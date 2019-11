Juventus-Empoli, i precedenti in A

Finite le amichevoli internazionali, superata la sosta pasquale, questo fine settimana torna finalmente la Serie A, tra i due anticipi del sabato spicca Juventus-Empoli (calcio d'inizio ore 20.45). Due squadre che arrivano a questo rush finale di campionato con stati d'animo diversi: da un lato i bianconeri, forti dell' 1-4 nel derby col Torino, vogliono aumentare i punti di vantaggio sul Napoli per chiudere il più in fretta possibile la lotta scudetto; dall'altro lato i toscani non se la passano bene, con soli 2 punti nelle loro ultime 5 gare e la voglia di ottenere la salvezza prima di ritrovarsi nella bagarre dei fanalini di coda.

Sono 19 i precedenti tra la due squadre nel massimo campionato italiano e il bilancio parla chiaro: 14 vittorie per la Vecchia Signora, 3 pareggi e 2 sconfitte. A Torino invece nelle 9 sfide fin qui disputate palese egemonia bianconera con otto affermazioni ed un pareggio. Nell'ultimo confronto datato 4 aprile 2015 ebbero la meglio i padroni di casa con un 2-0 targato Carlos Tevez e Roberto Pereyra. Otto anni prima invece facile 3-0 per i bianconeri con i sigilli di David Trezeguet, autentico mattatore dell'incontro con un hattrick.

Il 31 agosto 2003 invece autentico show dei campioni d'Italia che vinsero con un perentorio 5-1(doppiette di Del Piero e Trezeguet e il rigore di Di Vaio, di Di Natale il gol della bandiera per l'Empoli).

Sempre il Pinturicchio fu protagonista indiscusso nel 5-2 interno del 21 dicembre 1997 con una tripletta.

I pronostici vedono ampiamente favorita la Juventus, nonostante l'Empoli sogni un alquanto improbabile impresa che farebbe felice Maurizio Sarri in ottica lotta scudetto, sempre a patto che il suo Napoli abbia la meglio sull'Udinese in trasferta domenica. Grandi ex della sfida sono il baby Rugani, con ottime chances di essere titolare nella probabile difesa a 4 con il rientrante Chiellini, e Claudio Marchisio, ancora ai box per infortunio. Derby toscano in un certo senso per Massimiliano Allegri, originario di Livorno.