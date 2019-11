Risultato finale Frosinone - Inter in Serie A 2016 (0-1): Frosinone sfortunato, all'Inter basta Icardi

17.00 L'Inter torna a vincere in trasferta, ultimo successo era datato il 6 gennaio, ma lo fa soffrendo contro il Frosinone: 1-0, il gol numero 50 di Mauro Icardi. Per la squadra di Stellone arriva un'amara sconfitta: il Frosinone ha giocato una buona gara, a tratti meglio degli avversari, creando anche tanto (3 pali colpiti) ma il guizzo del campione regala all'Inter tre punti d'oro per la rincorsa al 4° posto. I neroazzurri vincono la partita, ma non giocando bene. Per oggi è tutto,restate con noi. Un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE LA PARTITA, L'INTER VINCE 1-0, GOAL DI ICARDI

93' Punizione Frosinone, tutti dentro. Batte Leali

92' Tiro alto di Longo

91' Conclusione da dimenticare di Perisic

91' Fallo ingenuo di Carlini, l'Inter guadagna secondi preziosi

90' Fallo in attacco di Perisic

90' SARANNO 4 I MINUTI DI RECUPERO

89' Dentro Palacio, fuori Jovetic

86' OCCASIONE FROSINONE, TERZO PALO PER LA SQUADRA DI STELLONE: occasione clamorosa per Ciofani, il sinistro, deviato, sfiora il palo

85' Secondo cambio per Mancini: esce Telles, dentro Santon

85' Tiro alto di Telles

84' Primo cambio per Mancini: fuori Felipe Melo, già ammonito, dentro Medel

83' Angolo per l'Inter

82' 4-3-2 per il Frosinone rimasto in dieci

81' Il Frosinone prova ripartire, ma sbaglia il cross per Longo

80' Ultimo cambio per Stellone: entra Longo esce Gucher.

80' SECONDO GIALLO PER BLANCHARD, FROSINONE IN DIECI: fallo su Jovetic, Tagliavento non ha dubbi

78' Jovetic vicino al 0-2, conclusione leggermente alta e finisce sopra la traversa

76' L'Inter ha preso fiducia

RIVEDIAMO IL GOL DI ICARDI

75' Altro cambio per Stellone: Carlini prende il posto di Kragl.

74' GOOOOL DELL'INTER, ICARDI PORTA I SUOI IN VANTAGGIO: Forse nel momento di maggiore difficoltà dell'Inter, il capitano neroazzurro, servito dall'ottimo Perisic, stacca di testa ed impatta in rete l'0-1.

71' TRAVERSA PER IL FROSINONE: sfortunato il Frosinone in questo caso, punizione battuta da Pavlovic , la traversa gli nega il gol

70' Primo cambio per Stellone: dentro Chibsah fuori gori

70' Giallo anche per Felipe Melo, punizione Frosinone

69' Sta aumentando l'intensità della pioggia al Matusa

67' Cross dalla destra di Biabiany, ma ancora una volta è impreciso

66' Tiro di Perisic, ma apre troppo il piedo destro e la sua conclusione finisce di qualche metro lontano dallo specchio

65' Piove al Matusa

64' Alex Telles va alla conclusione , angolo per l'Inter

63' OCCASIONE FROSINONE, SFORTUNATO: Cross di Kragl, di Paganini è bravo ed anticipare Juan Jesus, ma la sua conclusione di testa impatta il palo interno

62' Altro cartellino giallo per il Frosinone, questa volta ammonito Blanchard per un fallo su Icardi

61' Tiro centrale di Jovetic, troppo debole, Leali para

60'Gori ferma in modo regolare la ripartenza di Biabiany, applausi del Matusa

59' Meglio il Frosinone dell'Inter in questi minuti

56' Giallo per simulazione a Pavlovic che appena sente il contatto di Biabiany si lascia cadere in area

55' FROSINONE VICINO AL GOL: Calcio di punizione battuto da Pavlovic, nasce la conclusione di Blanchard che finisce fuori di pochissimo

54' Punizione interessante per i padroni di casa

54' Il Frosinone ora ha preso campo, quando può cerca di rallentare il ritmo.

53' Altro cross interessante di Perisic, la difesa gialloblu allontana

52' Perisic prova a servire Icardi. Buona l'idea, ma troppo lenta, Leali fa sua la palla

51' Murillo rientra in campo

51' Murillo è rimasto a terra

50' Va Brozovic, Jovetic, Murillo colpisce di testa ma la palla finisce sopra la traversa

49' Ripartenza Inter, Ajeti ferma in modo irregolare Jovetic. Cartellino giallo anche per il difensore del Frosinone

48' Trattenuta di Paganini su Brozovic, punizione Inter

46' Difficile conclusione per Frara, poca coordinazione e la palal finisce fuori

45' Inizia il secondo tempo con i neroazzurri che giocano il primo pallone

Zero recupero, finisce il primo tempo tra Frosinone - Inter, 0-0 al Matusa. Poche emozioni in questi primi 45 minuti di gioco, a tra poco per il secondo tempo

43' Mancini richiama Biabiany

41' Un po di confusione in campo in questi minuti, tanti lanci lunghi e tanti passaggi sbagliati

39' Dall'altra parte risponde Kragl tiro centrale, Handanovic para

38' OCCASIONE INTER Conclusione strozzata di Biabiany, il pallone attraversa tutta l'area , Perisic arriva in ritardo e il suo tiro non centra lo specchio della porta.

36' Sono già 16 i passaggi sbagliati da giocatori neroazzurri, 13 per i padroni di casa

35' Icardi prova a premiare lo scatto di Biabiany, ma calibra male il passaggio e la palla finisce fuori

35' Mancini arrabbiato in panchina

34' Punizione Inter, ma calciata malissimo da Telles

34' Giallo anche per Kragl, Terzo ammonito del Frosinone

32' Melo cerca la sponda di Icardi, la difesa ciociara allontana

32' Altro fuorigioco fischiato al Frosinone

31' Cartellino giallo anche per D'Ambrosio

29' Traiettoia bassa di Brozovic, la difesa gialloblu allontana

28' Calcio di punizione per l'Inter e gialo per Frara. Brutta palla gestita dai padroni di casa

27' Dall'altra parte Jovetic fa fallo in attacco.

27' Primo tiro verso la porta del Frosinone con Frara, ma la palla finisce a lato della porta di qualche metro

25' Fallo duro di Melo su Ciofani, punizione Frosinone

24' Rosi sbaglia il passaggio per Paganini e l'Inter puo ripartire

23' Il Frosinone torna a farsi vedere dalle parti di Handanovic

22' Primo cartellino giallo della partita per Gucher , per un fallo duro su Jovetic

21' Quando ha campo l'Inter è pericolosa: Perisic mette un'insidiosa palla in mezzo, ma Leali in due tempi para.

20' Poca coordinazione per Biabiany: tiro da dimenticare

20' Tiro da fuori area per Felipe Melo, deviazione, sarà calcio d'angolo

19' Kragl ferma Biabiany. Tagliavento lo richiama

19' Murillo allontana e fa ripartire in contropiede i suoi

18' Rimessa laterale per il Frosinone che successivamente si guadagna il primo calcio d'angolo della partita

' Dall'altra parte fuorigioco fischiato a Jovetic

15' Il Frosinone riparte, ma Rosi calibra male il passaggio per Kragl

15' Ciofani allontana

14' Intervento in ritardo di Pavlovic, punizione dai 30 metri per l'Inter

12' Terzo Fuorigioco fischiato a Ciofani

11' Lampo di Jovetic che serve Biabiany ma non stoppa benissimo e tira a lato

11' Movimento interessante di Gori che prova a cercare la profondità, ma il passaggio per il giocatore gialloblu è troppo lungo e la palla finisce fuori

9' Biabiany stoppa la palla con la mano, punizione a centrocampo per la squadra di casa

7' Frara tocca con la mano il pallone al limite dell'area, Tagliavento giudica l'intervento involontario.

6' PRIMA OCCASIONE INTER: Bell'incursione di Telles, cross basso ma non trova nessuno sul secondo palo e la difesa del Frosinone si rifugia in angolo

5' Altro lancio lungo per servire Ciofani, ma anche questa volta si è alzata la bandierina del guardalinee

5' L'Inter in contropiede, ma D'Ambrosio perde palla e successivamente commette fallo

4' Dall'altra parte, anche a Ciofani viene fischiata posizione di fuorigioco

3' Fuorigioco di Perisic, i gialloblu possono ripartire

3' Pressione alta del Frosinone

2' Cross di Biabiany, anticipo di Rosi

1' subito lancio lungo per trovare Icardi, Leali anticipa e fa sua la palla

INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dai padroni di casa

14.59 Tutto pronto per il calcio d'inizio

14.56 Frosinone ed Inter entrano in campo

14.52 Squadre nel tunnel

14.37 Altri numeri di Frosinone - Inter: Sfida tra la terza difesa della Serie A (l'Inter a quota 30) e l'ultima (il Frosinone con ben 59 gol subiti): i ciociari sono anche la formazione che ha subito più tiri, 632. L'Inter non pareggia 0-0 da 23 partite (striscia più lunga senza quel risultato tra i 20 club di A), i tre 0-0 in Serie A del Frosinone sono arrivati tutti al "Matusa" e tutti nell'anno solare 2016.

14.30 E' in corso il riscaldamento finale. Piove al Matusa.

14.28 Qualche numero: Il 4-0 per l'Inter nel match d'andata è stata la sconfitta con maggiore scarto per il Frosinone in Serie A, insieme al 5-1 subito dal Napoli e al 4-0 incassato contro il Genoa nell'ultima giornata. In quell'occasione l'Inter effettuò 10 tiri nello specchio: mai così tanti per i nerazzurri in una partita del campionato in corso.

14.24 Ecco invece lo spogliatoio dei padroni di casa

14.18 Ivan Perisic è intervenuto ad Inter Channel all'arrivo allo stadio: "Sarà una gara molto difficile perché loro daranno tutto per conquistare la salvezza, noi siamo l’Inter e dobbiamo vincere, loro devono farlo a loro volta: sarà dura. Champions? Non è facile adesso dopo la sconfitta di domenica, ma abbiamo giocato bene contro di loro fino al primo gol preso, l’abbiamo buttata via noi e adesso dobbiamo giocare meglio per portare a casa il risultato in questa gara".

14.10 Uno sguardo allo spogliatoio dell'Inter

14.02 Ecco invece gli 11 scelti da Stellone

Frosinone (4-3-3): Leali; Rosi, Blanchard, Ajeti, Pavlovic; Frara, Gori, Gucher; Paganini, Ciofani, Kragl. Allenatore: Stellone.

13.55 La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (4-4-2): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Juan Jesus, Telles; Biabiany, Melo, Brozovic, Perisic; Jovetic, Icardi

13.50 Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Frosinone - Inter (15.00), primo anticipo valido per la 32a giornata di campionato, la tredicesima del girone di ritorno. Entrambe le squadre vengono da due ko: i ciociari dal pesantissimo 4-0 del Marassi contro il Genoa mentre i nerazzurri dalla sconfitta, in rimonta, subita contro il Torino a San Siro. Sarà un match da vivere insieme, segui gli aggiornamenti minuto per minuto. Perchè il grande calcio è sempre qui, su Vavel Italia!

La sconfitta col Torino ha ridimensionato le speranze Champions dell' Inter. Le vittorie con Palermo e Bologna e il pareggio di Roma coi giallorossi, aveva caricato i nerazzurri. Ma poi il crollo a San Siro con il Toro ha spento l’entusiasmo. Ora la squadra di Mancini si ritrova anche in bilico per l'Europa League. Senza il quarto posto, l'Inter tornerebbero sì sul palcoscenico continentale, ma sarebbero costretti a farlo partendo a luglio dal preliminare.

Inter Frosinone 4-0, giornalettismo.com

Il Frosinone è in piena lotta salvezza: i ciocari si trovano al momento in penultima posizione a quota 27 punti, solo un punto sotto a Carpi e Palermo. Ma la squadra di Stellone è in netta difficoltà (una sola vittoria vittoria nelle ultime sei partite). Squalifiche pesanti per entrambi le formazioni: mancherà Dionisi per i padroni di casa, mentre Miranda e Nagatomo sono stati fermati dal giudice sportivo per quanto riguarda l’Inter.

Un solo precedente tra le due squadre nel massimo campionato, ovvero quello avvenuto a campi invertiti. Vittoria netta per i nerazzurri, che hanno superato la compagine ciociara per 4-0,gol di Biabiany, Icardi, Murillo e Brozovi?. Per l'anticipo di oggi pomeriggio alle 15, l'arbitro designato è Paolo Tagliavento della sezione di Terni

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Roberto Stellone: "Dalla partita con la Fiorentina ad oggi, è rimasta immutata la situazione in classifica, a livello numerico siamo sempre ad un punto dalla salvezza. Non sono mai preoccupato della gara, è una partita importante, incontriamo una squadra fortissima con grandi giocatori. L'Inter si aspettava o pensava di puntare ad altri obiettivi e si sono ritrovati a lottare per altri. Verranno qua per ottenere il massimo perché sperano di rientrare nelle prime tre posizioni.L'Inter verrà qua per riprendersi i punti persi domenica con il Torino. Se riuscirà o no ad arrivare terza a me non interessa. Qui verrà una squadra motivata, perché se non dovesse ottenere un risultato positivo ci sarà una pioggia di critiche addosso ai nerazzurri".

Roberto Mancini: "Terzo posto?E' molto dura, ma abbiamo il dovere di provarci fino alla fine, mancano 21 punti. Io merito un voto basso per questa stagione, non i giocatori che hanno sempre lavorato bene. Ci sono momenti della stagione in cui le cose vanno male. Abbiamo perso troppi punti in casa dove non meritavamo di perdere, potevamo avere dieci punti in più. Per ricostruire ci vuole tempo, abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati caro. Sappiamo di essere sulla buona strada. Con il Frosinone sarà una partita difficile, se non riusciamo a sbloccare rischiamo anche di perdere o pareggiare. Dobbiamo rifarci subito per continuare a sperare. Arriviamo contati in difesa viste le squalifiche. Complimenti alla primavera per la partita ma la partita è ancora aperta in vista del ritorno".

I CONVOCATI

Stellone fà affidamento su 22 giocatori, questo l'elenco completo: Bardi, Leali, Zappino; Ajeti, Blanchard, M. Ciofani, Crivello, Pavlovic, Pryyma, Rosi, Russo; Chibsah, Frara, Gori, Gucher, Kragl; Carlini, D. Ciofani, Longo, Paganini, Soddimo, Tonev.

Roberto Mancini ha diramato i 23 nerazzurri per la partita in programma oggi pomeriggio allo stadio “Matusa” di Frosinone.

Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni;

Difensori: 5 Jesus, 12 Telles, 21 Santon, 24 Murillo, 33 D’Ambrosio, 29 Miangue, 96 Gyamfi;

Centrocampisti: 7 Kondogbia, 17 Medel, 27 Gnoukouri, 77 Brozovic, 83 Melo;

Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 10 Jovetic, 11 Biabiany, 22 Ljajic, 23 Eder, 44 Perisic, 97 Manaj.

Inter Frosinone 4-0, frosinonecalcio.com

PROBABILI FORMAZIONI

Assenze pesanti in casa Frosinone: Dionisi non ci sarà causa squalifica mentre Sammarco ha riportato una lesione alla coscia e neanche lui sarà del match. In porta Leali, difesa a quattro composta da Blanchard, Ajeti, Rosi e Pavlovic. Ballottaggio Gucher–Chibsah per il ruolo di mediano, sicuri di un posto Frara e Gori. Ciofani guiderà l’attacco ciociaro supportato da Tonev e Paganini

Frosinone (4-3-3): Leali; Rosi, Blanchard, Ajeti, Pavlovic; Frara, Gori, Gucher; Kragl, D. Ciofani, Paganini. All.: Stellone

Squalificati: Dionisi (1)

Indisponibili: Soddimo, Sammarco

Roberto Mancini dovrà rinunciare a Miranda e Nagatomo, fermati dal giudice sportivo. Il tecnico neroazzurro sembrerebbe intenzionato a confermare il modulo 4-2-3-1, Tra i pali Handanovic, la difesa a 4 sarà composta invece da Santon (in ballottaggio con Telles), Murillo, Juan Jesus e D’Ambrosio. Centrocampo a 2 con Medel-Brozovic. In attacco, spazio a Icardi, supportato dal trio composto da Eder, Brozovic e Perisic

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Juan Jesus, Telles; Medel,Kondogbia; Eder, Brozovic, Perisic; Icardi. All.: Mancini

Squalificati: Miranda (1), Nagatomo (1)

Indisponibili: -

PRECEDENTI,STATISTICHE E CURIOSITA'

Il 4-0 per l’Inter nel match d’andata è stata la sconfitta con maggiore scarto per il Frosinone in Serie A, insieme al 5-1 subito dal Napoli e al 4-0 incassato contro il Genoa nell’ultima giornata.il Frosinone negli ultimi sei match in casa, in ben cinque occasioni non ha subito gol e in particolare al Matusa non viene trafitto da 270 minuti (gol di Dybala). In trasferta, di contro, i ciociari hanno raccolto solo 5 punti sui 27 totali, i restanti 22 tutti in casa (l’81,5%)

. L’Inter, in trasferta, non vince dal 6 gennaio e ha raccolto solo tre punti nelle ultime sei partite esterne in campionato. Da novembre ad oggi, i nerazzurri hanno sferrato più tiri in porta solo nella gara contro il Verona.