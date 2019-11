Inter, Icardi salta il Sassuolo

Gli esami confermano le iniziali sensazioni. Mauro Icardi si ferma, per lui una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. L'attaccante - a secco nelle ultime due uscite con Lazio ed Empoli - chiude in anticipo la stagione. All'attivo un bottino di 16 reti, la conferma della forza di un giocatore investito dei gradi di capitano e pronto a guidare l'Inter del futuro.

Il problema fisico - occorso durante la gara con gli azzurri di Giampaolo - esclude Icardi dall'ultima tornata di A, con l'Inter impegnata - nell'anticipo serale - al Mapei Stadium. Occasione propizia, per Mancini, per esplorare soluzioni e uomini. L'assenza di Icardi va ad aggiungersi a quelle già acclarate di Perisic e Handanovic - un turno di squalifica - e di Medel e Miranda, in permesso per preparare al meglio la Coppa America e smaltire le tossine di stagione.

L'Inter non ha da chiedere alla partita con i neroverdi nulla in termini di classifica. Il quarto posto è in cassaforte, i 90 minuti di Reggio possono quindi regalare il palcoscenico a diversi giovani in naftalina da tempo. La mente corre a Gnoukouri.

Questo il tweet che ufficializza lo stop di Icardi: