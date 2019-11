Inter - Empoli in Serie A 2016 (2-1): L'Inter chiude la stagione al quarto posto

Per Inter - Empoli è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match, e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti con la Serie A, sempre qui, live su Vavel Italia.

20.05 - Con questi tre punti, l'Inter sale a quota 67 punti. Ciò vuol dire quarto posto aritmetico, dato che la Fiorentina può arrivare al massimo a quota 66. Per i nerazzurri è la base da cui ripartire per tentare nella prossima stagione di raggiungere la Champions. L'Empoli invece, si prende gli applausi di San Siro.

20.03 - Anche l'Empoli però, ha giocato un grande match, dimostrando una volta di più la bontà del lavoro svolto da Giampaolo in questa stagione.

20.02 - Nonostante l'infortunio a Icardi, l'Inter ha costruito altre occasioni da gol, ma non è riuscita a chiudere un match, che negli ultimi minuti l'Empoli ha provato a pareggiare con le poche energie residue.

20.00 - E' stato un bellissimo match quello andato in scena a San Siro. Dopo un primo tempo divertentissimo, nella ripresa è affiorata anche un po di stanchezza che ha ulteriormente allungato le due squadre.

95' - NON C'E' PIU' TEMPO. L'INTER SI CONGEDA DAL PUBBLICO DI SAN SIRO CON UNA VITTORIA, 2-1 SULL'EMPOLI. DECIDONO IL MATCH I GOL DI ICARDI E PERISIC ENTRAMBI NEL PRIMO TEMPO. DI PUCCIARELLI IL GOL DEL MOMENTANEO PAREGGIO DELL'EMPOLI.

95' - Ultimi istanti di gara a San Siro.

95' - OCCASIONE CLAMOROSA PER L'EMPOLI! SUGLI SVILUPPI DEL CORNER, COSTA HA ANTICIPATO TUTTI ANDANDO A COLPIRE TRA DUE MAGLIE NERAZZURRE. IL PALLONE E' FINITO A CENTIMETRI DAL PALO.

94' - Cambio nell'Inter. L'ultimo: dentro Medel, fuori Perisic.

93' - Maccarone si guadagna un calcio d'angolo.

91' - Pucciarelli fermato in offside. L'attaccante si era inventato un gran gol, ma il gioco era già fermo da qualche istante.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

90' - Biabiany è andato al tiro al termine dell'ennesima azione di contropiede, ma il pallone si è impennato oltre la traversa.

89' - Ammonito anche Perisic che aveva calciato il pallone a gioco fermo. Anche il croato era diffidato, e dunque anche lui salterà la trasferta in terra emiliana.

88' - Lo sloveno era diffidato, dunque salterà la trasferta di Sassuolo.

88' - Ammonito anche Handanovic per perdita di tempo.

87' - Tentativo di imbucata di Saponara, che però non ha trovato nessun compagno.

85' - Inter che ora prova a far passare i minuti tenendo il possesso del pallone.

83' - Doppio cambio nell'Empoli: dentro Bittante e Maiello, fuori Zambelli e Zielinski.

82' - Decisivo Nagatomo nel fermare l'azione crociata che con Pucciarelli si era inserito in area di rigore. Ennesima diagonale vincente del giapponese.

80' - BROZOVIC! Azione travolgente del croato che dopo aver fatto fuori due uomini, ha cercato il fendente sul primo palo, intercettato in modo provvidenziale dal corpo di Costa.

78' - Le squadre sono molto stanche in questo finale di match. L'Empoli prova ad attaccare, ma l'Inter si difende con molti uomini.

76' - Grande azione dell'Empoli, tutta di prima tra Saponara, Maccarone e Pucciarelli, chiuso dall'altrettanto ottimo intervento di Miranda.

74' - Match che si gioca a centrocampo in questi ultimi minuti.

70' - Altro cambio, il primo nell'Empoli. dentro Croce, fuori Buchel.

69' - Ritmi bassi in questa fase di match.

66' - Si concretizza il cambio: esce l'infortunato Icardi. Entra Biabiany.

64' - Problemi muscolari per Icardi. L'argentino si è accasciato a terra dopo aver effettuato uno scatto.

63' - Primo cambio del match: Mancini sostituisce Jovetic con Eder.

62' - Lievita la prestazione dell'Empoli. Gran cross di Saponara per Maccarone, disturbato in modo decisivo da Miranda. Poi, ancora Saponara, ha creato superiorità numerica sull'esterno guadagnando un corner.

56' - BUCHEL! Un brivido sulla schiena dei 40.000 giunti a San Siro. Gran sinistro del centrocampista con il pallone che passa molto vicino all'incrocio dei pali.

55' - MARIO RUI decisivo! Grande diagonale del difensore portoghese che interviente proprio mentre Icardi stava preparando il piatto destro. Grande imbucata di Brozovic, e gran cross di Nagatomo che con il suo movbimento aveva messo in grave difficoltà la difesa dell'Empoli.

54' - COSTA. Dagli sviluppi del corner, il difensore centrale ha provato due volte con il mancino, ma senza creare problemi ad Handanovic.

54' - L'Empoli prosegue la sua manovra offensiva. Nuovo corner per gli ospiti.

52' - Conclusione completamente sballata da parte di Mario Rui che calcia direttamente in curva.

51' - Siamo sui 25 metri. Mario Rui e Paredes sul pallone.

50' - Ottima giocata da parte di Saponara che viene falciato dall'intervento di Nagatomo, anche ammonito da Di Bello.

48' - Prima chance per l'Empoli con Buchel che ha provato il tiro dal limite, trovando però Saponara sulla traiettoria del tiro.

46' - Primo pallone mosso dai crociati.

46' - SI RICOMINCIA!!! E' INIZIATA LA RIPRESA TRA INTER ED EMPOLI.

19.05 - Tutto pronto a San Siro. Sta per riprendere Inter - Empoli.

19.04 - Non ci saranno cambi in quest'intervallo.

19.03 - Le squadre stanno facendo il loro rientro in campo.

18.59 - Ecco i gol che hanno deciso il finale di questo primo tempo. Prima Pucciarelli, poi Perisic.

18.57 - E' stato un primo tempo ricco di emozioni quello del Meazza. le due squadre si sono affrontate a viso aperto, cercando di pungere in ogni circostanza la difesa avversaria. Il vantaggio di Icardi, arrivato in apertura di tempo, ha dato ancor più brio al match garantendo occasioni e ribaltamenti di fronte. Dopo il pareggio di Pucciarelli, la reazione dei nerazzurri è stata rabbiosa con il gol del nuovo vantaggio siglato da Perisic.

45' - FINISCE QUI, 2-1 INTER DOPO I PRIMI 45' DI GIOCO. DECIDONO I GOL DI ICARDI E PERISIC TRA LE FILA NERAZZURRE. DI PUCCIARELLI IL GOL DEL MOMENTANEO PAREGGIO EMPOLESE.

44' - Palla subito allontanata

43' - Prova a reagire l'Empoli con la super giocata da parte di Maccarone che guadagan corner.

42' - Ancora Inter ad un passo dal gol! Icardi scippa il pallone a Costa, ma poi sbaglia il piatto destro a tu per tu con Pelagotti.

41' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NUOVO VANTAGGIO INTER!!! IVAN PERISICCCCCCC! AZIONE CHE NASCE DA UN GRAVE ERRORE IN FASE D'USCITA DA PARTE DELL'EMPOLI CON ICARDI CHE HA APERTO PER JOVETIC, DECISIVO CON IL TIRO IN DIAGONALE, MAL DEVIATO DA PELAGOTTI CHE LASCIA IL PALLONE VAGANTE PER L'ARRIVO DI PERISIC. 2-1 FACILE FACILE PER IL CROATO.

39' - Subito reazione Inter, con Mauro Icardi che però si è fatto trovare in posizione di offside sul tiro di Brozovic.

37' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOLLLL PAREGGIO IMPROVVISO DELL'EMPOLI CON MANUEL PUCCIARELLI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRANDE IDEA DI MACCARONE CHE TALGIA IN DUE LA DIFESA DELL'INTER INNESCANDO PUCCIARELLI, PERFETTO NELL'ANTICIPARE JUAN JESUS E BATTERE HANDANOVIC CON IL DESTRO IN DIAGONALE.

35' - Momento di gran confusione a San Siro. Brozovic sbaglia ancora a centrocampo innescando il contropiede dell'Empoli che sbatte sulla difesa nerazzurra.

33' - Manca l'aggancio decisivo Massimo Maccarone che era riuscito a conquistarsi un buon possesso in fase offensiva. L'idea di mario Rui era ottima, ma Big Mac non ha contorllato.

30' - JOVETIC. Si susseguono le occasioni a San Siro. Destro a girare del montenegrino che trova una deviazione. Palla in angolo.

28' - Ancora Empoli pericoloso. Altro pallone perso dal centrocampo interista con Maccarone che ha provato a sorprendere Handanovic dalla distanza. Palla centrale, contorllata dal portiere sloveno

27' - OCCASIONE, la prima vera chance per l'Empoli. Pallone perso al limite della propria area di rigore da parte di Melo che innesca Pucciarelli e Saponara, chiuso in modo provvidenziale dalla scivolata di Juan Jesus.

26' - Prova Paredes, ancora con il tiro dalla distanza. Palla sui cartelloni pubblicitari.

25' - Ecco intanto, il gol che sin qui sta decidendo il match: assist perfetto di Perisic, gran bordata da parte di Icardi.

21' - Ottima uscita palla al piede da parte di Miranda che viene falciato da Buchel, ammonito da Di Bello.

20' - Inter padrona sui palloni aerei. Altro pallone allontanato dalla difesa nerazzurra.

19' - Torna in avanti l'Empoli con il movimento ad uscire di Saponara che si guadanga corner.

16' - GRANDISSIMA OCCASIONE PER L'INTER. Altra ripartenza perfetta da parte dei nerazzurri che nel giro di qualche secondo hanno ribaltato l'azione. Il diagonale di Ivan Perisic però, è stato disinnescato da un super intervento da parte di Pelagotti.

15' - Ottima azione dei crociati con Maccarone che di tacco ha aperto il gioco verso la corrente Zambelli, perfetto nel cross, messo fuori con qualche difficoltà da Miranda.

14' - Prova subito la reazione l'Empoli che guadagna il primo corner del match.

12' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLL MAURITOOOOO ICAAAARRDDDDDDDDDDDDIIIII!!!! INTER IN VANTAGGIO CON LA RIPARTENZA PERFETTA DI PERISIC CHE DOPO ESSER FUGGITO SULLA SINSITRA HA ATTESO IL MOMENTO GIUSTO PER SERVIRE ICARDI CHE ARRIVAVA DA DIETRO. GRAN DESTRO DELL'ARGENTINO, CON IL PALLONE CHE SI E' INSACCATO SOTTO L'INCROCIO. 1-0

11' - Tonelli è decisivo nell'intercettare il tiro a giro di Jovetic, che aveva portato palla fino al limite dell'area, prima di calciare con il destro.

9' - Primo acuto dell'Empoli con la giocata personale di Zielinski, che dopo aver mandato al bar due avversari ha provato il destro dalla distanza. Il pallone però, è passato di molto oltre i pali di Handanovic.

7' - Altra occasione potenziale per l'Inter, ancora pericolosa a destra con il cross di Brozovic che dopo esser arrivato sul fondo ha lasciato partire un pallone teso, fatto sfilare con qualche rischio dalla difesa di Giampaolo.

4' - Grandissimo rischio corso da Kondogbia che aveva quasi perso palla proprio al limite della propria area di rigore. Il fisico possente del numero 7 ha permesso al francese di cavarsela sul doppio attacco di Saponara e Maccarone.

2' - Subito una grande chance per l'Inter, con Jovetic che ha dato il là ad all'azione nerazzurra. Il pallone controllato da Brozovic, è stato smistato verso D'Ambrosio, il cui cross non ha trovato nessun compagno in area di rigore.

2' - Nerazzurri che con grande tranquillità fanno girare palla nella propria metà campo.

1' - Primo pallone controllato dall'Inter.

1' - VIA!!! SI PARTE, E' INIZIATA INTER - EMPOLI.

18.02 - Tutto pronto a San Siro. Di Bello, arbitro della sfida, controlla che sia tutto in ordine, poi sarà Inter - Empoli.

18.00 - I due capitani, i bomber, Icardi e Maccarone, sono a centrocampo per lo scambio dei gagliardetti.

17.59 - Giocatori in campo con i propri figli. Clima molto disteso sul prato del Meazza.

17.58 - Suona O' Generosa, inno del campionato di Serie A Tim.

17.58 - SQUADRE IN CAMPO.

17.55 - Tutto pronto al Meazza. Le squadre sono nel tunnel che portano al terreno di gioco.

17.54 - C'è anche il Presidente nerazzurro Erick Thohir sulle tribune di San Siro.

17.49 - E' terminato il riscaldamento di Inter ed Empoli. Le due squadre stanno rientrando negli spogliatoi. Mancano appena 10 minuti al kick off della sfida.

17.45 - Ecco le squadre in campo.

17.40 - Prosegue il warm up delle due squadre sul prato di San Siro.

17.30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Il pubblico di San Siro non è numeroso, ma per il fischio d'inizio il numero di spettatori dovrebbe crescere sensibilmente.

17.26 - E' iniziata la fase di riscaldamento con i portiere che hann fatto il loro ingresso in campo.

17.24 - Ed ecco i due schieramenti uno di fronte all'altro. Icardi e Maccarone a guidare gli attacchi delle due squadre.

17.22 - Anche in questo caso Giampaolo conferma il 4-3-1-2 con qualche modifica rispetto a quelle che erano le attese della vigilia. In difesa recupera Tonelli, mentre a destra viene rilanciato Zambelli. A centrocampo c'è Paredes con Zielinski e Buchel, mentre in avanti, Saponara avrà il compito di innescare le due punte, Pucciarelli e Maccarone.

EMPOLI: (4-3-1-2): Pelagotti; Zambelli, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Buchel; Saponara; Pucciarelli, Maccarone.

17.21 - Ora passiamo all'undici titolare scelto da Marco Giampaolo per il suo Empoli.

17.20 - Roberto Mancini conferma il modulo utilizzato nelle ultime uscite, riproponendo il terzetto di trequartisti alle spalle di Icardi. In difesa, è confermato l'inserimento di Juan Jesus, mentre a centrocampo gioca Felipe Melo e non Medel. Brozovic viene avanzato in avanti, sulla stessa linea di Jovetic e Perisic.

INTER: (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, J. Jesus, Nagatomo; Melo, Kondogbia; Brozovic, Jovetic, Perisic; Icardi.

17.18 - Partiamo dall'undici scelto da Roberto Mancini per la sua Inter.

17.18 - E ora è il momento di svelare le formazioni ufficiali di Inter ed Empoli.

17.15 - Pronta anche la 20 di Pucciarelli, uomo decisivo nella stagione Empolese capace di contribuire alla causa con gol e assist.

17.13 - Tutto pronto anche nello spogliatoio dell'Empoli con la maglia dell'uomo mercato Zielinski pronta per essere indossata dal polacco.

17.10 - C'è, come sempre, anche la maglia numero 9 di Capitan Mauro Icardi. Per lui, sono già tre i gol segnati in carriera all'Empoli, punito sia lo scorso anno che all'andata.

17.08 - Assente Murillo per squalifica, Mancini è costretto a rivedere la difesa con l'inserimento di Juan Jesus che farà coppia centrale con il più esperto Miranda.

17.07 - Ecco lo spogliatoio Intercon le maglie pronte per essere indossate dai protagonisti in nerazzurro.

17.06 - Prima di scopriere quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre, facciamo un giro negli spogliatoi di San Siro.

17.04 - Per l'Empoli di Marco Giampaolo invece, si tratta di una passerella di prestigio, giusta ricompensa per una bella stagione culminata con l'aritmetica salvezza nello scorso turno casalingo con il Bolgona.

17.02 - Si apre così la 37^ giornata del campionato di Serie A Tim. I nerazzurri di Roberto Mancini cercano quei punti necessari per avere la matematica certezza di concludere la stagione al quarto posto.

17.01 - Eccoci. Questa è Milano, Stadio Giuseppe Meazza. Qui, all'interno dell'impianto che ospiterà la finale di Champions League, tra meno di un'ora si affronteranno Inter ed Empoli.

17.00 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed di Inter - Empoli, match che apre la 37^ giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016.

Dinanzi al pubblico di fede nerazzurra, l'Inter di Roberto Mancini è pronta a congedarsi, almeno per quel che riguarda questa stagione, con lo Stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri, aprono il 37^ turno di Serie A: giornata povera di verdetti, se non per quel che riguarda la lotta salvezza e il raggiungimento del sesto posto in classifica. Chi la salvezza l'ha già conquistata invece, è l'Empoli di Marco Giampaolo, avversario dei nerazzurri, giunto a Milano per giocare un match ininfluente per la classifica, ma dal grande fascino e prestigio. All'Inter invece, dopo il brutto tonfo con la Lazio, mancano ancora tre punti per avere la matematica certezza del quarto posto, quindi, per la banda Mancini, un successo archivierebbe con 90' d'anticipo la stagione delle illusioni.

Reduce dalla sconfitta dell'Olimpico di Roma, l'Inter ha dimostrato una volta ancora di non riuscire a tenere il passo delle prime della classe. Quel flebile sogno chiamato Champions League, che ha animato la primavera nerazzurra è volato definitivamente via, lascinado spazio ad amarezze e rimpianti. La stagione, per Mancini, era iniziata alla grande, ma nel secco inverno milanese, l'Inter è appassita come una pianta, perdendo quei punti necessari per essere in corsa fino all'ultima giornata. Il quarto posto che garantisce l'accesso in Europa League, non sembra in serio pericolo, ma la matematica dice che la Fiorentina pò ancora rimontare. Ecco perché, dopo la brutta figura dell'Olimpico, l'Inter è chiamata all'ultima e decisiva reazione per congedarsi dal pubblico di casa con sorrisi e applausi.

Numeri alla mano, quello disputato dall'Empoli è stato un campionato straordinario. Dopo l'addio di Sarri, la società toscana ha affidato il comando delle operazioni ad un allenatore esperto come Marco Giampaolo, che dopo esser stato accolto con scetticismo, ha conquistato tifosi e giocatori. La cavalcata dei crociati verso la salvezza, ottentua aritmeticamente nell'ultimo turno con il Bolgona, è stata ricca di spunti, gol ed emozioni. La squadra è riuscita ad abbinare la qualità all'attenzione, rivelandosi una delle più belle realtà di questo campionato. La coppia Maccarone - Saponara, ma anche altri giovani interessanti come Paredes e Zielinski, hanno avuto modo di sfruttare a pieno le loro doti, esaltando un gruppo già solido dall'esperienza passata con Sarri. Ora, a salvezza raggiunta, arriva il match di San Siro, ombrellino nel long drink di una stagione da ricordare.

Giunta all'ultimo match interno della stagione, la squadra campione d'Europa nel 2010 ha tutta l'intenzione di archiviare il discorso quarto posto con 90' d'anticipo. Mancini però, dovrà fare a meno di un giocatore importantissimo come Murillo, squalificato dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato in Lazio - Inter. In forte dubbio anche la presenza di Adem Ljajic che però, a differenza del colombiano, sta attraversando un periodo buio, tempestato da sole panchine. Ecco allora, che Mancini sembra propenso a riproporre il 4-2-3-1 di Roma.

Davanti ad Handanovic, tra i mgliori della stagione in casa nerazzurra, Juan Jesus fa il suo ingresso nella linea a quattro di difesa, con Miranda al suo fianco. A completare il reparto, ci saranno anche Nagatomo e D'Ambrosio nel ruolo di esterni. A centrocampo, Medel e Kondogbia corrono verso la conferma dal primo minuto, mentre nel terzetto che agirà alle spalle di Icardi, i favoriti sono Perisic, Brozovic e Jovetic.

INTER: (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, J. Jesus, Nagatomo; Medel, Kondogbia; Brozovic, Jovetic, Perisic; Icardi. All. R. Mancini.

Diversi, sono gli assenti in casa Empoli per il match di San Siro. Giampaolo, si coccola la super stagione di Maccarone, ma non potrà avere a disposizione ne Mchedlidze, squalificato dal giudice sportivo, ne l'ex di turno Livaja. Dunque, poche opzioni in attacco così come in difesa dove mancheranno due titolari del calibro di Skorupski e Laurini. Nonostante le assenze, il tecnico empolese sembra comunque propenso a mettere in campo quello che è stato il modulo adottato in stagione, il 4-3-1-2.

Davanti al portiere di riserva Pelagotti, la linea a quattro di difesa, vedrà gli inserimenti di Bittante e Costa che farà coppia con il recuperato Tonelli, sempre più uomo mercato. A completare il reparto, ci sarà un altro uomo che probabilmente lascierà la toscana: Mario Rui. A centrocampo, Giampaolo può sfoderare il suo terzetto titolare, con Paredes centrale e Zielinski e Croce a fare da mezze ali. Saponara sarà il trequartista, pronto per innescare le due punte Maccarone e Pucciarelli.

EMPOLI: (4-3-1-2): Pelagotti; Bittante, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. All. M. Giampaolo.

Il confronto tra Inter ed Empoli è relativamente giovane nella storia della Serie A. Nei 21 incontri sin qui disputati, i nerazzurri l'hanno spuntata in 15 occasioni, perdendo appena in tre circostanze. Al Meazza invece, le statistiche allargano ancor di più la forbice tra le due squadre, con l'Inter che in dieci precedenti ha vinto nove volte, compreso il rocambolesco 4-3 con cui si chiuse la scorsa stagione. Grazie ad una doppietta siglata proprio in quel match, Icardi riuscì a raggiungere quota 22 gol in Serie A, laureandosi capocannoniere al pari di Luca Toni.

Nonostante sia recuce da una bellissima stagione, nel girone di ritorno, l'Empoli di Giampaolo ha allentato la presa. La squadra toscana, è infatti quella che ha peggiorato maggiormente il rendimento tra le prime 17 partite del girone d’andata e lo stesso numero di gare del ritorno, accusando un passivo di 14 punti. Anche l'Inter ha avuto un grosso calo nel girone di ritorno e i punti in meno rispetto al girone d'andata, anche in questo caso sono molti (11). Gli empolesi hanno perso anche smalto in fase realizzativa, con la via delle rete che è stata trovata in due sole gare tra le ultime sette. Dall'altra parte invece, l'Inter può contare su Mauro Icardi, a segno in tre occasioni contro i crociati, compresa la rete che decise l'ultimo confronto diretto nel giorno dell'epifania al Castellani.

