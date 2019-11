Torino-Juventus, i precedenti in A

Una stracittadina particolarmente sentita tra due tifoserie spesso in contrasto con tanto di sfottò non sempre politically correct: Torino-Juventus di domenica (calcio d'inizio ore 15.00) rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre, da una parte il Torino che viene da una stagione fin qui assai deludente in campionato ("Stiamo tutti uniti per questa maglia, guai a dividerci ora" ha scritto Ventura in una lettera ai tifosi) e questa sfida può rappresentare una delle poche gioie in casa granata quest'anno, nonché punto di partenza per un buon finale di campionato, dall'altra parte la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata a rialzarsi dopo l'eliminazione beffa in Champions per mano del Bayern e a tornare quella "cannibale" (come la definisce qualcuno) di queste ultime 19 giornate. Sara il derby della Mole numero 142 in Serie A, sono invece 70 i precedenti in casa granata, con un bilancio di 28 vittorie della Vecchia Signora, 23 pareggi e 19 sconfitte, l'ultimo dei quali risale proprio alla sfida dell'anno scorso: il Toro, trascinato da uno strepitoso Darmian (autore di un gol e un assist), completa la rimonta sui bianconeri e si vendica della sconfitta beffa al 93' dell'andata per mano di Andrea Pirlo.

Il numero 93 sembra essere una ricorrenza nel derby piemontese, ne sanno qualcosa David Trezeguet e Juan Cuadrado, autori dei gol partita nei derby rispettivamente del 30 settembre 2007 all'Olimpico e del 31 ottobre 2015 allo Stadium, entrambe vinte dalla Juve per 0-1 e 2-1.

Il 28 aprile 2013 invece festa grande per la Juve di Antonio Conte che con lo 0-2 nel finale all'Olimpico (le reti di Vidal e Marchisio) si laurea Campione d'Italia per la 29esima volta nella sua storia.

Il 16 dicembre 2015 show bianconero invece in Coppa Italia agli ottavi con un 4-0 perentorio, in gol Simone Zaza(2), Dybala e Pogba.

Tutto è pronto quindi per la stracittadina piemontese, una partita mai semplice che ha regalato mille emozioni negli ultimi anni, una gara speciale inoltre per Gigi Buffon, a soli 4 minuti dal record assoluto d'imbattibilità in Serie A detenuto da Sebastiano Rossi. Le coreografie di entrambe le tifoserie sono pronte, si dia inizio alle danze.