Milan - Roma in Serie A 2016 (1-3): i giallorossi chiudono terzi, i rossoneri settimi e tra i fischi di San Siro

Finisce 1-3 a San Siro, in rete Salah al 18', al 59' El Shaarawy, Emerson al 81' e Bacca al 86'. Altra sconfitta per il Milan che chiude il campionato al settimo posto. Roma che vince, ma chiude comunque terza dietro al Napoli.Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

22.47 Abbiati visibilmente commosso

22.46 Cristian Abbiati è in mezzo al campo, applausi dei tifosi rossoneri

FINISCE COSI' LA ROMA VINCE PER 3-1 A SAN SIRO

93'Va bonanventura, Szczesny para

92' Bonaventura viene messo giù. Punizione per il Milan

92' Sinistro di Honda, dritto sulla schiena di De Rossi

90' Ci saranno ben tre minuti di recupero

88' Battibecco in campo

86'GOOOOL DEL MILAN: Il Milan segna il gol della bandiera con Carlos Bacca. Cross perfetto di Calabria per il colombiano che stoppa con il petto e mette dentro dopo un tocco di Szczesny Roma sempre in vantaggio per 3-1

84' La Roma vicina al quarto gol con Pjanic

83' entra Dzeko esce Salah

81' La Roma cala il tris con Emerson: tiro di Salah, Donnarumma respinge, palla che finisce tra i piedi di Emerson che deve solo mettere in rete.

81' GOOOL DELLA ROMA, CI PENSA EMERSON APPENA ENTRATO

79' Corner per il Milan

77' Cambio per Spalletti: esce El Shaarawy, tra gli applausi, e dentro il giovane Emerson

77' De Sciglio mette in mezzo, la difesa giallorossa libera in rimessa laterale

74' Destro di De Sciglio, da dimenticare

74' Cross molto bello di De Sciglio, Honda che di testa prende bene il tempo, ma Szczesny è attento e mette in angolo

71' Fuorigioco di Carlos Bacca

70' Altro tiro di Bonaventura, ma il suo tiro non impensierisce Szczesny

69' Totti calcia, Mexes libera

I dati riletativi all'incasso

68' Sinistro di Bonaventura, palla che finisce alta

65' Ultimo cambio per Brocchi: dentro Calabria, fuori Alex.

64' Roma ancora in attacco

62' Totti subito vicinissimo al gol, ma grande risposta di Donnarumma.

61' Intanto entra Totti per Strootman.

62' Punizione a due.

61' Giallo per il portiere rossonero

60' Retropassaggio di Bonaventura, Donnarumma raccoglie il pallone con le mani.

59' Pjanic serve El Sharawy tutto solo, che prima stoppa con il petto, poi insacca in rete. Il pubblico rossonero lo applaude

59' GOOOOL DELLA ROMA, CON EL SHAARAWY CHE NON ESULTA

56' Secondo cambio per Brocchi: dentro Bonaventura, fuori Bertolacci tra i fischi. Milan che passa al 4-4-2

55' Giallo anche per Luiz Adriano che ferma Manolas in modo irregolare

55' Sinistro debole di Florenzi, il portiere rossonero para senza troppe difficoltà

53' Giallo anche per Mexes che trattiene per la maglia Nainggolan

52' Altro contropiede della Roma, ancora con Salah, ma l'egiziano sbaglia l'ultimo controlllo e Donnarumma fa sua la palla.

49' Honda si divora la prima vera occasione da gol per il Milan,Cross basso di Luiz Adriano che arriva tra i piedi del giapponese, palla che finisce in curva. Buona occasione per i rossoneri

47' Il Milan prova a ripartire con Honda, ma il giapponese sbaglia il passaggio per Luiz Adriano.

46' Fuorigioco di El shaarawy

45' Cross dalla sinistra di Romagnoli, Florenzi ribatte

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dal Milan

21.53 Primo cambio per Brocchi: dentro Luiz Adriano, fuori Balotelli

21.45 Pjanic all’intervallo di Milan-Roma: "Si abbiamo costruito tanto ma segnato poco. Dobbiamo concretizzare di più. Un solo gol fatto in questo primo tempo è troppo poco. Dovevamo fare almeno il secondo e anche il terzo. Stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così".

21.42 Immagini del primo tempo

La roma conduce per 1-0, gol di Salah al 19'. A tra poco per il secondo tempo

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO, ROMA IN VANTAGGIO 1-0

44' Gran tiro di Florenzi, ma gran parata di Donnarumma

40' Va Balotelli, palla che finisce di poco fuori

39' Balotelli viene fermato in modo irregolare da Strootman. Punizione per il Milan

38' Kucka di testa non inquadra la porta

37' Angolo per il Milan

36'De Rossi cerca il triangolo di El Shaarawy, Alex libera

35' Fuorigioco di Mario Balotelli

34' Digne mette al centro di prima intenzione, El Shaarawy, tutto solo davanti a Donnarumma, manca la palla

32' Sinistro di Honda, Szczesny blocca in due tempi. Prima occasione del Milan

30' Milan che torna a farsi vedere in attacco

28' Altra azione interessante della Roma, con Salah che mette in mezzo, Donnarumma intuisce ed anticipa il passaggio

25' Kucka commette fallo su Nainggolan

25' Intanto il Sassuolo conduce 2-0 sull'Inter

24' Arrivano i primi fischi del pubblico rossonero

23' De Rossi libera di testa.

22' Calcio d'angolo per il Milan

21' Giallo per Locatelli che stende Nainggolan

Rivediamo il gol

19' Il gol: Ripartenza letale della Roma, altro contropiede dei giallorossi con Florenzi che serve Salah e, questa volta, a tu per tu con Donnarumma non sbaglia. Roma in vantaggio

18' GOOOOOL DELLA ROMA CON SALAH

17'Altro tiro della Roma, questa volta con Nainggolan

16' OCCASIONE PER LA ROMA: Salah tutto solo calcia male con il sinistro, clamoroso errore di Alex in disimpegno che ha fatto partire il contropiede del giocatore egiziano

15' Pjanic ferma in modo irregolare Bertolacci a centrocampo

13' Roma in zona d'attacco

13' Balotelli commette fallo in attacco

12' Destro dentro di Balotelli, Szczesny libera con i pugni

11' Rudiger stende Balotelli. Calcio di punizione per il Milan

10' Intanto il Sassuolo è già in vantaggio

9' Partita che stenta a decollare

8' Destro di Nainggolan, ma non inquadra la porta

7' Balotelli prova il destro dalla lunga distanza, palla che finisce in tribuna

6' Pjanic mette dentro, palla che viene deviata e Donnarumma fa sua la palla

4' Bertolacci ha provato a lanciare Bacca, palla troppo lunga. Nessun problema per Szczesny

4' De Sciglio chiude su Digne

3' Milan in attesa per poi ripartire

2' Florenzi in verticale per Salah, tocco dentro,ma la difesa rossonera libera

1' Pressing alto della Roma, il Milan fatica ad uscire

0' Donnarumma subito pressato, il giovane portiere si rifugia in rimessa laterale

0'INIZIA LA PARTITA, PRIMA PALLA GIOCATA DALLA ROMA

20.47Milan - Roma fanno il loro ingresso in campo

20.43 Squadre ancora nel tunnel

20.30 Adriano Galliani ha parlato a Mediaset Premium: Balotelli: "Al momento lui è un prestito puro. Avremo occasione di parlare, finita la stagione ci sarà tempo per vedere cosa fare. Durante l'estate ci saranno molte possibilità di parlare con il Liverpool".Su Locatelli: "Lui è un classico playmaker. I centrocampisti centrali davanti alla difesa li chiamo così. E' un'alternativa a Montolivo che questa sera non gioca questa sera perchè ha avuto una bambina e non ha dormito delle notti. Era successo anche ad Antonelli. Abbiamo il portiere del '99 e il playmaker del '98. E' un giocatore di grande talento, ha appena firmato un quadriennale e resterà certamente con noi. Ha 18 anni e quando lo vedo in allenamento, e non solo a me, mi sembra che sia un giocatore di prospettiva ma non carichiamolo troppo di aspettative. E' un buon giocatore".Su Ibrahimovic: "Ibra ha degli stipendi che sono incompatbili con il mercato italiano, però vediamo. E' rimasto molto legato al Milan, ma ha delle offerte che io più o meno conosco dal continente asiatico, americano e europeo. Vediamo, vediamo, vediamo".

20.20 Altre immagini che arrivano da San Siro

20.14 Szczesny a Roma TV: "Penso che non sia importante se è la prima o l'ultima, siamo concentrati sui tre punti, vogliamo vincere e giocare bene, è un modo per lanciare la prossima stagione. Secondo posto? È possibile, ma non controlliamo il risultato di Napoli, siamo concentrati sui tre punti, speriamo che il Frosinone giochi con dignità e ci sorprenda. Bacca? È un attaccante come tutti gli altri, non sarebbe il primo a rimanere contro di noi, Higuain non è riuscito a segnare, faremo del nostro meglio".

20.08 Le maglie da gioco

20.02 Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Milan Channel all'arrivo allo stadio: "E’ una gara bella da giocare, sarà emozionante. Speriamo di fare bene. Questa sera è importante vincere e provare ad entrare in Europa già stasera".

19.56

Coach @misterbrocchi and his men have arrived at San Siro for #MilanRoma! pic.twitter.com/JUzO59T7KE — AC Milan (@acmilan) 14 maggio 2016

19.51 Le formazioni ufficiali di Milan Roma

Milan: Donnarumma; De Sciglio, Alex, Mexes, Romagnoli; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Honda, Bacca, Balotelli. A disposizione: Abbiati, Diego Lopez, Mauri, Adriano, Poli, Montolivo, Simic, Bonaventura, Zapata, Bordi, Boateng, Calabria. Allenatore: C. Brocchi.

Roma: Szczesny; Florenzi, Rudiger, Manolas, Digne; Strootman, De Rossi, Pjanic; Salah, Nainggolan, El Shaarawy. A disposizione: De Sanctis, Castan, Dzeko, Totti, Maicon, Falque, Emerson, Torosidis, Zukanovic, Umar Sadiq. Allenatore: L. Spalletti.

19.49 Buonasera cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Milan - Roma, ultimo atto di questa stagione di Serie A. Milan e Roma si giocano l'Europa nell'ultima partita di questo campionato, anche se entrambe dipendono anche dai risultati di Napoli - Frosinone e Sassuolo - Inter.

La Roma è attesa dall'impresa forse impossibile di centrare il secondo posto e di conseguenza la Champions diretta. I giallorossi, per arrivare dietro alla Juventus, dovrebbero battere il Milan, mentre il Napoli non dovrebbe vincere contro il Frosinone al San Paolo.

Roma Milan 1-1

Tempo di verdetti anche per il Milan, in ballo c’è l’accesso all’Europa League: come si sa, dipende dal risultato dell’Inter col Sassuolo. I rossoneri devono battere la Roma e sperare che i cugini fermino i neroverdi. Senza la sesta posizione, il Milan, per qualificarsi alla prossima Europa League, dovrà necessariamente battere la Juventus nella finale di Coppa Italia, un’impresa certamente non semplice.

La squadra di Cristian Brocchi troverà la solita contestazione contro la società e un clima poco conciliante in caso di sconfitta. L’unico che in ogni caso sarà omaggiato da un lungo applauso è Cristian Abbiati, che dopo 15 stagioni al Milan ha deciso di lasciare il calcio .

Roma Milan 1-1

L'arbitro del match sarà il signor Nicola Rizzoli della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Manganelli, dagli addizionali Orsato e Damato e dal quarto uomo Barbirati. All'andata finì 1-1, con reti di Rudiger e Kucka.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Cristian Brocchi: "Chi giocherà domani dovrà dimostrarmi quanto ci tiene dimostrandomelo con l'atteggiamento e farò le mie valutazioni in vista della finale. In queste poche partite che ho avuto a disposizione ho fatto giocare tutti i giocatori della rosa. Infortunati a parte, hanno giocatori tutti dall'inizio ad eccezione di Locatelli e Simic. Ho voluto conoscere tutti. Nella partita di domani mi aspetto da parte di alcuni giocatori la voglia di mettermi in difficoltà in vista della finale. Io mi aspetto da 4-5 giocatori qualcosa di più: un atteggiamento propositivo e la voglia di trasmettere personalità e voglia di vincere a tutto il gruppo. Loro sanno a chi mi riferisco, perchè gliene parlo".

Luciano Spalletti: "Keita, Vainqueur e Perotti non saranno della partita per problemi fisici, gli altri sono tutti disponibili. Noi abbiamo il dovere di provarci, perché la matematica ancora non ci esclude dalla corsa per il secondo posto. E' stato grandioso lavorare qui in questo periodo, perché i ragazzi fin da subito hanno dimostrato di voler fare qualcosa di diverso. Questa squadra ha potenzialità importanti, noi abbiamo lavorato nella maniera giusta e abbiamo fatto il massimo per arrivare alla migliore posizione possibile. I ragazzi sono stati bravi, sono stati grandiosi. Il Milan proverà un colpo di coda per prepararsi al meglio alla finale di Coppa Italia e, soprattutto, per tentare il contro-sorpasso al Sassuolo. Se non metteremo in campo tutte le nostre qualità per noi sarà tosta e difficile. La squadra è bene che lo sappia fin da subito".

I CONVOCATI

Sono 23 i giocatori convocati dall'allenatore del Milan, Cristian Brocchi, per la sfida di questa contro la Roma valida per l'ultima giornata di campionato. Torna a disposizione Giacomo Bonaventura, di seguito l'elenco completo.

Portieri - Abbiati, Donnarumma, Lopez.

Difensori - Alex, Bordi, Calabria, De Sciglio, Mexes, Romagnoli, Simic, Zapata.

Centrocampisti Bertolacci, Bonaventura, Honda, Jose Mauri, Kucka, Locatelli, Montolivo, Poli.

Attaccanti - Bacca, Balotelli, Boateng, Luiz Adriano.

Ecco la lista completa dei giocatori scelti da Spalletti per la gara del Meazza che avrà inizio alle 20:45.

Antonio Rudiger, Lucas Digne, Radja Nainggolan, Leandro Castan, Kevin Strootman, Edin Dzeko, Francesco Totti, Mohamed Salah, Maicon Sisenando Douglas, Iago Falque, Miralem Pjanic,Daniele De Rossi,Stephan El Shaarawy,Alessandro Florenzi,Wojciech Szczesny, Morgan De Sanctis, Palmieri Dos Santos Emerson, Vasilis Torosidis, Konstantinos Manolas, Ervin Zukanovic, Sadiq Umar.

Roma Milan 1-1

FORMAZIONE RIVOLUZIONATA

Cristian Brocchi è pronto a rivoluzionare la formazione. Il modulo resta sempre il 4-3-1-2, ma cambieranno molti interpreti. In porta verrà confermato Donnarumma, Mexes e Zapata centrali, sulla sinistra troveremo la più grande sorpresa, cioè Alessio Romagnoli preferito a De Sciglio. A completare il reparto ci sarà Davide Calabria. In cabina di regia, Manuel Locatelli dovrebbe essere preferito a Riccardo Montolivo, al fianco di Juraj Kucka ed Andrea Poli. Sulla trequarti, invece, verrà riproposto Keisuke Honda. In attacco spazio a Carlos Bacca ed a Luiz Adriano, preferito a Mario Balotelli.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Mexes, Zapata, Romagnoli; Kucka, Locatelli, Poli; Honda; Bacca, Luiz Adriano

601 presenza in giallorosso per capitan Totti? Probabile, anzi, quasi certa, ma come sempre con partenza dai box per il simbolo giallorosso. Spalletti può contare su una rosa quasi completa, tranne Keita, Vainquer e Perotti che dunque concludono anticipatamente la stagione. Dunque per l'attacco è forte il nome di Dzeko, con conseguente cambio di modulo se Pjanic non sosituirà il collega bosniaco in un 4-3-3. Dietro tutto confermato, col dubbio De Rossi-Strootman.

Roma (4-3-3): Szczesny, Digne, Manolas, Rudiger, Florenzi, Nainggolan, De Rossi, Pjanic, El Shaarawy, Dzeko, Salah.

I PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sarà Nicola Rizzoli l'arbitro della sfida tra Milan e Roma.

Quarta stagionale per il bolognese con i giallorossi, che ha diretto in occasione dei match contro Juventus (vittoria per 2-1), Inter (sconfitta per 1-0) e Napoli (0-0). Sono complessivamente 33 i precedenti tra Rizzoli e la Roma in Serie A, per un bilancio di 13 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte.

Trentuno invece le direzioni del Milan nel massimo campionato italiano per Rizzoli: i rossoneri con lui hanno ottenuto 15 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, l'ultima di queste lo 0-4 interno contro il Napoli dello scorso 4 ottobre. Quella di sabato sarà la quarta sfida tra Milan e Roma che Rizzoli dirigerà, la prima a San Siro: tre i precedenti all'Olimpico tra campionato e Coppa Italia, con due vittorie dei giallorossi e un pareggio.

GLI ULTIMI 5 INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE DI RITORNO:



Stagione 2014-15: Milan-Roma 2-1, 35° Giornata

Stagione 2012-13: Milan-Roma 0-0, 37° Giornata

Stagione 2011-12: Milan-Roma 2-1, 29° Giornata

Stagione 2008-09: Milan-Roma 2-3, 37° Giornata

Stagione 2005-06: Milan-Roma 2-1, 38° Giornata

Roma Milan 1-1





GLI EX TRA MILAN E ROMA:



MILAN: Philippe Mexes (alla Roma dal 2004 al 2011), Jeremy Menez (alla Roma dal 2008 al 2011), Andrea Bertolacci (cresciuto nel settore giovanile della Roma) e Alessio Romagnoli (cresciuto nel settore giovanile della Roma e in prima squadra dal 2012 al 2014)



ROMA: Stephan El Shaarawy (al Milan dal 2011 al 2015)



Hanno vestito entrambe le maglie Alberto Aquilani (alla Roma dal 2004 al 2009 al Milan nella stagione 2011/2012), Daniele Massaro (al Milan dalla stagione 1986-87 alla 1987-88 e dalla stagione 1989-90 alla 1994-95, alla Roma nella stagione 1988-89), Marcos Cafù (alla Roma dal 1997 al 2003, al Milan dal 2003 al 2008), Christian Panucci (al Milan dal 1993 al 1997, alla Roma dal 2001 al 2009), Carlo Ancelotti (alla Roma dal 1979 al 1987, al Milan dal 1987 alla 1992) e Aldo Maldera (al Milan nel 1971/1972 e poi dal 1973 al 1982. Alla Roma dal 1982 al 1985).

LE ULTIME 5 IN CASA DEL MILAN IN SERIE A:

Serie A 2015/16, 36° giornata: Milan-Frosinone 3-3

Serie A 2015/16, 34° giornata: Milan-Carpi 0-0

Serie A 2015/16, 32° giornata: Milan-Juventus 1-2

Serie A 2015/16, 30° giornata: Milan-Lazio 1-1

Serie A 2015/16, 27° giornata: Milan-Torino 1-0



ULTIME 5 IN TRASFERTA DELLA ROMA IN SERIE A:

Stagione 2015/16, 36° Giornata: Genoa-Roma 2-3

Stagione 2015/16, 33° Giornata: Atalanta-Roma 3-3

Stagione 2015/16, 31° Giornata: Lazio-Roma 1-4

Stagione 2015/16, 29° Giornata: Udinese-Roma 1-2

Stagione 2015/16, 27° Giornata: Empoli-Roma 1-3

[Fonte acmilan.com]