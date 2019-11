Fiorentina-Juventus, i precedenti in A

Domenica sera al Franchi la Juventus potrebbe laurearsi campione d'Italia per la quinta volta consecutiva, in caso di vittoria contro la Fiorentina ed un passo falso del Napoli impegnato in trasferta domenica pomeriggio a Roma. Quella tra la viola ed i bianconeri è una rivalità recente, sfociata negli anni '90 tra le due società principalmente per l'acquisto di Baggio da parte dei bianconeri. Sono 76 i precedenti a Firenze in Serie A, un bilancio di 30 pareggi, 26 affermazioni bianconere e 20 vittorie dei fiorentini, l'ultima delle quali risale al 20.10.2013, un match rocambolesco ed al cardiopalma in cui Madama si vide rimontare il doppio vantaggio iniziale con Tevez e Pogba nel primo tempo ed in 15 minuti Pepito Rossi si inventò una tripletta che, oltre al gol di Joaquin, condannò i bianconeri al 4-2 finale, da quella partita la squadra di Conte proseguì un ruolino di marcia impressionante in campionato con ben 102 punti totali.

Il 17.03.2012, invece, pokerissimo della Juventus per un perentorio 0-5 firmato Vucinic, Vidal, Marchisio, Pirlo e Padoin.

Solo 0-0 invece il 5.05.2014 tra le due squadre.

All'andata sonoro 3-1 dei padroni di casa, grazie ai gol di Cuadrado, Mandzukic e Dybala, dopo lo svantaggio iniziale firmato Ilicic su rigore.

Le due squadre sono in un momento di forma opposto: da una parte i ragazzi di Allegri, imbattuti da 24 turni, si apprestano a vincere il quinto Scudetto di fila, dall'altra la Fiorentina che prova ad uscire da un periodo di crisi e a non perdere il posto utile per l'Europa League, un match non sempre scontato da seguire con grande attenzione.