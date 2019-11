Risultato finale Fiorentina - Sassuolo in Serie A 2016 (3-1): i viola tornano al successo

La Fiorentina torna il successo dopo sei turni e torna in corsa all'inseguimento dell'Inter al 4° posto, viola che salgono a 59 punti e tornano a -2 dai neroazzurri. 3-1 il risultato finale: 10'G.Rodriguez, 56'Berardi- 57'Ilicic, 84'Consigli(autogol). Perde la seconda gara consecutiva la squadra di Di Francesco. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, LA FIORENTINA BATTE IL SASSUOLO 3-1

93' Punizione per il Sassuolo, allontana tomovic

92' Sassuolo che chiude in avanti

90' Saranno 4 i minuti di recupero

88' Terzo ed ultimo cambio per la Fiorentina: dentro Blaszczykowski fuori Borja Valero .

87' Ammonito in precedenza Berardi per proteste

Rivediamo l'Autogol di Consigli

86' Angolo per il Sassuolo

85' Berardi sulla barriera

84' punizione per il Sassuolo

84' Il portiere del Sassuolo si scusa con tutti i suoi compagni..incredibile autogol

83' AUTOGOL DI CONSIGLI, CHE ERRORACCIO. SVIRGOLA E METTE IN RETE. 3-1 PER LA FIORENTINA.

81' Fallo in attacco di Sansone

78' PRODEZZA DI M. ALONSO, PALLA CHE SI STAMPA SUL PALO. Bernardeschi sul rimpalo mette poi in rete, ma gioco fermo per sua posizione di fuorigioco.

77' Punizione interessante per i Viola

76' Secondo cambio per Sousa: dentro Zarate, fuori Ilicic

75' Terzo ed ulimo cambio per il Sassuolo: Fuori Pellgrini e dentro Falcinelli

73' Secondo cambio per Di Francesco: problemi per Vrsaljko che è costretto ad uscire dal campo, al suo posto entra Adjapong.

72' Conclusione potente, ma larga per Kalinic ancora ad un passo dal gol, ma non riesce a sbloccarsi.

69' Primo cambio anche per Sousa: dentro Bernardeschi, fuori Tello

68' Primo cambio per Di Francesco: Fuori Politano, dentro Sansone

66' Sassuolo pericoloso, ma la difesa viola in qualche modo rimedia

63' Duncan va alla conclusione, pallone che finisce fuori

62'Punizione per il Sassuolo

60' Sassuolo sfiora il pari: diagonale di Politano deviato da un compagno, palla fuori, ma brividi per la difesa viola

Rivediamo i gol:

58' Ammonito Tello, che trattiene Duncan.

57' La Fiorentina rimette subito la testa avanti. Cross arretrato di Alonso per Ilicic che segna con un tiro al volo pazzesco.

57' GOOOOOOL DELLA FIORENTINA, SPLENDIDO GOL DI ILICIC

55' Defrel serve Berardi che tutto solo ha il tempo di coordinarsi e mettere in rete il gol del pareggio. Male i centrali viola, forse Defrel è partito posizione di furigioco.

55' GOOOOOL DEL SASSUOLO, PAREGGIO DI BERARDI

54' Pochi spunti per i viola in questi primi minuti del 2° tempo

53' La Fiorentina torna a farsi vedere, angolo per i viola

50' Sinistro di Politano, palla che finisce di qualche metro dallo specchio della porta

48' Secondo tempo iniziato subito su ritmi alti.

48' Palla allontanata da Rodriguez.

47' Angolo per il Sassuolo

46' Tomovic ferma in modo irregolare Politano

46' Conclusione di Badelj, ma non riesce a dare potenza. Facile l'intervento di Consigli

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dalla Fiorentina

16.04 Problemi per Consigli al ginocchio

Fiorentina dopo i primi 45 minuti di gioco conduce 1-0 sul Sassuolo, rete di Rodriguez al 9'. Meglio i viola soprattutto all'inizio, ma pian piano i neroverdi sono cresciuti e sono andati vicino al pareggio al 30' con Defrel. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

44' Fallo di Peluso, giallo anche per lui

43' Fallo di Kalinic su Cannavaro.

42' Momento un po' concitato

41' Ripartenza della Fiorentina, Cannavaro strattona Kalinic, ma per Banti è tutto regolare

39' CONSIGLI SALVA IL SASSUOLO: Ilicic serve Kalinic, bravo il croato a resistere alla carica di Cannavaro, ma lancia addosso al portiere neroverde in uscita

39' Cross di Peluso, ma va direttamente tra le braccia di Consigli

37' Ritmi un po' calati

34' Ammonito Vrsaljko per fallo su Borja Valero

33' Tatarusanu esce su Berardi lanciato in profondità. L'attaccante neroverde chiede il tocco di mano del portiere viola, ma Banti lascia giocare

32' Cross insidioso di Berardi, Rodriguez si rifugia in angolo

31' sinistro da dimenticare per Alonso

30' cross deviato di M. Alonso, corner viola

29' Punizione per la Fiorentina

28' COSA SI E' MANGIATO DEFREL: DUNCAN SERVE DFREL TUTTO SOLO DAVANTI AL PORTIERE VIOLA MANDA INCREDIBILMENTE ALTO

27' Fiorentina attenta alle ripartenze del Sassuolo

26' Politano commette fallo in attacco

25'cross di Ilicic, ma Kalinic è in ritardo e non arriva sulla palla

23' Il Sassuolo inizia a farsi vedere in avanti

20' Cross di Berardi che arriva direttamente tra le braccia di Tatarusanu

20'Primo corner per la squadra ospite

19' Il Sassuolo prova distendersi

17' Kalinic commette fallo in attacco e per questo viene annullato il gol di M. Alonso che aveva segnato a gioco fermo

16' Tellosi guadagna un altro calcio d'angolo per la Fiorentina.

15' Sassuolo leggermente schiacciato dietro

Rivediamo il gol di Rodriguez, assist di Badelj

13' Traversone di Borja Valero che serve Tomovic tutto solo, non controlla bene e manda la palla in curva

12' Altra occasione viola, altro angolo

9' Dagli sviluppi del calcio angolo, Badelj serve Rodriguez che anticipa tutti e di testa insacca in rete. 1-0 per i Viola

9' GOOOOOOOL DELLA FIORENTINA, RODRIGUEZ SBLOCCA IL RISULTATO

8' PERICOLOSA I VIOLA: Tiro pericoloso di Vecino, Consigli devia in angolo

7' Terzo Cross di Tello, ma anche questa volta il Sassuolo si fa trovare attento e libera

6' Pressing alto anche da parte dei viola

5' Cross morbido di Borja Valero, ma non riesce a trovare Kalinic e la palla si perde sul fondo

4' Altro cross di Tello, ma Borja Valero è in ritardo

3' Buon ritmo in questi primi minuti da parte dei viola

2' Tello mette in mezzo un pallone pericoloso ma Consigli lo intercetta

1' Primo azione corale per la Fiorentina, ma la difesa neroverde allontana

1' Sassuolo che aggredisce subito i viola

INIZIA LA PARTITA: e' il sassuolo che gioca il primo pallone di questa partita

14.59 Fiorentina - Sassuolo fanno il loro ingresso in campo

14.55 Le squadre sono nel tunnel, tra poco scenderanno in campo

14.40 Anche il Sassuolo sta ultimando il riscaldamento finale

14.37 Pillole statistiche: La Fiorentina è imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di campionato, tuttavia ha pareggiato le ultime tre.

14.33 Rivediamo un'attimo le formazioni che tra meno di 30 minuti scenderanno in campo

14.20 Viola in campo per il riscaldamento finale

14.01 Ecco invece gli undici scelti da Sousa

Fiorentina (3-4-2-1) Tatarusanu; Roncaglia, G.Rodriguez, Tomovic; Tello, Badelj, Vecino, Alonso; Borja Valero, Ilicic; Kalinic

13.50 Eccoci collegati, e subito vi segnaliamo la formazione ufficiale del Sassuolo

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrinii, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Politano.

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed di Fiorentina - Sassuolo, match valido per la 33^ giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016.

L'appuntamento del Franchi di questo pomeriggio mette di fronte Fiorentina e Sassuolo, entrambe in lotta per un piazzamento in Europa League.

Sousa deve vincere per mettere a tacere polemiche e malumori. I viola puntano ancora al 3° posto distante 8 punti, ma soprattutto per riavvicinarsi al quarto posto occupato dall' Inter che dista ad ora cinque punti. La sconfitta nel derby di Toscana con l'Empoli pesa visto che non si perdeva in trasferta da decenni, ma adesso bisogna metterselo subito alle spalle. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Astori, squalificato, al suo posto c'è Tomovi, ma conta di riavere a disposizione Mati Fernandez.

Il Sassuolo ha la ferma intenzione di fare risultato per tentare di agganciare l'Europa: iI Milan è lì ad un punto ed occupa la 6° posizione che nel caso in cui la Juventus (qualificata in Champions League) vincesse la Coppa Italia garantirebbe l'accesso ai preliminari di Europa League. Ma c'è da segnalare la brutta fermata al Mapei Stadium con il Genoa - 0-1 Dzemaili - nel turno in archivio.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Sousa: "Con il patron parlo sempre del presente e futuro del club. Sono una persona chiara. Futuro? Sono focalizzato sulla squadra. Mi è dispiaciuto leggere notizie false sui giornali". Sui tifosi: "La città è sempre stata vicina alla squadra nei momenti difficili. Dobbiamo dare di più per loro, facendoli sentire orgogliosi. Fanno dei sacrifici per seguirci, dunque hanno il diritto di criticare".

Di Francesco: "Abbiamo lasciato qualche punto per strada, anche col Genoa, ma rivedendo la gara la squadra mi è piaciuta. Abbiamo fatto qualche errore, in particolare sul gol, ma soprattutto siamo stati poco concreti davanti per la mole di gioco fatta e questo ci deve servire per le prossime gare. Fiorentina? Hanno fatto quattro punti nelle ultime sei gare ma anche contro l'Empoli, soprattutto nella prima mezzora, non meritavano di essere sotto".

CONVOCATI

Ecco la lista completa dei convocati di Paulo Sousa per la sfida valida per la 33^ giornata di campionato:

Alonso, Badelj, Bernardeschi, Blaszczykowski, Borja, Costa, Fernandez, Ilicic, Kalinic, Kone, Lezzerini, Pasqual, Rodriguez Gonzalo, Roncaglia, Satalino, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Vecino, Zarate.

Sono 22 i convocati di Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, per la gara del 'Franchi' di oggi pomeriggio contro la Fiorentina:

portieri: Pomini, Consigli, Pegolo;



difensori: Longhi, Vrsaljko, Peluso, Acerbi, Cannavaro, Corbelli, Adjapong;



centrocampisti: Magnanelli, Pellegrini, Biondini, Duncan, Broh;



attaccanti: Falcinelli, Politano, Sansone, Pierini, Berardi, Trotta, Defre

PROBABILI FORMAZIONI

Paulo Sousa conferma il 3-4-2-1: Tra i pali Tatarusanu, con Astori squalificato spazio a Tomovic, che agirà insieme a Roncaglia e Rodriguez. In mezzo al campo dovrebbe agire la coppia Badelj-Vecino con Alonso e Bernardeschi sulle corsie laterali. Due quindi i giocatori alle spalle d Kalinic, Borja Valero ed Ilicic .

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Roncaglia, Gonzalo, Tomovic, Bernardeschi, Badelj, Vecino, Alonso, Borja Valero, Ilicic, Kalinic. All.:Sousa

Squalificati: Astori (1)

Indisponibili: Benalouane, Babacar

Solito 4-3-3 per il Sassuolo. Difesa tipo, con Consigli tra i pali, Vrsaljko e Peluso ai lati della coppia Acerbi - Cannavaro. In mediana Magnanelli in mezzo, mezzali Biondini e Duncan. Saranno Berardi e Defrel ad accendere Falcinelli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Falcinelli. All.: Di Francesco

Squalificati: -

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

In cinque precedenti tra le due formazioni la Fiorentina ha vinto 2 match (entrambi in trasferta), pareggiandone solo 1. dei cinque confronti di Serie A con il Sassuolo (2N, 1P). Nelle due partite giocate a Firenze invece 1 vittoria ed 1 pareggio per il Sassuolo.

Nel passato campionato fu solamente 0-0 al Franchi, in un inizio di campionato non proprio positivo per la squadra di Vincenzo Montella.

Il Sassuolo ha subito il 63% dei gol nel primo tempo, la percentuale più alta in questo campionato. Dall’altra parte, in tutte le ultime quattro partite in cui la Fiorentina ha trovato la via del gol, lo ha fatto nei primi 45 minuti

Domenico Berardi ha segnato quattro gol in tre partite contro la Fiorentina, inclusa una tripletta – la Viola è la sua vittima preferita dopo il Milan in Serie A.

Bilancio in equilibrio per il Sassuolo nelle ultime sei trasferte: due vittorie, due pareggi e due sconfitte.Il Sassuolo ha subito esattamente un gol in tutte le ultime quattro partite di campionato: nel parziale una vittoria, un pareggio e due sconfitte.