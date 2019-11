Napoli - Bologna, Serie A 2016 (6-0): doppio Gabbiadini, triplo Mertens, chiude David Lopez

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una serena buonanotte. Per interviste ed approfondimenti, restate collegati su Vavel Italia.

Grazie a questo roboante successo il Napoli allunga momentaneamente a più 8 sulla Roma di Spalletti, impegnata domani contro il Torino. Situazione di classifica ben più grave per il Bologna che resta a sette punti di vantaggio sul Frosinone, ma che attende il risultato di domani dei ciociari, del Palermo e del Carpi.

Gli azzurri legittimano nella ripresa il doppio vantaggio dell'intervall, sfruttando un Mertens in versione extraterrestre. Tre gol del belga, che poi concede a David Lopez il gusto del primo gol in campionato. Bologna non pervenuto, con Donadoni che adesso dovrà raccogliere i cocci di una sconfitta pesantissima, la terza nelle ultime quattro partite.

FISCHIA GERVASONI! NAPOLI STRATOSFERICO AL SAN PAOLO! RISCATTA LA SCONFITTA DI SAN SIRO LA SQUADRA DI SARRI, CHE ABBATTE IL BOLOGNA PER 6-0! DECIDONO I GOL DI GABBIADINI (2), MERTENS (3) E DAVID LOPEZ!

1 minuto di recupero

90' DAVID LOPEZ!!!! NON E' FINITA!! SESTO GOL DEL NAPOLI!!! IN RETE ANCHE DAVID LOPEZ, CHE SULL'ASSIST DI MERTENS CERCA LO SCAVETTO, MIRANTE DEVIA MA SUL CORPO DELLO SPAGNOLO!!! 6-0!!!!

Non dovrebbe esserci recupero, ultimi secondi di gara al San Paolo, in tripudio per gli azzurri.

88' MERTENS!!!!! UN GOL PAZZESCO DI MERTENS!!!! UN BOLIDE CLAMOROSO DI DESTRO SOTTO LA TRAVERSA!!! CINQUINA DEL NAPOLI!!!! STUPENDO MERTENS!

86' Azione insistita sulla sinistra del Napoli, con El Kaddouri che scarica per il destro di Jorginho: larghissimo, tuttavia, il tiro dell'ex Verona.

85' Ultimi cinque minuti del match, con le squadre che stancamente si trascinano verso il triplice fischio finale.

82' Insiste il Napoli, con Mertens che cerca Insigne e David Lopez al centro dell'area, ma non riesce a raggiungerli.

80' MERTENS!!! ALTRA DOPPIETTA, STAVOLTA DI DRIES MERTENS! CHE SCAMBIO CON EL KADDOURI!!! FANTASTICO GOL DEL NAPOLI! 4-0!

78' Insigne! Rovesciata a centro area del talento partenopeo che gira verso Mirante su cross di Allan, ma non riesce ad angolare.

76' Secondo cambio per Sarri, che manda in campo El Kaddouri al posto di Callejon.

73' Standing ovation per Gabbiadini: entra al suo posto Insigne. Mertens probabilmente al centro dell'attacco, con Callejon ancora sulla destra.

72' Napoli vicino al poker! Mertens premia stavolta Ghoulam che crossa basso per l'inserimento di Callejon, anticipato solo da Mirante con i piedi.

70' Prova ad uscire palla al piede Gabbiadini, scambiando centralmente con Callejon, ma lo stop a seguire del bergamasco è lungo e permette il recupero a Diawara.

68' Ha un attimo allentato la pressione il Napoli, che lascia sfogare il Bologna che però non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Reina. Azzurri ancora pericolosi in contropiede con Mertens, che di sinistro stravolta non centra lo specchio dei pali.

65' Si scaldano a bordo campo Insigne ed El Kaddouri nel Napoli: probabile staffetta con Callejon (diffidato) e uno tra Mertens o Hamsik.

62' Dilaga il Napoli! Allan intercetta e serve Hysaj sulla destra: Constant devia il cross dell'albanese in angolo.

Doppio cambio per Donadoni, che cambia tutto in attacco: dentro Mounier e Floccari al posto di Giaccherini e Acquafresca.

58' MERTENS!!!! DRIES MERTENS! TRIS DEL NAPOLI! FINTA SULLA DESTRA, SINISTRO DEVIATO DA MBAYE CHE BEFFA MIRANTE! GARA IN GHIACCIO PER IL NAPOLI! 3-0

55' Contropiede del Napoli: sempre Hamsik centralmente scava il solco nella difesa bolognese; Ghoulam si apre sulla sinistra e crossa per l'accorrente Callejon, con Oikonomou che spazza in angolo.

54' Brighi! Ghiotta occasione per il Bologna! Giaccherini ruba palla a Hysaj e serve Brighi a rimorchio, che col piatto destro però non inquadra lo specchio della porta.

51' Molto più pimpante il pressing del Bologna in questi primi minuti di ripresa: il Napoli gira bene la sfera, eludendo ottimamente la pressione degli ospiti.

49' Si vede il Bologna, con Zuniga sulla destra: cross al centro dell'ex di giornata che trova fuori posizione Koulibaly. Calcia Acquafresca, ma sulla respinta di Koulibaly stesso è Callejon a deviare in angolo.

47' Napoli in controllo di palla in questi primi minuti di secondo tempo. Sale la pressione del Bologna, per ora però a vuoto.

FISCHIA GERVASONI E SI RIPARTE! NAPOLI IN POSSESSO PALLA!

Non ci sono cambi. Tutto pronto per l'inizio della ripresa, con il Napoli che darà il calcio d'inizio.

Tornano in campo le squadre, staremo a vedere se Sarri e Donadoni provvederanno a qualche cambio nell'intervallo.

21.48 Il raddoppio, sempre di Gabbiadini, stavolta su rigore.

21.45 Il primo gol di Gabbiadini, che ha sbloccato il match.

21.40 Primo tempo travolgente del Napoli, che già nei primi dieci minuti di gioco schiaccia il Bologna nella propria metà campo e non concede nulla. Gabbiadini la sblocca, prima di raddoppiare a dieci dal termine: in mezzo, tante occasioni per gli azzurri, che legittimano il vantaggio nel finale, sfiorando il terzo gol.

21.35 FISCHIA GERVASONI! PRIMA DEL FISCHIO FINALE ULTIMA AZIONE DEL NAPOLI, CON HAMSIK CHE TROVA GHOULAM SUL FONDO, MA IL SUO CROSS NON RAGGIUNGE GABBIADINI E CALLEJON. 2-0 AL SAN PAOLO, DOMINIO DEGLI AZZURRI!

1 minuto di recupero al San Paolo. Napoli ancora in possesso palla.

43' Che spettacolo il Napoli a campo aperto: Jorginho per Gabbiadini, che di prima serve Hamsik alle spalle di Diawara. Lo slovacco gli torna il pallone, il bergamasco apre di prima per Mertens, che a sua volta di prima intenzione cercava ancora Hamsik tutto solo al centro dell'area. Intercetta Oikonomou, ma c'è solo una squadra in campo.

41' Mertens! Ci prova anche il belga a calciare dal limite dell'area di rigore sul suggerimento di Ghoulam, ma la conclusione è centrale.

41' Incursione centrale di Diawara, che cerca sulla destra Zuniga, ma trova il recupero di Ghoulam che fa ripartire il Napoli in contropiede.

38' Gabbiadini! Ancora il centravanti del Napoli vicinissimo al tris! Bellissima azione sulla destra di Allen per Callejon, che serve Gabbiadini al centro: ottima la protezione col corpo della sfera, non altrettanto il mancino che termina alto sopra la traversa.

37' Brutto intervento di Mbaye su Mertens, che aveva giocato il pallone di prima su Hamsik, ma è stato abbattuto alle spalle dal terzino di Donadoni: giallo per lui.

MANOLO GABBIADINI!!!! 2-0 NAPOLI! SPIAZZATO MIRANTE, DOPPIETTA PER L'ATTACCANTE BERGAMASCO, TERZO GOL IN TRE PARTITE!

33' Rigore per il Napoli! Atterrato Callejon in area di rigore: ingenuo Constant, irremovibile Gervasoni. Gabbiadini sul dischetto.

31' Contropiede fulmineo del Napoli! Mertens serve la sovrapposizione di Hamsik, che di sinistro mette al centro, basso, per Gabbiadini e Callejon: Mirante attento in uscita anticipa i due.

30' Break pazzesco di Allan, che in velocità salta tre avversari e, una volta sulla trequarti, cerca l'inserimento di Gabbiadini, chiuso però da Oikonomou e Rossettini.

28' Piccolo infortunio per Mirante: sul retropassaggio di Rossettini all'indietro, il portiere è scivolato sul terreno di gioco, procurandosi un piccolo fastidio alla gamba sinistra. Per il momento, il portiere di origini napoletane, resta in campo.

25' Molto bene il Napoli il possesso palla. Dopo aver recuperato la sfera con Allan e Callejon, sei tocchi di fila e azione ribaltata sulla sinistra, con Ghoulam che però manca l'aggancio.

22' Si vede anche il Bologna, per la prima volta sulla trequarti offensiva: Mbaye conquista un corner dalla destra, sfruttando una deviazione di Jorginho.

20' Ennesimo inserimento di Hamsik alle spalle di Brighi, per ora la chiave del match a favore degli azzurri: ottimi i primi venti minuti del capitano slovacco, che cerca Gabbiadini ma trova il piede di Rossettini che intercetta.

18' Ancora Albiol! Sul terzo corner di fila, il centrale approfitta di una respinta corta della difesa del Bologna per stoppare e calciare verso la porta, ma non la inquadra. Napoli arrembante!

17' Albiol! Svetta tutto solo di testa in area di rigore lo spagnolo, ancora Mirante prodigioso in angolo.

16' Hamsik! Sfiora il raddoppio il Napoli! Asfissiante la pressione del Napoli: Allan serve Mertens che di prima serve l'inserimento dello slovacco che controlla di destro e scarica il diagonale di sinistro, con Mirante che devia in angolo.

14' Fantastico e preziosissimo il ripiegamento difensivo di Callejon in scivolata: lo spagnolo interrompe una possibile azione pericolosa degli ospiti, con Acquafresca che intendeva servire Giaccherini sull'out mancino.

12' Prova ad uscire il Bologna dopo il gol dello svantaggio. Lancio di Rossettini per Constant troppo lungo, controlla Hysaj.

Perfetto lo schema del Napoli, che libera Mertens sulla destra: il belga si accentra e serve il taglio sul primo palo del bergamasco, che di sinistro gira perfettamente sull'angolo lungo alle spalle di un incolpevole Mirante.

10' GABBIADINI!!!!! LA SBLOCCA SUBITO MANOLO GABBIADINI!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO! 1-0

9' Brivido per il Bologna su un retropassaggio di Zuniga per Mirante: corto il rinvio dell'estremo difensore dei felsinei che regala palla ai padroni di casa.

6' Napoli in costante possesso di palla e proiezione offensiva: Hamsik prova a scambiare con Gabbiadini e Mertens, si chiude il Bologna, che però non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

4' Hamsik! Prima conclusione del Napoli verso la porta di Mirante, che devia in angolo il destro del capitano slovacco, abile nel puntare la porta dopo una corta respinta di Mbaye sulla destra.

3' Si dispone a uomo, il Bologna, con i tre centrocampisti sui tre interpreti del Napoli: Brighi su Hamsik, Taider su Allan e, come all'andata, Diawara prende alto Jorginho, con Zuniga e Giaccherini che si abbassano molto.

1' Il primo squillo è del Napoli, che riesce a trovare Ghoulam sulla corsia mancina: il cross dell'algerino trova Oikonomou appostato sul primo palo, che spazza in angolo.

FISCHIA GERVASONI E SI PARTE! INIZIATA NAPOLI-BOLOGNA!

20.48 Con qualche minuto di ritardo, si parte! Dopo il consueto 'huddle' in campo il Napoli si è disposto sul terreno di gioco. Il Bologna ha vinto il sorteggio e ha deciso di dare il via al match.

20.43 Ci siamo! Squadre che stanno per entrare sul terreno di gioco del San Paolo per dare il via al match. Boato del catino di Fuorigrotta all'ingresso delle formazioni. Napoli che non gioca in grigio come dalle foto dell'immediata vigilia, bensì in azzurro.

20.35 Squadre rientrate negli spogliatoi. Ultimi preparativi in vista dell'ingresso in campo e dell'inizio del match. Tutto pronto al San Paolo, che nel frattempo si è riempito nonostante i numerosissimi vuoti.

20.30 Mentre il Napoli procede con il suo silenzio stampa, Taider ha parlato del match ai microfoni di Mediaset Premium: "Noi dobbiamo sempre giocare come sappiamo, noi veniamo qui per divertirci e fare un risultato positivo. Dobbiamo entrare subito in partita, ci sono in palio punti importanti e vogliamo concludere al meglio in campionato e chiudere il primo possibile il discorso salvezza"

20.20 Un 4-3-3, vero, da una parte, quella dei padroni di casa che con Mertens e Callejon proverà a scardinare sugli esterni l'arcigna difesa del Bologna. Molto più mascherato invece lo schieramento di Donadoni, che in fase di possesso palla si disporrà con un 4-3-3, ma in fase difensiva vedrà la linea di mediana comporsi di 5 elementi, con Zuniga e Giaccherini molto attenti alle scorribande di Hysaj e Ghoulam.

20.15 Mentre le squadre sono scese sul terreno di gioco per il riscaldamento pre gara, andiamo a vedere i due schieramenti tattici.

20.05 Atmosfera tutt'altro che accogliente e calorosa a Fuorigrotta. Queste le immagini a tre quarti d'ora dall'inizio del match (source Fabio Capece Minutolo).

20.00 Questa la risposta di Donadoni e del suo Bologna:



Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Oikonomou, Rossettini, Constant; Taider, Diawara, Brighi; Zuniga, Acquafresca, Giaccherini

19.50 Appena ufficializzato l'undici con il quale Maurizio Sarri inizierà la gara. Queste le scelte dell'ex allenatore dell'Empoli:



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Mertens. All: Sarri

19.45 Ci spostiamo nello spogliatoio del Napoli. Queste le immagini dal ventre del San Paolo.

Le maglie di Callejon e Mertens | Source twitter @SerieA_TIM

Le maglie di Koulibaly e Ghoulam | Source twitter @SerieA_TIM

Le maglie di Hamsik e Insigne | Source twitter @SerieA_TIM

19.40 In attesa delle formazioni ufficiali, diamo uno sguardo agli spogliatoi. Si parte da quello degli ospiti, che scenderanno in campo con la maglia scura.

Le maglie da gioco di Giaccherini e Zuniga | source: twitter @SerieA_TIM

19.30 Squadre che sono appena arrivate nell'impianto di Fuorigrotta. Ultimi preparativi in vista dell'inizio del riscaldamento in campo. A breve l'ufficialità degli undici che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco.

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Napoli-Bologna, incontro valevole per l'anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A. Dallo stadio San Paolo di Napoli, da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole giornata in nostra compagnia.

Ultimo turno infrasettimanale della stagione 2015/16 che inizia al San Paolo, dove il Napoli di Maurizio Sarri vuole riscattare il KO di San Siro contro l'Inter e rilanciarsi in ottica secondo posto, staccando ulteriormente la Roma di Spalletti, che i partenopei incontreranno nel prossimo turno. Al cospetto dei campani il Bologna di Roberto Donadoni, che non ha grosse velleità di classifica essendo salvo da tempo, ma che cerca conferme e maturità in vista della prossima stagione.

La notte del riscatto. Il Napoli di Sarri riparte dopo la deludente sconfitta di San Siro in casa contro l'Inter puntando tutto sull'effetto San Paolo. Il catino di Fuorigrotta ha sempre arriso alla truppa partenopea in questa stagione, dove gli azzurri hanno conquistato tutte vittorie e soltanto tre pareggi contro Sampdoria, Roma e Milan. Obiettivo tre punti per i campani, che vogliono allontanare ancor di più la Roma di Spalletti in vista dello scontro diretto di lunedì.

Non sarà facile contro un Bologna ferito nell'orgoglio dalle ultime due partite casalinghe perse in malomodo contro Verona prima e Torino sabato scorso. Due 0-1 che hanno fatto infuriare Donadoni, che vede una squadra reattiva e coriacea contro le compagini blasonate (vedi Roma all'Olimpico) e sciatta e deconcentrata contro quelle che non la precedono. Carenza di obiettivi e mentalità per i felsinei, che viaggiano verso Fuorigrotta con l'intento di proseguire nella striscia positiva di risultati contro le grandi.

Chiavi tattiche



Sembra chiaro l'intento di Roberto Donadoni, che proverà a disinnescare così come all'andata e all'Olimpico di Roma qualche giorno fa, le corsie laterali del Napoli. Come ci proverà? Con una coppia di esterni in difesa e centrocampo nell'intento di arginare gli esterni d'attacco azzurri e le sovrapposizioni dei terzini. A centrocampo, invece, tre contro tre, con i felsinei che all'andata non fecero fiatare Jorginho in fase di impostazione, quantomeno Hamsik ed Allan negli inserimenti. Sarri deve trovare un'alternativa al classico schema, con Callejon che potrebbe fungere da falso diez tra le linee, provando a scardinare dal centro il bunker della difesa degli emiliani.

Ultime dai campi



Napoli - Tutto confermato per Sarri, che deve rinunciare al solo Higuain in attacco. Davanti a Reina tornerà Ghoulam con il terzetto composto da Koulibaly, Albiol e Hysaj. Alle spalle del franco-senegalese scalpita Chiriches, ma il romeno dovrebbe partire dalla panchina. Stesso dicasi per David Lopez, con Allan che dovrebbe comporre il terzetto con Hamsik e Jorginho. Davanti, Mertens per Insigne, con Callejon a sostenere Gabbiadini di punta.



Bologna - Non c'è Destro per gli ospiti, con Floccari che come a Roma farà da centravanti boa per far salire il baricentro della squadra. Donadoni proverà a bloccare le fasce con Zuniga e Giaccherini bassi assieme a Brighi, Diawara e Taider. L'ex Roma è favorito su Donsah, ex pupillo proprio degli azzurri. In difesa, con Mbaye e Masina sugli esterni, Rossettini e Maietta favoriti al centro davanti a Mirante.

Probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Mertens. All: Sarri

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Rossettini, Maietta, Masina; Taider, Diawara, Brighi; Zuniga, Floccari, Giaccherini. All: Donadoni

I precedenti



56 i precedenti al San Paolo, con il Napoli in netto vantaggio con 24 vittorie a fronte di 23 pareggi e nove vittorie degli ospiti, con 88 gol segnati e 62 subiti. Nell’ultimo precedente in Campania, due anni or sono, gli azzurri vinsero 3-0 con gol di Callejón e doppietta di Hamšík. L'ultima affermazione rossoblù fu invece l'anno prima, nel 3-2 confezionato dalle marcature di Gabbiadini, Gamberini, Cavani, Kone e Portanova.