocelesti.

64' Guadagna metri e tempo prezioso Konatè. Angolo per gli ospiti.

62' Sempre sull'asse Keita-Candreva la Lazio: cross di quest'ultimo per Matri che però è preda di Costa sul primo palo. Libera l'area il terzino dello Sparta.

59' Keita! Recupera palla la Lazio in mediana, con lo spagnolo che si invola con Lulic sull'out mancino: non premia il bosniaco, bensì si accentra e calcia di destro, trovando la parata di Bicik.

Primi cambi in campo: dentro Matri e Felipe Anderson, che prendono il posto di Klose e Mauri. Cambio anche per gli ospiti: Konatè dentro per Julis.

55' Sempre Lulic! Scambio nello stretto tra l'esterno e Klose, il bosniaco calcia col sinistro dal limite dell'area piccola, ma viene contrastato in angolo da Brabec.

52' Ci prova ancora Candreva dalla distanza: Klose ci mette la punta d'istinto, ma la sfera termina di poco a lato.

51' MAURI! Cosa ha salvato Bicik! Perfetto il cross dalla sinistra di Lulic, Klose non c'arriva, Mauri si in scivolata: altrettanto bravo l'estremo difensore ceco a salvare sulla riga di porta.

50' Sbagliato il cross di Konko dalla destra, dopo uno scambio prolungato tra il terzino e Keita. Poca Lazio in questo inizio di ripresa.

48' Keita! Ci prova dal limite dell'area col destro, ma strozza troppo la conclusione, che termina a lato.

46' Subito Sparta in attacco, con Krejci che va via sulla destra e conquista un prezioso angolo.

FISCHIA BUQUET E SI RIPARTE! INIZIA LA RIPRESA, CON LO SPARTA CHE E' IN POSSESSO PALLA.

Tornano in campo le squadre tra i fischi dell'Olimpico. Non ci sono cambi sia nella Lazio che nello Sparta. Pioli che potrebbe inserire Felipe Anderson per uno spento Mauri.

Infine, il gol di Julis che ha tagliato le gambe alla Lazio.

Il raddoppio è ad opera di Krejci. Simile lo svolgimento dell'azione.

Rivediamo i gol del primo tempo. Si parte da quello del vantaggio di Dockal.

Primo tempo devastante per la Lazio, che attacca fin dai primi minuti ma si trova ad inseguire dopo dieci minuti due gol di svantaggio. Non bastano gli sforzi profusi alla compagine di Pioli a sbloccare il punteggio, con lo Sparta che si difende sia con diligenza che con un pizzico di buona sorte. Mauri spreca, Julis no.

FISCHIA BUQUET! FINISCE UN CLAMOROSO PRIMO TEMPO! 3-0 PER LO SPARTA PRAGA! LAZIO KO! DECIDONO I GOL DI DOCKAL, KREJCI E JULIS!

Azione insistita sulla destra dei cechi, che con Dockal mettono a centro una palla che attraversa l'area e finisce sui piedi di Krejci: stavolta il cross è preciso per Julis, che gira di sinistro alle spalle di Marchetti.

44' JULIS!!! INCREDIBILE! INCREDIBILE! LA CHIUDE LO SPARTA PRAGA! TERZO TIRO, TERZA RETE! PAZZESCO! JULIS TRIPLICA!

43' Parolo! Ci prova con il mancino dopo che la difesa aveva murato la conclusione di Keita dalla distanza. Palla alta. C'è anche un po' di frustrazione, adesso, nelle avanzate dei biancocelesti.

41' Bisevac gira di testa un cross dalla trequarti di Candreva. Blocca Bicik centralmente, applaude l'Olimpico lo sforzo della squadra di Pioli.

39' Assedio della Lazio in questi ultimi minuti, seppur sterile, nella trequarti. Candreva cerca Mauri in area, invece di calciare da ottima posizione. Libera la difesa.

36' Che azione della Lazio! Perfetto Mauri, con lo scavetto, per Klose. Il tedesco non si fida del mancino dopo aver lasciato scorrere la sfera, e di testa prova a servire l'inserimento di Biglia, che non arriva sulla sfera. Occasione sfumata.

34' Dockal! Calcia col destro dopo la solita azione sulla destra dello Sparta. Si libera al limite e calcia col destro violentemente, Marchetti stavolta è bravo nel respingere con i pugni.

32' Candreva! Destro violentissimo dalla distanza che Bicik vede all'ultimo secondo e riesce in qualche modo a deviare ancora in angolo.

31' E' Lulic a suonare la carica per i suoi anticipando Dockal sulla trequarti. Il cross del bosniaco, tuttavia, è corto per Klose ed è preda della retroguardia ceca.

29' Konko! Salvataggio perfetto del terzino della Lazio su cross dalla destra di Marecek. Appostato sul secondo palo Frydek aspettava solo il liscio dell'avversario per il tris.

27' Ancora Candreva, ancora Lazio! Hoedt apre per il suo compagno sulla destra: perfetto il traversone al centro, tagliato, sul quale nessuno riesce ad intervenire.

26' MAURI! Cosa ha sbagliato Mauri! Candreva va via sulla destra, sul filo del fuorigioco. Cross al centro dell'esterno, con Keita che lascia passare la sfera facendo il velo per il capitano che di sinistro, tutto solo, spara addosso a Bicik.

25' Buona trama della Lazio: Keita scambia con Lulic che cambia subito gioco per il taglio di Candreva. Palla molto intelligente, servita però in malomodo per il compagno che non riesce ad arrivarci.

24' Julis! Contropiede fulmineo dello Sparta, con Hoedt che riesce a recuperare terreno sul centravanti ospite, murando la sua conclusione di destro dal limite dell'area.

23' Ancora altissima la pressione dello Sparta sui portatori di palla della Lazio, che non riescono a fare gioco nella propria trequarti. Lulic e Marchetti costretti al rinvio. Ottimo l'atteggiamento dei cechi nonostante il doppio vantaggio.

21' Sempre dai piedi di Keita gli spunti migliori per la Lazio: prova lo scambio lo spagnolo con Mauri, che però non trova l'aggancio.

18' Parolo! Devia all'altezza del primo palo il cross dalla destra di Candreva, non trovando però lo specchio della porta.

17' Spinge la Lazio: Keita buca sulla sinistra, arriva sul fondo e crossa al centro. Suggerimento corto che però è preda di Brabec, che spazza.

15' Si vede la Lazio con Candreva, sulla destra prima, e con Klose dalla parte opposta. Il tedesco conquista un corner, con l'Olimpico che prova a spingere i biancocelesti.

Va via ancora sulla destra lo Sparta, con Hoedt in difficoltà nello spazzare via la sfera. Intercetta Dockal che stavolta ricambia il favore servendo al centro Krejci che come in precedenza il compagno, col mancino beffa Marchetti sul secondo palo.

12' KREJCI!!!!! INCREDIBILE RADDOPPIO DELLO SPARTA!!! PAZZESCO! PAZZESCO 1-2 DEGLI OSPITI! CECHI CHE RADDOPPIANO IMMEDIATAMENTE!

Spinge Zahustel sulla destra, Hoedt e Bisevac non liberano, Krejci ricicla la sfera e serve Dockal a rimorchio che col mancino batte Marchetti! Gelato l'Olimpico, che prova a scuotere i suoi beniamini.

10' DOCKAL!!!! IL VANTAGGIO DELLO SPARTA! CHE ERRORE DELLA LAZIO IN DISIMPEGNO! BIANCOCELESTI SOTTO NEL PUNTEGGIO, 0-1!

Sul cross di Biglia prima Bisevac, poi Mauri provano a girare, ma vengono contrati. Sulla respinta, lo stesso Biglia prova con lo shoot destro a volo, con la sfera che termina di poco a lato della porta di Bicik.

8' Aggressiva e propositiva anche la Lazio: Parolo recupera, Klose apre per Candreva che perviene al cross dalla destra, ma trova la deviazione in angolo.

6' Ottimo spunto di Keita, che recupera palla in mediana e punta Zahustel: il terzino dello Sparta ferma lo spagnolo come può, non fallosamente secondo l'arbitro.

4' Alta la pressione dello Sparta sui difensori della Lazio: sia Bisevac che Hoedt costretti a girare per Marchetti, a sua volta costretto a lanciare per Klose. Approccio molto aggressivo dei cechi.

3' Si vede anche lo Sparta, partita subito viva: Frydek gira sulla destra per l'inserimento di Zahustel, che in scivolata non arriva sul suggerimento del compagno.

1' CANDREVA! SUBITO LAZIO PERICOLOSISSIMA: COSTA DORME, CANDREVA VA VIA SULLA DESTRA E CALCIA VERSO BICIK, CHE RESPINGE SUL CORPO DELL'ESTERNO! PALLA SUL FONDO! OTTIMO INIZIO LAZIO!

TUTTO PRONTO! FISCHIA BUQUET E SI PARTE! LAZIO CHE DA IL VIA AL MATCH ED INIZIA PALLA AL PIEDE! PARTITI!

18.55 Squadre in campo, tempo di inno dell'Europa League.

18.50 Squadre rientrate negli spogliatoi in vista dell'inizio della gara. Tutto pronto all'Olimpico, che nel frattempo si è riempito sebbene non sia pienissimo. Si riscalda l'atmosfera in attesa dell'ingresso in campo delle squadre.

18.45 Igli Tare, ad un quarto d'ora dall'inizio del match, ad inizio gara: “Abbiamo delle buone chances di passare il turno, vogliamo andare il più avanti possibile. Giocare con questo modulo è la scelta migliore, Mauri come trequartista ha pochi rivali in questo ruolo. Le valutazioni per il futuro le facciamo quotidianamente. Sono punti interrogativi, da chiarire soltanto a fine stagione. Mancano ancora nove partite in campionato, dobbiamo dare il massimo per arrivare in Europa ed essere competitivi attraverso il campionato per l’Europa League. E’ difficile, ma vogliamo provare a vincere questo trofeo”.

18.40 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre gara. A venti minuti dall'inizio Olimpico ancora semivuoto. Questa la situazione.

​18.30 A mezz'ora dall'inizio della gara, andiamo a guardare il precedente del 2000, quando la Lazio di Nedved ed Inzaghi superò i cechi per 3-0 grazie alla tripletta di Simone. Questo il video.

18.15 Nell'immediata vigilia della sfida, prima di scendere in campo, le parole di Felipe Anderson a Lazio Style Channel: “Oggi sarà una partita dura e difficile, abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi, vogliamo passare il turno anche perché giochiamo in casa.Dobbiamo pensare solamente alla gara di stasera, in caso poi penseremo alla prossima. Vogliamo arrivare fino in fondo alla competizione!”.

18.10 Da poco ufficiali anche le scelte di Stefano Pioli, che conferma le anticipazioni della vigilia. Questa la Lazio.



Lazio (4-2-3-1) Marchetti; Konko, Bisevac, Hoedt, Lulic; Biglia, Parolo; Candreva, Mauri, Keita; Klose.

18.05 E' appena stata ufficializzata la formazione dello Sparta Praga, scopriamola assieme!



Sparta Praga (4-2-3-1): Bicik; Zahustel, Brabec, Holek, Costa; Marecek, Vacha; Dockal, Frydek, Krejci; Julis.

18.00 Un'ora all'inizio della gara dell'Olimpico. Tutto pronto, con le squadre che sono da poco arrivate nell'impianto capitolino. Queste le prime immagini in diretta dallo spogliatoio della squadra di casa.

17.45 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta Lazio - Sparta Praga, gara di ritorno valevole per gli ottavi di finale dell'Europa League 2015/16. Dopo l'1-1 dell'andata, in quel di Praga, le due squadre si affrontano all'Olimpico: biancocelesti che partono ovviamente con i favori del pronostico, sia per valore della rosa, che per il risultato dell'andata, ma la qualificazione è tutt'altro che ipotecata. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Lazio di Stefano Pioli che è rimasta, dopo le eliminazioni nei turni precedenti di Fiorentina e Napoli, e della Juventus di ieri sera in Champions League, l'unica squadra italiana nelle manifestazioni continentali.

Ci sarà bisogno di una grande gara da parte dei biancocelesti questa sera per continuare a portare alto il vessillo italiano in Europa, oltre a guardare agli obiettivi personali di riscatto rispetto ad un campionato giocato e condotto al di sotto delle aspettative.

La gara d'andata si è chiusa sull'1-1, con i capitolini che sono usciti dalla Generali Arena consapevoli, forse, di essere più forti rispetto ai volitivi cechi. Tante le occasioni per Candreva e compagni di portarsi a casa il bottino pieno, anche se, dopo l'iniziale svantaggio firmato da Frydek, il pareggio con gol in esterna è un risultato più che positivo.

Sparta che, tuttavia, è molto più pericoloso in esterna rispetto a quando gioca tra le mura amiche: l'atteggiamento difensivo, con capacità di partire in contropiede e sfruttare spazi e varchi in transizione offensiva, sono le caratteristiche principali della squadra di Scasny. E' fuori casa, infatti, che lo Sparta ha costruito la qualificazione prima ai sedicesimi nel girone, poi fino agli ottavi.

Le ultime dai campi

Lazio - Pioli dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic rispetto alla gara d'andata. Il serbo sarà sostituito da Mauri, che verosimilmente si inserirà tra i due attaccanti esterni che dovrebbero essere Keita e Candreva. Klose la punta centrale, con Biglia e Parolo a formare la cerniera di centrocampo. Konko ha superato il provino mattutino e sarà regolarmente in campo dal primo minuto, con Lulic sulla corsia mancina, Hoedt e Bisevac centrali. In porta, il solito Marchetti.

Sparta Praga - Schieramento a specchio per Scasny, che conferma l'undici dell'andata: davanti a Bicik, difesa a quattro con Zahustel e Costa sugli esterni, Holek e Brabec centrali. A centrocampo, Vacha davanti alla difesa, con Frydek, autore del gol all'andata, e Krejci sugli esterni a spalleggiare Maracek e Dockal che agiranno alle spalle di Lafata che sarà il riferimento centrale.

Probabili formazioni



Lazio (4-2-3-1): Marchetti; Konko, Bisevac, Hoedt, Lulic; Biglia, Parolo; Candreva, Mauri, Keita; Klose. All.: Pioli



Sparta Praga (4-2-3-1): Bicik; Zahustel, Brabec, Holek, Costa; Vacha, Maracek; Frydek, Dockal, Krejic; Lafata. All.: Scasny