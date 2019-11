Atalanta - Roma in Serie A 2016 (3-3): Totti salva la Roma a Bergamo

Per Atalanta - Roma è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti sempre live qui su Vavel Italia.

14.40 - Con questo risultato, la Roma fa un piccolo passo verso il Napoli, ma resta a -5. +4 sull'Inter che ora torna a sperare nella Champions. Atalanta vicina alla slavezza.

14.40 - Ecco i gol che hanno deciso questa pazza sfida tra Atalanta e Roma.

14.33 - Dopo la clamorosa rimonta maturata nel primo tempo, in avvio di ripresa l'Atalanta ha messo la freccia andando a colpire ancora con un super Borriello. Nel corso dei secondi 45', i bergamaschi hanno avuto molte opportunità in contropiede, ma alla fine, l'ingresso di Totti è risultato decisivo con il Capitano a segno per il definitivo 3-3.

14.30 - E' stato un match bellissimo quello dell'Atleti Azzurri d'Italia. Gol, emozioni e colpi di scena hanno accompagnato i 90' bergamaschi, conclusi sul punteggio di parità: un 3-3 che forse non soddisfa ne la Dea, ne la Roma.

95' - FINISCE QUI, TERMINA 3-3 IL LUNCH MATCH DELL'ATLETI AZZURRI D'ITALIA TRA ATALANTA E ROMA.

95' - Brivio ha cercato il gol dall'altissimo coefficiente di difficoltà. Il pallone è finito altissimo

94' - Errore clamoroso da parte di Manolas che perde di vista il pallone favorendo la fuga di Pinilla, steso dal greco. Giallo e punizione Atalanta.

93' - Occasione importante per l'Atalanta! Grande intervento di Rudiger che ha evitato il peggio favorendo il recupero di Szczesny.

91' - Cambio nell'Atalanta: dentro Brivio, fuori un applauditissimo Gomez.

91' - Ammonito Dzeko.

90' - Saranno 5 i minuti di recupero.

88' - Espulso Spalletti. Proteste da parte dell'allenatore giallorosso dopo una spinta di Toloi su Dzeko.

88' - Nell'occasione del gol del Capitano è stato fondamentale l'apporto di un giocatore come Perotti, assolutamente il migliore dei suoi quest'oggi. Davvero una grandissima partita da parte dell'argentino che ha ubriacato la difesa della Dea prima di mettere palla dentro.

86' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOL TOTTI! TOTTI! TOTTI! PAREGGIO GIALLOROSSO CON IL CAPITANO, L'IMMENSO CAPITANO GIALLOROSSO CHE TROVA UN GOL BELLISSIMO E PESANTISSIMO. 3-3 A POCHISSIMI MINUTI DALLA FINE.

85' - Ancora Roma in avanti con Dzeko che ha sbagliato la sponda verso El Shaarawy.

84' - Occasionissima Roma! Fendente di Nainggolan che passa a centimetri, pochissimi centimetri dalla traversa di Sportiello. Sarebbe stato un gol bellissimo.

84' - Cambio nell'Atalanta: dentro Pinilla, fuori Borriello.

83' - Ora prova il forcing la Roma che ha alzato il proprio baricentro. Corner per i giallorossi.

82' - Subito Totti protagonista nell'azione giallorossa: grande giocata del capitano che ispira il cross di Florenzi per Dzeko, disturbato per due volte da Toloi e Masiello.

79' - Sempre Gomez ad ispirare l'azione dell'Atalanta poi al tiro con Freuler.

78' - Ultimo cambio nella Roma: esce De Rossi, entra Totti che si impossessa della fascia da capitano.

77' - Atalanta nuovamente in proiezione offensiva con la cavalcata di Dramé che fa salire tutto il centrocampo nerazzurro.

74' - Cambio nella Dea: dentro Raimondi, fuori uno stanchissimo D'Alessandro.

72' - Ancora Dzeko, ancora palla sul fondo. Questa volta l'assist al bacio è stato di Perotti, bravo nel saltare D'Alessandro.

69' - Dzeko! Ci prova il bosniaco con lo stacco aereo su Toloi. Palla ancora una volta fuori misura.

68' - Tentativo dalla distanza da parte di El Shaarawy che non da angolo al suo tiro. Sportiello blocca facilmente

68' - Ammonito De Rossi.

67' - Ancora Atalanta, sempre Atalanta pericolosa: altra ripartenza di Gomez che arriva sul fondo e scarica per Borriello. Il 22 ci prova con il tacco, ma Szczesny è super nel chiudergli la porta in faccia.

66' - Altra ripartenza della Dea, stavolta pericolosa con il tocco di Borriello verso D'Alessandro, poi chiuso da Emerson.

65' - prova a scutersi la Roma con la discesa di Florenzi. Cross deviato, ma la Roma resta in avanti.

64' - Ottima intuizione da parte di El Shaarawy che cerca Dzeko con il petto. Ottima anche la copertura di Toloi che spezza l'azione giallorossa.

62' - ANCORA ATALANTA VICINISSIMA AL GOL DEL 4-2! Super Papu Gomez è ancora perfetto nella fuga verso l'esterno dell'area. Perfetto anche il suo assist verso Borriello che stavolta non trova la porta calciano alto sopra la traversa.

58' - Match più spezzettato in questa seconda frazione di gioco. Partita molto più tesa e spigolosa. Caratteristiche che non favoriscono una Roma chiamata a rimontare.

55' - Ammonito anche Masiello che era diffidato e che salterà Palermo.

54' - Secondo cambio nella Roma: fuori Zukanovic, dentro El Shaarawy.

53' - Intanto era stato ammonito Borriello.

52' - EMERSON PALMIERI! Gran tiro dalla distanza del brasiliano. Palla deviata da Sportiello che vola e mette in corner.

51' - Grande azione dell'Atalanta che in occasione del gol ha trovato l'azione del pomeriggio: lancio in diagonale verso il taglio di Gomez. Il Papu controlla, punta un uomo, lo salta, attende l'arrivo di Borriello e poi lo serve. Al resto ci pensa l'ex giallorosso che ruba il tempo a Zukanovic e deposita in rete. 3-2 incredibile.

50' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL BELLISSIMO! MARCO BORRIELLO! ANCORA LUI, SEMPRE LUI! 3-1 ATALANTA! GIOCATA DA URLO DI GOMEZ PER BORRIELLO CHE NON PERDONA. 3-2.

47' - Match subito molto intenso a centrocampo.

46' - Primo pallone controllato dalla Dea.

46' - SI RICOMINCIA! È INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA - ROMA.

13.35 - Non ci saranno cambi.

13.34 - Tutto pronto in quel di Bergamo. Le squadre sono appena rientrate in campo.

13.28 - Dopo il gol del 2-2, La Roma è tornata a bussare in avanti, ma Dzeko ha fallito un gol già fatto, perdonando Sportiello. Negl ultimi minuti, è arrivato il riscatto di Dzeko che però ha trovato sulla sua strada un grande Sportiello.

13.25 - Passano appena cinque minuti e l'Atalanta accorcia le distanze grazie a D'Alessandro, bravo nello sfruttare a pieno le difficoltà fisiche di Digne, poi costretto ad uscire. Altri cinque minuti, è la Dea torna a galla con Marco Borriello perfetto nello stacco di testa che non lascia spazio a Szczesny.

13.23 - Primo tempo divertente, caratterizzato da ritmi alti e gioco intenso: dopo una supremazia territoriale fatta di poche chance, la Roma ha messo la freccia alla metà della prima frazione con la bellissima combinazione tra Perotti e Digne. Poi è arrivato anche il gol di Nainggolan che sembrava aver chiuso il match, e invece...

46' - FINISCE QUI, E' 2-2 AL TERMINE DEI PRIMI 45' MINUTI TRA ATALANTA E ROMA. UN PRIMO TEMPO BELLISSIMO ED EMZIONANTE, SCANDITO DAI GOL DI DIGNE E NAINGGOLAN PER LA ROMA, D'ALESSANDRO E BORRIELLO PER L'ATALANTA.

45' - Corner catturato da Sportiello.

45' - Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' - SPORTIELLO! Grandissimo intervento del portiere nerazzurro sul tiro al volo di Dzeko che questa volta aveva colpito il modo perfetto. Pallone allungato in corner.

40' - INCRDIBILE! Incredibile occasione fallita da Edin Dzeko che aveva fatto tutto nel modo giusto. Una volta saltato Sportiello, il bosniaco ha alzato lo sguardo e calciato, ma il pallone è incredibilmente finito alto sopra la traversa. Occasione monumentale.

37' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOL MARCO BORRIELLOOOOOOOOO!!!! E' ARRIVATO IL GOL DELL'EX! STACCO IMPERIOSO DA PERTE DELL'ATTACCANTE CHE DI TESTA, SUGLI SVILUPPI DEL CORNER, TROVA IL GOL DELL'INCREDIBILE PAREGGIO. 2-2 A BERGAMO.

36' - Corner Atalanta che ora continua a spingere.

34' - Rischio grandissimo corso da Zukanovic! Ammonito il serbo entrato in evidente ritardo su D'Alessandro. Irrati mostra il giallo tra le proteste di Reja.

33' - Primo cambio nella Roma: esce Digne, infortunatosi qualche minuto fa. Dentro Emerson Palmieri.

32' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL MARCO D'ALESSANDRO!!!! L'ATALANTA ACCORCIA SUBITO LE DISTANZE CON IL NUMERO 7! ANCHE IN QUESTO CASO RIPARTENZA VELOCE DIRETTA DA GOMEZ CHE POI METTE DENTRO PER BORRIELLO DECISIVO NEL TOCCO CHE FAVORISCE L'ARRIVO DI D'ALESSANDRO. 2-1 ROMA CON LA DEA CHE RIAPRE IL MATCH.

28' - Il gol nasce dalla fuga di Salah che arriva in area, sterza, attende il rimorchio e serve Nainggolan. Al resto pensa il belga che con il destro in corsa non lascia scampo a Sportiello. Affondato per due volte nel giro di cinque minuti.

27' - GGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL RADDOPPIO ROMA! GIALLOROSSI SPIETATI IN CONTROPIEDE CON NAINGGOLAN CHE CONCRETIZZA L'AZIONE PERFETTA DI SALAH. UNO - DUE DELLA ROMA CHE METTE IL MATCH IN CASSAFORTE.

24' - Prova a rispondere subito l'Atalanta: cross insidioso nell'area giallorossa con Szscesny a smanacciare la sfera sui piedi di D'Alessandro, chiuso da Florenzi.

23' - Azione bellissima da parte dei giallorossi che hanno sfruttato ancora una volta la corsia mancina per far male alla Dea. Giocata meravigliosa da parte di Perotti con l'assist in profondità per l'inserimento di Digne, perfetto nel tiro di destro a battere Sportiello.

23' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOLLLL VANTAGGIO GIALLOROSSO A BERGAMO! HA SEGNATO LUCAS DIGNE AL TERMINE DI UN'AZIONE STUPENDA. ROMA IN VANTAGGIO ALLA META' DEL PRIMO TEMPO. HA SEGNATO DIGNE.

22' - GOMEZ FERMATO IN FUORIGIOCO. Decisione dubbia a Bergamo con la bandierina dell'assistente che si è alzata quando il Papu era a tu per tu con Szczesny.

22' - Cross morbido allontanato da Dramé.

21' - Perotti è stato steso da D'Alessandro. Calcio di punizione in favore della Roma che ora fa salire le sue torri.

20' - Torna in avanti la Dea: discesa di Dramé che mette dentro un cross sul secondo palo ben intercettato da Digne.

16' - Risponde subito la Roma: occasione importante per Diego Perotti innescato dal buon lavoro di Dzeko che poi ha messo nel mezzo un pallone invitante. Il tiro dell'argentino si è spento a centrimetri dalla traversa di Sportiello.

15' - Altro lancio in profondità verso Salah che non ha agganciato un pallone molto difficile.

14' - Prima occasione Atalanta! Gomez ha sfruttato un buco nel cuore della difesa giallorossa per andare al tiro dal limite dell'area: la prima conclusione è stata bloccata da Manolas, la seconda è terminata alta sopra la traversa.

13' - Ancora ottima Roma in fase di costruzione gioco: in queso caso De Rossi ha illuminato con il pallone a scavalcare la difesa. Ne Salah ne Florenzi però, sono riusciti a intervenire sulla sfera.

12' - Grande idea in verticale verso Edin Dzeko che non ha controllato alla perfezione favorendo il recupero di Rafael Toloi.

8' - Match vivo in queste prime fasi. La Roma è intraprendente, ma l'Atalanta cerca sempre la ripartenza quando ne ha la possibilità.

7' - Prova a sfondare sull'out mancino la Roma, ma il cross di Lucas Digne è completamente sballato.

6' - Primo acuto da parte di Marco Borriello. L'ex Roma è sgusciato via a Zukanovic, si è allargato, e ha calciato con il sinistro in diagonale. Palla a lato.

4' - Prima occasione per la Roma. Riconquista palla da parte di Perotti che apre verso Salah a sua volta bravo nel appoggiare all'indietro verso Florenzi. Il tiro del 24 però, è stato rimpallato dalla difesa di Reja.

3' - Salah fermato in posizione di offside. Grande azione in verticale dei giallorossi sull'asse Florenzi - De Rossi che di prima ha cercato l'egiziano.

2' - Prima verticalizzazione tentata da Daniele De Rossi che ha sbagliato la misura del tocco verso Dzeko.

2' - E' subito la Roma a fare la partita con i suo solito possesso palla a partire dalla linea difensiva.

1' - Primo pallone mosso dai giallorossi.

1' - VIA! SI PARTE!! E' INIZIATA ATALANTA - ROMA.

12.33 - Tutto pronto all'Atleti Azzurri d'Italia. Irrati controlla che tutto sia in ordine, poi il fischio d'inizio.

12.30 - Suona O' Generosa, inno del campionato di Serie A Tim.

12.29 - SQUADRE IN CAMPO.

12.26 - Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco. Tutto pronto a Bergamo.

12.19 - E' terminato il riscaldamento delle due squadre sul terreno di gioco dell'Atleti Azzurri d'Italia. Mancano appena 10 minuti al calcio d'inizio di Atalanta - Roma.

12.16 - Anche Walter Sabatini segue il riscaldamento dei giallorossi da bordocampo.

12.15 - Ecco alcune immagini del riscaldamento giallorosso, rigorosamente sotto la pioggia.

12.07 - Mentre le squadre si riscaldano in campo, vediamo i due schieramenti uno di fronte all'altro. sarà 4-3-3 sia per l'Atalanta che per la Roma.

12.00 - Ecco Szczesny che inizia il suo warm up tra i pali.

11.58 - I portieri sono in campo per il riscaldamento. A breve faranno il loro ingresso sul prato anche i calciatori.

11.57 - C'è qualche sorpresa anche in casa giallorossa. Spalletti deve rinunciare a Pjanic e dunque è costretto a spostare Florenzi sulla linea di centrocampo con De Rossi e Nainggolan. Nel ruolo di terzino destro gioca Rudiger, mentre il centrale sarà Zukanovic. In attacco c'è Dzeko e non El Shaarawy.

ROMA: (4-3-3): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Zukanovic, Digne; Florenzi, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Salah, Dzeko.

11.55 - Ed ora, passiamo alla Roma scelta da Luciano Spalletti.

11.54 - Molte sorprese in casa atalantina con Reja che complici alcune assenze pasanti a centrocampo, ha deciso di passare al 4-3-3. Confermata la linea difensiva con l'ex Toloi in coppia con Paletta, a centrocampo giocano Migliaccio, Kurtic e Freuler. Sorpresa anche in avanti con l'esclusione di Pinilla a vantaggio di Borriello.

ATALANTA: (4-3-3): Sportiello; Masiello, Toloi, Paletta, Dramé; Kurtic, Migliaccio, Freuler; D'Alessandro, Borriello, Gomez.

11.51 - Ed eccoci arrivati al momento delle formazioni ufficiali. Partiamo con l'undici atalantino scelto da Edi Reja.

11.50 - La 22 e la 24. El Shaarawy è un po il grande escluso di questo match, mentre Florenzi, ricoprirà un ruolo non usuale.

11.48 - Il Capitano e Capitan Futuro. Le due maglie sono una accanto all'altra, ma solo un dei due scenderà in campo dal 1'.

11.47 - Diamo un'occhiata anche all'interno dello spogliatoio ospite.

11.46 - Pronta al suo posto anche la 10 di Papu Gomez. Il fantasista argentino ha già deciso la sifa dell'andata e alla Roma ha segnato 4 gol in carriera, suo record in A.

11.44 - Primo piano sulle maglie di Raimondi e Pinilla. In particolare il 51 è un protagonista atteso di questo match. Reduce dalla grande rovesciata con il Milan, PiniGol vorrà di certo ripetersi contro il suo grande amico Nainggolan.

11.43 - La maglia numero 27 di Jasmin Kurtic è pronta per essere indossata. Accando alla 27 del centrocampista ex Viola, c'è anche la maglia di Marco Sportiello. Il giovane portiere della Dea avrà molto da fare contro l'attacco più prolifico della Serie A.

11.42 - Prima di entrare nel merito di quelle che saranno le formazioni ufficiali, facciamo un giro all'interno dello spogliatoio delle due squadre, partendo proprio da quello dei padroni di casa dell'Atalanta.

11.40 - Le condizioni climatiche non sono perfette, ma il terreno sembra in buone condizioni. A Bergamo infatti, ha iniziato a piovere da qualche minuto.

11.38 - Ricognizione effettuata in totale serenità dalle due squadre, scese sul terreno di gioco negli stessi minuti.

11.36 - Nonostante la posta in palio sia molto alta, ci sono molti sorrisi in campo con Borriello che è andato a salutare i suoi ex compagni sul terreno di gioco dell'Atleti Azzurri d'Italia.

11.35 - Naturalmente è arrivata anche la Roma che ha effettuato una lunga ricognizione sul terreno bergamasco.

11.33 - Il pulmann della Dea è arrivato da qualche minuto allo Stadio. C'è anche Marco Borriello, atteso ex giallorosso che però partirà dalla panchina.

11.32 - Quello di oggi è un match importantissimo per entrambe le squadre: l'Atalanta di Reja, dopo il successo del Carpi, spera di raccogliere quei punti mancanti per assicurarsi una tranquilla salvezza. La Roma invece, vuole sfruttare il ko del Napoli per avvicinarsi al secondo posto e blindare l'accesso alla prossima Champions.

11.31 - Eccoci in diretta dallo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Qui, tra poco meno di un'ora, Atalanta e Roma daranno il via alla domenica di SerieA.

11.30 - Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed di Atalanta - Roma, match valido per il lunch match della 33^ giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016.

L'esultanza di German Denis. El Tanque non sarà più della sfida, ma all'andata sugellò il successo con il gol del 2-0. Fonte: Tuttosport.it

L'Atleti Azzurri d'Italia apre le sue porte alla Roma di Luciano Spalletti. La banda del tecnico giallorosso arriva a Bergamo per riprendere la marcia interrotta lunedì all'Olimpico con il Bologna. Scivolati a -6 dal Napoli, i giallorossi hanno la possibilità di accorciare la classifica ed avvicinarsi al secondo posto: il Napoli infatti, ha perso lo scontro diretto con l'Inter e ora, è alla portata di una Roma lanciatissima che non perde da quasi tre mesi. A ricevere i giallorossi però, ci sarà l'agguerrità Atalanta targata Edi Reja. L'ex tecnico della Lazio, ha già fatto lo sgambetto all'andata, ed è pronto a ripetere il match dell'Olimpico anche di fronte al pubblico amico. Per i bergamaschi inoltre, un successo vorrebbe significare una salvezza quasi certa, per questo, quello dell'Atleti Azzurri sarà match vero e combattuto.

L'Atalanta festeggia la vittoria nella gara d'andata. Fonte: Ansa.it

Reduce dalla sconfitta del Comunale con il Torino, l'Atalanta torna a giocare tra le mura amiche. Gli ultimi due turni casalinghi infatti, hanno consegnato alla Dea altrettante vittorie con Bologna e Milan. I due successi consecutivi, sono arrivati nel momento decisivo della stagione con un'Atalanta che non vinceva addirittura da quindici partite. Dopo un grande girone d'andata, i bergamaschi si sono letteralmente piantati in questo ritorno, accumulando solo 12 punti in 13 partite. Ora, la salvezza sembra più vicina con il +8 sul Palermo che in questo turno sarà impegnato nella complicatissima trasferta dello Stadium. Nonostante le avversarie però, l'Atalanta conta di chiudere il discorso salvezza nel più breve tempo possibile, a partire dal match con la Roma.

Totti e Salah, decisivi nel match di lunedì,pareggiato con il Bologna. Fonte: Corrieredellosport.it

Posizione ed obiettivi diversi in casa giallorossa con i ragazzi di Spalletti chiamati alla rimonta sul Napoli attualmente proprietario della seconda piazza. La Roma, nonostante il pari ottenuto nell'ultimo turno con il Bologna, sembra in perfetta salute, e anche i numeri dimostrano la grande seconda parte di stagione giallorossa: i capitolini non perdono dal match con la Juve del 24 gennaio scorso, e da allora hanno inanellato una serie fatta di 10 vittorie e 2 pareggi. Un ritmo impressionante per una squadra completamente rigenerata sotto l'occhio vigile e gli insegniamenti ferrei di un Luciano Spalletti tornato ad allenare nella Capitale. La posizione dei giallorossi permette di sognare l'aggancio al secondo posto, ma non bisogna dimenticare l'Inter, fresca dei 3 punti ottenuti sul Napoli che proverà a soffiare la Champions proprio ai giallorossi. Per la Roma dunque, sarà una rincorsa con l'occhio agli specchietti.

Atalanta - Roma in diretta, Serie A 2016 live

In vista della Roma, sono molti i problemi di formazione della Dea, con Edi Reja che sarà costretto a rinunciare a uomini di esperienza e qualità soprattutto a centrocampo. Assenti per squalifica sia Cigarini che De Roon, ai due titolari inamovibili vanno ad aggiungersi anche le assenze di Carmona e Diamanti non disponibili per la Roma. Dunque è emergenza centrocampo per un'Atalanta che dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 proprio in virtù delle assenze a centrocampo.

Davanti a Sportiello, la difesa a quattro sarà composta dalla coppia Paletta - Toloi (Grande ex della sfida) al centro, con Masiello e Dramé ad agire dall'esterno. A centrocampo scelte forzate ed inedite, con Migliaccio che affiancherà Freuler nel duo davanti alla difesa. Dietro l'unico attaccante che sarà Pinilla, giocheranno Gomez, Kurtic e D'Alessandro.

Pinilla e Stendardo dopo il gol al Milan. Fonte: Ansa

ATALANTA: (4-2-3-1): Sportiello; Masiello, Toloi, Paletta, Dramè; Migliaccio, Freuler; D'Alessandro, Kurtic, Gomez; Pinilla. All. Edi Reja.

Nessun problema di assenze per la Roma di Luciano Spalletti che ha fermi ai box solo Ponce e Gyomber. Nel 4-3-3 varato dal tecnico di Certaldo, davanti a Szczesny, dovrebbe giocare la linea a quattro titolare con Florenzi a destra, Digne a sinsitra, e il duo Rudiger - Manolas nel mezzo. A centocampo, spazio a Daniele De Rossi pronto al rientro dal primo minuto. Dovrebbe essere concesso un turno di riposo a Keita, con Nainggolan e Pjanic che completeranno il reparto. In avanti è ballottaggio per l'ultima maglia a disposizione con Dzeko in vantaggio su El Shaarawy. Certi di scendere in campo dal primo minuto Salah e Perotti.

ROMA: (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Rüdiger, Manolas, Digne; Nainggolan, Pjanic, De Rossi; Salah, Dzeko, Perotti. All. Luciano Spalletti.

I numeri della sfida parlano di un grande equilibrio negli incontri disputati in terra lombarda. L'Atalanta infatti, è riuscita ad imporsi davanti al proprio pubblico per ben 18 volte. 18 sono anche i pareggi, mentre sono 17 le affermazioni della Roma, che dunque, in caso di successo equilibrerebbe in maniera totale questa statistica.

Nella gara d'andata disputata all'Olimpico, la Dea è riuscita ad imporsi a sorpresa, al termine di un match caratterizzato dai cartellini: ben 3 rossi in quel match, record di questa Serie A.

Uno dei precedenti tra Roma e Atalanta. Fonte: Ansa.

Nei precedenti all'ora di pranzo, la Roma sembra trovarsi a proprio agio. Infatti, i giallorossi hanno vinto tutte e sei le gare disputate alle 12.30, compresa quella dell'ottobre 2008, proprio con l'Atalanta. In quell'occasione i giallorossi si imposero con il punteggio di 2-0. Nel match dell'Atleti Azzurri d'Italia però, la banda Spalletti dovrà tenere d'occhio Alejandro Gomez su tutti. L'argentino ex Catania è in una stagione magica, e già all'andata il suo gol incise in modo decisivo sul match. Inoltre, Il Papu è sempre molto ispirato quando vede i colori giallorossi: sono 4 le reti segnate dal 10 nerazzurro alla Roma, la sua vittima preferita tra le squadre di Serie A.

Salah ringrazia il cielo. Fonte: Reuters.

Dall'altra parte, Salah sembra essere l'uomo in più di questa Roma. L'egiziano, sta dando un grande contributo alla rincorsa della Roma sul Napoli con i suoi gol e i suoi assist. Nell'ultimo match di campionato, quello pareggiato con il Bologna, Salah è stato molto sfortunato andando a colpire i legni in tre occasioni. La Roma è salita in vetta alla classifica della sfortuna con 18 pali colpiti solo in questa stagione. Un record negativo che va a compensare i numeri realizzativi dei giallorossi, miglior attacco del torneo.