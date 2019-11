Risultato Napoli 3-0 Hellas Verona in Serie A 2016: torna al successo

Per Napoli - Hellas Verona è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringrazia per esser stati in nostra compagni, e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, sempre live, qui su Vavel Italia.

17.05 - Ecco il gol di Callejon che ha chiuso in modo definitivo il match del San Paolo.

17.02 - Per il Napoli sono tre punti che riportano i partenopei a -6 dalla Juve. -6 anche per l'Hellas che in attesa di conoscere il risultato del match del Palermo, resta a 6 punti dalla salvezza.

17.00 - Vittoria meritata e importante per il Napoli che nel pomeriggio del San Paolo si sbarazza del Verona grazie ad una bella prova di squadra. Dopo le occasioni gol di Gabbiadini e Insigne, è arrivato alla fine del primo tempo l'uno due partenopeo con i due attaccanti. Nella ripresa, un Verona ridotto in dieci ha accusato anche il terzo gol di Callejon.

90' - NON C'E' RECUPERO, FINISCE QUI! 3-0 NAPOLI AL SAN PAOLO. I PARTENOPEI HANNO PIEGATO L'HELLAS VERONA GRAZIE AI GOL DI GABBIADINI, INSIGNE E CALLEJON.

90' - Emanuelson arriva al tiro dal limite dell'area, ma il pallone si impenna alto sopra la traversa.

89' - Ultimo minuto prima del recupero.

87' - Insigne ha aperto il piatto destro, ma il pallone che sembrava ben indirizzato, è stato deviato da Emanuelson.

87' - Ultimo cambio nel Napoli: dentro Strinic, fuori Ghoulam.

85' - Ultimi minuti al San Paolo: non c'è più molta partita, con il Napoli che controlla il pallone e l'Hellas che non attende altro che l'esito finale.

80' - Esce proprio Hamsik nel Napoli. Dentro Chalobah.

79' - Errore sotto porta di Callejon, perfettamente servito dall'assist di Hamsik. Palla abbondantemente sul fondo.

76' - PAZZINI! Flash del numero 11 che ha cercato l'azione personale. Tiro deviato da Ghoulam in corner.

74' - L'azione del terzo gol di Callejon nasce dall'idea di Hamsik per El Kaddouri, perso sull'out destro dalla difesa del Verona. L'ex Toro, arrivato indisturbato sul fondo, ha visto Callejon al centro dell'area, servendo al compagno l'assist facile facile per il 3-0.

72' - Terzo cambio nel Verona: dentro Marrone, fuori Rebic.

70' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLL! 3-0 NAPOLI!!!!!! CALLEJON SI AGGIUNGE AL TABELLINO DEI MARCATORI. SUBITO EL KADDOURI PROTAGONISTA CON L'ASSIST AL BACIO PER CALLEJON CHE DEVE SOLO SPINGERE IN PORTA IL PALLONE. 3-0 NAPOLI.

68' - Primo cambio nel Napoli: dentro El Kaddouri, fuori un applauditissimo Gabbiadini.

68' - Ancora Hellas Verona in avanti: Paazini però si è fatto disturbare proprio nel momento dello stacco aereo. Palla debole che finisce sul fondo.

67' - Break del Verona: giocata di Greco, fuga di Rebic. Il cross del croato però, è stato facile preda per Chiriches.

63' - Altro tentativo dell'Hellas con Juanito Gomez che ha cercato il tiro della domenica, in pallonetto dal limite dell'area. Reina non si fa sorprendere.

62' - Rischia il Napoli, ma poi Reina esce alla grande agguantando palla.

62' - Punizione Hellas. Verona tutto in avanti per cercar di colpire nel mezzo dell'area.

58' - Ritmi bassi che favoriscono anche errori in fase di controllo. L'ultimo della serie con David Lopez che non ha controllato a dovere un pallone invitante.

57' - Errore dello stesso Rebic che vanifica quello che era stato fatto nell'azione precedente.

56' - Reazione dell'Hellas! Prima Pazzini ha fatto salire i suoi, poi Pisano ha cercato due volte lo stesso Pazzini in area. Ora, Rebic si è guadagnato un buon corner.

55' - Ci prova Callejon, ma il pallone viene rimpallato dalla barriera.

54' - Altra punizione guadagnata dal Napoli: Hamsik steso da Bianchetti. 30 metri la distanza dalla porta di Gollini.

52' - Doppio cambio nel Verona: dentro Greco e Pazzini; fuori Viviani e Wszolek.

50' - Ritmi molto più bassi in queste prime battute del secondo tempo. Il Napoli non ha necessità di spingere.

49' - Tiro potente ma non preciso da parte di Gabbiadini che centra in pieno la folta barriera.

48' - Posizione defilata, ma Gabbiadini vuole calciare.

48' - Ancora Napoli in avanti: punizione dal limite dell'area guadagnata Callejon. Viviani protesta con Celi, ma il replay mostra la sua evidente trattenuta.

47' - Bella combinazione tra Hamsik e Insigne, pizziacato però, in posizione di offside.

47' - Inizia con il possesso della sfera in secondo tempo dell'Hellas Verona.

46' - Primo pallone mosso dal Napoli ma subito scippato dal Verona.

46' - SI RIPARTEEE!!! E' INIZIATA LA RIPRESA AL SAN PAOLO!

16.09 - E' tutto pronto al San Paolo, sta per iniziare il secondo tempo.

16.08 - Squadre in campo.

16.05 - Le squadre stanno rientrando in campo per il secondo tempo.

16.03 - Ecco i gol che stanno decidendo la sfida del San Paolo: Gabbiadini e Insigne.

15.56 - Primo tempo a dir poco frizzante al San Paolo: Il Napoli ha avuto moltissime occasioni, mettendo a ferro e fuoco la difesa del Verona. La sfortuna e Gollini hanno tenuto in vita l'Hellas fino al 35^ minuto, quando Gabbiadini ha sbloccato il risultato. Poi, al tramonto del primo tempo è arrivato anche il raddoppio su rigore di Insigne. Hellas anche in dieci a causa del rosso diretto mostrato a Souprayen.

48' - FINISCE QUI, 2-0 NAPOLI NEL PRIMO TEMPO DEL SAN PAOLO. DECIDONO I GOL DI GABBIADINI E INSIGNE.

47' - Napoli che andrà a riposo con il doppio vantaggio: nel punteggio e negli uomini.

47' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLL RADDOPPIO NAPOLI! RIGORE PERFETTO CALCIATO DA LORENZO INSIGNE CHE NON LASCIA SCAMPO A GOLLINI. 2-0 NAPOLI AL TRAMONTO DEL PRIMO TEMPO.

46' - Insigne sul pallone. Intanto Souprayen sta abbandonando il terreno di gioco.

45' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! FUGA DI CALLEJON CHE RICEVE E PUNTA GOLLINI. DA DIETRO, SOUPRAYEN LO SPINGE E SI PROCURA IL ROSSO DIRETTO. CELI NON HA AVUTO DUBBI.

44' - Traiettoria troppo lunga per tutte le torri del Napoli. Pallone che si spegne dall'altra parte del campo.

43' - Corner Napoli.

42' - Ultimi minuti confusi al San Paolo: il Verona cerca la reazione, ma il Napoli stringe gli spazi e prova a ripartire. Match vivo anche sul piano nervoso.

40' - Ancora nervosismo in campo con Albiol a protestare per un fallo di Emanuelson nei suoi confronti. Intanto è rientrato Gabbiadini.

40' - Intanto il gioco riprende.

39' - Borsa del ghiaccio sul ginocchio di Gabbiadini, molto dolorante a bordo campo.

38' - Gioco fermo al San Paolo. E' rimasto a terra proprio l'autore del gol, Manolo Gabbiadini. Fallo di Bianchetti che si becca anche il cartellino giallo.

36' - In precedenza c'era stata un'altra grande parata da parte di Gollini che si è superato su Callejon. Il portiere però, non è riuscito ad allontanare il pallone che è rimasto nel cuore dell'area di rigore, perfetto per il colpo di testa a porta vuota di Manolo Gabbiadini.

33' - GGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL! NAPOLI IN VANTAGGIO!!!! HA SEGNATO MANOLO GABBIADINI! CADE IL CASTELLO DIFENSIVO DELL'HELLAS CHE CEDE IL PASSO AL NAPOLI! 1-0 PER GLI AZZURRI, LA FIRMA E' DI GABBIADINI.

32' - Palla allontanata in calcio d'angolo.

31' - Punizione Napoli. Salgono le torri.

31' - Corner mal battuto da Viviani che ha permesso la ripartenza a Callejon, poi steso in modo evidente da Souprayen.

30' - Torna a salire l'Hellas Verona con Wszolek che guadagna un prezioso corner.

28' - Gol annullato a José Maria Callejon. Posizone ampiamente irregolare per lo spagnolo.

27' - Altra grande occasione per il Napoli: Altra super giocata di Callejon che poi ricama per David Lopez: palla fuori di poco.

24' - Albiol si è tolto anche la maglia, per mostrare un taglio nel retro ed è stato ammonito, rischiando anche qualcosa oltre.

23' - Nervi tesi in campo: Albiol ha protestato duramente con Celi per una trattenuta.

21' - GOLLINI! GOLLINI! MIRACOLO DEL PORTIERE DEL VERONA CHE SALVA UN GOL GIA' FATTO SULLA LINEA DI PORTA. GABBIADINI SI DISPERA, GOLLINI ESULTA. SUPER!

20' - Ammonito Samir per un fallo su Insigne.

19' - GOLLINI! Il portiere dell'Hellas dice no a Gabbiadini! Super intervento del giovane portiere classe 95' che respinge il tiro in diagonale di Gabbiadini con il piede sinistro.

18' - Hellas ancora pericoloso in azione di ripartenza: Azione infinita con il pallone che è stato spazzato con affanno.

17' - Ancora Napoli al tiro: prima Insigne, poi Callejon. L'Hellas alza il muro con Samir e Bianchetti a respingere le conclusioni.

16' - Questa volta è stato Gabbiadini, bravissimo a scattare sull'assist di Hamsik, a colpire il palo. Bel movimento dell'attaccante di Sarri che dopo aver aggirato Gollini ha tentato il tiro in equilibrio precario. Napoli sfortunato.

15' - GABBIADINI! ALTRA OCCASIONE CLAMOROSA PER IL NAPOLI! ALTRO PALO A DIRE DI NO AI PARTENOPEI.

14' - Ancora Rebic, è bravo a sfruttare la sua velocità sull'out mancino. Il Verona prova a salire dopo minuti di sofferenza difensiva.

11' - Cercano la combinazione Gabbiadini e Callejon: lo spagnolo però, sbaglia in controllo favorendo il recupero palla dell'Hellas.

10' - Davvero un grande gesto tecnico da parte di Insigne che si era inventato una traiettoria magica da posizione difficilissima. Palla sul legno a Gollini ampiamente battuto.

10' - PUNIZIONE CAPOLAVORO DI INSIGNE CHE E' SFORTUNATO E CENTRA IL PALO ALLA DESTRA DI GOLLINI.

9' - Punizione dal limite in favore del Napoli. Siamo in posizione defilata, ma Insigne sembra aver intenzione di calciare verso la porta.

6' - Risponde subito l'Hellas Verona. Ottima giocata da parte di Rebic che dopo aver saltato due uomini ha ceduto palla a Juanito Gomez, chiuso e costretto al tiro fin troppo frettoloso. Palla sul fondo.

5' - Primo flash di Lorenzo Insigne: dopo aver ricevuto, Insigne ha puntato Pisano all'interno dell'area di rigore. Il difensore di Del Neri però, è stato bravo, riuscendo ad interrompere l'azione del 24.

4' - Ora si è aperto il Verona, intraprendente nella circolazione di palla.

3' - Quello dell'Hellas è chiaramente un 4-5-1 con due linee molto strette e compatte. Il solo Gomez è oltre la linea della emtà campo.

2' - Subito Napoli in avanti con la profondità di Insigne che ha provato a rimettere dentro un pallone difficile, non domato al meglio dal 24.

1' - Primo pallone mosso dall'Hellas.

1' - SI COMINCIA!!!! E' INIZIATA NAPOLI - HELLAS VERONA.

15.03 - Tutto pronto al San Paolo, Celi controlla che sia tutto in ordine, poi il triplice fischio.

15.02 - I due capitani sono a centrocampo per lo scambio dei gagliardetti.

15.01 - Fischi copiosi del San Paolo sull'inno ufficiale della Serie A. Chiaro segno di protesta.

15.00 - Al San Paolo suona l'inno della Serie A, O Generosa.

14.59 - SQUADRE IN CAMPO.

14.56 - Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco.

14.55 - Tutto pronto! Grande colpo d'occhio al San Paolo! Anche le nuvole sono volate via con il sole a baciare lo Stadio.

14.50 - Ormai ci siamo! Mancano appena 10 minuti al calcio d'inizio di Napoli - Hellas Verona. Sale la tensione, l'atmosfera si fa calda in un San Paolo che ha abbracciato anche l'arrivo di Higuain in tribuna.

14.46 - Ultime immagini dal campo. Le squadre stanno per rientrare negli spogliatoi.

14.43 - Il sole di Napoli scalda squadre e pubblico. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un grande spettacolo al San Paolo.

14.40 - Prosegue il riscaldamento delle due squadre.

14.33 - Ecco le squadre in campo. Il San Paolo a fare da cornice.

14.31 - Intanto è spuntato un tiepido sole.

14.30 - Le squadre sono in campo. C'è anche Reina accolto dall'ovazione del San Paolo.

14.26 - Qualche sorpresa dell'ultim'ora anche in casa Hellas: Del Neri infatti, recupera Souprayen in difesa, mentre in avanti, preferisce Juanito Gomez a Pazzini. Nel terzetto dietro alla punta, Wszolek, Rebic ed Urby Emanuelson.

HELLAS VERONA: (4-2-3-1): Gollini; Pisano, Bianchetti, Samir, Souprayen; Viviani, Ionita; Wszolek, Rebic, Emanuelson; Gomez.

14.24 - Ed ora passiamo all'undici scelto da Mister Del Neri per l'Hellas Verona:

14.23 - In avanti, squalificato anche Mertens, le scelte sono obbligate con Callejon e Insigne ad innescare Manolo Gabbiadini.

14.22 - Sono quattro i cambi rispetto alla gara persa a Udine la scorsa domenica. Oltre alle assenze per squalifica di Higuain e Koulibaly, ci sono due soprese dell'ultim'ora: Reina torna in porta dopo i problemi che sembravano escluderlo anche dal match odierno. A centrocampo, come detto, c'è David Lopez e non Allan.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; David Lopez, Jorginho, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Insigne.

14.19 - Ed eccoci arrivati al momento delle formazioni ufficiali. Partiamo dall'undici scelto da Sarri per il Napoli:

14.17 - Eccoci nello spogliatoio Azzurro. In primo piano le maglie di Insigne e David Lopez. Come era facilmente prevedibile, il 24 è nella formazione che scenderà in campo dal 1'. Sorpresa invece, per quanto riguarda David Lopez; lo spagnolo infatti, figura tra i titolari nel centrocampo a tre di Sarri.

14.15 - Dopo la grande prova di Bologna, in casa Hellas molte attenzioni saranno rivolte nei confronti di Samir. Il difensore brasiliano sarà ancora al centro della difesa scaligera.

14.13 - Ecco lo spogliatoio ospite. Il Verona è pronto a scendere in campo con la divisa da trasferta, divisa con la quale in Verona non ha mai vinto in stagione.

14.12 - Prima di passare alla lettura delle formazioni ufficiali, entriamo nel clima del San Paolo, andando a dare un'occhiata nello spogliatoio delle due squadre.

14.10 - In casa Hellas invece, Del Neri si affida alla rapidità di Juanito Gomez. Luca Toni, infatti, non è stato convocato, mentre Pazzini non al meglio, viene preservato per il secondo tempo.

14.08 - Senza Higuain in campo e Sarri in panchina, la squadra spera nella voglia di Gabbiadini, chiamato a sostituire il Pipita al centro dell'attacco. Per l'ex Samp, i gol in questo campionato sono solo 2, ma la voglia di far bene è tanta.

14.06 - Gli Azzurri, dopo il successo della Juve sono scivolati a -9 dalla vetta della classifica. Una non vittoria quest'oggi, starebbe a significare il definitivo addio ai sogni scudetto.

14.04 - A far visita ai partenopei, ci sarà l'Hellas Verona di Del Neri. I gialloblu, dopo i risultati del sabato sono ancora a 6 punti dalla salvezza, per questo venderanno cara la pelle.

14.03 - E' un primo pomeriggio torbido a Napoli. Le nuvole coprono il San Saolo che è pronto per accogliere un Napoli chiamato al pronto riscatto dopo Udine.

14.01 - Eccoci con le prime immagini in diretta dallo Stadio San Paolo di Napoli.

14.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Napoli - Hellas Verona, match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016.

Dopo la caduta di Udine, il Napoli prova a ripartire. Senza Higuain in campo e Sarri in panchina, i partenopei tornano al San Paolo per affrontare il fanalino di coda Hellas Verona. Sulla carta, per gli Azzurri è un incontro abbordabile, ma le mille polemiche che la settimana post Udine hanno portato in dote, saranno di certo un avversario in più da dribblare. Fallito il ricorso sulla squalifica di Sarri, il Napoli si appresta a giocare il primo dei quattro incontri senza il capocannoniere Higuain. Per il Pipita è arrivata la pesante squalifica che il Napoli conta di limare di almeno di una gioranta, ma che è inevitabile, lascerà un segno indelebile sull'undici di Sarri, costretto a fare a meno di un uomo da 30 gol in 31 partite.

Passaggio di consegne. Il Napoli si affida a Gabbiadini dopo la squalifica di Higuain. Fonte: Ansa.it

Ripartire per dimenticare. Questo è l'obiettivo del Napoli chiamato a rispondere alla vittoria della Juve volata a +9 nella notte di San Siro. I partenopei, reduci da una settimana tormentata, hanno bisogno di ritorvare le certezze perse a Udine. Il pomeriggio storto della Dacia Arena, ha portato dubbi, tensioni e incertezze, ma la squadra partenopea, non può di certo mollare ora che lo sprint finale è stato lanciato. Il calore del pubblico amico, l'affetto e gli applausi del San Paolo, serviranno come carica e motivazione per ritrovare quello smalto e quell'attenzione, che nelle ultime uscite sono mancate. In particolare Manolo Gabbiadini, sarà l'osservato speciale del San Paolo. Chiamato al difficile compito di sostituire Higuain, il 23 Azzurro avrà la grande chance per mettersi in mostra anche agli occhi del ct Antonio Conte, attualmente poco attratto dall'ipotesi Gabbiadini - Euro 2016.

La gioia di tutto l'Hellas dopo il gol di Samir al Dall'Ara. Fonte: LaPresse.

A far visita ad un Napoli ferito nel cuore e nell'orgoglio, ci sarà il fanalino di coda di questa Serie A, l'Hellas Verona di Gigi Del Neri. Gli scaligeri, stanno disputando un campionato assai insufficiente, ma l'inaspettato successo maturato al Dall'Ara di Bologna, rischia di riaccendere la luce della speranza salvezza. Dopo il sabato di A, l'Hellas è rimasto a -6 dalla zona salvezza; i risultati negativi di Carpi e Frosinone dunque, autorizzano l'Hellas a sognare in quella che potrebbe essere una clamorosa rimonta salvezza. La realtà e i numeri però, dicono che il Verona ha raccolto appena 3 successi in stagione, con l'affermazione sul Bologna che ha segnato il battesimo delle vittorie in trasferta. Diffcile pensare ad un Hellas capace di strappare punti al San Paolo, ma nel calcio, nulla è già scritto.

Napoli - Hellas Verona in diretta, Serie A 2016 live

Privo di Higuain, Mertens e Koulibaly, il Napoli di Sarri dovrà fare a meno anche di Pepe Reina, non ancora ristabilito dal problema fisico che lo ha tenuto fuori a Udine. Come in friuli, la porta Azzurra sarà difesa dal brasiliano Gabriel. Il portiere di proprietà rossonera ha mostrato tutto il suo repertorio alla Dacia Arena: prima le sue parate hanno tenuto a galla il Napoli, poi da un suo clamoroso errore, è nata la rete del secondo sorpasso Udinese. Sarri è dunque costretto a dare fiducia a lui per blindare una porta che si è scoperta vulnerabile in sei delle ultime sette uscite ufficiali.

Assente per squalifica anche Koulibaly, in difesa Sarri sceglie Chiriches con Raul Albiol a formare la coppia centrale, mentre i due esterni saranno i confermati Ghoulam, particolarmente sotto tono a Udine, e Hysaj. Nessuna novità a centrocampo, con Jorginho ad agire da playmaker con Hamsik e Allan ai suoi fianchi. In attacco, per la prima volta in stagione le scelte sono obbligate. Oltre all'assenza del Pipita, anche Mertens sarà squalificato. Perciò, a giocare nel tridente con Insigne e Callejon, ci sarà certamente Manolo Gabbiadini, fermo a quota due gol in questo campionato.

Il Napoli esulta dopo il successo sul Chievo. Fonte: Getty Images.

NAPOLI: (4-3-3): Gabriel; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Insigne. All.: Sarri.

Qualche problema di formazione anche in casa Hellas Verona, con Del Neri che deve fare i conti con le assenze forzate di Faras, Romulo, Helander e Siligardi. La squadra scaligera, nonostante le assenze, a Bologna a trovato in Samir, all'esordio in Serie A, l'uomo della provvidenza. L'ex Fluminense, designato da Thiago Silva come possibile suo erede, ha disputato una buona prova, impreziosita anche dal gol che ha portato i 3 punti a Verona.

Ora, complici le varie indisponibilità, Del Neri sembra pornto a riproporlo dal 1' minuto, in una difesa a quattro che davanti a Gollini dovrebbe prevedere Pisano e Albertazzi sugli esterni, con Bianchetti a far coppia con il brasiliano. A centrocampo, Viviani e Ionita saranno gli interni, con il tris composto da Wszolek, Juanito Gomez ed Emanuelson, ad agire alle spalle di Giampaolo Pazzini. Si prospetta un'altra esclusione per Luca Toni, spodestato nel ruolo di attaccante principe da Pazzini.

Samir ringrazia il cielo dopo il gol decisivo a Bologna. Fonte: LaPresse.

HELLAS VERONA: (4-2-3-1): Gollini; Pisano, Bianchetti, Samir, Albertazzi; Viviani, Ionita; Wszolek, Gomez, Emanuelson; Pazzini. All.: Del Neri.

Le statistiche della sfida vedono sorridere la squadra partenopea, sempre vittoriosa nelle ultime otto gare disputate al San Paolo con il Verona. Gli scaligeri e il Napoli non pareggiano in Serie A addirittura dall'aprile del 1988; da allora sono arrivati 12 successi del Napoli e tre affermazioni gialloblù.

All'andata il Verona di Mandorlini precipitò sotto i colpi di un lanciatissimo Napoli. Il 2-0 finale sancì la candidatura allo scudetto degli Azzurri, trascinati dai gol di Insigne e Higuain.

La festa del Napoli nella gara d'andata al Bentegodi. Fonte: Getty Images.

In genere, la sfida tra queste due squadre regala emozioni, gol e spettacolo; nelle ultime quattro gare di campionato tra Napoli ed Hellas, sono stati segnati la bellezza di 18 gol per una media di 4.5 a incontro. Nonostante sia privo del re degli attaccanti, il Napoli può comunque contare su Manolo Gabbiadini, autore di 3 gol e 3 assist nelle ultime tre uscite da titolare in Serie A.

Al contrario dell'attacco, il reparto arretrato del Napoli ha mostrato diverse lacune nelle ultime uscite casalinghe: la squadra di Sarri, infatti, ha subito sempre gol nelle ultime sei gare interne. L'unica eccezione riguarda la gara con il Carpi, terminata 1-0 per i partenopei.

Callejon calcia in porta nel match d'andata. Fonte: LaPresse.

Dunque, la difesa di Sarri dovrà fare particolare attenzione al Verona, soprattutto quando gli scaligeri usufruiranno di calci piazzati. Il Verona infatti, è la squadra che segna più gol da palla inattiva, ben 19 in questo campionato. In vetrina, c'è sicuramente Federico Viviani, specialista in questa particolare situazione di gioco. Il talento classe 92, ha già fornito cinque assist da palla inattiva, tra cui gli ultimi due del Verona. Viviani è il giocatore con la media migliore tra i top 5 campionati europei con una media pari ad un assist da calcio piazzato ogni 2,6 partite giocate.