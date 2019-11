Juventus - Sampdoria, i precedenti in A

Domani sera allo Juventus Stadium (ore 17.00) l'ultima fatica di campionato per i bianconeri di Max Allegri, contro la Sampdoria di Montella, sicura della permanenza in A e reduce dal k.o. interno nel derby col Genoa di domenica scorsa. Passerella finale, prima della premiazione a fine partita con il trofeo della Serie A, e poi testa alla finale di Coppa Italia di sabato prossimo contro il Milan. Sono 57 i precedenti in A tra la Vecchia Signora ed i blucerchiati, con un bilancio di 33 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima delle quali il 06.01.2013 per 1-2. Protagonista del match l'argentino Mauro Icardi, autore di una doppietta dopo il rigore iniziale trasformato da Giovinco.

Il 28 ottobre 2009 invece pokerissimo di Madama, grazie ai gol di Amauri(2), Camoranesi, Chiellini e Trezeguet, di Pazzini la rete ospite per il 5-1 finale.

Il 18.01.2014 show di Vidal con una doppietta, poi Llorente, Pogba per i bianconeri, un'autorete di Barzagli e il gol di Gabbiadini invece per gli ospiti, che tornano a casa sconfitti per 4-2.



Il 14.12.2014 ancora l'ex Gabbiadini va a segno contro i bianconeri nella sfida chiusa 1-1 (di Evra la rete dei padroni di casa).

Il match di domani sera sarà un buon test per la Juve, intenzionata a chiudere il campionato in bellezza dopo la parentesi di Verona che ha macchiato un percorso, da 27 giornate a questa parte, impeccabile. Ci sarà il consueto "ballo" finale e la prima maglia del prossimo anno, sempre targata Adidas, dovrebbe fare il suo esordio. Al termine dell'incontro Buffon alzerà il trofeo della Serie A, giusto riconoscimento per l'ottima cavalcata in campionato dei bianconeri. Subito dopo testa alla finale di Coppa Italia col Milan, per completare il secondo double di fila.