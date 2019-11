Milan - Lazio terminata, partita di Serie A 2016 (1-1): Parolo la sblocca, pari di Bacca, espulso Lulic

22.45 - Direi che è tutto. E allora un grazie enorme e un saluto da parte di Gianluigi Sottile a chi ci ha seguito, alla prossima, sempre su VAVEL! Ricordiamo il verdetto del campo: Milan-Lazio termina 1-1 con le reti di Parolo e Bacca!

22.42 - Il Milan e la Lazio si dividono la posta anche dopo il secondo tempo: dopo una prima frazione tutto sommato equilibrata anche nel secondo tempo è stata stessa storia, coi rossoneri a fare la gara ma che non giocano con convinzione, e laziali a ripartire. Nell'ultima parte di gara tantissimi errori tecnici con l'estetica che ne ha sofferto. Fischi sporadici dagli spalti, ci ha provato il Milan, senza successo, invece la Lazio continua a deludere. Possiamo dire che un punto non affonda ma non serve a nessuno.

22.40 - Finisce il match, calcio d'angolo non battuto! 1-1!

90' + 3' - Corner per la Lazio.

90' + 2' - Mauricio spazza via senza badare all'estetica: ultimo giro d'orologio e mezzo.

90' + 1' - 3 minuti di recupero. Corner sprecato dai rossoneri che mantengono la palla fra i piedi.

90' - Calcio d'angolo per il Milan guadagnato da Bacca.

89' - Cross di Balotelli spizzato da Bonaventura bloccato da Marchetti.

88' - Dentro Mauricio per Candreva, per difendersi.

86' - A breve dentro Mauricio nella Lazio. Gestisce la palla il Milan cercando di sfruttare la superiorità numerica.

85' - Entra Menez in campo, esce Honda.

84' - Fallo di Lulic su Honda, è tattico: già ammonito prende il secondo giallo e viene espulso! Reagisce male il bosniaco ma è giustissima!

83' - Possesso del Milan che coinvolge anche Donnarumma, che spazza per non rischiare.

81' - Steso Anderson al limite, palla spazzata. Adesso fallo in favore del Milan, da parte di Hoedt.

80' - Esce Matri, unico ex della gara, per Djordjevic.

78' - Possesso palla biancoceleste, pronto Djordjevic all'ingresso in campo.

77' - Balotelli inventa per Bacca, che restituisce all'italiano, che esegue un tiro-cross deviato da Patric in corner.

76' - Numero di Anderson su Abate che commette fallo e viene ammonito.

75' - Bertolacci, iniziativa per Balotelli che prova subito il tiro e guadagna un corner.

74' - Esce Luiz Adriano molto applaudito giustamente per Balotelli.

73' - Punizione da buona posizione per il Milan sulla destra.

71' - Pronto ad entrare Balotelli.

70' - Che partita adesso! Ritmi alti, tutto a centrocampo: ora Bacca va via a tutti ma sbaglia il controllo, palla a Marchetti.

68' - BONAVENTURA! Marchetti para! Palla perfetta di Honda sul secondo palo e Bonaventura perso da Patric sul secondo palo impatta in acrobazia trovando le mani di Marchetti che salva il risultato! Dopo fallo di Adriano.

67' - DONNARUMMA! Appoggio perfetto di Matri per Anderson che tira in scivolata, grande parata del portiere italiano! Che clamorosamente non viene segnalata, rimessa dal fondo. Chiamata misteriosa.

66' - Respinta sul corner, tiro di Braafheid, tocca un giocatore biancoceleste che si trova in offside, punizione Milan.

65' - Cross di Anderson respinto in calcio d'angolo.

64' - Antonelli e Candreva vanno allo scontro: ginocchio contro ginocchio, entrambi zoppicano leggermente, vediamo le condizioni.

62' - Palla a Montolivo che dal limite centralmente viene steso! Punizione e ottima chance per il Milan.

61' - Lulic stende Honda a centrocampo: fallo inutile e giallo, il primo della gara.

60' - Bonaventura! Direttamente in porta. Molto defilata la punizione, tiro alto.

59' - Bonaventura viene steso da Patric vicino alla zona di fondo, punizione rossonera.

57' - Corner per il Milan, sulla respinta Bacca mette sul fondo.

56' - Bacca in area, da solo! No, no, al momento del cross di Honda era in fuorigioco. Segnalazione e palla alla Lazio.

54' - HONDA! Punizione battuta veloce, Adriano scarica su Honda che dal limite col mancino colpisce malissimo e spara alto! Che chance!

53' - Spinge con convinzione la squadra rossonera, trascinata anche dal pubblico. Si è abbassata la Lazio, ora Bertolacci cerca Bacca ma la palla è lunga.

51' - BONAVENTURA! 1-2 con Luiz Adriano, tiro da fuori dell'ex Atalanta scarica molto forte dal limite, Marchetti si salva in corner! Libera Bisevac sul calcio d'angolo.

49' - Palla gestita dai rossoneri, lancio lungo e la Lazio respinge.

47' - Nulla di fatto dal calcio piazzato, contropiede ma Felipe Anderson fa fallo su Bertolacci.

46' - BACCA! Schema rossonero che fa partire 8 uomini in inserimento dal calcio d'inizio, svirgola Braafheid sul lancio lungo e il colombiano rischia la rete! Corner sulla parata di Marchetti! Corner respinto in un nuovo calcio d'angolo.

21.51 - Si ricomincia! Si riparte dall'1-1, palla al Milan.

21.50 - Squadre in campo nuovamente. A breve si riparte.

21.40 - Rivediamo i gol della prima frazione:



La rete del vantaggio di Parolo.



Il pareggio del colombiano Bacca.

21.35 - Abbiamo assistito a un primo tempo divertente fra Milan e Lazio: in campo hanno approcciato meglio i laziali che hanno trovato la rete del vantaggio ma poi hanno peccato in fase di gestione subendo un gol ingenuo da parte di Bacca. Dopo il pari è stata una lotta continua intorno al centrocampo: un lampo di Bonaventura prende la traversa su punizione come unica altra chance da segnalare, per il resto, non ci resta che goderci un po' di pausa ed attendere la seconda frazione.

21.33 - Si conclude il primo tempo sul parziale di 1-1.

43' - Ingenuo fallo di Hoedt su Adriano. Punizione dalla trequarti sulla fascia destra per il Milan.

42' - Possesso orizzontale anche del Milan.

41' - Abate arriva al cross sulla fascia ma nessuno in mezzo è pronto all'impatto, rimessa laterale biancoceleste.

40' - Palla gestita dalla Lazio, ma senza ordine e persa.

38' - Fallo molto duro di Biglia su Bertolacci: punizione, niente giallo.

37' - TRAVERSA DI BONAVENTURA SU PUNIZIONE! Tiro potente perfetto a giro, palla che prende la traversa piena! Poi Patric in corner!

35' - Gestisce il pallone Romagnoli, lancio lungo per Bacca che subisce fallo: calcio di punizione da ottima posizione (centrale dal limite) per i rossoneri.

33' - Palla per Braafheid che va al cross, murato, riparte il Milan: palla a Bacca da parte di Abate in area ma è sbagliato l'impatto della palla del colombiano.

31' - Fallo in attacco di Matri su Zapata.

30' - Matri svaria sulla destra, arriva al cross e Abate non rischia, spazzando in corner per i biancocelesti.

28' - Fallo di Honda, punizione per la Lazio sul lato sinistro della propria metà campo.

27' - Corner rossonero. Respinta facile dei biancocelesti.

25' - Voragine difensiva dei biancocelesti: si inserisce Bonaventura, servito da Bacca, tiro dal limite rimpallato che viene bloccato da Marchetti.

23' - Fallo di Bisevac, ma il croato ha la peggio e cade male, adesso si rialza.

22' - Adriano fa fallo su Candreva, molto pressing per il brasiliano.

20' - Palla recuperata dal Milan, ora recuperata da Braafheid, contesa, ritorna ai rossoneri.

19' - Giropalla della Lazio, in orizzontale.

18' - Possesso palla degli ospiti: Lulic verticalizza per Candreva, che è in fuorigioco: segnalazione e palla al Milan.

16' - In un momento complicatissimo, trovano il pari i padroni di casa. E adesso inizia il divertimento.

15' - GOOOOOOOOOOL! BACCA! 1-1! Palla ad Adriano che fa il lavoro sporco per il colombiano che alla prima palla toccata pareggia i conti d'esterno!

13' - CANDREVA! Felipe Anderson da solo gestisce la ripartenza, 2v2 allarga per Candreva che prova un tiro che termina alto! Che chance!

12' - Corner Milan. Respinto.

11' - Palla persa da Candreva nel giropalla.

9' - GOOOOOOOOOL! PAROLO! 0-1! Cross di Biglia perfetto, stacca il centrocampista che di testa al centro troppo solo punisce il Milan! 5° gol in carriera al Milan! 0-1!

8' - Parolo! Destro del centrocampista italiano a rimorchio, deviazione e corner laziale. Sulla respinta nuovo calcio d'angolo.

6' - Frustata di Romagnoli di testa, blocca Marchetti.

5' - Cross dalla sinistra del Milan, palla respinta. Corner rossonero.

4' - CANDREVA! Tiro dai 20-25 dell'esterno, molto centrale ma potente, blocca Donnarumma.

2' - Rilancio di Marchetti, palla in rimessa rossonera.

1' - Cross dentro dalla sinistra, Parolo stende Bertolacci, fallo in attacco.

20.48 - SI COMINCIA! Primo pallone alla Lazio.

20.46 - Lazio in divisa bianca con pantaloncini e calzettoni blu scuri. Padroni di casa in classica divisa rossonera con pantaloncini bianchi e calzettoni neri.

20.45 - SQUADRE IN CAMPO! Inno della Serie A in corso.

20.41 - Allo stadio vengono annunciate le formazioni: manca davvero poco tempo all'inizio del match.

20.35 - Il presidentissimo del Milan Berlusconi si trova allo stadio. Manca poco all'inizio: le squadre termineranno il riscaldamento a breve.

20.25 - Dall'altro lato Lulic viene preferito a Cataldi, dunque più atletismo a centrocampo con fiducia a Patric sulla destra. Bisevac per Mauricio al centro, più esperienza per il croato.

20.15 - Analizziamo le scelte: i padroni di casa confermano tutti i previsti. Resta enigmatica la scelta di Luiz Adriano, vedremo la sua prestazione odierna se sarà all'altezza.

20.05 - FORMAZIONE UFFICIALE DELLA LAZIO, (4-3-3): Marchetti; Patric, Bisevac, Hoedt, Braafheid; Lulic, Biglia, Parolo; Candreva, Matri, Felipe Anderson.

19.55 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN, (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Antonelli; Honda, Bertolacci, Montolivo, Bonaventura; Luiz Adriano, Bacca.

19.45 - Siamo alle ultime conferme: a breve le formazioni ufficiali da San Siro.

Buon pomeriggio a tutti cari lettori di VAVEL.com e benvenuti nella diretta scritta rigorosamente live ed di Milan-Lazio, match della 30esima giornata di Serie A, il cui inizio è previsto intorno alle ore 20:45 a San Siro, stadio dei rossoneri: seguiremo prima l'avvicinamento alla gara e poi tutto lo svolgersi dei 90 minuti, con aggiornamenti continui.



Era l'11esima giornata quando, nel match d'andata, il Milan si impose per 1-3 all'Olimpico, con le reti di Mexes, Bertolacci e Bacca.



QUI MILAN - L'ambiente si è raffreddato dopo i 5 punti persi nelle sfide con Sassuolo e Chievo Verona che lasciano tantissima amarezza. Nemmeno un gol segnato in queste ultime due partite: ciò è il dato più preoccupante della prima parte di Marzo dei rossoneri, che non trovano più il gol con facilità; c'è anche un fattore sfortuna da non sottovalutare che sta incidendo (due legni colpiti nell'ultima partita) ma comunque bisogna fare di più se non si vuole perdere di vista la zona Europa: inoltre ieri Roma e Inter si sono divise la posta in palio nell'altra sfida fra due squadre di Roma e Milano: questa è un'altra motivazione per fare bene oggi e portare a casa i tre punti. Le scelte di Mihajlovic non cambiano, modulo 4-4-2 con in porta confermato Donnarumma; in difesa Abate ed Antonelli come terzini, in mezzo Romagnoli e Zapata favoriti su Mexes; a centrocampo Honda e Bonaventura confermati rispettivamente a destra e a sinistra, mediani Montolivo e Bertolacci vista l'assenza di Kucka; in attacco è indisponibile Niang, dunque chance per dimostrare quanto vale per Luiz Adriano al fianco dell'intoccabile Bacca.



QUI LAZIO - Se il Milan ha il morale sotto le scarpe Pioli e compagni non stanno messi meglio: in campionato la zona europea è un miraggio ed è arrivata pure l'umiliazione in casa in Europa League: 0-3 dallo Sparta Praga con prestazione indegna, non resta che sperare in un miracolo in campionato con un ambiente che però ormai contesta tantissimo tutti (piano a biasimarli) e che è in completa rottura con tutti. La crisi biancoceleste è sempre nel reparto di dietro: l'attacco è tutto sommato completo e non dà problemi mentre quando si tratta di difendere sono dolori. Le scelte del tecnico ex Bologna per la gara odierna prevedono Marchetti fra i pali; in difesa Braafheid e Lulic terzini, con in mezzo Mauricio e Hoedt; a centrocampo i tre prescelti sono Parolo, Biglia e Cataldi; in attacco Felipe Anderson e Candreva a supporto di Matri. Schieramento confermato dunque: 4-3-3.





STATISTICHE - Eccovi un paio di numeri da Opta per la sfida di oggi:

- Nelle ultime 5 sfide fra questi due team hanno segnato almeno una volta entrambe le squadre.

- Il Milan all'andata ha vinto 1-3, non vince due volte di fila con i biancocelesti dal 2009.

- Dalla loro i laziali non vincono a San Siro dal settembre del 1989: da allora 15 vittorie rossonere e 10 pareggi.

- I rossoneri hanno subito solo 6 gol nelle ultime 11.

- I biancocelesti sono la squadra che effettua più cross in Serie A (834, corner inclusi) , ma anche quella che segna di meno in queste situazioni (2 reti).

- Parolo ha nei milanesi la propria vittima preferita in Serie A: 4 le reti fatte, frutto di 2 doppiette.

- Bacca invece non va a segno da 4 gare: in questo frangente inoltre non ha mai tirato nello specchio della porta.