Napoli - Genoa, partita di Serie A 2016 (3-1): doppio Higuain ed El Kaddouri, rimonta azzurra

20.05 - Chiudiamo la serata ammirando la strepitosa rete (la seconda) di Higuain che ha ribaltato le sorti dell'incontro.​

Il Napoli riesce a spuntarla nel finale! Il solito Higuain risolve l'incontro con una doppietta che regala agli azzurri tre punti fondamentali per staccare la Roma e mantenere il passo della Juventus. Il vantaggio di Rincon e la scarsa lucidità nel primo tempo hanno imbrigliato la squadra di Sarri, che è riuscita però a rispondere con gli assoli del proprio fuoriclasse. Nel finale, gioia anche per il neo-entrato Omar El Kaddouri che chiude un bel triangolo con Jorginho e Gabbiadini e deposita in rete per il 3-1 finale. ​

94' - FINISCE QUI! GERVASONI FISCHIA LA FINE DEL MATCH: 3-1! Al goal in apertura di Rincon rispondono Higuain (doppietta) ed El Kaddouri nella ripresa.

91' - ARRIVA ANCHE IL TRIS DEL NAPOLI! EL KADDOURI, APPENA ENTRATO, FIRMA LA RETE DOPO AVER RICEVUTO IN AREA DA GABBIADINI! 3-1

88' - Standing ovation per Gonzalo Higuain: entra al suo posto El Kaddouri.

87' - ALLAN! Ci prova anche il brasiliano, Perin devia e mette in angolo

84' - Genoa in 10! Cerci non ce la fa a proseguire, i rossoblu hanno terminato i cambi quindi concluderanno l'incontro in inferiorità numerica

83' - Reagisce il Genoa con la conclusione dai 25 metri di Tachtsidis, il pallone termina di poco alla sinistra di Reina

81' - HIGUAINNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!! SORPASSO NAPOLI CON IL DESTRO A GIRO DEL PIPITA! BELLISSIMO GOAL! 2-1

79' - Ottimo De Maio su Higuain, il difensore rossoblu sta facendo un gran lavoro sul '9' argentino

76' - Molti giocatori azzurri palesemente in debito d'ossigeno, il Genoa cerca alzare il baricentro e giocare la palla in avanti.

73' - Altro cambio per il Napoli, Gabbiadini sostituisce Insigne.

70' - ANCORA CERCI IN CONTROPIEDE! IL NUMERO 11 SI ACCENTRA E CONCLUDE, UNA DEVIAZIONE MANDA FUORI IL TIRO DIRETTO ALL'ANGOLINO!

68' - SI SALVA IL GENOA! ANCORA SULLA LINEA!

64' - CERCIIIIIIII!!! Occasione incredibile per il Genoa con Cerci che sfrutta un liscio difensivo di Koulibaly, si invola verso l'area e conclude di sinistro: sfera che lambisce il palo e termina in out.

62' - Contatto Insigne-Laxalt, protesta il Napoli ma per Gervasono non c'è nulla

60' - Subito Mertens prova ad impegnare Perin! Palla di poco a lato.

59' - Cambio anche per Sarri: fuori Callejon, dentro Mertens

57' - Sostituzione nel Genoa: esce l'affaticato Pavoletti, entra Cerci

56' - Azione personale di Allan che si sgancia dalla marcatura di due avversari e prova a calciare dal limite dell'area: tiro centrale bloccato in tranquillità da Perin.

53' - CHANCE COLOSSALE PER HIGUAIN! Tutto solo il numero 9, come fosse un rigore in movimento, calcia incredibilmente a lato.

52' - ECCOLOOOOO!!! HIGUAIN PAREGGIA I CONTI CON UN PRECISO TIRO AD INCROCIARE SU CUI NULLA PUO' PERIN! 1-1

50' - OCCASIONE POCO FA PER HIGUAIN! L'argentino è smarcato in area e calcia di prima: Perin sarebbe battuto ma Gabriel Silva salva sulla linea

47' - Contropiede di Laxalt, serve Rigoni in mezzo ma Koulibaly arriva prima e chiude

46' - Subito Napoli in avanti a cercare la rete del pareggio!

46' - INIZIA LA RIPRESA!

Napoli poco lucido in questa prima frazione, le occasioni non sono mancate per "gonfiare la rete" ma l'imprecisione di Higuain, Hamsik, Insigne e Callejon sta compromettendo il risultato. Il Genoa nonostante le assenze e l'infortunio a partita in corso di Burdisso sta tenendo abbastanza bene il campo provando a pungere in contropiede. La rete del vantaggio di Rincon è frutto sia della caparbietà del centrocampista sia della leggerezza di Koulibaly nel contrasto. Anche Reina ci ha messo del suo, non intervenendo sul tiro potente ma davvero centrale.

​Ammonito al fischio del primo tempo Insigne, il numero 24 ha protestato per l'azione finale che stava conducendo e che è stata interrotta sul più bello.

47' - TERMINA QUI LA PRIMA FRAZIONE! 0-1 FIRMATO RINCON!

45' - +2 di recupero

45' - CHANCE NAPOLI! Higuain dal fondo mette dentro l'area, nella mischia si avventa Insigne in tuffo ma Perin blocca facilmente la debole incornata.

43' - Cartellino giallo anche per Fiamozzi, entrato duro su Hamsik.

41' - Ritmi altissimi ora al San Paolo! Contropiede del Napoli, Insigne cerca dentro Higuain, l'argentino vuole metterla giù ma De Maio arriva prima e spazza la sfera.

38' - CHE OCCASIONE PER HAMSIK! Lo slovacco tutto solo è servito splendidamente ma di testa appoggia su Perin anzichè trovare in mezzo un compagno smarcato.

36' - Ammonizione intanto per Jorginho per un fallo tattico in mezzo al campo.

36' - Higuain lancia Insigne, il numero 24 tenta di liberare il destro a girare ma è incartato dal ritorno in scivolata di Dzemaili.

33' - Il Genoa prova a rallentare i ritmi della gara, conquistando falli e rimesse laterali che consentono alla squadra di respirare

30' - Cartellino giallo per Koulibaly! Discesa in velocità di Dzemaili, il difensore lo stende e 'conquista' l'ammonizione.

27' - PANDEVVVV! Tiro al volo del macedone dopo una bellissima sponda di Pavoletti, conclusione che termina di poco a lato.

23' - DE MAIO SALVA SULLA LINEA! Perin esce male sul corner del Napoli, la palla si impenna sulla linea di porta e il difensore genoano mette fuori di testa.

21' - MATTIA PERIN! ANCORA LUI! Cross di Allan messo fuori dalla difesa rossoblu, si avventa dal limite Hamsik che calcia sul primo palo ma trova la risposta felina di Perin.

20' - Cross morbido insidiosissimo da parte di Higuain: mette in angolo Fiamozzi.

18' - PERIN! Gran parata del portiere del Genoa che si butta e salva l'incornata diretta all'angolo di Gonzalo Higuain.

17' - Non cambia nulla nella disposizione rossoblu, Fiamozzi si posiziona nel terzetto di centrali.

15' - Problema muscolare per Nicolas Burdisso, il difensore argentino è costretto ad uscire. Entra in campo il giovane Fiamozzi.

13' - CALLEJONNNN! CHE OCCASIONE PER IL PAREGGIO! Lo spagnolo servito al bacio, a tu-per-tu con Perin, non riesce a concludere ed è bloccato sul più bello da Burdisso.

9' - RINCONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VANTAGGIO A SORPRESA DEL GENOA CON RINCON! IL CENTROCAMPISTA NUMERO 88 VINCE UN CONTRASTO E CALCIA DAL LIMITE INFILANDO REINA CON UNA POTENTE CONCLUSIONE!

8' - HIGUAIN! Botta dal limite dell'argentino sul primo palo difeso da Mattia Perin, il numero 1 si distende e respinge sull'esterno.

7' - Ancora Napoli in avanti! Allan crossa dalla destra, Hamsik effettua un velo cercando Insigne sulla sinistra ma c'è Gabriel Silva che in qualche modo riesce a spazzare

5' - Tentativo di verticalizzazione del Genoa con Burdisso che va a cercare Pavoletti: troppo alto il pallone dell'argentino.

4' - CALLEJON! Higuain serve il numero 7 in area che prova al volo a trafiggere Perin ma la sfera si impenna sopra la traversa.

2' - E' GIA' ASSEDIO NAPOLI! Ghoulam sulla corsia mancina arriva sul fondo e mette dentro per la corrente Insigne, il napoletano prova a liberarsi e calciare ma è murato dall'ottimo intervento di Izzo.

1' - Subito in attacco il Napoli: filtrante di Higuain per la discesa di Hysaj sulla destra, chiude bene Burdisso che poi spazza in out.

1' - Fischia Gervasoni! Inizia Napoli-Genoa!

18.02 - Grande festa sugli spalti, i colori delle due squadre si mischiano rendendo l'atmosfera davvero magnifica.

18.00 - Suona l'inno della Serie A all'interno dello stadio

17.58 - Ci siamo! Squadre nel tunnel pronte ad entrare sul terreno di gioco.

17.45 - Quindici minuti al via! ​All'andata il Genoa stoppò i partonopei sullo 0-0, ci riuscirà anche quest'oggi?

17.37 - Squadre in campo per il riscaldamento

Un solo cambio rispetto alle attese: fuori, a sorpresa, Alessio Cerci e dentro al suo posto Goran Pandev: il macedone supporterà il rientrante Pavoletti. Gabriel Silva sostituisce Ansaldi sull'out di destra mentre De Maio rimpiazza Munoz. Perin tra i pali; Izzo e Burdisso comporranno la difesa con il sopra citato De Maio, in mezzo al campo Dzemaili, Rincon e Rigoni presidieranno la zona centrale di metà campo mentre Laxalt è sulla corsia mancina della linea a cinque.

17.24 - UFFICIALE ANCHE LO SCHIERAMENTO DEL GENOA!

(3-5-2) Perin; De Maio, Izzo, Burdisso; Gabriel Silva, Dzemaili, Rigoni, Rincon, Laxalt; Pandev, Pavoletti.

17.18 - In attesa della formazione del Genoa, qualche numero

Il Napoli è ancora imbattuto tra le mura amiche al netto delle 11 vittorie conseguite e 3 pareggi. Il Genoa in trasferta sfoggia tutta la sua debolezza: soltanto un successo, 4 pari e ben 9 sconfitte.

Tutto confermato per Maurizio Sarri, 4-3-3 classico con Higuain regolarmente al centro dell'attacco e Callejon-Insigne a supportarlo. Jorginho, fresco di convocazione in azzurro, si posiziona nel ruolo da regista con Allan e capitan Hamsik mezzali di centrocampo. Hysaj e Ghoulam sugli esterni bassi di difesa, Albiol e Koulibaly al centro a difendere la porta di Reina.

17.06 - E' UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL NAPOLI!

(4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejón, Higuain, Insigne.

17.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Napoli vs Genoa, match valido per il posticipo delle ore 18 della 30^ giornata del campionato di Serie A Tim.

Torna a riaccendersi il San Paolo di Napoli in questa giornata inondata da un forte sapore primaverile, cornice magnifica per l'incontro che mette di fronte due compagini legate da un profondo gemellaggio sin dal lontano 1982. Clima perfetto, così come la forma di entrambe le squadre. Il Napoli, dopo il periodo negativo avviato nella sconfitta dello Juventus Stadium, si è rialzato negli ultimi due match di campionato superando Chievo Verona e Palermo. I grifoni rossoblu, hanno mostrato gli artigli, azzannando l'Empoli e il Torino con una poderosa rimonta.

Come detto, gli azzurri hanno ripreso la corsa nelle ultime due uscite di Serie A tenendo a debita distanza la forsennata rincorsa della Roma. I giallorossi, però, hanno infranto la striscia delle otto vittorie consecutive in occasione del pareggio interno di iera sera contro l'Inter. Match point per il Napoli, che può allungare a +7 e concentrarsi unicamente alla prima della classe Juventus e alla lotta per lo scudetto. La vittoria di domenica scorsa al Barbera di Palermo è stata firmata dalla solita rete di Higuain, rigore nel sacco e 0-1 che ha fruttato i tre punti desiderati. Il pipita è a quota 27 reti in 29 partite di campionato: una media spaventosa, un pò frenata nelle ultime settimane di Febbraio.

Gasperini ha scosso la squadra nell'ultimo mese, ottenendo ottimi risultati e sganciandosi dai bassi fondi di classifica. Sono 34 i punti ora accumulati dai genovesi, +8 dalla terz'ultima piazza presidiata dal Frosinone. I tre successi nelle ultime quattro apparizioni hanno rinvigorito la squadra, consegnandole morale e una buona dose di fiducia. La rimonta da 0-2 a 3-2 nel match del Ferraris contro il Torino di scorsa settimana, ha dimostrato tutta la caparbietà e il furore agonistico acquisito dai rossoblu: sotto per la doppietta di Immobile nei primi 15', ristabiliscono la parità a fine primo tempo con il doppio penalty di Cerci e la ribaltano con Rigoni nella ripresa.

Dopo l'apprensione per lo stop lamentato mercoledì per una botta alla caviglia, Higuain c'è e ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con i compagni. Maurizio Sarri dovrebbe quindi confermare dall'inizio lo schieramento che ha trionfato a Palermo nello scorso match, dunque l'argentino non desta preoccupazione e dovrebbe essere inserito regolarmente nell'undici titolare. Tutta la rosa è a disposizione del tecnico toscano.

Il 4-3-3 di Sarri prevede quindi Pepe Reina tra i pali; Hysaj e Ghoulam sulle loro corsie di competenza con l'affiatatissima coppia centrale composta da Raúl Albiol e Kalidou Kulibaly. In mezzo al campo, terzetto noto con uno Jorginho carico e motivato, in cabina di regia; Allan intermedio di destra con la grinta del capitano Marek Hamšík. In avanti tridente pesante con i tenori Callejon, Insigne e Gonzalo Higuain. Ancora panchina per Mertens e Gabbiadini, che scalpitano per una maglia da titolare.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne.

Ottima notizia in casa Genoa: è finalmente a disposizione Leonardo Pavoletti, che ha ripreso da martedì ad allenarsi in gruppo agli ordini di mister Gasperini. Il centravanti è stato convocato per la sfida del San Paolo e dovrebbe addirittura partire dal 1', formando la coppia con Cerci e a discapito di Pandev, relegato in panchina. Probabile panchina per Suso, decisamente favorito nel ballottaggio il match-winner di domenica: Luca Rigoni. Indisponibili Munoz, fastidio alla caviglia, e Ansaldi a causa di un attacco influenzale: al loro posto pronti De Maio e Gabriel Silva.

Il 3-5-2 ridisegnato da Gasperini dovrebbe dunque vedere in campo: Perin in porta; in difesa, sul centro-destra Izzo, in mezzo Burdisso e sul centro sinistra Sebastian De Maio. Sulla folta linea di centrocampo, Gabriel Silva e Laxalt a giostrare sugli esterni mentre Rincon e Rigoni daranno man forte all'ex della gara Blerim Dzemaili. In avanti, Cerci a supporto del rientrante Pavoletti.

GENOA (3-5-2) Perin; Izzo, Burdisso, De Maio; Laxalt, Rincon, Dzemaili, Rigoni, Gabriel Silva; Cerci, Pavoletti.

Maurizio Sarri ha parlato nella consueta conferenza pre partita, esternando le proprie considerazioni su diversi temi. Dallo stato di forma dell'avversario a quello di Gonzalo Higuain, passando per l'importanza del San Paolo e sulla corsa scudetto. Un groviglio di argomenti, che potete leggere QUI.

Anche Giampiero Gasperini ha rilasciato alcune riflessioni dopo la press conference di ieri. Il tecnico piemontese non canta vittoria per la lotta salvezza ed avvisa la propria squadra, tenendola in guardia. Ha analizzato la forza del Napoli, seria candidata allo scudetto, la tattica del contropiede per colpirlo e i dubbi di formazione. Tutto ciò è minuziosamente riportato QUI.

Sono 43 i precedenti totali tra Napoli e Genoa, di cui 21 a favore dei padroni di casa. L’ultimo successo della squadra partenopea risale alla stagione scorsa, quando una doppietta di Higuain affossò gli avversari e l'inutile goal di Iago Falquè. Nella stagione 2013/2014 la sfida terminò in parità sul risultato di 1-1 (sempre Higuaín e Calaiò), portando a 15 il totale delle partite nulle. Soltanto 7 le vittorie del Genoa sul suolo del San Paolo, i rossoblu non lo espugnano dall’1-0 firmato da Jankovic nella stagione 2008/2009.