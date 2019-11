Risultato finale Bologna - Milan in Serie A 2016 (0-1): Ci pensa il solito Bacca, i rossoneri tornano al sesto posto

Il Milan vince ma non convince: i rossoneri in superiorità numerica dal 12' (espulso Diawara) del primo tempo hanno trovato il vantaggio su rigore al 40' con il solito Carlos Bacca. Ma il Diavolo soffre e rischia di non vincere nemmeno con un uomo in più. Seconda vittoria della gestione di Brocchi e tutte e due in trasferta. Per il momento il Milan torna al sesto posto, più due sul Sassuolo che giocherà domani contro il Frosinone. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, IL MILAN VINCE A BOLOGNA PER 1-0

93' Punizione per il Bologna ed ammonizione per Romagnoli

92' Angolo per il Milan

90' Ultimo cambio per il Bologna: Ferrari prende il posto di Rossettini.

90' Saranno 4 i minuti di recupero

89' Ammonito Giaccheriniper proteste

88' ANNULLATO UN GOL A BOLOGNA. Cross per Masina che infila in rete, ma era partito da posizione di fuorigioco

87' Angolo per il Bologna

86' Cross di Boateng, ci va Mexes, ma il suo colpo di testa è debole. Tutto facile per Da Costa

86' Altro tiro al volo per Mexes, angolo per il Milan

85' Tiro a giro di Luiz Adriano che sfiora la traversa. Bella prova del brasiliano

83' Ultimo cambio per Brocchi: fuori Honda dentro Boateng

82' OCCASIONE MILAN: Honda mette dentro per Luiz Adriano che arriva con un attimo di ritardo

81' Gran Botta di Luiz Adriano che sfiora il palo alla sinistra di Da Costa

79' Secondo cambio per Donadoni: fuori Zuninga, dentro Mounier

79' Cross di Honda da dimenticare, palla che finisce ampiamente fuori

77' Tiro al volo di Mexes: troppo centrale, Da Costa para.

76' Tiro di Bertolacci, deviato sarà nuovamente angolo

75' Fallo in attacco di Carlos Bacca

73' Angolo per il Milan: cross di Bertolacci, la difesa rossoblu libera

72' Tiro- cross di Montolivo, deviato, angolo per il Milan

70' Cambio anche per Donadoni: fuori Gastaldello, dentro Taider

70' Gastaldello a terra

69' Brocchi effettua il secondo cambio: dentro Poli e fuori Kucka

69' Tiro tenue di Luiz Adriano, la difesa del Bologna libera

67' Colpo di testa di Floccari, palla alta

66' Sinistro di Zuniga dal limite, De Sciglio lo mura

64' IL BOLOGNA SFIORA IL PARI:cross in mezzo e girata di Gastaldello, che sfiora il palo.

63' Il Bologna insiste e si guadagna un prezioso corner

62' Giallo anche per Calabria che ha fermato in modo irregolare Brighi

61' Cross di Montolivo, Rossettini anticipa di testa per un soffio Carlos Bacca e mette in angolo

59' Fallo duro di Carlos Bacca su Brienza a centrocampo. Doveri richiama il colombiano

57' Ammonito Andrea Bertolacci per simulazione.

56' Primo cambio di Brocchi: fuori J. Mauri, già ammonito e dentro Bertolacci

55' Tiro cross di Luiz Adriano, palla che sfiora l'incrocio dei pali

55' Sta per entrare Bertolacci nel Milan

53' Deviazione di Floccari, altro angolo per il Milan

53' Angolo per il Milan

51' Buon cross di Calabria, ci arriva Carlos Bacca di testa, ma la palla finisce fuori di qualche metro

50' Troppo lungo il passaggio di De Sciglio per Kucka, il Milan in queste occasioni non è mai preciso

49' Honda ha cercato la verticalizzazione di Carlos Bacca, ma il colombiano per un pelo non la tocca e la palla finisce fuori

48' Fallo in attacco di Luiz Adriano.

46' Luiz Adriano rinunicia al tiro e preferisce servire Kucka, ma la difesa del Bologna intuisce e riparte

45' Non va il pallonetto dell'attacante brasiliano del Milan per Honda. Da Costa para

45' Fallo da dietro di Rossettini su Luiz Adriano

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, PRIMA PALLA GIOCATA DAL MILAN

21.49 Le due squadre rientrano in campo

21.42 Immagini del primo tempo

A tra poco per il secondo tempo

FINISICE IL PRIMO TEMPO, IL MILAN E' AVANTI PER 1-0 SUL BOLOGNA, GOL DI CARLOS BACCA SU RIGORE

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Cross in mezzo, libera la difesa del Bologna.

44' Corner per il Milan

Rivediamo il gol di Carlos Bacca

42' Dall'altra parte Il bologna guadagna un'ottima punizione

40' GOOOOOOL DEL MILAN, CARLOS BACCA SBLOCCA IL RISULTATO. DA COSTA L'AVEVA PURE TOCCATA, MA NON E' RIUSCITO A DEVIARLA

39' Rigore netto, conquistato su rinvio di Donnarumma

38' RIGORE PER IL MILAN, GIALLO PER DA COSTA CHE HA FERMATO LUIZ ADRIANO

38' Tiro al volo di Giaccherini, che calcia su Donnarumma.

36' Tiro alto di Brienza

35' Sinistro di Honda da fuori area

35' Altro cross in area del Bologna, ma la difesa rossoblu risponde presente ed allontana

34' Brutta entrata di Oikonomou su Luiz Adriano. Doveri estrae l'ennesimo giallo della gara.

33' Altro buon passaggio di Mexes per Honda, il giapponoese, a sua volta, mette in area ma nessun rossonero ci arriva

32' Sussulto Milan: Luiz Adriano serve Bacca, ma il colombiano non ci arriva per un soffio e Da Costa fa sua la palla

31' Altro contropiede del Bologna guidato da Zuninga, ma Romagnoli lo ferma

30' Il Bologna tiene anche con un uomo in meno

28' Tiro da dimenticare per J. Mauri

27' Milan in continuo possesso palla, ma non riesce a tirare in porta

24' Troppo lunga la palla di Honda per De Sciglio, Da Costa fa sua la palla

24' Il colombiano si è rialzato

23' Carlos Bacca è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco

22' Zuninga in contropiede, viene fermato da De Sciglio

22' J. Mauri al tiro, la difesa del Bologna libera e riparte

21' Cross di De Sciglio per Carlos Bacca, ma il colombiano non c'arriva

21' Mexes pesca un ottimo taglio di Luiz Adriano, ma anche in questa occasione, la difesa rossoblu è attenta e libera

20' Tiro murato di De Sciglio

19' Buon cross di Calabria, ma la difesa bolognese libera

17' Il colpo di tacco di Bacca non passa, ma De Sciglio recupera palla. Il Milan torna a far girare la palla

17' Questa volta è lo stesso J. Mauri ha subire fallo. Il Milan così può finalmente ripartire

16' Punizione per il Bologna, fallo di J. Mauri. Anche se in 10 uomini attacca più del Milan

16' Donnarumma libera con i pugni

15' Giaccherini mette in mezzo, Montolivo si rifugia di nuovo in corner

15' Ammonito Mexes per proteste. Giallo esagerato al mio avviso

14' Angolo per il Bologna

14' Si scalda Locatelli, non ce la fa Montolivo?

13' Fallo in attacco di Honda

13' Milan ora in 11 contro 10

12' ESPULSO DIAWARA: ENTRATA DURA SU MONTOLIVO. DOPPIO GIALLO FORSE TROPPO SEVERO?

10' Fallo in attacco di Kucka su Oikonomou

8' Colpo di testa di Rossettini, completamente libero, ma la sua conclusione finisce fuori di qualche metro.

7' Primo angolo per il Bologna

7' Sbagliato il passaggio di Luiz Adriano per J . Mauri, così il Bologna può ripartire

5' Tensione in campo tra Mauri e Diawara, ammoniti entrambi

5' Contatto sospetto in area:Romagnoli trattiene Floccari, ma l'arbitro lascia correre

4' Tocco dentro di Masina, ma Montolivo ha liberato

3' Cross impreciso di De Sciglio, Gastaldello libera

2' Chiusura perfetta di Calabria su Masina ed il Milan può ripartire

1' Josè Mauri commette fallo su Diawara

0' Non c'è precisione in campo, tanto pressing da una parte e dall'altra. Rimessa laterale in favore del Bologna

0' Pressing alto per il Milan

INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dai padroni di casa

20.44 Le squadre stanno scendendo in campo

20.34 Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium: "Vediamo cosa facciamo stasera, poi vediamo cosa farà il Sassuolo domani e cosa faremo con la Juventus. Stiamo calmi. Berlusconi? Il presidente ha detto che ha immesso nel Milan 150 milioni, non è stata una campagna acquisti da 150 milioni. Ma non voglio fare il professore. Facciamo finire la stagione, poi vediamo. Ibrahimovic? Vediamo cosa succederà, se saremo o no in Europa. Per noi la stagione finisce sabato 21, aspettiamo due settimane e saremo più chiari sugli scenari futuri".

20.27