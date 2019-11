Milan, parla Galliani: "Lippi? E' un grande allenatore e un grande amico"

Milano è pronta ad accogliere la finale di Champions League fra Real Madrid e Atlético Madrid allo stadio Meazza di Milano il 28 maggio. Intanto quest'oggi l'Università Bocconi ha ospitato un convegno su rilevanza e impatto economico, sociale e culturale di questo evento sportivo. Molti i partecipanti accorsi all’ateneo di via Sarfatti, tra cui Adriano Galliani: "Quando il Milan di nuovo in Europa? Presto speriamo- ha raccolto MilanNews.it- Ma siamo qui per celebrare la finale a Milano che è una cosa bellissima per la nostra città. Speriamo quanto prima di vedere una finale, giocare una finale e vincere e a tenere in alto il nome di una città che è ancora prima in Europa insieme a Madrid con 10. Ora verremo superati, ma è un orgoglio che ci sia questo testa a testa. Speriamo di tornare in testa come città che ha vinto più Coppe dei Campioni" Chiusura su Marcello Lippi, tra i candidati per il dopo Brocchi: "E' un grande allenatore e un grande amico, ma per piacere stasera stiamo sul tema della serata. Io ho visto un sacco di finali, anche la finale del 1958 e poi le 8 finali del periodo Berlusconi".

Anche Mauro Tassotti era presente all' Università Bocconi: "Ho sempre giocato ed il mese dopo ho allenato, questo è il primo anno fuori dalla squadra. In questo momento mi sto occupando dei ragazzi del Milan ed il mio obiettivo è non far scappare nessuno, e purtroppo è già successo, non tutti esplodono subito".Infine l'ex giocatore rossonero ha raccontato un aneddoto precedente alla finale di Champions League vinta dal Milan 4-0 sullo Steaua Bucarest: "La nostra non era una squadra che amava parlare molto. Nell'89 arrivammo allo stadio con il pullman e ricordo che non riuscivamo a passare, c'erano solo nostri tifosi e lì ci guardammo, capendo che non potevamo perdere. Vedendo l'atmosfera sul campo poi ci accorgemmo del fatto che c'erano tantissimi tifosi milanisti: non c'era bisogno di parlarci prima delle finali, seguivamo Baresi, nostro capitano silenzioso, e la partita era stata già preparata da Sacchi giorni prima".

