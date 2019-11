Risultato Juventus - Empoli , Serie A 2016 (1-0): Mandzukic sblocca e decide

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di VAvel Italia. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di VAvel, l'augurio di una serena buonanotte. Per cronache, approfondimenti ed interviste, restate collegati con il nostro portale.

Juve che resta saldamente al comando della classifica, salendo a più sei sul Napoli di Sarri impegnato in casa dell'Udinese domani ad ora di pranzo. Empoli che invece prosegue nella sua striscia negativa di risultati, restando però ancora in linea di galleggiamento a metà classifica.

Molto meno emozionante e pimpante la ripresa, con la Juventus che si limita e gestire il vantaggio e affonda raramente in contropiede. Morata, Pogba e Zaza vanno vicini al raddoppio, ma non riescono a battere un ottimo Skorupski. Empoli che ci prova fino in fondo ma non riesce a scalfire minimamente la solidità difensiva dei bianconeri.

FISCHIA CALVARESE! VINCE LA JUVE, CHE SFRUTTA IL GOL DI MANDZUKIC NEL PRIMO TEMPO PER SALIRE NUOVAMENTE A PIU' SEI SUL NAPOLI! 1-0 AD UN EMPOLI MAI DOMO!

94' Zaza! Ancora Skorupski risponde prontamente! Contropiede di Morata, che ruba palla a Bittante ed entra in area: finta e servizio a rimorchio per il mancino dell'ex Sassuolo, che trova la risposta del portiere dell'Empoli.

93' Gestisce palla la Juventus, che fa girare bene la sfera sul pressing della squadra di Giampaolo che non riesce a tornare in possesso palla. Ultimi due minuti del match.

91' DOPPIA OCCASIONE PER LA JUVE PER CHIUDERE IL MATCH! MORATA PRIMA, POI ASAMOAH SULLA RESPINTA, VANNO VICINI AL RADDOPPIO, CON SKORUPSKI CHE DEVIA ENTRAMBE LE CONCLUSIONI, PRIMA DI CONTROLLARE LA SFERA SULLA ROVESCIATA DI ZAZA.

5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Calvarese. Altri 300 secondi di speranza per i toscani, di pathos per i tifosi bianconeri.

88' POGBA! Ci prova il francese, che dopo lo scambio con Cuadrado in contropiede, calcia col destro a giro sul palo lungo, ma non trova lo specchio della porta di un soffio.

87' Prova a sfondare centralmente Zaza, che salta Paredes, ma non la seconda linea dell'Empoli.

85' Ultimi cinque minuti allo Stadium. Juve che gestisce il vantaggio, Empoli che stancamente prova a raggiungere il pari, senza però riuscire a rendersi pericoloso.

82' Asamoah! Primo pallone toccato e gol sfiorato! Calcia col mancino a volo il ghanese sugli sviluppi di un corner, con Tonelli che aveva respinto di testa.

80' Zielinski! Ci prova col mancino dalla distanza, Buffon controlla in due tempi. Ultimo cambio nella Juve: Asamoah rileva Pereyra.

77' Capovolgimento dalla parte opposta: Pogba riceve palla centralmente e punta l'area di rigore, provando a calciare col destro da trenta metri. Palla di poco alta sopra la traversa.

76' Insiste l'Empoli al limite dell'area di rigore, ma sia Krunic che Pucciarelli non trovano il tempo per battere a rete.

74' Ultimo cambio per gli ospiti: Maccarone, sfinito, lascia il campo a Krunic.

72' Torna in attacco la Juve: Marchisio pennella per l'accorrente Cuadrado, chiuso però in angolo dall'intervento di Mario Rui.

69' Buona azione per gli ospiti: Zielinski pennella per Pucciarelli, che sponda di testa per Maccarone. Controlla l'attaccante empolese in area di rigore, ma non riesce a girare verso Buffon marcato stretto da Barzagli. Sfuma l'azione.

66' Ecco il cambio per Allegri: dentro Zaza, che prende il posto di Mandzukic.

64' Prova a farsi vedere l'Empoli, che però arrivato sulla trequarti non trova sbocchi giusti per la manovra: Pucciarelli, prima per Piu, poi per Croce, cerca l'inserimento, ma non riesce ad imbeccare il compagno di squadra. Pronto Zaza nella Juve.

61' Fase molto spezzettata del match: anche Bittante si ferma a causa di un infortunio muscolare, ma sembra in grado di poter continuare a giocare. Mezz'ora al termine, con la Juve avanti per 1-0.

58' Infortunato anche Saponara: è costretto ad uscire il numero cinque ospite, che lascia il campo a Piu.

56' Lungo lancio di Barzagli nell'intento di servire Cuadrado in profondità: Skorupski esce fuori dall'area di rigore, ma liscia la sfera, riuscendo però a recuperarla prima dell'arrivo del colombiano.

54' Primi cambi in campo. La Juve sostituisce Chiellini, infortunatosi ancora, con Cuadrado: Allegri ridisegna la sua squadra con un 4-4-2. Giampaolo invece sceglie Croce per uno spento Buchel.

52' Ottima chiusura di Pogba! Il francese capisce subito le intenzioni di Pucciarelli, lo chiude e riparte in contropiede: ottima anche l'apertura per Lichtsteiner, che trova Mandzukic a centro area. Il croato stoppa ma non trova il tempo per battere a rete.

50' Morata! Altra occasione per lo spagnolo. Bello il cross di sinistro di Lichtsteiner che trova la sponda di Mandzukic a centro area. Spunta Morata sul secondo palo, che controlla e spara di punta su Skorupski, abile nel chiudere lo specchio della porta all'attaccante bianconero.

47' Juve subito propositiva con Pereyra, in ombra nella prima frazione, in contropiede: l'assist del tucumano, che cerca Morata, è tuttavia impreciso e permette a Tonelli di intervenire sulla sfera e far ripartire gli ospiti.

TUTTO PRONTO PER L'INIZIO DELLA RIPRESA. L'EMPOLI DARA' IL VIA AL SECONDO TEMPO. FISCHIA CALVARESE E SI PARTE!

21.45 Squadre in procinto di entrare in campo per la ripresa delle ostilità. Non dovrebbero esserci cambi.

21.40 Questo il gol di Mandzukic, che ha sbloccato il punteggio.

21.35 Bel primo tempo allo Stadium, con gli ospiti che riescono per gran parte della prima frazione a mettere sotto scacco i padroni di casa con idee e fraseggio ben costruito. Morata è il più ispirato per i bianconeri: lo spagnolo sfiora il vantaggio con un destro a giro che centra l'incrocio dei pali. Dalla parte opposta sono Saponara e Pucciarelli a sfiorare il vantaggio, prima del gol di Mandzukic a pochi secondi dall'intervallo.

FISCHIA CALVARESE! FINISCE IL PRIMO TEMPO ALLO JUVENTUS STADIUM, CON I BIANCONERI AVANTI GRAZIE AL GOL DI MANDZUKIC AL MINUTO 44! OTTIMO EMPOLI, CHE NON DEMERITA, MA NON RIESCE AD ESSERE CINICO! 1-0 ALL'INTERVALLO.

Un minuto di recupero concesso da Calvarese.

44' MANDZUKIC!!!!! IL VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! IMPROVVISO, IL LAMPO DI PAUL POGBA, CHE PENNELLA SULLA TESTA DEL CROATO IN AREA DI RIGORE. DA DUE PASSI, L'EX BAYERN INSACCA DI TESTA! 1-0!

42' Ultimi minuti del primo tempo, con l'Empoli sempre in possesso palla, ma che non riesce a trovare il varco giusto per impensierire Bufffon.

39' Stupenda chiusura di Bittante, in diagonale difensiva, su Morata: bella anche la verticalizzazione di Pereyra, che intendeva servire lo spagnolo, chiuso dall'intervento del terzino di Giampaolo, forse il migliore in campo di questo primo tempo.

37' Farraginosa, in questi ultimi 20 minuti di gioco, la manovra della Juve che vive di folate dei suoi uomini più pericolosi, ma manca di concretezza nella trequarti avversaria. Chiellini ci prova di destro sugli sviluppi di una punizione di Marchisio, ma non trova la porta.

34' Ottima idea di Buchel ad aprire il gioco di sinistro in contropiede per l'accorrente Zielinski, fantastica chiusura di Pogba, che a volo controlla la sfera e rilancia l'azione bianconera.

31' Soffre la Juve: Saponara spezza il raddoppio a centrocampo, prima di servire Maccarone. Scarico sulla destra per Pucciarelli, che non trova lo spazio per la conclusione e perde il tempo della giocata per il compagno smarcato al centro. Recupera Pereyra.

28' Altra conclusione dalla distanza, ancora di Lichtsteiner. Skorupski respinge, con Morata che viene fermato in offside dopo essere entrato in possesso del pallone.

27' Grande azione dell'Empoli! Bellissima, quasi tutta di prima. Paredes verticalizza per Maccarone che apre per l'arrivo di Bittante: cross dell'ex Avellino proprio per Big Mac che gira di testa a centro area, ma trova la deviazione a lato di Pucciarelli. E' viva la squadra di Giampaolo.

24' Pucciarelli! Non demorde l'Empoli: Pucciarelli punta e salta Rugani, calcia ottimamente col destro dal limite, impegnando Buffon che devia in angolo!

23' MORATA! UNA GIOCATA PAZZESCA! ALLA DEL PIERO, SI ACCENTRA SUL DESTRO E DAL VERTICE DELL'AREA DI RIGORE FA PARTIRE LA CONCLUSIONE CHE CENTRA IN PIENO IL SETTE ALLA SINISTRA DI SKORUPSKI, CHE PUO' SOLO OSSERVARE LA TRAIETTORIA! JUVENTUS ANCORA VICINA AL VANTAGGIO!

22' Sale d'intensità il pressing della Juventus a metà campo. Si alza anche Rugani, che esce in intervento su Saponara, rilanciando l'azione dei bianconeri.

19' Ancora forcing in attacco dei padroni di casa, stavolta a sinistra sull'asse Pogba-Evra: cross del terzino ex Manchester, che trova la deviazione di Bittante e l'angolo.

16' MANDZUKIC! ALTRA NITIDISSIMA OCCASIONE! BELLISSIMA PARTITA! POGBA CON UNA MAGIA PER IL CROATO, CHE DI PRIMA INTENZIONE SUL TAGLIO, DI SINISTRO, CALCIA VERSO SKORUPSKI, SENZA PERO' ANGOLARE LA CONCLUSIONE. RESPINGE L'ESTREMO DIFENSORE AZZURRO, PRIMA DELLA CHIUSURA DI BITTANTE!

14' SAPONARA! CHE OCCASIONE! SUGLI SVILUPPI DEL CORNER UN RIMPALLO FAVORISCE IL NUMERO CINQUE CHE, SMARCATO A POCHI PASSI DALLA PORTA DI BUFFON, SPARA ALTO!

13' Si distente sulla destra l'Empoli: triangolazione veloce tra Bittante e Saponara, che serve il terzino destro sulla corsa. Il suo cross al centro viene deviato da Chiellini in corner.

12' Lichtsteiner! Ci prova lo svizzero di esterno destro dal limite dell'area di rigore su appoggio di Pogba: Skorupski legge bene la traiettoria e blocca tuffandosi sulla destra.

10' Si affaccia in avanti l'Empoli: Saponara per Maccarone, che sponda per Pucciarelli. Finta di calciare, dribbling su Chiellini e destro deviato in angolo. Buono lo spunto del minuto attaccante dei toscani.

9' Ancora Morata! Sugli sviluppi di un corner lo spagnolo ex Real Madrid gira di tacco all'altezza del primo palo, non trovando nè lo specchio della porta, nè una deviazione sul secondo di qualche compagno. Decimo in corso, sempre 0-0 allo Stadium.

6' Insiste la Juventus: prima Morata, poi Marchisio, cercano la conclusione dal limite dell'area di rigore. Zielinski si oppone alla conclusione mancina dello spagnolo, mentre il centrocampista italiano non trova lo specchio della porta. Applaude lo Stadium.

5' Ottima giocata di Morata, che svaria molto sul fronte offensivo della Juventus girando attorno a Mandzukic: scappa via a Mario Rui lo spagnolo, cercando il cross dalla destra per la testa del croato, anticipato da Skorupski che blocca.

3' Molto alta la linea difensiva dell'Empoli. Chiellini cerca il taglio di Morata, che parte però oltre il quartetto azzurro dei difensori di Giampaolo.

2' Primi minuti di studio, con l'Empoli che cerca a manovrare con Pucciarelli, prontamente chiuso nella morsa tra Barzagli e Rugani.

FISCHIA CALVARESE E SI PARTE! JUVE CHE HA DATO IL VIA AL MATCH!

20.45 Squadre in campo. Bellissimo l'omaggio che la curva dello Stadium ha tributato a Buffon per il record ottenuto in occasione del derby. Tutto pronto per l'inizio della gara. Si parte!

20.40 Dieci minuti all'inizio del match: squadre che alla spicciolata stanno arrivando nel tunnel che precede il terreno di gioco. Ci siamo.

20.25 Ultimi minuti di riscaldamento in campo per i ventidue che inizieranno la gara. A breve le squadre rientreranno negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista dell'inizio della gara.

20.15 Mentre le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento, andiamo a dare un'occhiata agli schieramenti tattici delle due formazioni. Allegri non rinuncia a Barzagli, che dovrebbe agire sul centro-destra, mentre Rugani e Chiellini compongono il terzetto difensivo. A centrocampo c'è anche Marchisio e non Hernanes nel ruolo di regista, con Pogba e Pereyra registi. Empoli che conferma il 4-3-1-2, con l'unica novità di Bittante sull'out destro in difesa. Ci sono Skorupski, Tonelli e Saponara.

Juve in campo! Si scalda l'atmosfera allo Stadium.

Si torna a giocare allo Juventus Stadium, che a tre quarti d'ora dal match appare così.

20.05 Una mezz'ora fa, l'arrivo delle squadre nell'impianto torinese. Ecco l'arrivo della Juventus di Allegri.

19.55 Scelte uffilciali anche per Marco Giampaolo, che ritrova Tonelli e Saponara dal primo minuto. Questo l'undici iniziale degli ospiti.



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Bittante, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielisnki, Paredes, Buchel; Saponara; Pucciarelli, Maccarone

19.50 E' stata ufficializzata in questi minuti la formazione ufficiale scelta da Massimiliano Allegri. Questi gli undici che scenderanno in campo per la Juventus.



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Rugani, Chiellini; Lichtsteiner, Pereyra, Marchisio, Pogba, Evra; Morata, Mandzukic

19.45 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Juventus-Empoli, secondo anticipo della trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Allo Juventus Stadium si affrontano i bianconeri di Allegri che sono in lotta per la conquista dello scudetto con il Napoli di Sarri, e l'Empoli di Marco Giampaolo. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Dopo la sosta per le nazionali si torna a giocare in campionato, con le ultime otto giornate che dovranno decretare la squadra campione d'Italia oltre alle qualificate alle prossime competizioni europee e le retrocesse in Serie B. Juve di Allegri che torna in campo da prima della classe, con il Napoli che tuttavia non demorde e crede ancora nella rimonta. I bianconeri, dopo il derby delle mille polemiche, vogliono provare ad allungare in classifica sfruttando le cinque sfide che da qui al termine della stagione si giocheranno nel catino di casa.

Di contro l'Empoli di Marco Giampaolo non sembra avere particolari velleità di classifica, anche se una vittoria del Carpi nel primo anticipo giornaliero potrebbe coinvolgere i toscani nuovamente nella zona retrocessione. Otto i punti di vantaggio sugli emiliani, che sebbene siano piuttosto cospicui non fanno dormire sonni tranquilli agli azzurri, che arrivano a Torino con le batterie ricaricate e qualche giocatore recuperato dopo i tanti problemi di infortuni che hanno condizionato il mese di marzo.

Allegri, nella classica conferenza stampa della vigilia, ha provato a serrare le fila in vista di questo rush finale di stagione, che vedrà i bianconeri impegnati, oltre che nelle otto finali scudetto, anche nella finale di Coppa Italia. Testa alta e concentrazione a mille a Vinovo, dove il tecnico toscano ha così sottolineato l'importanza di iniziare questo mini-ciclo finale col piede giusto: "Inizia un mini-campionato in cui non si può sbagliare nulla. La partita è molto difficile e complicata, affrontare l'Empoli non è mai semplice, è una squadra tecnica, giocano bene, hanno raggiunto gli obiettivi stagionali e non hanno nulla da perdere. Il Napoli non mollerà, noi dobbiamo provare a vincere più partite possibili. Non bisogna però farsi prendere dall'ansia, serve tecnica e pazienza, per affrontare al meglio campionato e la finale di Coppa Italia. Dobbiamo essere bravi, i ragazzi sono pronti".

Non chiude le porte al risultato Marco Giampaolo, che cerca tuttavia di rilanciare le ambizioni dei suoi nonostante l'ovvia difficoltà della gara e le precarie condizioni di alcuni dei giocatori chiave della compagine empolese: "Non è una partita impossibile, non dobbiamo aspettarci certo un avversario rinunciatario, ma abbiamo bisogno di punti, sulla carta è proibitiva ma questa non deve essere una scusa. La partita con la Juventus è una di quelle che possono darci una spinta straordinaria per un finale di stagione all'altezza di quello che abbiamo fatto nel girone di andata". Empoli che non vince da tempo immemore: uno il successo nelle ultime 15 giocate in campionato, cinque pareggi ed altrettante sconfitte nelle ultime 10.

Le ultime dai ritiri



Allegri dovrà fare a meno di Dybala, infortunato, oltre a Barzagli, ancora non del tutto recuperato così come Marchisio, ma ritrova al centro della difesa Giorgio Chiellini. In assenza dell'argentino, spazio in attacco a Morata e Mandzukic, che vanno a caccia del gol perduto da qualche giornata. Alle loro spalle Pereyra, con Sturaro e Pogba ai lati di Hernanes che agirà da playmaker davanti alla difesa. Lichtsteiner è recuperato e gioca sull'out destro, mentre Evra prenderà il posto di Alex Sandro sul versante opposto. Rugani al centro della difesa al posto di Barzagli.



Giampaolo deve far fronte ad un paio di dubbi che tormenteranno la vigilia empolese fino al fischio d'inizio: Tonelli e Saponara hanno svolto soltanto pochi allenamenti con il resto del gruppo e non sono al massimo della condizione. Tuttavia, potrebbero partire ugualmente dal primo minuto: il primo ovviamente al centro della difesa assieme a Costa, con Zambelli e Mario Rui a completare il quartetto difensivo davanti a Skorupski. Zielinski e Croce ai lati di Paredes, con Saponara ad azionare il duo d'attacco composto da Maccarone e Pucciarelli.

Probabili formazioni



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Chiellini, Rugani, Evra; Sturaro, Hernanes, Pogba; Pereyra; Morata, Mandzukic.



Empoli (4-3-1-2) Skorupski; Zambelli, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. All. Giampaolo.

I precedenti



Juventus ed Empoli si sono incontrate a Torino solo 9 volte, con un bilancio schiacciante a favore dei bianconeri: otto le vittorie dei padroni di casa, un solo punto guadagnato dagli ospiti. Nell'ultima gara, risalente al 4 aprile 2015, la Juventus si impose per 2-0 con reti di Tevez e Pereyra allo scadere. Nella gara d'andata sono stati sempre i bianconeri ad imporsi, per 1-3 al Castellani, con rete in apertura di Maccarone e sorpasso firmato da Mandzukic, Evra eDybala. Arbitro della contesa sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

