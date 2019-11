Juve, una Coppa Italia per entrare nella leggenda

Mancano solo 2 giorni all'importante sfida tra Juventus e Milan valida per la finale di Coppa Italia: da un lato i bianconeri alla ricerca del double nazionale, dall'altra i rossoneri all'ultima chiamata per un posto in Europa (tutta Sassuolo guarderà con grande fermento il match in tv) e per salvare in parte una stagione molto deludente. Per i bianconeri l'occasione è di quelle ghiotte: la Signora parte da favorita - contro un avversario che sta vivendo un momento societario incerto e che non rende sul campo - e ha la possibilità di centrare l'undicesima coppa nazionale, allugando in testa all'albo d'oro della manifestazione.

LA STORIA DELLA JUVENTUS NELLA MANIFESTAZIONE- Madama attualmente vanta 15 finali disputate (23 le gare giocate, di cui 8 in casa e 9 in trasferta quando era ancora in atto la doppia sfida, e 6 in campo neutro con la finale secca) con ben 10 successi e 5 sconfitte, l'ultima delle quali risale al 20.05.2012 contro il Napoli per 0-2 (a segno Cavani e Hamsik), nell'ultima gara assoluta in maglia bianconera di Alex Del Piero. Unica sconfitta in quella stagione, a interrompere una striscia d'imbattibilità lunga ben 43 gare in tutte le competizioni (campionato e Coppa Italia appunto, con 26 vittorie e 17 pareggi).

Alessandro Matri invece è stato il match winner nella gara dello scorso anno, vinta per 1-2 ai tempi supplementari contro la Lazio il 20.05.2015, vendicando così la sconfitta del 2004.

Le ultime due vittorie consecutive della Juventus in Coppa Italia risalgono al 13.09.1959 per 1-4 sull'Inter (a segno Charles, Sivori e Cervato con una doppietta) e al 18.09.1960 per 3-2 sulla Fiorentina (protagonista il gallese Charles con una doppietta).

Bene anche nella stagione 1994-95, con la vittoria sul Parma (1-0 al Delle Alpi il 7.06.1995 e 0-2 al Tardini l'11.06.1995) a impreziosire lo Scudetto conquistato da Marcello Lippi e a cancellare la finale di Coppa Uefa persa il mese prima proprio contro il Parma.

Da lì però un digiuno di vent'anni interrotto da Massimiliano Allegri, giunto poi ad un passo da uno storico Triplete. L'allenatore livornese vuole ripetersi quest'anno e l'accoppiata campionato+coppa renderebbe la stagione in corso ancora più memorabile (mai nessuna squadra in Italia è riuscita a realizzare il double nazionale per due anni consecutivi).